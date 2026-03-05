Joburg Open Par Scores

Thursday
At Houghton GC
Johannesburg
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,279; Par: 70
First Round
|Luke Brown, South Africa
|9-31—40
|-7
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-22—53
|-6
|Nathan Kimsey, England
|31-33—64
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|31-33—64
|-6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|32-32—64
|-6
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|31-4—35
|-5
|Dan Bradbury, England
|32-18—50
|-5
|Wilco Nienaber, South Africa
|32-33—65
|-5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-31—65
|-5
|Hugo Townsend, Sweden
|32-33—65
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|33-32—65
|-5
|Shubhankar Sharma, India
|32-19—51
|-4
|Christiaan Burke, South Africa
|19-33—52
|-4
|David Law, Scotland
|30-33—63
|-4
|Jaco Prinsloo, South Africa
|29-34—63
|-4
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-33—66
|-4
|Jack Hawksby, England
|31-35—66
|-4
|David Ravetto, France
|35-31—66
|-4
|Kota Kaneko, Japan
|33-4—37
|-3
|Austin Bautista, Australia
|8-32—40
|-3
|Rupert Kaminski, South Africa
|34-7—41
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|32-13—45
|-3
|Sean Crocker, United States
|17-31—48
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|32-24—56
|-3
|Cameron Adam, Scotland
|36-31—67
|-3
|Ross Fisher, England
|33-34—67
|-3
|Alex Fitzpatrick, England
|34-33—67
|-3
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-32—67
|-3
|Romain Langasque, France
|34-33—67
|-3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-34—67
|-3
|Richie Ramsay, Scotland
|34-33—67
|-3
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|35-32—67
|-3
|Ockie Strydom, South Africa
|35-32—67
|-3
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-34—67
|-3
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-33—67
|-3
|Jordan Gumberg, United States
|11-34—45
|-2
|Joe Dean, England
|13-36—49
|-2
|Todd Clements, England
|19-35—54
|-2
|Calum Hill, Scotland
|33-24—57
|-2
|Francesco Laporta, Italy
|36-21—57
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|24-34—58
|-2
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-24—60
|-2
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-27—60
|-2
|Robin Williams, South Africa
|33-27—60
|-2
|Ruan Korb, South Africa
|33-35—68
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-33—68
|-2
|Hennie O’Kennedy, South Africa
|34-34—68
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|34-34—68
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|34-34—68
|-2
|Brandon Stone, South Africa
|35-33—68
|-2
|Martin Vorster, South Africa
|34-34—68
|-2
|Musiwalo Nethunzwi, South Africa
|35-4—39
|-1
|James Mack, South Africa
|34-9—43
|-1
|Jamie Rutherford, England
|34-9—43
|-1
|Louis Albertse, South Africa
|10-36—46
|-1
|Marcus Armitage, England
|10-36—46
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|15-35—50
|-1
|Sam Bairstow, England
|37-14—51
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|34-17—51
|-1
|Herman Loubser, South Africa
|35-16—51
|-1
|James Morrison, England
|34-17—51
|-1
|JJ Senekal, South Africa
|35-16—51
|-1
|Haydn Porteous, South Africa
|23-36—59
|-1
|Ugo Coussaud, France
|30-36—66
|-1
|Estiaan Conradie, South Africa
|33-36—69
|-1
|Darren Fichardt, South Africa
|34-35—69
|-1
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-35—69
|-1
|Justin Harding, South Africa
|36-33—69
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|35-34—69
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|34-35—69
|-1
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-33—69
|-1
|Zander Lombard, South Africa
|35-34—69
|-1
|Yurav Premlall, South Africa
|34-35—69
|-1
|Jovan Rebula, South Africa
|33-36—69
|-1
|Patrick Reed, United States
|34-35—69
|-1
|Marcel Siem, Germany
|36-33—69
|-1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|33-36—69
|-1
|Jason Roets, South Africa
|7-36—43
|E
|Pieter Moolman, South Africa
|13-34—47
|E
|Jacques Blaauw, South Africa
|15-36—51
|E
|Keenan Davidse, South Africa
|36-16—52
|E
|Connor Syme, Scotland
|37-18—55
|E
|Neil Schietekat, South Africa
|25-35—60
|E
|Jaco Ahlers, South Africa
|35-35—70
|E
|Oliver Bekker, South Africa
|36-34—70
|E
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-35—70
|E
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-36—70
|E
|Kyle De Beer, South Africa
|33-37—70
|E
|Alejandro Del Rey, Spain
|33-37—70
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-35—70
|E
|Julien Guerrier, France
|34-36—70
|E
|Michael Hollick, South Africa
|33-37—70
|E
|Allen John, Germany
|35-35—70
|E
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-35—70
|E
|Eddie Pepperell, England
|36-34—70
|E
|Stals Swart, South Africa
|35-35—70
|E
|MJ Viljoen, South Africa
|36-34—70
|E
|Joshua Berry, England
|7-37—44
|+1
|Keelan Van Wyk, South Africa
|14-34—48
|+1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|16-36—52
|+1
|MJ Daffue, South Africa
|36-17—53
|+1
|Heinrich Bruiners, South Africa
|35-36—71
|+1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-37—71
|+1
|Jean Hugo, South Africa
|35-36—71
|+1
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|33-38—71
|+1
|Jason Scrivener, Australia
|35-36—71
|+1
|Graham Van Der Merwe, South Africa
|37-34—71
|+1
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|38-33—71
|+1
|Euan Walker, Scotland
|35-36—71
|+1
|Samuel Simpson, South Africa
|7-38—45
|+2
|Martin Rohwer, South Africa
|18-35—53
|+2
|Nick Bachem, Germany
|34-38—72
|+2
|Luis Carrera, Mexico
|37-35—72
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|36-36—72
|+2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-35—72
|+2
|Franklin Manchest, South Africa
|37-35—72
|+2
|Dylan Mostert, South Africa
|35-37—72
|+2
|Warwick Purchase, South Africa
|36-36—72
|+2
|Quim Vidal, Spain
|35-37—72
|+2
|Jeong-Weon Ko, France
|36-19—55
|+3
|Bernd Wiesberger, Austria
|23-36—59
|+3
|Thriston Lawrence, South Africa
|37-25—62
|+3
|Shaun Norris, South Africa
|39-23—62
|+3
|Martin Couvra, France
|37-36—73
|+3
|Allister De Kock, South Africa
|38-35—73
|+3
|Stephen Ferreira, Portugal
|38-35—73
|+3
|Trevor Fisher, South Africa
|39-34—73
|+3
|Deon Germishuys, South Africa
|36-37—73
|+3
|Makhetha Mazibuko, South Africa
|36-37—73
|+3
|Kyle McClatchie, South Africa
|36-37—73
|+3
|Gerhard Pepler, South Africa
|37-36—73
|+3
|Antoine Rozner, France
|36-37—73
|+3
|Stefan Wears-Taylor, South Africa
|37-36—73
|+3
|Daniel Young, Scotland
|37-36—73
|+3
|Malcolm Mitchell, South Africa
|8-39—47
|+4
|Toto Thimba Jr., South Africa
|8-39—47
|+4
|Bjorn Akesson, Sweden
|39-35—74
|+4
|Andrew Johnston, England
|36-38—74
|+4
|Mark Maart, South Africa
|37-37—74
|+4
|Thanda Mavundla, South Africa
|36-38—74
|+4
|Renato Paratore, Italy
|35-39—74
|+4
|Kyle Barker, South Africa
|36-39—75
|+5
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|37-38—75
|+5
|Manuel Elvira, Spain
|37-38—75
|+5
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-38—75
|+5
|Lyle Rowe, South Africa
|41-34—75
|+5
|Jack Senior, England
|37-38—75
|+5
|Andy Sullivan, England
|36-39—75
|+5
|Kayle Wykes, South Africa
|37-38—75
|+5
|Rhys Enoch, Wales
|38-38—76
|+6
|Hennie Otto, South Africa
|42-34—76
|+6
|Stefano Mazzoli, Italy
|39-38—77
|+7
|Nikhil Rama, South Africa
|38-41—79
|+9
|Karabo Mokoena, South Africa
|39-41—80
|+10
|Luke Jerling, South Africa
|41-40—81
|+11
