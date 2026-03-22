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Fortinet Founders Cup Par Scores

The Associated Press

March 22, 2026, 11:05 PM

Sunday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

Final Round

Hyo Joo Kim, $450,000 63-70-66-73—272 -16
Nelly Korda, $282,976 70-68-66-69—273 -15
Jin Hee Im, $182,039 66-72-70-69—277 -11
Sei Young Kim, $182,039 74-70-66-67—277 -11
Nasa Hataoka, $83,772 69-74-66-69—278 -10
Minjee Lee, $83,772 68-70-73-67—278 -10
Gaby Lopez, $83,772 67-70-68-73—278 -10
Cassie Porter, $83,772 69-71-72-66—278 -10
Hae-Ran Ryu, $83,772 71-69-70-68—278 -10
Carla Tejedo, $83,772 70-69-69-70—278 -10
Miyu Yamashita, $83,772 72-67-72-67—278 -10
Robyn Choi, $52,519 71-68-69-71—279 -9
A Lim Kim, $52,519 70-72-71-66—279 -9
Aditi Ashok, $42,760 72-66-73-69—280 -8
Hye Jin Choi, $42,760 68-70-69-73—280 -8
Perrine Delacour, $42,760 71-69-70-70—280 -8
Jeeno Thitikul, $42,760 72-66-69-73—280 -8
Lottie Woad, $42,760 72-69-70-69—280 -8
Pajaree Anannarukarn, $32,593 70-71-71-69—281 -7
Jodi Ewart Shadoff, $32,593 71-71-67-72—281 -7
Erika Hara, $32,593 69-71-67-74—281 -7
Chisato Iwai, $32,593 73-71-66-71—281 -7
Auston Kim, $32,593 72-69-68-72—281 -7
Ruixin Liu, $32,593 69-70-66-76—281 -7
Yu Liu, $32,593 74-68-72-67—281 -7
Angel Yin, $32,593 70-73-68-70—281 -7
In Gee Chun, $23,463 69-71-68-74—282 -6
Gemma Dryburgh, $23,463 66-73-71-72—282 -6
Akie Iwai, $23,463 76-66-73-67—282 -6
Soo Bin Joo, $23,463 69-72-68-73—282 -6
Nastasia Nadaud, $23,463 68-72-71-71—282 -6
Yuna Nishimura, $23,463 70-72-68-72—282 -6
Ryann O’Toole, $23,463 69-70-72-71—282 -6
Mao Saigo, $23,463 68-76-69-69—282 -6
Rio Takeda, $23,463 71-71-71-69—282 -6
Helen Briem, $17,197 75-67-69-72—283 -5
Ayaka Furue, $17,197 73-69-69-72—283 -5
Esther Henseleit, $17,197 69-74-73-67—283 -5
MinJi Kang, $17,197 71-70-70-72—283 -5
Jeong Eun Lee5, $17,197 71-72-70-70—283 -5
Pornanong Phatlum, $17,197 69-70-69-75—283 -5
Lindy Duncan, $14,253 69-71-73-71—284 -4
Yani Tseng, $14,253 71-72-71-70—284 -4
Ina Yoon, $14,253 68-76-69-71—284 -4
Peiyun Chien, $12,239 71-72-75-67—285 -3
Karis Davidson, $12,239 70-68-69-78—285 -3
Wei-Ling Hsu, $12,239 71-72-70-72—285 -3
Grace Kim, $12,239 73-70-71-71—285 -3
Jeongeun Lee6, $12,239 71-71-69-74—285 -3
Arpichaya Yubol, $10,844 70-74-72-70—286 -2
Andrea Lee, $10,381 69-71-73-74—287 -1
Dongeun Lee, $10,381 65-75-72-75—287 -1
Natasha Andrea Oon, $9,605 72-70-71-75—288 E
Lilia Vu, $9,605 69-75-69-75—288 E
Rose Zhang, $9,605 71-73-72-72—288 E
Saki Baba, $8,237 72-71-72-74—289 +1
Celine Borge, $8,237 74-69-71-75—289 +1
Celine Boutier, $8,237 73-70-74-72—289 +1
Gurleen Kaur, $8,237 70-73-72-74—289 +1
Lydia Ko, $8,237 71-73-73-72—289 +1
Lucy Li, $8,237 72-72-72-73—289 +1
Lauren Coughlin, $7,359 72-70-72-76—290 +2
Linnea Strom, $7,359 74-68-71-77—290 +2
Aline Krauter, $7,128 70-74-75-81—300 +12
Leah John, $6,971 71-72-86-79—308 +20

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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