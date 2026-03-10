NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Duke (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 2 Arizona (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 3 Michigan (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 4 Florida (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 5 Houston (26-5) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 6 UConn (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 7 Iowa State (25-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 8 Michigan State (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 9 Illinois (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 10 Virginia (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 11 Nebraska (26-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 12 Gonzaga (30-3) beat Santa Clara 79-68. Next: TBA.
No. 13 St. John’s (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 14 Kansas (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 15 Alabama (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 16 Texas Tech (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 17 Arkansas (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 18 Purdue (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 19 North Carolina (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 20 Miami (OH) (31-0) did not play. Next: vs. UMass, Thursday.
No. 21 Saint Mary’s (27-5) did not play. Next: TBA.
No. 22 Vanderbilt (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 23 Wisconsin (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 24 Louisville (22-9) did not play. Next: vs. SMU, Wednesday.
No. 25 Tennessee (21-10) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.