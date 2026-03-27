Hero Indian Open Par Scores

Friday
At DLF Golf & Country Club
New Delhi
Purse: $2.9 million
Yardage: 7,416; Par: 72
Second Round
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-69—136
|-8
|Casey Jarvis, South Africa
|73-64—137
|-7
|MJ Daffue, South Africa
|71-67—138
|-6
|Alex Fitzpatrick, England
|70-52—122
|-5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|71-51—122
|-5
|Freddy Schott, Germany
|66-73—139
|-5
|Ugo Coussaud, France
|71-69—140
|-4
|Matthew Baldwin, England
|72-69—141
|-3
|David Law, Scotland
|71-70—141
|-3
|Quim Vidal, Spain
|70-71—141
|-3
|Nick Voke, New Zealand
|74-67—141
|-3
|Euan Walker, Scotland
|71-70—141
|-3
|Calum Hill, Scotland
|69-56—125
|-2
|Cameron Adam, Scotland
|73-50—123
|-1
|Dan Bradbury, England
|68-66—134
|-1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-72—143
|-1
|Manuel Elvira, Spain
|71-72—143
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-73—143
|-1
|Ryan Peake, Australia
|71-72—143
|-1
|Yurav Premlall, South Africa
|71-72—143
|-1
|Andy Sullivan, England
|72-71—143
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands
|73-70—143
|-1
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-53—127
|E
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|74-61—135
|E
|Jorge Campillo, Spain
|70-74—144
|E
|Om Prakash Chouhan, India
|73-71—144
|E
|Martin Couvra, France
|69-75—144
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-73—144
|E
|Matteo Manassero, Italy
|72-72—144
|E
|Francesco Molinari, Italy
|72-72—144
|E
|Hugo Townsend, Sweden
|77-67—144
|E
|Tom Vaillant, France
|74-70—144
|E
|Gregorio De Leo, Italy
|69-55—124
|+1
|Grant Forrest, Scotland
|70-58—128
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|71-65—136
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-75—145
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|71-74—145
|+1
|Matthew Jordan, England
|70-75—145
|+1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-74—145
|+1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|75-70—145
|+1
|Frederic Lacroix, France
|76-53—129
|+2
|Felix Mory, France
|73-56—129
|+2
|James Morrison, England
|70-67—137
|+2
|Adam Blomme, Sweden
|74-72—146
|+2
|Joe Dean, England
|72-74—146
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|77-69—146
|+2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-74—146
|+2
|Julien Guerrier, France
|75-71—146
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden
|74-72—146
|+2
|Junghwan Lee, South Korea
|75-71—146
|+2
|Manoj S, India
|76-70—146
|+2
|Daniel Young, Scotland
|75-71—146
|+2
|Michael Hollick, South Africa
|75-55—130
|+3
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-65—138
|+3
|Davis Bryant, United States
|70-77—147
|+3
|Oliver Lindell, Finland
|76-71—147
|+3
|Anthony Quayle, Australia
|72-75—147
|+3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|73-74—147
|+3
|Jack Senior, England
|73-74—147
|+3
|Sebastian Soderberg, Sweden
|74-73—147
|+3
|Akshay Bhatia, United States
|77-62—139
|+4
|Jack Buchanan, Australia
|75-73—148
|+4
|Quentin Debove, France
|77-71—148
|+4
|Kota Kaneko, Japan
|71-77—148
|+4
|Connor McKinney, Australia
|74-74—148
|+4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-79—148
|+4
|Maximilian Steinlechner, Austria
|77-71—148
|+4
|Romain Langasque, France
|74-70—144
|+5
|Clement Charmasson, France
|76-73—149
|+5
|Khalin H Joshi, India
|77-72—149
|+5
|Yuto Katsuragawa, Japan
|74-75—149
|+5
|Dhruv Sheoran, India
|75-74—149
|+5
|Kartik Singh, India
|73-76—149
|+5
|Bernd Wiesberger, Austria
|76-73—149
|+5
|Daniel Rodrigues, Portugal
|76-57—133
|+6
|David Puig, Spain
|77-64—141
|+6
|Mikael Lindberg, Sweden
|76-70—146
|+6
|Veer Ahlawat, India
|72-78—150
|+6
|Albin Bergstrom, Sweden
|77-73—150
|+6
|Harrison Crowe, Australia
|75-75—150
|+6
|Ross Fisher, England
|71-79—150
|+6
|Pablo Larrazabal, Spain
|72-78—150
|+6
|Joost Luiten, Netherlands
|75-75—150
|+6
|David Ravetto, France
|73-77—150
|+6
|Rayhan Thomas, India
|77-73—150
|+6
|Jonathan Broomhead, South Africa
|80-50—130
|+7
|Rohan Dhole Patil, India
|79-51—130
|+7
|Kshitij Naveed Kaul, India
|73-61—134
|+7
|Angad Cheema, India
|74-77—151
|+7
|Joel Girrbach, Switzerland
|74-77—151
|+7
|Francesco Laporta, Italy
|78-73—151
|+7
|Shubhankar Sharma, India
|77-74—151
|+7
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-62—135
|+8
|Mohd Azhar, India
|74-78—152
|+8
|Sam Bairstow, England
|79-73—152
|+8
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|73-79—152
|+8
|Jordan Doull, Australia
|74-78—152
|+8
|Angel Hidalgo, Spain
|78-74—152
|+8
|Rikuya Hoshino, Japan
|76-76—152
|+8
|Jamal Hossain, Bangladesh
|75-77—152
|+8
|David Micheluzzi, Australia
|78-74—152
|+8
|Manu Gandas, India
|75-74—149
|+9
|Benjamin Schmidt, England
|73-76—149
|+9
|Tapy Ghai, India
|79-74—153
|+9
|Saptak Talwar, India
|77-76—153
|+9
|Honey Baisoya, India
|78-76—154
|+10
|Nathan Kimsey, England
|74-80—154
|+10
|Dylan Naidoo, South Africa
|73-81—154
|+10
|N Thangaraja, Sri Lanka
|74-80—154
|+10
|Shaurya Bhattacharya, India
|79-67—146
|+11
|Marcus Armitage, England
|76-79—155
|+11
|Fred Biondi, Brazil
|80-75—155
|+11
|Filippo Celli, Italy
|77-78—155
|+11
|Sean Crocker, United States
|74-81—155
|+11
|Oihan Guillamoundeguy, France
|77-78—155
|+11
|Badal Hossain, Bangladesh
|76-79—155
|+11
|Anshul Mishra, India
|79-76—155
|+11
|Elvis Smylie, Australia
|79-76—155
|+11
|Edoardo Molinari, Italy
|74-82—156
|+12
|Arjun Prasad, India
|74-82—156
|+12
|Jovan Rebula, South Africa
|77-79—156
|+12
|Robin Williams, South Africa
|81-76—157
|+13
|Joakim Lagergren, Sweden
|75-83—158
|+14
|Jack Yule, England
|76-82—158
|+14
|Ricardo Gouveia, Portugal
|77-82—159
|+15
|Abhinav Lohan, India
|78-81—159
|+15
|Anshul Kabthiyal, India
|80-80—160
|+16
|Sukhman Singh, India
|83-59—142
|+18
|Deepak Yadav, India
|83-62—145
|+18
|Yuvraj Sandhu, India
|80-82—162
|+18
|Kanav Chauhan, India
|86-77—163
|+19
|Rashid Khan, India
|79-85—164
|+20
|Shubham Jaglan, India
|87-84—171
|+27
|Joshua Berry, England
|88-WD
|Aaron Cockerill, Canada
|81-WD
|Jairaj Singh Sandhu, India
|84-WD
|Amardip Sinh Malik, India
|89-WD
|Akshay Sharma, India
|89-WD
