ECHL Glance

The Associated Press

March 9, 2026, 10:11 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 54 34 14 3 3 74 170 132
Adirondack 53 31 15 6 1 69 159 143
Maine 53 31 15 5 2 69 167 133
Reading 54 28 19 6 1 63 158 159
Worcester 54 25 22 5 2 57 143 160
Trois-Rivieres 54 26 24 1 3 56 148 158
Norfolk 54 22 29 3 0 47 160 191
Greensboro 55 16 33 5 1 38 145 196

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 56 37 11 6 2 82 182 113
South Carolina 56 37 18 1 0 75 172 150
Atlanta 54 35 16 2 1 73 161 132
Savannah 55 28 23 3 1 60 169 150
Greenville 53 22 25 5 1 50 143 164
Jacksonville 55 20 27 7 1 48 140 185
Orlando 56 21 30 4 1 47 140 177

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 54 33 13 4 4 74 187 136
Fort Wayne 53 31 14 8 0 70 184 139
Indy 53 25 19 8 1 59 135 142
Bloomington 53 26 23 2 2 56 155 159
Kalamazoo 55 25 24 3 3 56 173 202
Cincinnati 55 26 26 3 0 55 165 199
Iowa 53 18 30 3 2 41 137 180

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 56 44 9 2 1 91 195 122
Idaho 57 35 18 4 0 74 202 181
Allen 56 31 20 5 0 67 195 169
Tahoe 56 28 23 2 3 61 201 198
Wichita 54 23 23 4 4 54 157 168
Utah 57 21 28 7 1 50 184 207
Rapid City 55 22 28 4 1 49 172 193
Tulsa 55 18 32 5 0 41 141 202

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Sunday’s Games

Greensboro 6, Reading 2

Kalamazoo 4, Jacksonville 1

Maine 4, Adirondack 3

Trois-Rivieres 4, Worcester 3

Cincinnati 3, Utah 2

South Carolina 3, Savannah 2

Allen 7, Tulsa 1

Toledo 5, Wichita 1

Atlanta at Orlando, ppd

Indy at Toledo, ppd

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Adirondack at Maine, 10:30 a.m.

Bloomington at Indy, 11:30 a.m.

Indy at Bloomington, 11:30 a.m.

Greenville at Orlando, 8 p.m.

Wednesday’s Games

Florida at Atlanta, 10:30 a.m.

Reading at Wheeling, 10:45 a.m.

Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kansas City at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

Toledo at Savannah, 7 p.m.

Florida at Atlanta, 7:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Tulsa at Utah, 9:10 p.m.

