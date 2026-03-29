Hero Indian Open Scores

Sunday
At DLF Golf & Country Club
New Delhi
Purse: $2.9 million
Yardage: 7,416; Par: 72
Final Round
|Alex Fitzpatrick, England (585), $432,823
|70-68-72-69—279
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (389), $280,061
|67-69-70-75—281
|Ugo Coussaud, France (181), $131,883
|71-69-74-69—283
|Andy Sullivan, England (181), $131,883
|72-71-69-71—283
|MJ Daffue, South Africa (0), $131,883
|71-67-72-73—283
|Ewen Ferguson, Scotland (105), $76,381
|70-73-69-73—285
|Calum Hill, Scotland (105), $76,381
|69-73-72-71—285
|Francesco Molinari, Italy (105), $76,381
|72-72-71-70—285
|David Law, Scotland (74), $53,976
|71-70-70-75—286
|Matteo Manassero, Italy (74), $53,976
|72-72-74-68—286
|Angel Ayora Fanegas, Spain (62), $45,319
|74-71-72-70—287
|Euan Walker, Scotland (62), $45,319
|71-70-72-74—287
|Casey Jarvis, South Africa (54), $39,123
|73-64-75-76—288
|Oliver Lindell, Finland (54), $39,123
|76-71-68-73—288
|Quim Vidal, Spain (54), $39,123
|70-71-76-71—288
|Jacob Skov Olesen, Denmark (48), $35,135
|71-70-74-74—289
|Nick Voke, New Zealand (0), $35,135
|74-67-76-72—289
|Hugo Townsend, Sweden (44), $32,207
|77-67-72-74—290
|Darius Van Driel, Netherlands (44), $32,207
|73-70-74-73—290
|Jorge Campillo, Spain (40), $29,215
|70-74-74-73—291
|Martin Couvra, France (40), $29,215
|69-75-74-73—291
|Dylan Frittelli, South Africa (40), $29,215
|71-73-73-74—291
|Freddy Schott, Germany (40), $29,215
|66-73-72-80—291
|Julien Guerrier, France (36), $25,715
|75-71-72-74—292
|Kota Kaneko, Japan (36), $25,715
|71-77-71-73—292
|Junghwan Lee, South Korea (36), $25,715
|75-71-71-75—292
|James Morrison, England (36), $25,715
|70-76-69-77—292
|Ryan Peake, Australia (36), $25,715
|71-72-76-73—292
|Matthew Jordan, England (32), $23,041
|70-75-75-73—293
|Connor McKinney, Australia (32), $23,041
|74-74-73-72—293
|Felix Mory, France (30), $21,131
|73-73-77-71—294
|Yurav Premlall, South Africa (30), $21,131
|71-72-77-74—294
|Daniel Young, Scotland (30), $21,131
|75-71-75-73—294
|Matthew Baldwin, England (26), $17,949
|72-69-76-78—295
|Joe Dean, England (26), $17,949
|72-74-73-76—295
|Nacho Elvira, Spain (26), $17,949
|77-69-73-76—295
|Jordan Gumberg, United States (26), $17,949
|71-77-72-75—295
|Jack Senior, England (26), $17,949
|73-74-67-81—295
|Maximilian Steinlechner, Austria (26), $17,949
|77-71-72-75—295
|Thriston Lawrence, South Africa (24), $16,040
|73-75-73-75—296
|Frederic Lacroix, France (23), $15,276
|76-71-71-79—297
|Anthony Quayle, Australia (23), $15,276
|72-75-75-75—297
|Cameron Adam, Scotland (20), $12,984
|73-73-72-80—298
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (20), $12,984
|70-75-72-81—298
|Manuel Elvira, Spain (20), $12,984
|71-72-73-82—298
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (20), $12,984
|72-74-75-77—298
|Michael Hollick, South Africa (20), $12,984
|75-73-73-77—298
|Om Prakash Chouhan, India (0), $12,984
|73-71-73-81—298
|Manoj S, India (0), $12,984
|76-70-76-76—298
|Jens Dantorp, Sweden (16), $10,184
|71-74-72-82—299
|Marcus Kinhult, Sweden (16), $10,184
|74-72-75-78—299
|Kazuma Kobori, New Zealand (16), $10,184
|71-74-70-84—299
|Tom Vaillant, France (16), $10,184
|74-70-77-78—299
|Gregorio De Leo, Italy (13), $8,656
|69-79-72-80—300
|Grant Forrest, Scotland (13), $8,656
|70-75-79-76—300
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (13), $8,656
|69-79-74-78—300
|Davis Bryant, United States (12), $8,020
|70-77-76-78—301
|Brandon Robinson-Thompson, England (12), $8,020
|73-74-77-77—301
|Dan Bradbury, England (11), $7,510
|68-76-80-78—302
|Sebastian Soderberg, Sweden (11), $7,510
|74-73-78-77—302
|Adam Blomme, Sweden (10), $6,874
|74-72-79-78—303
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (10), $6,874
|71-72-81-79—303
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (10), $6,874
|75-70-74-84—303
|Kshitij Naveed Kaul, India (0), $6,365
|73-75-77-82—307
|Stefano Mazzoli, Italy (9), $6,111
|74-70-75-89—308
|Jack Buchanan, Australia (8), $5,856
|75-73-80-84—312
|Quentin Debove, France (8), $5,601
|77-71-79-88—315
