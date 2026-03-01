Investec South African Open Championship Par Scores

Sunday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
Final Round
|Casey Jarvis, South Africa (500), $216,006
|67-68-64-67—266
|-14
|Hennie Du Plessis, South Africa (224), $94,450
|70-63-67-69—269
|-11
|Frederic Lacroix, France (224), $94,450
|69-71-64-65—269
|-11
|Francesco Laporta, Italy (224), $94,450
|66-64-70-69—269
|-11
|Eddie Pepperell, England (127), $53,875
|70-67-69-64—270
|-10
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (90), $38,119
|67-68-70-67—272
|-8
|Daniel Van Tonder, South Africa (90), $38,119
|72-68-64-68—272
|-8
|Haydn Porteous, South Africa (0), $38,119
|67-69-68-68—272
|-8
|Angel Ayora Fanegas, Spain (56), $23,913
|67-70-67-69—273
|-7
|Rafa Cabrera Bello, Spain (56), $23,913
|70-68-67-68—273
|-7
|Ewen Ferguson, Scotland (56), $23,913
|68-72-67-66—273
|-7
|Nathan Kimsey, England (56), $23,913
|66-65-72-70—273
|-7
|Wilco Nienaber, South Africa (0), $23,913
|70-66-72-65—273
|-7
|Joe Dean, England (41), $17,556
|65-68-71-70—274
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain (41), $17,556
|65-69-71-69—274
|-6
|Alex Fitzpatrick, England (41), $17,556
|68-71-70-65—274
|-6
|Freddy Schott, Germany (41), $17,556
|69-72-70-63—274
|-6
|Bernd Wiesberger, Austria (41), $17,556
|68-69-71-66—274
|-6
|Kieron Van Wyk, South Africa (0), $17,556
|70-69-64-71—274
|-6
|Calum Hill, Scotland (34), $14,580
|70-67-65-73—275
|-5
|Matthew Jordan, England (34), $14,580
|68-70-72-65—275
|-5
|Dean Burmester, South Africa (0), $14,580
|65-67-72-71—275
|-5
|Branden Grace, South Africa (0), $14,580
|69-66-69-71—275
|-5
|Todd Clements, England (30), $12,833
|70-68-70-68—276
|-4
|Romain Langasque, France (30), $12,833
|70-68-68-70—276
|-4
|Matteo Manassero, Italy (30), $12,833
|70-71-70-65—276
|-4
|Antoine Rozner, France (30), $12,833
|68-68-71-69—276
|-4
|Jason Scrivener, Australia (30), $12,833
|69-70-68-69—276
|-4
|Marcus Armitage, England (23), $9,403
|70-70-69-68—277
|-3
|Martin Couvra, France (23), $9,403
|73-67-70-67—277
|-3
|Wenyi Ding, China (23), $9,403
|69-71-69-68—277
|-3
|Julien Guerrier, France (23), $9,403
|69-69-72-67—277
|-3
|Scott Jamieson, Scotland (23), $9,403
|72-69-68-68—277
|-3
|Oliver Lindell, Finland (23), $9,403
|65-72-70-70—277
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (23), $9,403
|70-69-70-68—277
|-3
|Patrick Reed, United States (23), $9,403
|71-69-69-68—277
|-3
|Jayden Trey Schaper, South Africa (23), $9,403
|68-71-67-71—277
|-3
|Andy Sullivan, England (23), $9,403
|73-67-66-71—277
|-3
|Johannes Veerman, United States (23), $9,403
|66-70-70-71—277
|-3
|Louis Albertse, South Africa (0), $9,403
|69-70-72-66—277
|-3
|Xander Basson, South Africa (0), $9,403
|67-70-66-74—277
|-3
|Herman Loubser, South Africa (0), $9,403
|66-67-73-71—277
|-3
|Sam Bairstow, England (16), $6,480
|69-70-67-72—278
|-2
|Darren Fichardt, South Africa (16), $6,480
|70-69-70-69—278
|-2
|Rikuya Hoshino, Japan (16), $6,480
|67-67-72-72—278
|-2
|David Ravetto, France (16), $6,480
|71-69-72-66—278
|-2
|Daniel Rodrigues, Portugal (16), $6,480
|72-67-70-69—278
|-2
|Hennie Otto, South Africa (0), $6,480
|70-68-71-69—278
|-2
|Pierre Viallaneix, France (0), $6,480
|71-65-73-69—278
|-2
|Manuel Elvira, Spain (13), $5,083
|74-67-69-69—279
|-1
|Shaun Norris, South Africa (13), $5,083
|70-70-67-72—279
|-1
|Brandon Stone, South Africa (13), $5,083
|69-69-71-70—279
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands (13), $5,083
|71-69-67-72—279
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa (11), $4,384
|67-73-69-71—280
|E
|Charl Barnard, South Africa (0), $0
|71-69-72-68—280
|E
|Malcolm Mitchell, South Africa (0), $4,384
|70-67-72-71—280
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (9), $3,875
|67-67-72-75—281
|+1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $3,875
|71-69-67-74—281
|+1
|Kota Kaneko, Japan (9), $3,875
|71-66-74-70—281
|+1
|JC Ritchie, South Africa (9), $3,875
|71-68-67-75—281
|+1
|Robin Williams, South Africa (9), $3,875
|68-70-74-69—281
|+1
|Samuel Simpson, South Africa (0), $3,875
|70-71-68-72—281
|+1
|Jens Dantorp, Sweden (7), $3,113
|72-69-67-74—282
|+2
|Jacob Skov Olesen, Denmark (7), $3,113
|75-66-70-71—282
|+2
|Justin Harding, South Africa (0), $3,113
|70-71-71-70—282
|+2
|Dian Kruger, South Africa (0), $0
|70-68-72-72—282
|+2
|Tyran Snyders, South Africa (0), $3,113
|70-70-70-72—282
|+2
|Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,113
|68-70-71-73—282
|+2
|Justin Walters, South Africa (0), $3,113
|71-65-74-72—282
|+2
|Jeff Winther, Denmark (6), $2,668
|68-69-70-76—283
|+3
|Marcus Kinhult, Sweden (5), $2,478
|73-68-72-72—285
|+5
|Keenan Davidse, South Africa (0), $2,478
|72-66-68-79—285
|+5
|Ugo Coussaud, France (4), $1,904
|70-70-74-72—286
|+6
|Ockie Strydom, South Africa (4), $1,904
|70-67-75-74—286
|+6
|Ryggs Johnston, United States (4), $1,898
|74-67-75-73—289
|+9
|Karabo Mokoena, South Africa (0), $1,898
|70-71-74-74—289
|+9
|Logan Leisher, South Africa (0), $0
|72-69-74-76—291
|+11
|MJ Viljoen, South Africa (0), $1,894
|69-68-74-80—291
|+11
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.