Ford Championship presented by Wild Horse Pass Scores

Friday
At The Cattail
Chandler, Ariz.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
Second Round
|Nelly Korda
|63-65—128
|Hyo Joo Kim
|61-69—130
|Jenny Bae
|66-65—131
|Minami Katsu
|65-66—131
|Lydia Ko
|60-71—131
|In Gee Chun
|68-64—132
|Frida Kinhult
|64-68—132
|Ayaka Furue
|67-66—133
|Chisato Iwai
|68-65—133
|Ina Yoon
|67-66—133
|Sophia Schubert
|66-68—134
|Asterisk Talley
|69-65—134
|Karis Davidson
|69-66—135
|Manon De Roey
|65-70—135
|Laney Frye
|67-68—135
|Jin Hee Im
|69-66—135
|Jeong Eun Lee5
|67-68—135
|Natasha Andrea Oon
|67-68—135
|Jenny Shin
|67-68—135
|Dewi Weber
|66-69—135
|Rose Zhang
|68-67—135
|Weiwei Zhang
|64-71—135
|Na Rin An
|66-70—136
|Saki Baba
|68-68—136
|Lindy Duncan
|70-66—136
|Melanie Green
|69-67—136
|Brooke Henderson
|69-67—136
|Esther Henseleit
|65-71—136
|Somi Lee
|66-70—136
|Anna Nordqvist
|67-69—136
|Maja Stark
|68-68—136
|Carla Tejedo
|68-68—136
|Yana Wilson
|67-69—136
|Yuri Yoshida
|67-69—136
|Peiyun Chien
|65-72—137
|Robyn Choi
|68-69—137
|Perrine Delacour
|70-67—137
|Nasa Hataoka
|68-69—137
|Akie Iwai
|66-71—137
|Gaby Lopez
|69-68—137
|Nastasia Nadaud
|66-71—137
|Cassie Porter
|70-67—137
|Mimi Rhodes
|67-70—137
|Chiara Tamburlini
|69-68—137
|Yani Tseng
|67-70—137
|Albane Valenzuela
|69-68—137
|Jing Yan
|68-69—137
|Amy Yang
|68-69—137
|Ruoning Yin
|69-68—137
|Hye Jin Choi
|68-70—138
|Lauren Coughlin
|70-68—138
|Megan Khang
|67-71—138
|Yan Liu
|70-68—138
|Ruixin Liu
|66-72—138
|Benedetta Moresco
|72-66—138
|Ryann O’Toole
|68-70—138
|Madelene Sagstrom
|70-68—138
|Kokona Sakurai
|66-72—138
|Rio Takeda
|66-72—138
|Jeeno Thitikul
|69-69—138
|Celine Boutier
|72-67—139
|Briana Chacon
|69-70—139
|Chella Choi
|70-69—139
|Austin Ernst
|72-67—139
|Isi Gabsa
|69-70—139
|MinJi Kang
|69-70—139
|Jennifer Kupcho
|70-69—139
|Ilhee Lee
|69-70—139
|Julia Lopez Ramirez
|69-70—139
|Polly Mack
|71-68—139
|Emma McMyler
|66-73—139
|Hae-Ran Ryu
|66-73—139
|Erica Shepherd
|69-70—139
|Linnea Strom
|71-68—139
|Lottie Woad
|68-71—139
|Angel Yin
|70-69—139
|Allisen Corpuz
|72-68—140
|Jodi Ewart Shadoff
|71-69—140
|You Min Hwang
|70-70—140
|Soo Bin Joo
|74-66—140
|Ariya Jutanugarn
|69-71—140
|Sei Young Kim
|70-70—140
|Auston Kim
|69-71—140
|Maude-Aimee Leblanc
|69-71—140
|Leona Maguire
|68-72—140
|Yuna Nishimura
|73-67—140
|Alexa Pano
|70-70—140
|Lilia Vu
|72-68—140
|Miyu Yamashita
|71-69—140
|Arpichaya Yubol
|70-70—140
|Celine Borge
|68-73—141
|Helen Briem
|68-73—141
|Charley Hull
|71-70—141
|Mary Liu
|69-72—141
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|74-67—141
|Carolina Melgrati
|71-70—141
|Kum Kang Park
|73-68—141
|Riley Smyth
|69-72—141
|Bailey Tardy
|72-69—141
|Ana Belac
|71-71—142
|Linn Grant
|68-74—142
|Nataliya Guseva
|68-74—142
|Leah John
|70-72—142
|A Lim Kim
|71-71—142
|Nanna Koerstz Madsen
|72-70—142
|Dongeun Lee
|71-71—142
|Brooke Matthews
|71-71—142
|Yealimi Noh
|69-73—142
|Gabriela Ruffels
|72-70—142
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-71—142
|Pajaree Anannarukarn
|68-75—143
|Carlota Ciganda
|70-73—143
|Amanda Doherty
|72-71—143
|Yu Liu
|74-69—143
|Paula Reto
|72-71—143
|Mao Saigo
|71-72—143
|Yuka Saso
|70-73—143
|Lauren Walsh
|71-72—143
|Carla Bernat Escuder
|72-72—144
|Camille Boyd
|75-69—144
|Wei-Ling Hsu
|72-72—144
|Pauline Roussin
|71-73—144
|Jasmine Suwannapura
|71-73—144
|Lexi Thompson
|75-69—144
|Laetitia Beck
|74-71—145
|Ssu-Chia Cheng
|72-73—145
|Moriya Jutanugarn
|73-72—145
|Gurleen Kaur
|75-70—145
|Aline Krauter
|72-73—145
|Pornanong Phatlum
|73-72—145
|Kate Villegas
|73-72—145
|Gemma Dryburgh
|71-75—146
|Gina Kim
|70-76—146
|Jessica Korda
|72-74—146
|Stephanie Kyriacou
|76-70—146
|Lizette Salas
|74-72—146
|Hinako Shibuno
|77-69—146
|Patty Tavatanakit
|77-70—147
|Aditi Ashok
|72-77—149
|Juniper Jang
|73-76—149
|Haeji Kang
|79-70—149
|Ingrid Lindblad
|76-73—149
|Hailee Cooper
|76-74—150
|Erika Hara
|73-78—151
