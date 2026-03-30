All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|64
|42
|16
|3
|3
|90
|202
|149
|Maine
|62
|38
|16
|6
|2
|84
|197
|147
|Reading
|64
|34
|21
|7
|2
|77
|183
|179
|Adirondack
|63
|34
|21
|7
|1
|76
|180
|176
|Trois-Rivieres
|63
|29
|27
|3
|4
|65
|173
|183
|Worcester
|63
|27
|29
|5
|2
|61
|161
|194
|Norfolk
|64
|26
|34
|4
|0
|56
|185
|219
|Greensboro
|63
|18
|38
|6
|1
|43
|164
|231
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|65
|43
|13
|6
|3
|95
|220
|133
|Atlanta
|64
|42
|19
|2
|1
|87
|189
|155
|South Carolina
|65
|41
|20
|1
|3
|86
|200
|184
|Savannah
|65
|30
|31
|3
|1
|64
|192
|192
|Jacksonville
|64
|26
|30
|7
|1
|60
|161
|204
|Greenville
|61
|24
|29
|7
|1
|56
|160
|184
|Orlando
|65
|25
|35
|4
|1
|55
|163
|205
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|61
|39
|15
|9
|0
|87
|216
|160
|Toledo
|64
|38
|15
|6
|5
|87
|219
|172
|Indy
|63
|30
|25
|8
|1
|69
|161
|167
|Kalamazoo
|63
|31
|26
|3
|3
|68
|204
|218
|Cincinnati
|63
|31
|28
|4
|0
|66
|192
|219
|Bloomington
|63
|32
|28
|2
|3
|65
|196
|201
|Iowa
|64
|21
|37
|4
|2
|48
|167
|227
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|63
|50
|10
|2
|1
|103
|227
|135
|Idaho
|65
|39
|19
|6
|1
|85
|226
|197
|Allen
|63
|35
|23
|5
|0
|75
|225
|189
|Tahoe
|65
|32
|28
|2
|3
|69
|234
|236
|Wichita
|62
|25
|27
|5
|4
|60
|171
|191
|Rapid City
|64
|27
|31
|5
|1
|60
|201
|224
|Utah
|65
|24
|32
|8
|1
|57
|208
|237
|Tulsa
|63
|22
|36
|5
|0
|49
|161
|230
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Sunday’s Games
Kalamazoo 2, Adirondack 1
Maine 6, Greensboro 0
Reading 3, Norfolk 1
Jacksonville 3, Greenville 2
Wichita 3, Trois-Rivieres 2
Cincinnati 4, Iowa 3
Fort Wayne 2, Indy 1
Wheeling 4, Worcester 1
Allen 7, Utah 4
Toledo 4, Bloomington 3
Orlando 4, Savannah 2
Tahoe 5, Rapid City 4
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Savannah at Greenville, 7:05 p.m.
Wednesday’s Games
Adirondack at Maine, ppd
Toledo at Indy, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 7 p.m.
Wheeling at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Thursday’s Games
Greensboro at Allen, 11:30 a.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.
