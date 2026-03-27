Live Radio
Home » Sports » Ford Championship presented by…

Ford Championship presented by Wild Horse Pass Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 10:05 PM

Friday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Second Round

Nelly Korda 63-65—128
Hyo Joo Kim 61-69—130
Jenny Bae 66-65—131
Minami Katsu 65-66—131
Lydia Ko 60-71—131
In Gee Chun 68-64—132
Frida Kinhult 64-68—132
Ayaka Furue 67-66—133
Chisato Iwai 68-65—133
Ina Yoon 67-66—133
Sophia Schubert 66-68—134
Asterisk Talley 69-65—134
Karis Davidson 69-66—135
Manon De Roey 65-70—135
Laney Frye 67-68—135
Jin Hee Im 69-66—135
Jeong Eun Lee5 67-68—135
Natasha Andrea Oon 67-68—135
Jenny Shin 67-68—135
Dewi Weber 66-69—135
Rose Zhang 68-67—135
Weiwei Zhang 64-71—135
Na Rin An 66-70—136
Saki Baba 68-68—136
Lindy Duncan 70-66—136
Melanie Green 69-67—136
Brooke Henderson 69-67—136
Esther Henseleit 65-71—136
Somi Lee 66-70—136
Anna Nordqvist 67-69—136
Maja Stark 68-68—136
Carla Tejedo 68-68—136
Yana Wilson 67-69—136
Yuri Yoshida 67-69—136
Peiyun Chien 65-72—137
Robyn Choi 68-69—137
Perrine Delacour 70-67—137
Nasa Hataoka 68-69—137
Akie Iwai 66-71—137
Gaby Lopez 69-68—137
Nastasia Nadaud 66-71—137
Cassie Porter 70-67—137
Mimi Rhodes 67-70—137
Chiara Tamburlini 69-68—137
Yani Tseng 67-70—137
Albane Valenzuela 69-68—137
Jing Yan 68-69—137
Amy Yang 68-69—137
Ruoning Yin 69-68—137
Hye Jin Choi 68-70—138
Lauren Coughlin 70-68—138
Megan Khang 67-71—138
Yan Liu 70-68—138
Ruixin Liu 66-72—138
Benedetta Moresco 72-66—138
Ryann O’Toole 68-70—138
Madelene Sagstrom 70-68—138
Kokona Sakurai 66-72—138
Rio Takeda 66-72—138
Jeeno Thitikul 69-69—138
Celine Boutier 72-67—139
Briana Chacon 69-70—139
Chella Choi 70-69—139
Austin Ernst 72-67—139
Isi Gabsa 69-70—139
MinJi Kang 69-70—139
Jennifer Kupcho 70-69—139
Ilhee Lee 69-70—139
Julia Lopez Ramirez 69-70—139
Polly Mack 71-68—139
Emma McMyler 66-73—139
Hae-Ran Ryu 66-73—139
Erica Shepherd 69-70—139
Linnea Strom 71-68—139
Lottie Woad 68-71—139
Angel Yin 70-69—139
Allisen Corpuz 72-68—140
Jodi Ewart Shadoff 71-69—140
You Min Hwang 70-70—140
Soo Bin Joo 74-66—140
Ariya Jutanugarn 69-71—140
Sei Young Kim 70-70—140
Auston Kim 69-71—140
Maude-Aimee Leblanc 69-71—140
Leona Maguire 68-72—140
Yuna Nishimura 73-67—140
Alexa Pano 70-70—140
Lilia Vu 72-68—140
Miyu Yamashita 71-69—140
Arpichaya Yubol 70-70—140
Celine Borge 68-73—141
Helen Briem 68-73—141
Charley Hull 71-70—141
Mary Liu 69-72—141
Carolina Lopez-Chacarra Coto 74-67—141
Carolina Melgrati 71-70—141
Kum Kang Park 73-68—141
Riley Smyth 69-72—141
Bailey Tardy 72-69—141
Ana Belac 71-71—142
Linn Grant 68-74—142
Nataliya Guseva 68-74—142
Leah John 70-72—142
A Lim Kim 71-71—142
Nanna Koerstz Madsen 72-70—142
Dongeun Lee 71-71—142
Brooke Matthews 71-71—142
Yealimi Noh 69-73—142
Gabriela Ruffels 72-70—142
Suvichaya Vinijchaitham 71-71—142
Pajaree Anannarukarn 68-75—143
Carlota Ciganda 70-73—143
Amanda Doherty 72-71—143
Yu Liu 74-69—143
Paula Reto 72-71—143
Mao Saigo 71-72—143
Yuka Saso 70-73—143
Lauren Walsh 71-72—143
Carla Bernat Escuder 72-72—144
Camille Boyd 75-69—144
Wei-Ling Hsu 72-72—144
Pauline Roussin 71-73—144
Jasmine Suwannapura 71-73—144
Lexi Thompson 75-69—144
Laetitia Beck 74-71—145
Ssu-Chia Cheng 72-73—145
Moriya Jutanugarn 73-72—145
Gurleen Kaur 75-70—145
Aline Krauter 72-73—145
Pornanong Phatlum 73-72—145
Kate Villegas 73-72—145
Gemma Dryburgh 71-75—146
Gina Kim 70-76—146
Jessica Korda 72-74—146
Stephanie Kyriacou 76-70—146
Lizette Salas 74-72—146
Hinako Shibuno 77-69—146
Patty Tavatanakit 77-70—147
Aditi Ashok 72-77—149
Juniper Jang 73-76—149
Haeji Kang 79-70—149
Ingrid Lindblad 76-73—149
Hailee Cooper 76-74—150
Erika Hara 73-78—151

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up