NASCAR-O’Reilly The LiUNA Results

Saturday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas. Lap length: 1.50 miles (Start position in parentheses) 1. (2) Kyle Larson,…

Saturday

At Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 200 laps, 0 points.

2. (23) Chase Briscoe, Toyota, 200, 0.

3. (3) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 45.

4. (9) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 53.

5. (4) Sammy Smith, Chevrolet, 200, 32.

6. (7) Jesse Love, Chevrolet, 200, 43.

7. (17) Connor Zilisch, Chevrolet, 200, 0.

8. (11) Corey Day, Chevrolet, 200, 36.

9. (14) William Sawalich, Toyota, 200, 28.

10. (13) Austin Hill, Chevrolet, 200, 29.

11. (18) Carson Kvapil, Chevrolet, 200, 27.

12. (12) Parker Retzlaff, Chevrolet, 200, 25.

13. (5) Brandon Jones, Toyota, 200, 25.

14. (29) Kyle Sieg, Chevrolet, 200, 23.

15. (27) Daniel Dye, Ford, 200, 0.

16. (32) Josh Williams, Chevrolet, 200, 21.

17. (24) Harrison Burton, Toyota, 200, 20.

18. (16) Cole Custer, Chevrolet, 200, 0.

19. (8) Rajah Caruth, Chevrolet, 200, 18.

20. (26) Brennan Poole, Chevrolet, 199, 17.

21. (22) Patrick Staropoli, Chevrolet, 199, 16.

22. (33) Blaine Perkins, Chevrolet, 199, 15.

23. (38) Josh Bilicki, Chevrolet, 199, 14.

24. (10) Jeremy Clements, Chevrolet, 199, 13.

25. (19) Austin Green, Chevrolet, 199, 12.

26. (30) Lavar Scott, Chevrolet, 199, 11.

27. (15) Jeb Burton, Chevrolet, 199, 10.

28. (37) Mason Maggio, Chevrolet, 199, 9.

29. (36) Joey Gase, Toyota, 199, 8.

30. (35) Ryan Ellis, Chevrolet, 198, 7.

31. (25) Dean Thompson, Toyota, 198, 6.

32. (34) Nathan Byrd, Chevrolet, 198, 5.

33. (20) Ryan Sieg, Chevrolet, 197, 4.

34. (31) Anthony Alfredo, Chevrolet, 197, 3.

35. (1) Sam Mayer, Chevrolet, 196, 12.

36. (28) Chandler Smith, Ford, ignition, 184, 0.

37. (6) Taylor Gray, Toyota, accident, 148, 16.

38. (21) Nicholas Sanchez, Ford, fuelpump, 141, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 116.821 mph.

Time of Race: 2 hours, 34 minutes, 5 seconds.

Margin of Victory: 2.557 seconds.

Caution Flags: 8 for 42 laps.

Lead Changes: 16 among 9 drivers.

Lap Leaders: S.Mayer 0-5; S.Creed 6; S.Mayer 7-33; J.Allgaier 34-48; C.Briscoe 49; J.Love 50-56; T.Gray 57; J.Love 58-64; J.Allgaier 65-93; C.Briscoe 94; J.Love 95-104; J.Allgaier 105-108; J.Love 109-120; T.Gray 121-140; C.Day 141-149; B.Jones 150-153; K.Larson 154-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 3 times for 48 laps; K.Larson, 1 time for 47 laps; J.Love, 4 times for 36 laps; S.Mayer, 2 times for 32 laps; T.Gray, 2 times for 21 laps; C.Day, 1 time for 9 laps; B.Jones, 1 time for 4 laps; C.Briscoe, 2 times for 2 laps; S.Creed, 1 time for 1 lap.

Wins: J.Allgaier, 1; A.Hill, 1; S.Creed, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 237; 2. J.Love, 224; 3. A.Hill, 208; 4. S.Creed, 188; 5. C.Kvapil, 173; 6. S.Smith, 164; 7. C.Day, 154; 8. R.Caruth, 137; 9. P.Retzlaff, 129; 10. S.Mayer, 122; 11. B.Jones, 120; 12. T.Gray, 110; 13. J.Burton, 104; 14. B.Poole, 97; 15. W.Sawalich, 95; 16. P.Staropoli, 87.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

