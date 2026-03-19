Fortinet Founders Cup Par Scores

Thursday
At Sharon Heights Golf & Country Club
Menlo Park, Calif.
Purse: $3 million
Yardage: 6,542; Par: 72
First Round
|Hyo Joo Kim
|31-32—63
|-9
|Dongeun Lee
|31-34—65
|-7
|Gemma Dryburgh
|32-34—66
|-6
|Jin Hee Im
|35-31—66
|-6
|Polly Mack
|31-35—66
|-6
|Gaby Lopez
|33-34—67
|-5
|Hye Jin Choi
|34-34—68
|-4
|Minjee Lee
|35-33—68
|-4
|Nastasia Nadaud
|35-33—68
|-4
|Mao Saigo
|35-33—68
|-4
|Ina Yoon
|33-35—68
|-4
|In Gee Chun
|35-34—69
|-3
|Hailee Cooper
|32-37—69
|-3
|Lindy Duncan
|35-34—69
|-3
|Erika Hara
|34-35—69
|-3
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|-3
|Esther Henseleit
|35-34—69
|-3
|Jiwon Jeon
|35-34—69
|-3
|Soo Bin Joo
|36-33—69
|-3
|Andrea Lee
|35-34—69
|-3
|Ruixin Liu
|34-35—69
|-3
|Julia Lopez Ramirez
|35-34—69
|-3
|Ryann O’Toole
|36-33—69
|-3
|Pornanong Phatlum
|34-35—69
|-3
|Cassie Porter
|35-34—69
|-3
|Yuka Saso
|33-36—69
|-3
|Lilia Vu
|34-35—69
|-3
|Pajaree Anannarukarn
|35-35—70
|-2
|Karis Davidson
|36-34—70
|-2
|Gurleen Kaur
|35-35—70
|-2
|A Lim Kim
|31-39—70
|-2
|Nelly Korda
|34-36—70
|-2
|Aline Krauter
|37-33—70
|-2
|Maude-Aimee Leblanc
|34-36—70
|-2
|Yuna Nishimura
|36-34—70
|-2
|Sophia Schubert
|35-35—70
|-2
|Carla Tejedo
|35-35—70
|-2
|Angel Yin
|37-33—70
|-2
|Arpichaya Yubol
|35-35—70
|-2
|Peiyun Chien
|37-34—71
|-1
|Robyn Choi
|35-36—71
|-1
|Victoria Cui
|37-34—71
|-1
|Perrine Delacour
|34-37—71
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|-1
|Nataliya Guseva
|39-32—71
|-1
|Wei-Ling Hsu
|36-35—71
|-1
|Leah John
|35-36—71
|-1
|MinJi Kang
|34-37—71
|-1
|Lydia Ko
|37-34—71
|-1
|Somi Lee
|35-36—71
|-1
|Jeong Eun Lee5
|35-36—71
|-1
|Jeongeun Lee6
|35-36—71
|-1
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-35—71
|-1
|Brooke Matthews
|37-34—71
|-1
|Hae-Ran Ryu
|37-34—71
|-1
|Rio Takeda
|36-35—71
|-1
|Yani Tseng
|36-35—71
|-1
|Albane Valenzuela
|36-35—71
|-1
|Rose Zhang
|34-37—71
|-1
|Aditi Ashok
|36-36—72
|E
|Saki Baba
|37-35—72
|E
|Allisen Corpuz
|35-37—72
|E
|Lauren Coughlin
|37-35—72
|E
|Auston Kim
|34-38—72
|E
|Lucy Li
|37-35—72
|E
|Natasha Andrea Oon
|39-33—72
|E
|Mimi Rhodes
|39-33—72
|E
|Pauline Roussin
|33-39—72
|E
|Jeeno Thitikul
|36-36—72
|E
|Lottie Woad
|37-35—72
|E
|Miyu Yamashita
|34-38—72
|E
|Celine Boutier
|36-37—73
|+1
|Anne Chen
|34-39—73
|+1
|Ayaka Furue
|37-36—73
|+1
|Chisato Iwai
|36-37—73
|+1
|Moriya Jutanugarn
|34-39—73
|+1
|Minami Katsu
|37-36—73
|+1
|Gina Kim
|36-37—73
|+1
|Grace Kim
|35-38—73
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|37-36—73
|+1
|Emma McMyler
|33-40—73
|+1
|Anna Nordqvist
|35-38—73
|+1
|Jessica Porvasnik
|35-38—73
|+1
|Hinako Shibuno
|35-38—73
|+1
|Maja Stark
|37-36—73
|+1
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-39—73
|+1
|Amy Yang
|35-38—73
|+1
|Yuri Yoshida
|39-34—73
|+1
|Jenny Bae
|38-36—74
|+2
|Celine Borge
|36-38—74
|+2
|Camille Boyd
|35-39—74
|+2
|Manon De Roey
|35-39—74
|+2
|Brianna Do
|37-37—74
|+2
|Linn Grant
|39-35—74
|+2
|Sei Young Kim
|34-40—74
|+2
|Jennifer Kupcho
|36-38—74
|+2
|Ilhee Lee
|34-40—74
|+2
|Yan Liu
|37-37—74
|+2
|Mary Liu
|36-38—74
|+2
|Yu Liu
|36-38—74
|+2
|Leona Maguire
|38-36—74
|+2
|Carolina Melgrati
|37-37—74
|+2
|Azahara Munoz
|36-38—74
|+2
|Alexa Pano
|38-36—74
|+2
|Madelene Sagstrom
|37-37—74
|+2
|Linnea Strom
|35-39—74
|+2
|Lauren Walsh
|38-36—74
|+2
|Yana Wilson
|36-38—74
|+2
|Laetitia Beck
|36-39—75
|+3
|Helen Briem
|39-36—75
|+3
|Isi Gabsa
|38-37—75
|+3
|Megan Khang
|38-37—75
|+3
|Benedetta Moresco
|35-40—75
|+3
|Kum Kang Park
|38-37—75
|+3
|Kokona Sakurai
|39-36—75
|+3
|Jasmine Suwannapura
|37-38—75
|+3
|Bailey Tardy
|37-38—75
|+3
|Patty Tavatanakit
|38-37—75
|+3
|Dewi Weber
|36-39—75
|+3
|Weiwei Zhang
|37-38—75
|+3
|Ssu-Chia Cheng
|36-40—76
|+4
|Carlota Ciganda
|40-36—76
|+4
|Akie Iwai
|40-36—76
|+4
|Paula Reto
|39-37—76
|+4
|Erica Shepherd
|38-38—76
|+4
|Michelle Zhang
|37-39—76
|+4
|Na Rin An
|37-40—77
|+5
|Chella Choi
|39-38—77
|+5
|Laney Frye
|40-37—77
|+5
|Lauren Hartlage
|39-38—77
|+5
|Frida Kinhult
|39-38—77
|+5
|Chiara Tamburlini
|37-40—77
|+5
|Jing Yan
|38-39—77
|+5
|Ana Belac
|35-43—78
|+6
|Briana Chacon
|39-39—78
|+6
|Hira Naveed
|38-40—78
|+6
|Riley Smyth
|39-39—78
|+6
|Isabella Fierro
|38-41—79
|+7
|Melanie Green
|39-40—79
|+7
|Juniper Jang
|40-39—79
|+7
|Haeji Kang
|41-38—79
|+7
|Yealimi Noh
|36-43—79
|+7
|Ingrid Lindblad
|39-43—82
|+10
|Sherry Zhong
|40-43—83
|+11
