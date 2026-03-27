Hero Indian Open Par Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 11:34 AM

Friday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,416; Par: 72

Second Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69—136 -8
Casey Jarvis, South Africa 73-64—137 -7
MJ Daffue, South Africa 71-67—138 -6
Alex Fitzpatrick, England 70-52—122 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 71-51—122 -5
Freddy Schott, Germany 66-73—139 -5
Ugo Coussaud, France 71-69—140 -4
Matthew Baldwin, England 72-69—141 -3
David Law, Scotland 71-70—141 -3
Quim Vidal, Spain 70-71—141 -3
Nick Voke, New Zealand 74-67—141 -3
Euan Walker, Scotland 71-70—141 -3
Calum Hill, Scotland 69-56—125 -2
Cameron Adam, Scotland 73-50—123 -1
Dan Bradbury, England 68-66—134 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143 -1
Manuel Elvira, Spain 71-72—143 -1
Ewen Ferguson, Scotland 70-73—143 -1
Ryan Peake, Australia 71-72—143 -1
Yurav Premlall, South Africa 71-72—143 -1
Andy Sullivan, England 72-71—143 -1
Darius Van Driel, Netherlands 73-70—143 -1
Stefano Mazzoli, Italy 74-53—127 E
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-61—135 E
Jorge Campillo, Spain 70-74—144 E
Om Prakash Chouhan, India 73-71—144 E
Martin Couvra, France 69-75—144 E
Dylan Frittelli, South Africa 71-73—144 E
Matteo Manassero, Italy 72-72—144 E
Francesco Molinari, Italy 72-72—144 E
Hugo Townsend, Sweden 77-67—144 E
Tom Vaillant, France 74-70—144 E
Gregorio De Leo, Italy 69-55—124 +1
Grant Forrest, Scotland 70-58—128 +1
Jordan Gumberg, United States 71-65—136 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-75—145 +1
Jens Dantorp, Sweden 71-74—145 +1
Matthew Jordan, England 70-75—145 +1
Kazuma Kobori, New Zealand 71-74—145 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-70—145 +1
Frederic Lacroix, France 76-53—129 +2
Felix Mory, France 73-56—129 +2
James Morrison, England 70-67—137 +2
Adam Blomme, Sweden 74-72—146 +2
Joe Dean, England 72-74—146 +2
Nacho Elvira, Spain 77-69—146 +2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146 +2
Julien Guerrier, France 75-71—146 +2
Marcus Kinhult, Sweden 74-72—146 +2
Junghwan Lee, South Korea 75-71—146 +2
Manoj S, India 76-70—146 +2
Daniel Young, Scotland 75-71—146 +2
Michael Hollick, South Africa 75-55—130 +3
Thriston Lawrence, South Africa 73-65—138 +3
Davis Bryant, United States 70-77—147 +3
Oliver Lindell, Finland 76-71—147 +3
Anthony Quayle, Australia 72-75—147 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 73-74—147 +3
Jack Senior, England 73-74—147 +3
Sebastian Soderberg, Sweden 74-73—147 +3
Akshay Bhatia, United States 77-62—139 +4
Jack Buchanan, Australia 75-73—148 +4
Quentin Debove, France 77-71—148 +4
Kota Kaneko, Japan 71-77—148 +4
Connor McKinney, Australia 74-74—148 +4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-79—148 +4
Maximilian Steinlechner, Austria 77-71—148 +4
Romain Langasque, France 74-70—144 +5
Clement Charmasson, France 76-73—149 +5
Khalin H Joshi, India 77-72—149 +5
Yuto Katsuragawa, Japan 74-75—149 +5
Dhruv Sheoran, India 75-74—149 +5
Kartik Singh, India 73-76—149 +5
Bernd Wiesberger, Austria 76-73—149 +5
Daniel Rodrigues, Portugal 76-57—133 +6
David Puig, Spain 77-64—141 +6
Mikael Lindberg, Sweden 76-70—146 +6
Veer Ahlawat, India 72-78—150 +6
Albin Bergstrom, Sweden 77-73—150 +6
Harrison Crowe, Australia 75-75—150 +6
Ross Fisher, England 71-79—150 +6
Pablo Larrazabal, Spain 72-78—150 +6
Joost Luiten, Netherlands 75-75—150 +6
David Ravetto, France 73-77—150 +6
Rayhan Thomas, India 77-73—150 +6
Jonathan Broomhead, South Africa 80-50—130 +7
Rohan Dhole Patil, India 79-51—130 +7
Kshitij Naveed Kaul, India 73-61—134 +7
Angad Cheema, India 74-77—151 +7
Joel Girrbach, Switzerland 74-77—151 +7
Francesco Laporta, Italy 78-73—151 +7
Shubhankar Sharma, India 77-74—151 +7
Tobias Jonsson, Sweden 73-62—135 +8
Mohd Azhar, India 74-78—152 +8
Sam Bairstow, England 79-73—152 +8
Rafa Cabrera Bello, Spain 73-79—152 +8
Jordan Doull, Australia 74-78—152 +8
Angel Hidalgo, Spain 78-74—152 +8
Rikuya Hoshino, Japan 76-76—152 +8
Jamal Hossain, Bangladesh 75-77—152 +8
David Micheluzzi, Australia 78-74—152 +8
Manu Gandas, India 75-74—149 +9
Benjamin Schmidt, England 73-76—149 +9
Tapy Ghai, India 79-74—153 +9
Saptak Talwar, India 77-76—153 +9
Honey Baisoya, India 78-76—154 +10
Nathan Kimsey, England 74-80—154 +10
Dylan Naidoo, South Africa 73-81—154 +10
N Thangaraja, Sri Lanka 74-80—154 +10
Shaurya Bhattacharya, India 79-67—146 +11
Marcus Armitage, England 76-79—155 +11
Fred Biondi, Brazil 80-75—155 +11
Filippo Celli, Italy 77-78—155 +11
Sean Crocker, United States 74-81—155 +11
Oihan Guillamoundeguy, France 77-78—155 +11
Badal Hossain, Bangladesh 76-79—155 +11
Anshul Mishra, India 79-76—155 +11
Elvis Smylie, Australia 79-76—155 +11
Edoardo Molinari, Italy 74-82—156 +12
Arjun Prasad, India 74-82—156 +12
Jovan Rebula, South Africa 77-79—156 +12
Robin Williams, South Africa 81-76—157 +13
Joakim Lagergren, Sweden 75-83—158 +14
Jack Yule, England 76-82—158 +14
Ricardo Gouveia, Portugal 77-82—159 +15
Abhinav Lohan, India 78-81—159 +15
Anshul Kabthiyal, India 80-80—160 +16
Sukhman Singh, India 83-59—142 +18
Deepak Yadav, India 83-62—145 +18
Yuvraj Sandhu, India 80-82—162 +18
Kanav Chauhan, India 86-77—163 +19
Rashid Khan, India 79-85—164 +20
Shubham Jaglan, India 87-84—171 +27
Joshua Berry, England 88-WD
Aaron Cockerill, Canada 81-WD
Jairaj Singh Sandhu, India 84-WD
Amardip Sinh Malik, India 89-WD
Akshay Sharma, India 89-WD

Related News

Recommended

