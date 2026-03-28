Hero Indian Open Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 8:27 AM

Saturday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

Third Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69-70—206
MJ Daffue, South Africa 71-67-72—210
Alex Fitzpatrick, England 70-68-72—210
David Law, Scotland 71-70-70—211
Freddy Schott, Germany 66-73-72—211
Ewen Ferguson, Scotland 70-73-69—212
Casey Jarvis, South Africa 73-64-75—212
Andy Sullivan, England 72-71-69—212
Euan Walker, Scotland 71-70-72—213
Ugo Coussaud, France 71-69-74—214
Calum Hill, Scotland 69-73-72—214
Jack Senior, England 73-74-67—214
Kazuma Kobori, New Zealand 71-74-70—215
Oliver Lindell, Finland 76-71-68—215
Francesco Molinari, Italy 72-72-71—215
James Morrison, England 70-76-69—215
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-70-74—215
Manuel Elvira, Spain 71-72-73—216
Hugo Townsend, Sweden 77-67-72—216
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-75-72—217
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-71-72—217
Matthew Baldwin, England 72-69-76—217
Om Prakash Chouhan, India 73-71-73—217
Jens Dantorp, Sweden 71-74-72—217
Dylan Frittelli, South Africa 71-73-73—217
Junghwan Lee, South Korea 75-71-71—217
Darius Van Driel, Netherlands 73-70-74—217
Quim Vidal, Spain 70-71-76—217
Nick Voke, New Zealand 74-67-76—217
Cameron Adam, Scotland 73-73-72—218
Jorge Campillo, Spain 70-74-74—218
Martin Couvra, France 69-75-74—218
Julien Guerrier, France 75-71-72—218
Frederic Lacroix, France 76-71-71—218
Matteo Manassero, Italy 72-72-74—218
Joe Dean, England 72-74-73—219
Nacho Elvira, Spain 77-69-73—219
Kota Kaneko, Japan 71-77-71—219
Stefano Mazzoli, Italy 74-70-75—219
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70-74—219
Ryan Peake, Australia 71-72-76—219
Gregorio De Leo, Italy 69-79-72—220
Jordan Gumberg, United States 71-77-72—220
Matthew Jordan, England 70-75-75—220
Yurav Premlall, South Africa 71-72-77—220
Maximilian Steinlechner, Austria 77-71-72—220
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74-75—221
Michael Hollick, South Africa 75-73-73—221
Marcus Kinhult, Sweden 74-72-75—221
Thriston Lawrence, South Africa 73-75-73—221
Connor McKinney, Australia 74-74-73—221
Tom Vaillant, France 74-70-77—221
Daniel Young, Scotland 75-71-75—221
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-79-74—222
Anthony Quayle, Australia 72-75-75—222
Manoj S, India 76-70-76—222
Davis Bryant, United States 70-77-76—223
Felix Mory, France 73-73-77—223
Dan Bradbury, England 68-76-80—224
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72-81—224
Grant Forrest, Scotland 70-75-79—224
Brandon Robinson-Thompson, England 73-74-77—224
Adam Blomme, Sweden 74-72-79—225
Kshitij Naveed Kaul, India 73-75-77—225
Sebastian Soderberg, Sweden 74-73-78—225
Quentin Debove, France 77-71-79—227
Jack Buchanan, Australia 75-73-80—228

