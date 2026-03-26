Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

Thursday
At The Cattail
Chandler, Ariz.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
First Round
|Lydia Ko
|30-30—60
|-12
|Hyo Joo Kim
|28-33—61
|-11
|Nelly Korda
|32-31—63
|-9
|Frida Kinhult
|32-32—64
|-8
|Weiwei Zhang
|34-30—64
|-8
|Peiyun Chien
|35-30—65
|-7
|Manon De Roey
|31-34—65
|-7
|Esther Henseleit
|34-31—65
|-7
|Minami Katsu
|34-31—65
|-7
|Na Rin An
|34-32—66
|-6
|Jenny Bae
|31-35—66
|-6
|Akie Iwai
|33-33—66
|-6
|Somi Lee
|33-33—66
|-6
|Ruixin Liu
|33-33—66
|-6
|Emma McMyler
|36-30—66
|-6
|Nastasia Nadaud
|33-33—66
|-6
|Hae-Ran Ryu
|32-34—66
|-6
|Kokona Sakurai
|34-32—66
|-6
|Sophia Schubert
|33-33—66
|-6
|Rio Takeda
|33-33—66
|-6
|Dewi Weber
|33-33—66
|-6
|Laney Frye
|35-32—67
|-5
|Ayaka Furue
|36-31—67
|-5
|Megan Khang
|34-33—67
|-5
|Jeong Eun Lee5
|35-32—67
|-5
|Anna Nordqvist
|31-36—67
|-5
|Natasha Andrea Oon
|33-34—67
|-5
|Mimi Rhodes
|34-33—67
|-5
|Jenny Shin
|35-32—67
|-5
|Yani Tseng
|33-34—67
|-5
|Yana Wilson
|36-31—67
|-5
|Ina Yoon
|34-33—67
|-5
|Yuri Yoshida
|34-33—67
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|34-34—68
|-4
|Saki Baba
|35-33—68
|-4
|Celine Borge
|37-31—68
|-4
|Helen Briem
|33-35—68
|-4
|Hye Jin Choi
|34-34—68
|-4
|Robyn Choi
|36-32—68
|-4
|In Gee Chun
|35-33—68
|-4
|Linn Grant
|34-34—68
|-4
|Nataliya Guseva
|34-34—68
|-4
|Nasa Hataoka
|35-33—68
|-4
|Chisato Iwai
|35-33—68
|-4
|Leona Maguire
|33-35—68
|-4
|Ryann O’Toole
|36-32—68
|-4
|Maja Stark
|34-34—68
|-4
|Carla Tejedo
|35-33—68
|-4
|Lottie Woad
|36-32—68
|-4
|Jing Yan
|34-34—68
|-4
|Amy Yang
|34-34—68
|-4
|Rose Zhang
|35-33—68
|-4
|Briana Chacon
|34-35—69
|-3
|Karis Davidson
|36-33—69
|-3
|Isi Gabsa
|34-35—69
|-3
|Melanie Green
|34-35—69
|-3
|Brooke Henderson
|33-36—69
|-3
|Jin Hee Im
|35-34—69
|-3
|Ariya Jutanugarn
|35-34—69
|-3
|MinJi Kang
|34-35—69
|-3
|Auston Kim
|34-35—69
|-3
|Maude-Aimee Leblanc
|36-33—69
|-3
|Ilhee Lee
|34-35—69
|-3
|Mary Liu
|37-32—69
|-3
|Gaby Lopez
|34-35—69
|-3
|Julia Lopez Ramirez
|36-33—69
|-3
|Yealimi Noh
|34-35—69
|-3
|Erica Shepherd
|34-35—69
|-3
|Riley Smyth
|36-33—69
|-3
|Asterisk Talley
|36-33—69
|-3
|Chiara Tamburlini
|33-36—69
|-3
|Jeeno Thitikul
|34-35—69
|-3
|Albane Valenzuela
|35-34—69
|-3
|Ruoning Yin
|35-34—69
|-3
|Chella Choi
|35-35—70
|-2
|Carlota Ciganda
|35-35—70
|-2
|Lauren Coughlin
|35-35—70
|-2
|Perrine Delacour
|36-34—70
|-2
|Lindy Duncan
|34-36—70
|-2
|You Min Hwang
|37-33—70
|-2
|Leah John
|35-35—70
|-2
|Sei Young Kim
|37-33—70
|-2
|Gina Kim
|35-35—70
|-2
|Jennifer Kupcho
|36-34—70
|-2
|Yan Liu
|34-36—70
|-2
|Alexa Pano
|33-37—70
|-2
|Cassie Porter
|35-35—70
|-2
|Madelene Sagstrom
|37-33—70
|-2
|Yuka Saso
|37-33—70
|-2
|Angel Yin
|35-35—70
|-2
|Arpichaya Yubol
|34-36—70
|-2
|Ana Belac
|35-36—71
|-1
|Gemma Dryburgh
|34-37—71
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|34-37—71
|-1
|Charley Hull
|37-34—71
|-1
|A Lim Kim
|36-35—71
|-1
|Dongeun Lee
|35-36—71
|-1
|Polly Mack
|35-36—71
|-1
|Brooke Matthews
|36-35—71
|-1
|Carolina Melgrati
|36-35—71
|-1
|Pauline Roussin
|36-35—71
|-1
|Mao Saigo
|34-37—71
|-1
|Linnea Strom
|36-35—71
|-1
|Jasmine Suwannapura
|37-34—71
|-1
|Suvichaya Vinijchaitham
|35-36—71
|-1
|Lauren Walsh
|36-35—71
|-1
|Miyu Yamashita
|35-36—71
|-1
|Aditi Ashok
|38-34—72
|E
|Carla Bernat Escuder
|36-36—72
|E
|Celine Boutier
|37-35—72
|E
|Ssu-Chia Cheng
|37-35—72
|E
|Allisen Corpuz
|37-35—72
|E
|Amanda Doherty
|38-34—72
|E
|Austin Ernst
|36-36—72
|E
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|E
|Nanna Koerstz Madsen
|37-35—72
|E
|Jessica Korda
|35-37—72
|E
|Aline Krauter
|36-36—72
|E
|Benedetta Moresco
|39-33—72
|E
|Paula Reto
|33-39—72
|E
|Gabriela Ruffels
|36-36—72
|E
|Bailey Tardy
|37-35—72
|E
|Lilia Vu
|37-35—72
|E
|Erika Hara
|38-35—73
|+1
|Juniper Jang
|37-36—73
|+1
|Moriya Jutanugarn
|36-37—73
|+1
|Yuna Nishimura
|37-36—73
|+1
|Kum Kang Park
|38-35—73
|+1
|Pornanong Phatlum
|38-35—73
|+1
|Kate Villegas
|40-33—73
|+1
|Laetitia Beck
|38-36—74
|+2
|Soo Bin Joo
|38-36—74
|+2
|Yu Liu
|35-39—74
|+2
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-38—74
|+2
|Lizette Salas
|34-40—74
|+2
|Camille Boyd
|38-37—75
|+3
|Gurleen Kaur
|39-36—75
|+3
|Lexi Thompson
|36-39—75
|+3
|Hailee Cooper
|38-38—76
|+4
|Stephanie Kyriacou
|39-37—76
|+4
|Ingrid Lindblad
|38-38—76
|+4
|Hinako Shibuno
|39-38—77
|+5
|Patty Tavatanakit
|41-36—77
|+5
|Haeji Kang
|38-41—79
|+7
