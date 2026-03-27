Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

Friday
At The Cattail
Chandler, Ariz.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
Second Round
|Nelly Korda
|63-65—128
|-16
|Hyo Joo Kim
|61-69—130
|-14
|Jenny Bae
|66-65—131
|-13
|Minami Katsu
|65-66—131
|-13
|Lydia Ko
|60-71—131
|-13
|In Gee Chun
|68-64—132
|-12
|Frida Kinhult
|64-68—132
|-12
|Ayaka Furue
|67-66—133
|-11
|Chisato Iwai
|68-65—133
|-11
|Ina Yoon
|67-66—133
|-11
|Sophia Schubert
|66-68—134
|-10
|Asterisk Talley
|69-65—134
|-10
|Karis Davidson
|69-66—135
|-9
|Manon De Roey
|65-70—135
|-9
|Laney Frye
|67-68—135
|-9
|Jin Hee Im
|69-66—135
|-9
|Jeong Eun Lee5
|67-68—135
|-9
|Natasha Andrea Oon
|67-68—135
|-9
|Jenny Shin
|67-68—135
|-9
|Dewi Weber
|66-69—135
|-9
|Rose Zhang
|68-67—135
|-9
|Weiwei Zhang
|64-71—135
|-9
|Na Rin An
|66-70—136
|-8
|Saki Baba
|68-68—136
|-8
|Lindy Duncan
|70-66—136
|-8
|Melanie Green
|69-67—136
|-8
|Brooke Henderson
|69-67—136
|-8
|Esther Henseleit
|65-71—136
|-8
|Somi Lee
|66-70—136
|-8
|Anna Nordqvist
|67-69—136
|-8
|Maja Stark
|68-68—136
|-8
|Carla Tejedo
|68-68—136
|-8
|Yana Wilson
|67-69—136
|-8
|Yuri Yoshida
|67-69—136
|-8
|Peiyun Chien
|65-72—137
|-7
|Robyn Choi
|68-69—137
|-7
|Perrine Delacour
|70-67—137
|-7
|Nasa Hataoka
|68-69—137
|-7
|Akie Iwai
|66-71—137
|-7
|Gaby Lopez
|69-68—137
|-7
|Nastasia Nadaud
|66-71—137
|-7
|Cassie Porter
|70-67—137
|-7
|Mimi Rhodes
|67-70—137
|-7
|Chiara Tamburlini
|69-68—137
|-7
|Yani Tseng
|67-70—137
|-7
|Albane Valenzuela
|69-68—137
|-7
|Jing Yan
|68-69—137
|-7
|Amy Yang
|68-69—137
|-7
|Ruoning Yin
|69-68—137
|-7
|Hye Jin Choi
|68-70—138
|-6
|Lauren Coughlin
|70-68—138
|-6
|Megan Khang
|67-71—138
|-6
|Yan Liu
|70-68—138
|-6
|Ruixin Liu
|66-72—138
|-6
|Benedetta Moresco
|72-66—138
|-6
|Ryann O’Toole
|68-70—138
|-6
|Madelene Sagstrom
|70-68—138
|-6
|Kokona Sakurai
|66-72—138
|-6
|Rio Takeda
|66-72—138
|-6
|Jeeno Thitikul
|69-69—138
|-6
|Celine Boutier
|72-67—139
|-5
|Briana Chacon
|69-70—139
|-5
|Chella Choi
|70-69—139
|-5
|Austin Ernst
|72-67—139
|-5
|Isi Gabsa
|69-70—139
|-5
|MinJi Kang
|69-70—139
|-5
|Jennifer Kupcho
|70-69—139
|-5
|Ilhee Lee
|69-70—139
|-5
|Julia Lopez Ramirez
|69-70—139
|-5
|Polly Mack
|71-68—139
|-5
|Emma McMyler
|66-73—139
|-5
|Hae-Ran Ryu
|66-73—139
|-5
|Erica Shepherd
|69-70—139
|-5
|Linnea Strom
|71-68—139
|-5
|Lottie Woad
|68-71—139
|-5
|Angel Yin
|70-69—139
|-5
|Allisen Corpuz
|72-68—140
|-4
|Jodi Ewart Shadoff
|71-69—140
|-4
|You Min Hwang
|70-70—140
|-4
|Soo Bin Joo
|74-66—140
|-4
|Ariya Jutanugarn
|69-71—140
|-4
|Sei Young Kim
|70-70—140
|-4
|Auston Kim
|69-71—140
|-4
|Maude-Aimee Leblanc
|69-71—140
|-4
|Leona Maguire
|68-72—140
|-4
|Yuna Nishimura
|73-67—140
|-4
|Alexa Pano
|70-70—140
|-4
|Lilia Vu
|72-68—140
|-4
|Miyu Yamashita
|71-69—140
|-4
|Arpichaya Yubol
|70-70—140
|-4
|Celine Borge
|68-73—141
|-3
|Helen Briem
|68-73—141
|-3
|Charley Hull
|71-70—141
|-3
|Mary Liu
|69-72—141
|-3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|74-67—141
|-3
|Carolina Melgrati
|71-70—141
|-3
|Kum Kang Park
|73-68—141
|-3
|Riley Smyth
|69-72—141
|-3
|Bailey Tardy
|72-69—141
|-3
|Ana Belac
|71-71—142
|-2
|Linn Grant
|68-74—142
|-2
|Nataliya Guseva
|68-74—142
|-2
|Leah John
|70-72—142
|-2
|A Lim Kim
|71-71—142
|-2
|Nanna Koerstz Madsen
|72-70—142
|-2
|Dongeun Lee
|71-71—142
|-2
|Brooke Matthews
|71-71—142
|-2
|Yealimi Noh
|69-73—142
|-2
|Gabriela Ruffels
|72-70—142
|-2
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-71—142
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|68-75—143
|-1
|Carlota Ciganda
|70-73—143
|-1
|Amanda Doherty
|72-71—143
|-1
|Yu Liu
|74-69—143
|-1
|Paula Reto
|72-71—143
|-1
|Mao Saigo
|71-72—143
|-1
|Yuka Saso
|70-73—143
|-1
|Lauren Walsh
|71-72—143
|-1
|Carla Bernat Escuder
|72-72—144
|E
|Camille Boyd
|75-69—144
|E
|Wei-Ling Hsu
|72-72—144
|E
|Pauline Roussin
|71-73—144
|E
|Jasmine Suwannapura
|71-73—144
|E
|Lexi Thompson
|75-69—144
|E
|Laetitia Beck
|74-71—145
|+1
|Ssu-Chia Cheng
|72-73—145
|+1
|Moriya Jutanugarn
|73-72—145
|+1
|Gurleen Kaur
|75-70—145
|+1
|Aline Krauter
|72-73—145
|+1
|Pornanong Phatlum
|73-72—145
|+1
|Kate Villegas
|73-72—145
|+1
|Gemma Dryburgh
|71-75—146
|+2
|Gina Kim
|70-76—146
|+2
|Jessica Korda
|72-74—146
|+2
|Stephanie Kyriacou
|76-70—146
|+2
|Lizette Salas
|74-72—146
|+2
|Hinako Shibuno
|77-69—146
|+2
|Patty Tavatanakit
|77-70—147
|+3
|Aditi Ashok
|72-77—149
|+5
|Juniper Jang
|73-76—149
|+5
|Haeji Kang
|79-70—149
|+5
|Ingrid Lindblad
|76-73—149
|+5
|Hailee Cooper
|76-74—150
|+6
|Erika Hara
|73-78—151
|+7
