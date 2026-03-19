Hainan Classic presented by MAEXTRO Par Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 8:02 PM

Thursday

Hainan, China

a-Blackstone Course (Host Course)

7,637 yards; Par 72

b-Vintage Course

7,331 yards; Par 72

Purse: $2.6 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Jordan Gumberg, United States 31a-33a—64 -8
Jorge Campillo, Spain 35b-30b—65 -7
Aaron Cockerill, Canada 34a-32a—66 -6
Wenyi Ding, China 35b-31b—66 -6
Dylan Frittelli, South Africa 34b-32b—66 -6
Thriston Lawrence, South Africa 34a-32a—66 -6
Jason Scrivener, Australia 34b-32b—66 -6
Martin Couvra, France 33a-34a—67 -5
Taehoon Ok, South Korea 36a-31a—67 -5
Adri Arnaus, Spain 36b-32b—68 -4
Calum Hill, Scotland 34b-34b—68 -4
Lloyd Jefferson Go, Philippines 34a-34a—68 -4
Zihao Jin, China 33a-35a—68 -4
Oliver Lindell, Finland 36b-32b—68 -4
Joost Luiten, Netherlands 37b-31b—68 -4
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36b-32b—68 -4
Rocco Repetto Taylor, Spain 36a-32a—68 -4
Daniel Rodrigues, Portugal 35b-33b—68 -4
Yanhan Zhou, China 34b-34b—68 -4
Marcus Armitage, England 38b-31b—69 -3
Dan Bradbury, England 34a-35a—69 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 33a-36a—69 -3
Clement Charmasson, France 35b-34b—69 -3
Nacho Elvira, Spain 37b-32b—69 -3
Angel Hidalgo, Spain 35a-34a—69 -3
Bo Jin, China 34a-35a—69 -3
Yuto Katsuragawa, Japan 36b-33b—69 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 37b-32b—69 -3
David Micheluzzi, Australia 34a-35a—69 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 37b-32b—69 -3
Jan Schneider, Germany 33a-36a—69 -3
Tom Vaillant, France 38b-31b—69 -3
Euan Walker, Scotland 34b-35b—69 -3
Bowen Xiao, China 36b-33b—69 -3
Jack Yule, England 35b-34b—69 -3
Sampson-yunhe Zheng, China 35b-34b—69 -3
Gregorio De Leo, Italy 36b-33b—69 -3
Matthew Baldwin, England 39b-31b—70 -2
Jeffrey Burton, United States 35b-35b—70 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 32a-38a—70 -2
Sean Crocker, United States 36b-34b—70 -2
Quentin Debove, France 39b-31b—70 -2
Ross Fisher, England 36b-34b—70 -2
Kota Kaneko, Japan 37b-33b—70 -2
Junghwan Lee, South Korea 36a-34a—70 -2
Mikael Lindberg, Sweden 33a-37a—70 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37b-33b—70 -2
Stefano Mazzoli, Italy 37a-33a—70 -2
Kaito Onishi, Japan 35b-35b—70 -2
Andy Sullivan, England 35a-35a—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 37b-33b—70 -2
Charles Wang, China 36b-34b—70 -2
Ashun Wu, China 36b-34b—70 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 37b-34b—71 -1
Yu Fang, China 34a-37a—71 -1
Joel Girrbach, Switzerland 38b-33b—71 -1
Yan-Wei Liu, China 38b-33b—71 -1
Ryan Peake, Australia 38a-33a—71 -1
Eddie Pepperell, England 36a-35a—71 -1
Jack Senior, England 40b-31b—71 -1
Shubhankar Sharma, India 36b-35b—71 -1
Lawrence Ting, Chinese Taipei 37b-34b—71 -1
Darius Van Driel, Netherlands 35a-36a—71 -1
Daniel Young, Scotland 36b-35b—71 -1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36a-35a—71 -1
Quim Vidal, Spain 35b-37b—72 E
Ryan Ang, Singapore 36b-36b—72 E
Albin Bergstrom, Sweden 35a-37a—72 E
Manuel Elvira, Spain 38b-34b—72 E
Grant Forrest, Scotland 38a-34a—72 E
Tobias Jonsson, Sweden 35a-37a—72 E
Matthew Jordan, England 37a-35a—72 E
David Law, Scotland 36a-36a—72 E
Yue Liu, China 34a-38a—72 E
Zander Lombard, South Africa 35a-37a—72 E
Freddy Schott, Germany 35a-37a—72 E
Ugo Coussaud, France 35a-37a—72 E
Cameron Adam, Scotland 38b-35b—73 +1
Jonathan Broomhead, South Africa 36a-37a—73 +1
Bowen Chai, China 38b-35b—73 +1
Oihan Guillamoundeguy, France 36a-37a—73 +1
Andreas Halvorsen, Norway 37a-36a—73 +1
Taichi Kho, Hong Kong 39b-34b—73 +1
Matt Killen, England 38b-35b—73 +1
Frederic Lacroix, France 36a-37a—73 +1
Yuxin Lin, China 38a-35a—73 +1
Francesco Molinari, Italy 39b-34b—73 +1
Benjamin Schmidt, England 35b-38b—73 +1
Zi Wang, China 41b-32b—73 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 39b-35b—74 +2
Nathan Kimsey, England 37a-37a—74 +2
Yang Kuang, China 39b-35b—74 +2
Isaac Lam, Hong Kong 39a-35a—74 +2
Pablo Larrazabal, Spain 36b-38b—74 +2
Connor McKinney, Australia 37a-37a—74 +2
Anthony Quayle, Australia 37b-37b—74 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 38a-36a—74 +2
Hongfu Wu, China 40a-34a—74 +2
Davis Bryant, United States 37a-38a—75 +3
Xirong Cheng, China 35a-40a—75 +3
Shunyat Hak, Hong Kong 37a-38a—75 +3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 38a-37a—75 +3
Zijie Huang, China 37a-39a—76 +4
Joshua Berry, England 37a-39a—76 +4
Felix Mory, France 40b-36b—76 +4
Kakeru Ozeki, Japan 39a-37a—76 +4
Justin Sui, United States 39a-37a—76 +4
Haizhao Tang, China 40a-36a—76 +4
Yang Tong, China 38a-38a—76 +4
Zhengkai Bai, China 39a-38a—77 +5
Shawn Lu, United States 38a-39a—77 +5
James Morrison, England 40a-37a—77 +5
Bo Peng, China 42b-36b—78 +6
Mike Toorop, Netherlands 37b-41b—78 +6
Niklas Lemke, Sweden 41a-38a—79 +7
Senshou Cao, China 40b-41b—81 +9
Jeong-Weon Ko, France 42a-39a—81 +9
Xinjun Zhang, China 37a-44a—81 +9
Benjamin Krug, United States 43b-39b—82 +10
Jun Liu, China 39a-45a—84 +12

