Fortinet Founders Cup Par Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 10:48 PM

Thursday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

First Round

Hyo Joo Kim 31-32—63 -9
Dongeun Lee 31-34—65 -7
Gemma Dryburgh 32-34—66 -6
Jin Hee Im 35-31—66 -6
Polly Mack 31-35—66 -6
Gaby Lopez 33-34—67 -5
Hye Jin Choi 34-34—68 -4
Minjee Lee 35-33—68 -4
Nastasia Nadaud 35-33—68 -4
Mao Saigo 35-33—68 -4
Ina Yoon 33-35—68 -4
In Gee Chun 35-34—69 -3
Hailee Cooper 32-37—69 -3
Lindy Duncan 35-34—69 -3
Erika Hara 34-35—69 -3
Nasa Hataoka 33-36—69 -3
Esther Henseleit 35-34—69 -3
Jiwon Jeon 35-34—69 -3
Soo Bin Joo 36-33—69 -3
Andrea Lee 35-34—69 -3
Ruixin Liu 34-35—69 -3
Julia Lopez Ramirez 35-34—69 -3
Ryann O’Toole 36-33—69 -3
Pornanong Phatlum 34-35—69 -3
Cassie Porter 35-34—69 -3
Yuka Saso 33-36—69 -3
Lilia Vu 34-35—69 -3
Pajaree Anannarukarn 35-35—70 -2
Karis Davidson 36-34—70 -2
Gurleen Kaur 35-35—70 -2
A Lim Kim 31-39—70 -2
Nelly Korda 34-36—70 -2
Aline Krauter 37-33—70 -2
Maude-Aimee Leblanc 34-36—70 -2
Yuna Nishimura 36-34—70 -2
Sophia Schubert 35-35—70 -2
Carla Tejedo 35-35—70 -2
Angel Yin 37-33—70 -2
Arpichaya Yubol 35-35—70 -2
Peiyun Chien 37-34—71 -1
Robyn Choi 35-36—71 -1
Victoria Cui 37-34—71 -1
Perrine Delacour 34-37—71 -1
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71 -1
Nataliya Guseva 39-32—71 -1
Wei-Ling Hsu 36-35—71 -1
Leah John 35-36—71 -1
MinJi Kang 34-37—71 -1
Lydia Ko 37-34—71 -1
Somi Lee 35-36—71 -1
Jeong Eun Lee5 35-36—71 -1
Jeongeun Lee6 35-36—71 -1
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-35—71 -1
Brooke Matthews 37-34—71 -1
Hae-Ran Ryu 37-34—71 -1
Rio Takeda 36-35—71 -1
Yani Tseng 36-35—71 -1
Albane Valenzuela 36-35—71 -1
Rose Zhang 34-37—71 -1
Aditi Ashok 36-36—72 E
Saki Baba 37-35—72 E
Allisen Corpuz 35-37—72 E
Lauren Coughlin 37-35—72 E
Auston Kim 34-38—72 E
Lucy Li 37-35—72 E
Natasha Andrea Oon 39-33—72 E
Mimi Rhodes 39-33—72 E
Pauline Roussin 33-39—72 E
Jeeno Thitikul 36-36—72 E
Lottie Woad 37-35—72 E
Miyu Yamashita 34-38—72 E
Celine Boutier 36-37—73 +1
Anne Chen 34-39—73 +1
Ayaka Furue 37-36—73 +1
Chisato Iwai 36-37—73 +1
Moriya Jutanugarn 34-39—73 +1
Minami Katsu 37-36—73 +1
Gina Kim 36-37—73 +1
Grace Kim 35-38—73 +1
Nanna Koerstz Madsen 37-36—73 +1
Emma McMyler 33-40—73 +1
Anna Nordqvist 35-38—73 +1
Jessica Porvasnik 35-38—73 +1
Hinako Shibuno 35-38—73 +1
Maja Stark 37-36—73 +1
Suvichaya Vinijchaitham 34-39—73 +1
Amy Yang 35-38—73 +1
Yuri Yoshida 39-34—73 +1
Jenny Bae 38-36—74 +2
Celine Borge 36-38—74 +2
Camille Boyd 35-39—74 +2
Manon De Roey 35-39—74 +2
Brianna Do 37-37—74 +2
Linn Grant 39-35—74 +2
Sei Young Kim 34-40—74 +2
Jennifer Kupcho 36-38—74 +2
Ilhee Lee 34-40—74 +2
Yan Liu 37-37—74 +2
Mary Liu 36-38—74 +2
Yu Liu 36-38—74 +2
Leona Maguire 38-36—74 +2
Carolina Melgrati 37-37—74 +2
Azahara Munoz 36-38—74 +2
Alexa Pano 38-36—74 +2
Madelene Sagstrom 37-37—74 +2
Linnea Strom 35-39—74 +2
Lauren Walsh 38-36—74 +2
Yana Wilson 36-38—74 +2
Laetitia Beck 36-39—75 +3
Helen Briem 39-36—75 +3
Isi Gabsa 38-37—75 +3
Megan Khang 38-37—75 +3
Benedetta Moresco 35-40—75 +3
Kum Kang Park 38-37—75 +3
Kokona Sakurai 39-36—75 +3
Jasmine Suwannapura 37-38—75 +3
Bailey Tardy 37-38—75 +3
Patty Tavatanakit 38-37—75 +3
Dewi Weber 36-39—75 +3
Weiwei Zhang 37-38—75 +3
Ssu-Chia Cheng 36-40—76 +4
Carlota Ciganda 40-36—76 +4
Akie Iwai 40-36—76 +4
Paula Reto 39-37—76 +4
Erica Shepherd 38-38—76 +4
Michelle Zhang 37-39—76 +4
Na Rin An 37-40—77 +5
Chella Choi 39-38—77 +5
Laney Frye 40-37—77 +5
Lauren Hartlage 39-38—77 +5
Frida Kinhult 39-38—77 +5
Chiara Tamburlini 37-40—77 +5
Jing Yan 38-39—77 +5
Ana Belac 35-43—78 +6
Briana Chacon 39-39—78 +6
Hira Naveed 38-40—78 +6
Riley Smyth 39-39—78 +6
Isabella Fierro 38-41—79 +7
Melanie Green 39-40—79 +7
Juniper Jang 40-39—79 +7
Haeji Kang 41-38—79 +7
Yealimi Noh 36-43—79 +7
Ingrid Lindblad 39-43—82 +10
Sherry Zhong 40-43—83 +11

