Live Radio
Home » Sports » Joburg Open Par Scores

Joburg Open Par Scores

The Associated Press

March 5, 2026, 12:21 PM

Thursday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

First Round

Luke Brown, South Africa 9-31—40 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-22—53 -6
Nathan Kimsey, England 31-33—64 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 31-33—64 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 32-32—64 -6
Kieran Vincent, Zimbabwe 31-4—35 -5
Dan Bradbury, England 32-18—50 -5
Wilco Nienaber, South Africa 32-33—65 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-31—65 -5
Hugo Townsend, Sweden 32-33—65 -5
Darius Van Driel, Netherlands 33-32—65 -5
Shubhankar Sharma, India 32-19—51 -4
Christiaan Burke, South Africa 19-33—52 -4
David Law, Scotland 30-33—63 -4
Jaco Prinsloo, South Africa 29-34—63 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 33-33—66 -4
Jack Hawksby, England 31-35—66 -4
David Ravetto, France 35-31—66 -4
Kota Kaneko, Japan 33-4—37 -3
Austin Bautista, Australia 8-32—40 -3
Rupert Kaminski, South Africa 34-7—41 -3
Jorge Campillo, Spain 32-13—45 -3
Sean Crocker, United States 17-31—48 -3
Casey Jarvis, South Africa 32-24—56 -3
Cameron Adam, Scotland 36-31—67 -3
Ross Fisher, England 33-34—67 -3
Alex Fitzpatrick, England 34-33—67 -3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-32—67 -3
Romain Langasque, France 34-33—67 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67 -3
Richie Ramsay, Scotland 34-33—67 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-32—67 -3
Ockie Strydom, South Africa 35-32—67 -3
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67 -3
Ryan Van Velzen, South Africa 34-33—67 -3
Jordan Gumberg, United States 11-34—45 -2
Joe Dean, England 13-36—49 -2
Todd Clements, England 19-35—54 -2
Calum Hill, Scotland 33-24—57 -2
Francesco Laporta, Italy 36-21—57 -2
Joost Luiten, Netherlands 24-34—58 -2
Ewen Ferguson, Scotland 36-24—60 -2
Rikuya Hoshino, Japan 33-27—60 -2
Robin Williams, South Africa 33-27—60 -2
Ruan Korb, South Africa 33-35—68 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68 -2
Hennie O’Kennedy, South Africa 34-34—68 -2
Benjamin Schmidt, England 34-34—68 -2
Richard Sterne, South Africa 34-34—68 -2
Brandon Stone, South Africa 35-33—68 -2
Martin Vorster, South Africa 34-34—68 -2
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 35-4—39 -1
James Mack, South Africa 34-9—43 -1
Jamie Rutherford, England 34-9—43 -1
Louis Albertse, South Africa 10-36—46 -1
Marcus Armitage, England 10-36—46 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 15-35—50 -1
Sam Bairstow, England 37-14—51 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 34-17—51 -1
Herman Loubser, South Africa 35-16—51 -1
James Morrison, England 34-17—51 -1
JJ Senekal, South Africa 35-16—51 -1
Haydn Porteous, South Africa 23-36—59 -1
Ugo Coussaud, France 30-36—66 -1
Estiaan Conradie, South Africa 33-36—69 -1
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69 -1
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69 -1
Justin Harding, South Africa 36-33—69 -1
Angel Hidalgo, Spain 35-34—69 -1
Ryggs Johnston, United States 34-35—69 -1
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69 -1
Zander Lombard, South Africa 35-34—69 -1
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69 -1
Jovan Rebula, South Africa 33-36—69 -1
Patrick Reed, United States 34-35—69 -1
Marcel Siem, Germany 36-33—69 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 33-36—69 -1
Jason Roets, South Africa 7-36—43 E
Pieter Moolman, South Africa 13-34—47 E
Jacques Blaauw, South Africa 15-36—51 E
Keenan Davidse, South Africa 36-16—52 E
Connor Syme, Scotland 37-18—55 E
Neil Schietekat, South Africa 25-35—60 E
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70 E
Oliver Bekker, South Africa 36-34—70 E
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70 E
Kyle De Beer, South Africa 33-37—70 E
Alejandro Del Rey, Spain 33-37—70 E
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70 E
Julien Guerrier, France 34-36—70 E
Michael Hollick, South Africa 33-37—70 E
Allen John, Germany 35-35—70 E
Dylan Naidoo, South Africa 35-35—70 E
Eddie Pepperell, England 36-34—70 E
Stals Swart, South Africa 35-35—70 E
MJ Viljoen, South Africa 36-34—70 E
Joshua Berry, England 7-37—44 +1
Keelan Van Wyk, South Africa 14-34—48 +1
Jonathan Broomhead, South Africa 16-36—52 +1
MJ Daffue, South Africa 36-17—53 +1
Heinrich Bruiners, South Africa 35-36—71 +1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71 +1
Jean Hugo, South Africa 35-36—71 +1
JC Ritchie, South Africa 34-37—71 +1
Marcel Schneider, Germany 33-38—71 +1
Jason Scrivener, Australia 35-36—71 +1
Graham Van Der Merwe, South Africa 37-34—71 +1
Altin Van Der Merwe, South Africa 38-33—71 +1
Euan Walker, Scotland 35-36—71 +1
Samuel Simpson, South Africa 7-38—45 +2
Martin Rohwer, South Africa 18-35—53 +2
Nick Bachem, Germany 34-38—72 +2
Luis Carrera, Mexico 37-35—72 +2
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 37-35—72 +2
Franklin Manchest, South Africa 37-35—72 +2
Dylan Mostert, South Africa 35-37—72 +2
Warwick Purchase, South Africa 36-36—72 +2
Quim Vidal, Spain 35-37—72 +2
Jeong-Weon Ko, France 36-19—55 +3
Bernd Wiesberger, Austria 23-36—59 +3
Thriston Lawrence, South Africa 37-25—62 +3
Shaun Norris, South Africa 39-23—62 +3
Martin Couvra, France 37-36—73 +3
Allister De Kock, South Africa 38-35—73 +3
Stephen Ferreira, Portugal 38-35—73 +3
Trevor Fisher, South Africa 39-34—73 +3
Deon Germishuys, South Africa 36-37—73 +3
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-37—73 +3
Kyle McClatchie, South Africa 36-37—73 +3
Gerhard Pepler, South Africa 37-36—73 +3
Antoine Rozner, France 36-37—73 +3
Stefan Wears-Taylor, South Africa 37-36—73 +3
Daniel Young, Scotland 37-36—73 +3
Malcolm Mitchell, South Africa 8-39—47 +4
Toto Thimba Jr., South Africa 8-39—47 +4
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74 +4
Andrew Johnston, England 36-38—74 +4
Mark Maart, South Africa 37-37—74 +4
Thanda Mavundla, South Africa 36-38—74 +4
Renato Paratore, Italy 35-39—74 +4
Kyle Barker, South Africa 36-39—75 +5
Robson Chinhoi, Zimbabwe 37-38—75 +5
Manuel Elvira, Spain 37-38—75 +5
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75 +5
Lyle Rowe, South Africa 41-34—75 +5
Jack Senior, England 37-38—75 +5
Andy Sullivan, England 36-39—75 +5
Kayle Wykes, South Africa 37-38—75 +5
Rhys Enoch, Wales 38-38—76 +6
Hennie Otto, South Africa 42-34—76 +6
Stefano Mazzoli, Italy 39-38—77 +7
Nikhil Rama, South Africa 38-41—79 +9
Karabo Mokoena, South Africa 39-41—80 +10
Luke Jerling, South Africa 41-40—81 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up