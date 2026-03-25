All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|61
|39
|16
|3
|3
|84
|192
|147
|Maine
|60
|36
|16
|6
|2
|80
|188
|145
|Adirondack
|60
|34
|18
|7
|1
|76
|175
|164
|Reading
|61
|31
|21
|7
|2
|71
|174
|178
|Trois-Rivieres
|60
|28
|26
|2
|4
|62
|167
|175
|Worcester
|60
|27
|26
|5
|2
|61
|159
|184
|Norfolk
|61
|26
|31
|4
|0
|56
|184
|210
|Greensboro
|61
|18
|36
|6
|1
|43
|162
|222
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|62
|41
|13
|6
|2
|90
|207
|126
|South Carolina
|62
|40
|19
|1
|2
|83
|194
|173
|Atlanta
|61
|39
|19
|2
|1
|81
|177
|151
|Savannah
|61
|29
|28
|3
|1
|62
|183
|175
|Jacksonville
|62
|25
|29
|7
|1
|58
|156
|196
|Greenville
|60
|24
|28
|7
|1
|56
|158
|181
|Orlando
|62
|24
|33
|4
|1
|53
|157
|197
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|61
|37
|15
|5
|4
|83
|210
|162
|Fort Wayne
|58
|36
|15
|9
|0
|81
|205
|154
|Indy
|60
|29
|23
|8
|1
|67
|155
|158
|Bloomington
|60
|31
|27
|2
|2
|62
|186
|190
|Cincinnati
|60
|29
|27
|4
|0
|62
|179
|211
|Kalamazoo
|60
|28
|26
|3
|3
|62
|192
|213
|Iowa
|61
|20
|35
|4
|2
|46
|159
|214
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|62
|49
|10
|2
|1
|101
|224
|135
|Idaho
|62
|37
|19
|5
|1
|80
|215
|191
|Allen
|61
|33
|23
|5
|0
|71
|212
|183
|Tahoe
|62
|31
|26
|2
|3
|67
|222
|222
|Wichita
|60
|24
|26
|5
|4
|58
|168
|186
|Utah
|63
|24
|30
|8
|1
|57
|202
|224
|Rapid City
|61
|25
|31
|4
|1
|55
|187
|212
|Tulsa
|61
|21
|35
|5
|0
|47
|156
|226
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Kansas City 4, Wichita 1
Wednesday’s Games
Reading 3, Norfolk 0
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Thursday’s Games
Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Friday’s Games
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Indy at Toledo, 7:15 p.m.
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Cincinnati at Iowa, 8 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Greensboro at Maine, 2:07 p.m.
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Trois-Rivieres at Wichita, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Tulsa, 8:05 p.m.
Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
