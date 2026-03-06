Live Radio
Joburg Open Par Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 11:34 AM

Thursday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

First Round

Nathan Kimsey, England 31-33—64 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 31-33—64 -6
Dan Bradbury, England 32-32—64 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 32-32—64 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-33—64 -6
Hugo Townsend, Sweden 32-33—65 -5
Darius Van Driel, Netherlands 33-32—65 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-31—65 -5
Jamie Rutherford, England 34-31—65 -5
Wilco Nienaber, South Africa 32-33—65 -5
Kieran Vincent, Zimbabwe 31-34—65 -5
Brandon Robinson-Thompson, England 31-35—66 -4
Sean Crocker, United States 35-31—66 -4
Luke Brown, South Africa 35-31—66 -4
Jack Hawksby, England 31-35—66 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 33-33—66 -4
David Ravetto, France 35-31—66 -4
Christiaan Burke, South Africa 33-33—66 -4
Shubhankar Sharma, India 32-34—66 -4
Jordan Gumberg, United States 33-34—67 -3
Casey Jarvis, South Africa 32-35—67 -3
Marcus Armitage, England 31-36—67 -3
Ross Fisher, England 33-34—67 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67 -3
Jaco Prinsloo, South Africa 33-34—67 -3
Ockie Strydom, South Africa 35-32—67 -3
Cameron Adam, Scotland 36-31—67 -3
Alex Fitzpatrick, England 34-33—67 -3
Joost Luiten, Netherlands 33-34—67 -3
Richie Ramsay, Scotland 34-33—67 -3
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67 -3
Romain Langasque, France 34-33—67 -3
David Law, Scotland 34-33—67 -3
Ryan Van Velzen, South Africa 34-33—67 -3
Ewen Ferguson, Scotland 36-31—67 -3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-32—67 -3
Calum Hill, Scotland 33-34—67 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-32—67 -3
Louis Albertse, South Africa 32-36—68 -2
Ruan Korb, South Africa 33-35—68 -2
Todd Clements, England 33-35—68 -2
Brandon Stone, South Africa 35-33—68 -2
Benjamin Schmidt, England 34-34—68 -2
Richard Sterne, South Africa 34-34—68 -2
Jorge Campillo, Spain 32-36—68 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68 -2
Robin Williams, South Africa 33-35—68 -2
JJ Senekal, South Africa 35-33—68 -2
Martin Vorster, South Africa 34-34—68 -2
Austin Bautista, Australia 36-32—68 -2
Rupert Kaminski, South Africa 34-34—68 -2
Haydn Porteous, South Africa 32-36—68 -2
Hennie O’Kennedy, South Africa 34-34—68 -2
Francesco Laporta, Italy 36-32—68 -2
Estiaan Conradie, South Africa 33-36—69 -1
Pieter Moolman, South Africa 35-34—69 -1
Marcel Siem, Germany 36-33—69 -1
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69 -1
Justin Harding, South Africa 36-33—69 -1
Zander Lombard, South Africa 35-34—69 -1
Ryggs Johnston, United States 34-35—69 -1
Patrick Reed, United States 34-35—69 -1
Sam Bairstow, England 37-32—69 -1
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69 -1
Angel Hidalgo, Spain 35-34—69 -1
James Morrison, England 34-35—69 -1
Ugo Coussaud, France 33-36—69 -1
Jovan Rebula, South Africa 33-36—69 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 33-36—69 -1
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69 -1
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69 -1
Joe Dean, England 34-36—70 E
Kota Kaneko, Japan 33-37—70 E
Julien Guerrier, France 34-36—70 E
Allen John, Germany 35-35—70 E
Neil Schietekat, South Africa 35-35—70 E
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70 E
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70 E
Herman Loubser, South Africa 35-35—70 E
Eddie Pepperell, England 36-34—70 E
Stals Swart, South Africa 35-35—70 E
Oliver Bekker, South Africa 36-34—70 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70 E
Alejandro Del Rey, Spain 33-37—70 E
Michael Hollick, South Africa 33-37—70 E
Rikuya Hoshino, Japan 33-37—70 E
Jacques Blaauw, South Africa 34-36—70 E
Kyle De Beer, South Africa 33-37—70 E
Dylan Naidoo, South Africa 35-35—70 E
MJ Viljoen, South Africa 36-34—70 E
Joshua Berry, England 33-37—70 E
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70 E
Jean Hugo, South Africa 35-36—71 +1
Jason Scrivener, Australia 35-36—71 +1
Bernd Wiesberger, Austria 35-36—71 +1
Connor Syme, Scotland 37-34—71 +1
Ricardo Gouveia, Portugal 34-37—71 +1
Jason Roets, South Africa 35-36—71 +1
Heinrich Bruiners, South Africa 35-36—71 +1
MJ Daffue, South Africa 36-35—71 +1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71 +1
Keenan Davidse, South Africa 36-35—71 +1
JC Ritchie, South Africa 34-37—71 +1
Marcel Schneider, Germany 33-38—71 +1
Graham Van Der Merwe, South Africa 37-34—71 +1
Euan Walker, Scotland 35-36—71 +1
Keelan Van Wyk, South Africa 37-34—71 +1
Altin Van Der Merwe, South Africa 38-33—71 +1
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72 +2
Quim Vidal, Spain 35-37—72 +2
Luis Carrera, Mexico 37-35—72 +2
Yuto Katsuragawa, Japan 37-35—72 +2
James Mack, South Africa 34-38—72 +2
Franklin Manchest, South Africa 37-35—72 +2
Dylan Mostert, South Africa 35-37—72 +2
Shaun Norris, South Africa 39-33—72 +2
Nick Bachem, Germany 34-38—72 +2
Malcolm Mitchell, South Africa 33-39—72 +2
Warwick Purchase, South Africa 36-36—72 +2
Antoine Rozner, France 36-37—73 +3
Martin Couvra, France 37-36—73 +3
Trevor Fisher, South Africa 39-34—73 +3
Deon Germishuys, South Africa 36-37—73 +3
Kyle McClatchie, South Africa 36-37—73 +3
Stefan Wears-Taylor, South Africa 37-36—73 +3
Daniel Young, Scotland 37-36—73 +3
Stephen Ferreira, Portugal 38-35—73 +3
Allister De Kock, South Africa 38-35—73 +3
Gerhard Pepler, South Africa 37-36—73 +3
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 35-38—73 +3
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-37—73 +3
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74 +4
Jonathan Broomhead, South Africa 38-36—74 +4
Andrew Johnston, England 36-38—74 +4
Renato Paratore, Italy 35-39—74 +4
Thanda Mavundla, South Africa 36-38—74 +4
Mark Maart, South Africa 37-37—74 +4
Samuel Simpson, South Africa 37-38—75 +5
Kyle Barker, South Africa 36-39—75 +5
Andy Sullivan, England 36-39—75 +5
Manuel Elvira, Spain 37-38—75 +5
Thriston Lawrence, South Africa 37-38—75 +5
Martin Rohwer, South Africa 40-35—75 +5
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75 +5
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75 +5
Jack Senior, England 37-38—75 +5
Kayle Wykes, South Africa 37-38—75 +5
Robson Chinhoi, Zimbabwe 37-38—75 +5
Lyle Rowe, South Africa 41-34—75 +5
Hennie Otto, South Africa 42-34—76 +6
Rhys Enoch, Wales 38-38—76 +6
Stefano Mazzoli, Italy 39-38—77 +7
Toto Thimba Jr., South Africa 40-39—79 +9
Nikhil Rama, South Africa 38-41—79 +9
Karabo Mokoena, South Africa 39-41—80 +10
Luke Jerling, South Africa 41-40—81 +11

