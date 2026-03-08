Joburg Open Par Scores

Sunday
At Houghton GC
Johannesburg
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,279; Par: 70
Final Round
|Dan Bradbury, England (500), $181,014
|64-70-64-65—263
|-17
|Casey Jarvis, South Africa (261), $92,104
|67-67-64-66—264
|-16
|Brandon Robinson-Thompson, England (261), $92,104
|66-62-70-66—264
|-16
|Hennie Du Plessis, South Africa (150), $53,240
|66-68-62-70—266
|-14
|David Ravetto, France (127), $45,147
|66-67-68-66—267
|-13
|Alex Fitzpatrick, England (84), $29,921
|67-67-64-70—268
|-12
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (84), $29,921
|67-67-66-68—268
|-12
|Daniel Van Tonder, South Africa (84), $29,921
|67-68-66-67—268
|-12
|Louis Albertse, South Africa (0), $29,921
|68-65-70-65—268
|-12
|Patrick Reed, United States (57), $20,444
|69-68-65-68—270
|-10
|Justin Harding, South Africa (0), $20,444
|69-67-66-68—270
|-10
|Nathan Kimsey, England (48), $17,250
|64-69-67-71—271
|-9
|Ockie Strydom, South Africa (48), $17,250
|67-68-67-69—271
|-9
|Bernd Wiesberger, Austria (48), $17,250
|71-66-67-67—271
|-9
|Ross Fisher, England (42), $15,014
|67-69-67-69—272
|-8
|Jayden Trey Schaper, South Africa (42), $15,014
|64-70-68-70—272
|-8
|Maximilian Steinlechner, Austria (42), $15,014
|64-70-70-68—272
|-8
|Angel Ayora Fanegas, Spain (34), $12,115
|64-71-71-67—273
|-7
|Jorge Campillo, Spain (34), $12,115
|68-70-67-68—273
|-7
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (34), $12,115
|67-72-66-68—273
|-7
|Ryggs Johnston, United States (34), $12,115
|69-65-69-70—273
|-7
|Jason Scrivener, Australia (34), $12,115
|71-66-65-71—273
|-7
|Marcel Siem, Germany (34), $12,115
|69-67-67-70—273
|-7
|Hugo Townsend, Sweden (34), $12,115
|65-67-73-68—273
|-7
|Luke Brown, South Africa (0), $12,115
|66-67-69-71—273
|-7
|Allen John, Germany (0), $12,115
|70-68-67-68—273
|-7
|Brandon Stone, South Africa (29), $10,435
|68-68-69-69—274
|-6
|Todd Clements, England (25), $8,997
|68-66-71-70—275
|-5
|Jordan Gumberg, United States (25), $8,997
|67-67-70-71—275
|-5
|Jacques Kruyswijk, South Africa (25), $8,997
|68-69-69-69—275
|-5
|Romain Langasque, France (25), $8,997
|67-71-69-68—275
|-5
|David Law, Scotland (25), $8,997
|67-71-69-68—275
|-5
|Joost Luiten, Netherlands (25), $8,997
|67-69-67-72—275
|-5
|Eddie Pepperell, England (25), $8,997
|70-68-68-69—275
|-5
|Jaco Prinsloo, South Africa (0), $8,997
|67-68-71-69—275
|-5
|Cameron Adam, Scotland (20), $6,708
|67-69-67-73—276
|-4
|Sean Crocker, United States (20), $6,708
|66-65-72-73—276
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland (20), $6,708
|69-69-69-69—276
|-4
|Jacob Skov Olesen, Denmark (20), $6,708
|65-72-65-74—276
|-4
|Benjamin Schmidt, England (20), $6,708
|68-69-67-72—276
|-4
|Connor Syme, Scotland (20), $6,708
|71-68-65-72—276
|-4
|Jean Hugo, South Africa (0), $6,708
|71-66-70-69—276
|-4
|Wilco Nienaber, South Africa (0), $6,708
|65-70-70-71—276
|-4
|Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $6,708
|65-72-67-72—276
|-4
|Marcus Armitage, England (15), $5,005
|67-68-68-74—277
|-3
|Kota Kaneko, Japan (15), $5,005
|70-67-67-73—277
|-3
|Zander Lombard, South Africa (15), $5,005
|69-68-66-74—277
|-3
|Jamie Rutherford, England (15), $5,005
|65-70-67-75—277
|-3
|Ryan Van Velzen, South Africa (15), $5,005
|67-69-68-73—277
|-3
|Christiaan Burke, South Africa (0), $5,005
|66-71-69-71—277
|-3
|Ruan Korb, South Africa (0), $5,005
|68-66-70-73—277
|-3
|Julien Guerrier, France (12), $3,791
|70-68-66-74—278
|-2
|Richard Sterne, South Africa (12), $3,791
|68-68-71-71—278
|-2
|Estiaan Conradie, South Africa (0), $3,791
|69-70-69-70—278
|-2
|Jack Hawksby, England (0), $3,791
|66-66-68-78—278
|-2
|Stals Swart, South Africa (0), $3,791
|70-69-69-70—278
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain (9), $3,194
|70-69-70-70—279
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland (9), $3,194
|67-72-68-72—279
|-1
|James Morrison, England (9), $3,194
|69-70-70-70—279
|-1
|Shubhankar Sharma, India (9), $3,194
|66-72-69-72—279
|-1
|Neil Schietekat, South Africa (0), $3,194
|70-68-68-73—279
|-1
|Sam Bairstow, England (7), $2,662
|69-70-71-70—280
|E
|Joe Dean, England (7), $2,662
|70-67-67-76—280
|E
|Dylan Frittelli, South Africa (7), $2,662
|70-69-71-70—280
|E
|Richie Ramsay, Scotland (7), $2,662
|67-70-72-71—280
|E
|Darius Van Driel, Netherlands (7), $2,662
|65-73-70-72—280
|E
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (6), $2,289
|71-68-72-70—281
|+1
|JJ Senekal, South Africa (0), $2,289
|68-71-67-75—281
|+1
|Robin Williams, South Africa (6), $2,130
|68-70-71-73—282
|+2
|Angel Hidalgo, Spain (5), $1,810
|69-70-70-74—283
|+3
|Pieter Moolman, South Africa (0), $1,810
|69-67-70-77—283
|+3
|Jovan Rebula, South Africa (5), $1,594
|69-70-69-77—285
|+5
|Herman Loubser, South Africa (0), $1,591
|70-69-69-78—286
|+6
|Martin Vorster, South Africa (0), $1,588
|68-71-72-77—288
|+8
