James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Tour Scores

Saturday
At Old Course
Boca Raton, Fla.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,008; Par: 72
Second Round
|Zach Johnson
|70-66—136
|Steve Allan
|68-69—137
|George McNeill
|68-69—137
|Steve Flesch
|70-68—138
|Stewart Cink
|67-72—139
|Boo Weekley
|70-69—139
|Alex Cejka
|70-70—140
|Jamie Donaldson
|70-71—141
|Ricardo Gonzalez
|66-75—141
|Justin Hicks
|70-71—141
|Timothy O’Neal
|70-71—141
|Shane Bertsch
|69-73—142
|David Toms
|70-72—142
|Stephen Ames
|71-72—143
|Greg Chalmers
|69-74—143
|K.J. Choi
|73-70—143
|Chris DiMarco
|73-70—143
|Tom Pernice
|71-72—143
|Ben Crane
|69-75—144
|Justin Leonard
|76-68—144
|Heath Slocum
|72-72—144
|Ken Tanigawa
|73-71—144
|Kirk Triplett
|72-72—144
|Bo Van Pelt
|71-73—144
|Charlie Wi
|71-73—144
|Y.E. Yang
|73-71—144
|Chad Campbell
|70-75—145
|Darren Clarke
|76-69—145
|Padraig Harrington
|79-66—145
|Dicky Pride
|74-71—145
|Paul Stankowski
|75-70—145
|Jason Caron
|71-75—146
|Matt Gogel
|74-72—146
|Fredrik Jacobson
|71-75—146
|Miguel Angel Jimenez
|72-74—146
|Soren Kjeldsen
|71-75—146
|Gene Sauers
|77-69—146
|Kevin Sutherland
|70-76—146
|Billy Andrade
|74-73—147
|Ken Duke
|75-72—147
|Harrison Frazar
|77-70—147
|Tag Ridings
|72-75—147
|Mario Tiziani
|72-75—147
|Michael Wright
|76-71—147
|Tommy Gainey
|76-72—148
|J.J. Henry
|75-73—148
|Robert Karlsson
|78-70—148
|Jeff Maggert
|74-74—148
|Billy Mayfair
|73-75—148
|Scott McCarron
|76-72—148
|Vanslow Phillips
|71-77—148
|Angel Cabrera
|78-71—149
|Tim Herron
|74-75—149
|Lee Janzen
|76-73—149
|David Duval
|70-80—150
|Mark Hensby
|76-74—150
|Jerry Kelly
|76-74—150
|Rob Labritz
|72-78—150
|Jesper Parnevik
|74-76—150
|Stuart Appleby
|79-72—151
|Ryan Armour
|74-77—151
|Retief Goosen
|76-75—151
|Jay Haas
|74-77—151
|Kenny Perry
|74-77—151
|Tim Petrovic
|82-69—151
|John Rollins
|77-74—151
|David Bransdon
|76-76—152
|Olin Browne
|75-77—152
|Rocco Mediate
|76-76—152
|Scott Parel
|76-76—152
|Woody Austin
|78-75—153
|Duffy Waldorf
|80-73—153
|Brian Gay
|77-77—154
|Paul Goydos
|74-80—154
|Corey Pavin
|79-75—154
|Glen Day
|81-74—155
|Brett Quigley
|72-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.