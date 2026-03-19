Hainan Classic presented by MAEXTRO Par Scores

Thursday
Hainan, China
a-Blackstone Course (Host Course)
7,637 yards; Par 72
b-Vintage Course
7,331 yards; Par 72
Purse: $2.6 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Jordan Gumberg, United States
|31a-33a—64
|-8
|Jorge Campillo, Spain
|35b-30b—65
|-7
|Aaron Cockerill, Canada
|34a-32a—66
|-6
|Wenyi Ding, China
|35b-31b—66
|-6
|Dylan Frittelli, South Africa
|34b-32b—66
|-6
|Thriston Lawrence, South Africa
|34a-32a—66
|-6
|Jason Scrivener, Australia
|34b-32b—66
|-6
|Martin Couvra, France
|33a-34a—67
|-5
|Taehoon Ok, South Korea
|36a-31a—67
|-5
|Adri Arnaus, Spain
|36b-32b—68
|-4
|Calum Hill, Scotland
|34b-34b—68
|-4
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|34a-34a—68
|-4
|Zihao Jin, China
|33a-35a—68
|-4
|Oliver Lindell, Finland
|36b-32b—68
|-4
|Joost Luiten, Netherlands
|37b-31b—68
|-4
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36b-32b—68
|-4
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|36a-32a—68
|-4
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35b-33b—68
|-4
|Yanhan Zhou, China
|34b-34b—68
|-4
|Marcus Armitage, England
|38b-31b—69
|-3
|Dan Bradbury, England
|34a-35a—69
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|33a-36a—69
|-3
|Clement Charmasson, France
|35b-34b—69
|-3
|Nacho Elvira, Spain
|37b-32b—69
|-3
|Angel Hidalgo, Spain
|35a-34a—69
|-3
|Bo Jin, China
|34a-35a—69
|-3
|Yuto Katsuragawa, Japan
|36b-33b—69
|-3
|Kazuma Kobori, New Zealand
|37b-32b—69
|-3
|David Micheluzzi, Australia
|34a-35a—69
|-3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|37b-32b—69
|-3
|Jan Schneider, Germany
|33a-36a—69
|-3
|Tom Vaillant, France
|38b-31b—69
|-3
|Euan Walker, Scotland
|34b-35b—69
|-3
|Bowen Xiao, China
|36b-33b—69
|-3
|Jack Yule, England
|35b-34b—69
|-3
|Sampson-yunhe Zheng, China
|35b-34b—69
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|36b-33b—69
|-3
|Matthew Baldwin, England
|39b-31b—70
|-2
|Jeffrey Burton, United States
|35b-35b—70
|-2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|32a-38a—70
|-2
|Sean Crocker, United States
|36b-34b—70
|-2
|Quentin Debove, France
|39b-31b—70
|-2
|Ross Fisher, England
|36b-34b—70
|-2
|Kota Kaneko, Japan
|37b-33b—70
|-2
|Junghwan Lee, South Korea
|36a-34a—70
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|33a-37a—70
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|37b-33b—70
|-2
|Stefano Mazzoli, Italy
|37a-33a—70
|-2
|Kaito Onishi, Japan
|35b-35b—70
|-2
|Andy Sullivan, England
|35a-35a—70
|-2
|Hugo Townsend, Sweden
|37b-33b—70
|-2
|Charles Wang, China
|36b-34b—70
|-2
|Ashun Wu, China
|36b-34b—70
|-2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|37b-34b—71
|-1
|Yu Fang, China
|34a-37a—71
|-1
|Joel Girrbach, Switzerland
|38b-33b—71
|-1
|Yan-Wei Liu, China
|38b-33b—71
|-1
|Ryan Peake, Australia
|38a-33a—71
|-1
|Eddie Pepperell, England
|36a-35a—71
|-1
|Jack Senior, England
|40b-31b—71
|-1
|Shubhankar Sharma, India
|36b-35b—71
|-1
|Lawrence Ting, Chinese Taipei
|37b-34b—71
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands
|35a-36a—71
|-1
|Daniel Young, Scotland
|36b-35b—71
|-1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|36a-35a—71
|-1
|Quim Vidal, Spain
|35b-37b—72
|E
|Ryan Ang, Singapore
|36b-36b—72
|E
|Albin Bergstrom, Sweden
|35a-37a—72
|E
|Manuel Elvira, Spain
|38b-34b—72
|E
|Grant Forrest, Scotland
|38a-34a—72
|E
|Tobias Jonsson, Sweden
|35a-37a—72
|E
|Matthew Jordan, England
|37a-35a—72
|E
|David Law, Scotland
|36a-36a—72
|E
|Yue Liu, China
|34a-38a—72
|E
|Zander Lombard, South Africa
|35a-37a—72
|E
|Freddy Schott, Germany
|35a-37a—72
|E
|Ugo Coussaud, France
|35a-37a—72
|E
|Cameron Adam, Scotland
|38b-35b—73
|+1
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36a-37a—73
|+1
|Bowen Chai, China
|38b-35b—73
|+1
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36a-37a—73
|+1
|Andreas Halvorsen, Norway
|37a-36a—73
|+1
|Taichi Kho, Hong Kong
|39b-34b—73
|+1
|Matt Killen, England
|38b-35b—73
|+1
|Frederic Lacroix, France
|36a-37a—73
|+1
|Yuxin Lin, China
|38a-35a—73
|+1
|Francesco Molinari, Italy
|39b-34b—73
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|35b-38b—73
|+1
|Zi Wang, China
|41b-32b—73
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|39b-35b—74
|+2
|Nathan Kimsey, England
|37a-37a—74
|+2
|Yang Kuang, China
|39b-35b—74
|+2
|Isaac Lam, Hong Kong
|39a-35a—74
|+2
|Pablo Larrazabal, Spain
|36b-38b—74
|+2
|Connor McKinney, Australia
|37a-37a—74
|+2
|Anthony Quayle, Australia
|37b-37b—74
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|38a-36a—74
|+2
|Hongfu Wu, China
|40a-34a—74
|+2
|Davis Bryant, United States
|37a-38a—75
|+3
|Xirong Cheng, China
|35a-40a—75
|+3
|Shunyat Hak, Hong Kong
|37a-38a—75
|+3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|38a-37a—75
|+3
|Zijie Huang, China
|37a-39a—76
|+4
|Joshua Berry, England
|37a-39a—76
|+4
|Felix Mory, France
|40b-36b—76
|+4
|Kakeru Ozeki, Japan
|39a-37a—76
|+4
|Justin Sui, United States
|39a-37a—76
|+4
|Haizhao Tang, China
|40a-36a—76
|+4
|Yang Tong, China
|38a-38a—76
|+4
|Zhengkai Bai, China
|39a-38a—77
|+5
|Shawn Lu, United States
|38a-39a—77
|+5
|James Morrison, England
|40a-37a—77
|+5
|Bo Peng, China
|42b-36b—78
|+6
|Mike Toorop, Netherlands
|37b-41b—78
|+6
|Niklas Lemke, Sweden
|41a-38a—79
|+7
|Senshou Cao, China
|40b-41b—81
|+9
|Jeong-Weon Ko, France
|42a-39a—81
|+9
|Xinjun Zhang, China
|37a-44a—81
|+9
|Benjamin Krug, United States
|43b-39b—82
|+10
|Jun Liu, China
|39a-45a—84
|+12
