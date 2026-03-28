Hero Indian Open Scores

Saturday
At DLF Golf & Country Club
New Delhi
Purse: $2.9 million
Yardage: 7,416; Par: 72
Third Round
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-69-70—206
|MJ Daffue, South Africa
|71-67-72—210
|Alex Fitzpatrick, England
|70-68-72—210
|David Law, Scotland
|71-70-70—211
|Freddy Schott, Germany
|66-73-72—211
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-73-69—212
|Casey Jarvis, South Africa
|73-64-75—212
|Andy Sullivan, England
|72-71-69—212
|Euan Walker, Scotland
|71-70-72—213
|Ugo Coussaud, France
|71-69-74—214
|Calum Hill, Scotland
|69-73-72—214
|Jack Senior, England
|73-74-67—214
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-74-70—215
|Oliver Lindell, Finland
|76-71-68—215
|Francesco Molinari, Italy
|72-72-71—215
|James Morrison, England
|70-76-69—215
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|71-70-74—215
|Manuel Elvira, Spain
|71-72-73—216
|Hugo Townsend, Sweden
|77-67-72—216
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-75-72—217
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|74-71-72—217
|Matthew Baldwin, England
|72-69-76—217
|Om Prakash Chouhan, India
|73-71-73—217
|Jens Dantorp, Sweden
|71-74-72—217
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-73-73—217
|Junghwan Lee, South Korea
|75-71-71—217
|Darius Van Driel, Netherlands
|73-70-74—217
|Quim Vidal, Spain
|70-71-76—217
|Nick Voke, New Zealand
|74-67-76—217
|Cameron Adam, Scotland
|73-73-72—218
|Jorge Campillo, Spain
|70-74-74—218
|Martin Couvra, France
|69-75-74—218
|Julien Guerrier, France
|75-71-72—218
|Frederic Lacroix, France
|76-71-71—218
|Matteo Manassero, Italy
|72-72-74—218
|Joe Dean, England
|72-74-73—219
|Nacho Elvira, Spain
|77-69-73—219
|Kota Kaneko, Japan
|71-77-71—219
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-70-75—219
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|75-70-74—219
|Ryan Peake, Australia
|71-72-76—219
|Gregorio De Leo, Italy
|69-79-72—220
|Jordan Gumberg, United States
|71-77-72—220
|Matthew Jordan, England
|70-75-75—220
|Yurav Premlall, South Africa
|71-72-77—220
|Maximilian Steinlechner, Austria
|77-71-72—220
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-74-75—221
|Michael Hollick, South Africa
|75-73-73—221
|Marcus Kinhult, Sweden
|74-72-75—221
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-75-73—221
|Connor McKinney, Australia
|74-74-73—221
|Tom Vaillant, France
|74-70-77—221
|Daniel Young, Scotland
|75-71-75—221
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-79-74—222
|Anthony Quayle, Australia
|72-75-75—222
|Manoj S, India
|76-70-76—222
|Davis Bryant, United States
|70-77-76—223
|Felix Mory, France
|73-73-77—223
|Dan Bradbury, England
|68-76-80—224
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-72-81—224
|Grant Forrest, Scotland
|70-75-79—224
|Brandon Robinson-Thompson, England
|73-74-77—224
|Adam Blomme, Sweden
|74-72-79—225
|Kshitij Naveed Kaul, India
|73-75-77—225
|Sebastian Soderberg, Sweden
|74-73-78—225
|Quentin Debove, France
|77-71-79—227
|Jack Buchanan, Australia
|75-73-80—228
