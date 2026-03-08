James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Tour Scores

Sunday
At Old Course
Boca Raton, Fla.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,008; Par: 72
Final Round
|Zach Johnson, $330,000
|70-66-69—205
|Stewart Cink, $176,000
|67-72-70—209
|George McNeill, $176,000
|68-69-72—209
|Steve Allan, $95,040
|68-69-73—210
|Alex Cejka, $95,040
|70-70-70—210
|Jamie Donaldson, $0
|70-71-69—210
|Steve Flesch, $95,040
|70-68-72—210
|Padraig Harrington, $95,040
|79-66-65—210
|Boo Weekley, $61,600
|70-69-72—211
|Timothy O’Neal, $55,000
|70-71-71—212
|David Toms, $55,000
|70-72-70—212
|Stephen Ames, $48,400
|71-72-70—213
|Charlie Wi, $44,000
|71-73-70—214
|Jason Caron, $35,294
|71-75-69—215
|Greg Chalmers, $35,294
|69-74-72—215
|Dicky Pride, $35,294
|74-71-70—215
|Heath Slocum, $35,294
|72-72-71—215
|Paul Stankowski, $35,294
|75-70-70—215
|Kevin Sutherland, $35,294
|70-76-69—215
|Bo Van Pelt, $35,294
|71-73-71—215
|K.J. Choi, $25,667
|73-70-73—216
|Ricardo Gonzalez, $25,667
|66-75-75—216
|Ken Tanigawa, $25,667
|73-71-72—216
|Shane Bertsch, $20,114
|69-73-75—217
|Chris DiMarco, $20,114
|73-70-74—217
|Matt Gogel, $20,114
|74-72-71—217
|Justin Hicks, $0
|70-71-76—217
|Justin Leonard, $20,114
|76-68-73—217
|Tom Pernice, $20,114
|71-72-74—217
|Y.E. Yang, $20,114
|73-71-73—217
|Darren Clarke, $15,510
|76-69-73—218
|Ben Crane, $15,510
|69-75-74—218
|Retief Goosen, $15,510
|76-75-67—218
|Fredrik Jacobson, $15,510
|71-75-72—218
|Angel Cabrera, $11,963
|78-71-70—219
|Harrison Frazar, $11,963
|77-70-72—219
|Tim Herron, $11,963
|74-75-70—219
|Soren Kjeldsen, $11,963
|71-75-73—219
|Scott McCarron, $11,963
|76-72-71—219
|Tag Ridings, $11,963
|72-75-72—219
|Kirk Triplett, $11,963
|72-72-75—219
|Michael Wright, $11,963
|76-71-72—219
|Mario Tiziani, $9,900
|72-75-73—220
|Tommy Gainey, $9,020
|76-72-73—221
|Jeff Maggert, $9,020
|74-74-73—221
|Vanslow Phillips, $0
|71-77-73—221
|Ken Duke, $7,700
|75-72-75—222
|David Duval, $7,700
|70-80-72—222
|Robert Karlsson, $7,700
|78-70-74—222
|Chad Campbell, $6,380
|70-75-78—223
|Jesper Parnevik, $6,380
|74-76-73—223
|Gene Sauers, $6,380
|77-69-77—223
|Stuart Appleby, $4,950
|79-72-73—224
|Miguel Angel Jimenez, $4,950
|72-74-78—224
|Billy Mayfair, $4,950
|73-75-76—224
|Corey Pavin, $4,950
|79-75-70—224
|Kenny Perry, $4,950
|74-77-73—224
|John Rollins, $4,950
|77-74-73—224
|Woody Austin, $3,850
|78-75-72—225
|David Bransdon, $3,850
|76-76-73—225
|J.J. Henry, $3,850
|75-73-77—225
|Rob Labritz, $0
|72-78-75—225
|Olin Browne, $2,970
|75-77-74—226
|Jay Haas, $2,970
|74-77-75—226
|Jerry Kelly, $2,970
|76-74-76—226
|Tim Petrovic, $2,970
|82-69-75—226
|Ryan Armour, $2,229
|74-77-76—227
|Brian Gay, $2,229
|77-77-73—227
|Duffy Waldorf, $2,229
|80-73-74—227
|Billy Andrade, $1,804
|74-73-81—228
|Glen Day, $1,804
|81-74-73—228
|Rocco Mediate, $1,804
|76-76-76—228
|Paul Goydos, $1,496
|74-80-75—229
|Scott Parel, $1,496
|76-76-77—229
|Lee Janzen, $1,364
|76-73-81—230
|Mark Hensby
|76-74-DQ
