Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 10:05 PM

Friday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Second Round

Nelly Korda 63-65—128 -16
Hyo Joo Kim 61-69—130 -14
Jenny Bae 66-65—131 -13
Minami Katsu 65-66—131 -13
Lydia Ko 60-71—131 -13
In Gee Chun 68-64—132 -12
Frida Kinhult 64-68—132 -12
Ayaka Furue 67-66—133 -11
Chisato Iwai 68-65—133 -11
Ina Yoon 67-66—133 -11
Sophia Schubert 66-68—134 -10
Asterisk Talley 69-65—134 -10
Karis Davidson 69-66—135 -9
Manon De Roey 65-70—135 -9
Laney Frye 67-68—135 -9
Jin Hee Im 69-66—135 -9
Jeong Eun Lee5 67-68—135 -9
Natasha Andrea Oon 67-68—135 -9
Jenny Shin 67-68—135 -9
Dewi Weber 66-69—135 -9
Rose Zhang 68-67—135 -9
Weiwei Zhang 64-71—135 -9
Na Rin An 66-70—136 -8
Saki Baba 68-68—136 -8
Lindy Duncan 70-66—136 -8
Melanie Green 69-67—136 -8
Brooke Henderson 69-67—136 -8
Esther Henseleit 65-71—136 -8
Somi Lee 66-70—136 -8
Anna Nordqvist 67-69—136 -8
Maja Stark 68-68—136 -8
Carla Tejedo 68-68—136 -8
Yana Wilson 67-69—136 -8
Yuri Yoshida 67-69—136 -8
Peiyun Chien 65-72—137 -7
Robyn Choi 68-69—137 -7
Perrine Delacour 70-67—137 -7
Nasa Hataoka 68-69—137 -7
Akie Iwai 66-71—137 -7
Gaby Lopez 69-68—137 -7
Nastasia Nadaud 66-71—137 -7
Cassie Porter 70-67—137 -7
Mimi Rhodes 67-70—137 -7
Chiara Tamburlini 69-68—137 -7
Yani Tseng 67-70—137 -7
Albane Valenzuela 69-68—137 -7
Jing Yan 68-69—137 -7
Amy Yang 68-69—137 -7
Ruoning Yin 69-68—137 -7
Hye Jin Choi 68-70—138 -6
Lauren Coughlin 70-68—138 -6
Megan Khang 67-71—138 -6
Yan Liu 70-68—138 -6
Ruixin Liu 66-72—138 -6
Benedetta Moresco 72-66—138 -6
Ryann O’Toole 68-70—138 -6
Madelene Sagstrom 70-68—138 -6
Kokona Sakurai 66-72—138 -6
Rio Takeda 66-72—138 -6
Jeeno Thitikul 69-69—138 -6
Celine Boutier 72-67—139 -5
Briana Chacon 69-70—139 -5
Chella Choi 70-69—139 -5
Austin Ernst 72-67—139 -5
Isi Gabsa 69-70—139 -5
MinJi Kang 69-70—139 -5
Jennifer Kupcho 70-69—139 -5
Ilhee Lee 69-70—139 -5
Julia Lopez Ramirez 69-70—139 -5
Polly Mack 71-68—139 -5
Emma McMyler 66-73—139 -5
Hae-Ran Ryu 66-73—139 -5
Erica Shepherd 69-70—139 -5
Linnea Strom 71-68—139 -5
Lottie Woad 68-71—139 -5
Angel Yin 70-69—139 -5
Allisen Corpuz 72-68—140 -4
Jodi Ewart Shadoff 71-69—140 -4
You Min Hwang 70-70—140 -4
Soo Bin Joo 74-66—140 -4
Ariya Jutanugarn 69-71—140 -4
Sei Young Kim 70-70—140 -4
Auston Kim 69-71—140 -4
Maude-Aimee Leblanc 69-71—140 -4
Leona Maguire 68-72—140 -4
Yuna Nishimura 73-67—140 -4
Alexa Pano 70-70—140 -4
Lilia Vu 72-68—140 -4
Miyu Yamashita 71-69—140 -4
Arpichaya Yubol 70-70—140 -4
Celine Borge 68-73—141 -3
Helen Briem 68-73—141 -3
Charley Hull 71-70—141 -3
Mary Liu 69-72—141 -3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 74-67—141 -3
Carolina Melgrati 71-70—141 -3
Kum Kang Park 73-68—141 -3
Riley Smyth 69-72—141 -3
Bailey Tardy 72-69—141 -3
Ana Belac 71-71—142 -2
Linn Grant 68-74—142 -2
Nataliya Guseva 68-74—142 -2
Leah John 70-72—142 -2
A Lim Kim 71-71—142 -2
Nanna Koerstz Madsen 72-70—142 -2
Dongeun Lee 71-71—142 -2
Brooke Matthews 71-71—142 -2
Yealimi Noh 69-73—142 -2
Gabriela Ruffels 72-70—142 -2
Suvichaya Vinijchaitham 71-71—142 -2
Pajaree Anannarukarn 68-75—143 -1
Carlota Ciganda 70-73—143 -1
Amanda Doherty 72-71—143 -1
Yu Liu 74-69—143 -1
Paula Reto 72-71—143 -1
Mao Saigo 71-72—143 -1
Yuka Saso 70-73—143 -1
Lauren Walsh 71-72—143 -1
Carla Bernat Escuder 72-72—144 E
Camille Boyd 75-69—144 E
Wei-Ling Hsu 72-72—144 E
Pauline Roussin 71-73—144 E
Jasmine Suwannapura 71-73—144 E
Lexi Thompson 75-69—144 E
Laetitia Beck 74-71—145 +1
Ssu-Chia Cheng 72-73—145 +1
Moriya Jutanugarn 73-72—145 +1
Gurleen Kaur 75-70—145 +1
Aline Krauter 72-73—145 +1
Pornanong Phatlum 73-72—145 +1
Kate Villegas 73-72—145 +1
Gemma Dryburgh 71-75—146 +2
Gina Kim 70-76—146 +2
Jessica Korda 72-74—146 +2
Stephanie Kyriacou 76-70—146 +2
Lizette Salas 74-72—146 +2
Hinako Shibuno 77-69—146 +2
Patty Tavatanakit 77-70—147 +3
Aditi Ashok 72-77—149 +5
Juniper Jang 73-76—149 +5
Haeji Kang 79-70—149 +5
Ingrid Lindblad 76-73—149 +5
Hailee Cooper 76-74—150 +6
Erika Hara 73-78—151 +7

