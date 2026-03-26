Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

The Associated Press

March 26, 2026, 10:07 PM

Thursday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

First Round

Lydia Ko 30-30—60 -12
Hyo Joo Kim 28-33—61 -11
Nelly Korda 32-31—63 -9
Frida Kinhult 32-32—64 -8
Weiwei Zhang 34-30—64 -8
Peiyun Chien 35-30—65 -7
Manon De Roey 31-34—65 -7
Esther Henseleit 34-31—65 -7
Minami Katsu 34-31—65 -7
Na Rin An 34-32—66 -6
Jenny Bae 31-35—66 -6
Akie Iwai 33-33—66 -6
Somi Lee 33-33—66 -6
Ruixin Liu 33-33—66 -6
Emma McMyler 36-30—66 -6
Nastasia Nadaud 33-33—66 -6
Hae-Ran Ryu 32-34—66 -6
Kokona Sakurai 34-32—66 -6
Sophia Schubert 33-33—66 -6
Rio Takeda 33-33—66 -6
Dewi Weber 33-33—66 -6
Laney Frye 35-32—67 -5
Ayaka Furue 36-31—67 -5
Megan Khang 34-33—67 -5
Jeong Eun Lee5 35-32—67 -5
Anna Nordqvist 31-36—67 -5
Natasha Andrea Oon 33-34—67 -5
Mimi Rhodes 34-33—67 -5
Jenny Shin 35-32—67 -5
Yani Tseng 33-34—67 -5
Yana Wilson 36-31—67 -5
Ina Yoon 34-33—67 -5
Yuri Yoshida 34-33—67 -5
Pajaree Anannarukarn 34-34—68 -4
Saki Baba 35-33—68 -4
Celine Borge 37-31—68 -4
Helen Briem 33-35—68 -4
Hye Jin Choi 34-34—68 -4
Robyn Choi 36-32—68 -4
In Gee Chun 35-33—68 -4
Linn Grant 34-34—68 -4
Nataliya Guseva 34-34—68 -4
Nasa Hataoka 35-33—68 -4
Chisato Iwai 35-33—68 -4
Leona Maguire 33-35—68 -4
Ryann O’Toole 36-32—68 -4
Maja Stark 34-34—68 -4
Carla Tejedo 35-33—68 -4
Lottie Woad 36-32—68 -4
Jing Yan 34-34—68 -4
Amy Yang 34-34—68 -4
Rose Zhang 35-33—68 -4
Briana Chacon 34-35—69 -3
Karis Davidson 36-33—69 -3
Isi Gabsa 34-35—69 -3
Melanie Green 34-35—69 -3
Brooke Henderson 33-36—69 -3
Jin Hee Im 35-34—69 -3
Ariya Jutanugarn 35-34—69 -3
MinJi Kang 34-35—69 -3
Auston Kim 34-35—69 -3
Maude-Aimee Leblanc 36-33—69 -3
Ilhee Lee 34-35—69 -3
Mary Liu 37-32—69 -3
Gaby Lopez 34-35—69 -3
Julia Lopez Ramirez 36-33—69 -3
Yealimi Noh 34-35—69 -3
Erica Shepherd 34-35—69 -3
Riley Smyth 36-33—69 -3
Asterisk Talley 36-33—69 -3
Chiara Tamburlini 33-36—69 -3
Jeeno Thitikul 34-35—69 -3
Albane Valenzuela 35-34—69 -3
Ruoning Yin 35-34—69 -3
Chella Choi 35-35—70 -2
Carlota Ciganda 35-35—70 -2
Lauren Coughlin 35-35—70 -2
Perrine Delacour 36-34—70 -2
Lindy Duncan 34-36—70 -2
You Min Hwang 37-33—70 -2
Leah John 35-35—70 -2
Sei Young Kim 37-33—70 -2
Gina Kim 35-35—70 -2
Jennifer Kupcho 36-34—70 -2
Yan Liu 34-36—70 -2
Alexa Pano 33-37—70 -2
Cassie Porter 35-35—70 -2
Madelene Sagstrom 37-33—70 -2
Yuka Saso 37-33—70 -2
Angel Yin 35-35—70 -2
Arpichaya Yubol 34-36—70 -2
Ana Belac 35-36—71 -1
Gemma Dryburgh 34-37—71 -1
Jodi Ewart Shadoff 34-37—71 -1
Charley Hull 37-34—71 -1
A Lim Kim 36-35—71 -1
Dongeun Lee 35-36—71 -1
Polly Mack 35-36—71 -1
Brooke Matthews 36-35—71 -1
Carolina Melgrati 36-35—71 -1
Pauline Roussin 36-35—71 -1
Mao Saigo 34-37—71 -1
Linnea Strom 36-35—71 -1
Jasmine Suwannapura 37-34—71 -1
Suvichaya Vinijchaitham 35-36—71 -1
Lauren Walsh 36-35—71 -1
Miyu Yamashita 35-36—71 -1
Aditi Ashok 38-34—72 E
Carla Bernat Escuder 36-36—72 E
Celine Boutier 37-35—72 E
Ssu-Chia Cheng 37-35—72 E
Allisen Corpuz 37-35—72 E
Amanda Doherty 38-34—72 E
Austin Ernst 36-36—72 E
Wei-Ling Hsu 37-35—72 E
Nanna Koerstz Madsen 37-35—72 E
Jessica Korda 35-37—72 E
Aline Krauter 36-36—72 E
Benedetta Moresco 39-33—72 E
Paula Reto 33-39—72 E
Gabriela Ruffels 36-36—72 E
Bailey Tardy 37-35—72 E
Lilia Vu 37-35—72 E
Erika Hara 38-35—73 +1
Juniper Jang 37-36—73 +1
Moriya Jutanugarn 36-37—73 +1
Yuna Nishimura 37-36—73 +1
Kum Kang Park 38-35—73 +1
Pornanong Phatlum 38-35—73 +1
Kate Villegas 40-33—73 +1
Laetitia Beck 38-36—74 +2
Soo Bin Joo 38-36—74 +2
Yu Liu 35-39—74 +2
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-38—74 +2
Lizette Salas 34-40—74 +2
Camille Boyd 38-37—75 +3
Gurleen Kaur 39-36—75 +3
Lexi Thompson 36-39—75 +3
Hailee Cooper 38-38—76 +4
Stephanie Kyriacou 39-37—76 +4
Ingrid Lindblad 38-38—76 +4
Hinako Shibuno 39-38—77 +5
Patty Tavatanakit 41-36—77 +5
Haeji Kang 38-41—79 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Related News

Recommended

