NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Duke (28-2) beat North Carolina State 93-64. Next: vs. No. 17 North Carolina, Saturday.
No. 2 Arizona (28-2) beat No. 6 Iowa State 73-57. Next: at Colorado, Saturday.
No. 3 Michigan (27-2) did not play. Next: at Iowa, Thursday.
No. 4 UConn (27-3) did not play. Next: at Marquette, Saturday.
No. 5 Florida (23-6) did not play. Next: vs. Mississippi State, Tuesday.
No. 6 Iowa State (24-6) lost to No. 2 Arizona 73-57. Next: vs. Arizona State, Saturday.
No. 7 Houston (24-5) did not play. Next: vs. Baylor, Wednesday.
No. 8 Michigan State (24-5) did not play. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 9 Nebraska (25-4) did not play. Next: at UCLA, Tuesday.
No. 10 Texas Tech (22-7) did not play. Next: vs. TCU, Tuesday.
No. 11 Illinois (22-7) did not play. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 12 Gonzaga (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 13 Virginia (25-4) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 14 Kansas (21-8) did not play. Next: at Arizona State, Tuesday.
No. 15 Purdue (22-7) did not play. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 16 Alabama (22-7) did not play. Next: at Georgia, Tuesday.
No. 17 North Carolina (23-6) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 18 St. John’s (23-6) did not play. Next: vs. Georgetown, Tuesday.
No. 19 Miami (OH) (29-0) did not play. Next: vs. Toledo, Tuesday.
No. 20 Arkansas (21-8) did not play. Next: vs. Texas, Wednesday.
No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 22 Miami (FL) (23-6) did not play. Next: at SMU, Wednesday.
No. 23 Tennessee (20-9) did not play. Next: at South Carolina, Tuesday.
No. 24 Vanderbilt (22-7) did not play. Next: at Ole Miss, Tuesday.
No. 25 Saint Louis (26-3) did not play. Next: vs. Loyola Chicago, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.