James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Tour Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 5:40 PM

Saturday

At Old Course

Boca Raton, Fla.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,008; Par: 72

Second Round

Zach Johnson 70-66—136
Steve Allan 68-69—137
George McNeill 68-69—137
Steve Flesch 70-68—138
Stewart Cink 67-72—139
Boo Weekley 70-69—139
Alex Cejka 70-70—140
Jamie Donaldson 70-71—141
Ricardo Gonzalez 66-75—141
Justin Hicks 70-71—141
Timothy O’Neal 70-71—141
Shane Bertsch 69-73—142
David Toms 70-72—142
Stephen Ames 71-72—143
Greg Chalmers 69-74—143
K.J. Choi 73-70—143
Chris DiMarco 73-70—143
Tom Pernice 71-72—143
Ben Crane 69-75—144
Justin Leonard 76-68—144
Heath Slocum 72-72—144
Ken Tanigawa 73-71—144
Kirk Triplett 72-72—144
Bo Van Pelt 71-73—144
Charlie Wi 71-73—144
Y.E. Yang 73-71—144
Chad Campbell 70-75—145
Darren Clarke 76-69—145
Padraig Harrington 79-66—145
Dicky Pride 74-71—145
Paul Stankowski 75-70—145
Jason Caron 71-75—146
Matt Gogel 74-72—146
Fredrik Jacobson 71-75—146
Miguel Angel Jimenez 72-74—146
Soren Kjeldsen 71-75—146
Gene Sauers 77-69—146
Kevin Sutherland 70-76—146
Billy Andrade 74-73—147
Ken Duke 75-72—147
Harrison Frazar 77-70—147
Tag Ridings 72-75—147
Mario Tiziani 72-75—147
Michael Wright 76-71—147
Tommy Gainey 76-72—148
J.J. Henry 75-73—148
Robert Karlsson 78-70—148
Jeff Maggert 74-74—148
Billy Mayfair 73-75—148
Scott McCarron 76-72—148
Vanslow Phillips 71-77—148
Angel Cabrera 78-71—149
Tim Herron 74-75—149
Lee Janzen 76-73—149
David Duval 70-80—150
Mark Hensby 76-74—150
Jerry Kelly 76-74—150
Rob Labritz 72-78—150
Jesper Parnevik 74-76—150
Stuart Appleby 79-72—151
Ryan Armour 74-77—151
Retief Goosen 76-75—151
Jay Haas 74-77—151
Kenny Perry 74-77—151
Tim Petrovic 82-69—151
John Rollins 77-74—151
David Bransdon 76-76—152
Olin Browne 75-77—152
Rocco Mediate 76-76—152
Scott Parel 76-76—152
Woody Austin 78-75—153
Duffy Waldorf 80-73—153
Brian Gay 77-77—154
Paul Goydos 74-80—154
Corey Pavin 79-75—154
Glen Day 81-74—155
Brett Quigley 72-WD

