Live Radio
Home » Sports » NCAA Men's Basketball Top…

NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

March 10, 2026, 11:33 PM

Tuesday

No. 1 Duke (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 2 Arizona (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 3 Michigan (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 4 Florida (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 5 Houston (26-5) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 6 UConn (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 7 Iowa State (25-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.

No. 8 Michigan State (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 9 Illinois (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 10 Virginia (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 11 Nebraska (26-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 12 Gonzaga (30-3) beat Santa Clara 79-68. Next: TBA.

No. 13 St. John’s (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 14 Kansas (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 15 Alabama (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 16 Texas Tech (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 17 Arkansas (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 18 Purdue (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 19 North Carolina (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 20 Miami (OH) (31-0) did not play. Next: vs. UMass, Thursday.

No. 21 Saint Mary’s (27-5) did not play. Next: TBA.

No. 22 Vanderbilt (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.

No. 23 Wisconsin (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

No. 24 Louisville (22-9) did not play. Next: vs. SMU, Wednesday.

No. 25 Tennessee (21-10) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up