Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

March 5, 2026, 9:45 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 52 32 14 3 3 70 163 128
Adirondack 52 31 15 5 1 68 156 139
Maine 51 29 15 5 2 65 158 127
Reading 52 27 18 6 1 61 154 152
Worcester 52 25 21 5 1 56 136 150
Trois-Rivieres 51 24 23 1 3 52 135 146
Norfolk 52 21 29 2 0 44 154 186
Greensboro 53 15 32 5 1 36 138 192

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 54 35 11 6 2 78 176 112
Atlanta 53 35 15 2 1 73 160 128
South Carolina 54 35 18 1 0 71 165 147
Savannah 54 28 22 3 1 60 167 147
Greenville 52 22 24 5 1 50 143 160
Orlando 55 21 29 4 1 47 139 175
Jacksonville 52 19 26 6 1 45 128 172

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 52 31 13 4 4 70 179 133
Fort Wayne 53 31 14 8 0 70 184 139
Indy 52 25 18 8 1 59 135 141
Bloomington 52 25 23 2 2 54 152 157
Cincinnati 52 25 24 3 0 53 160 189
Kalamazoo 52 23 23 3 3 52 160 190
Iowa 53 18 30 3 2 41 137 180

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 54 42 9 2 1 87 185 117
Idaho 55 34 17 4 0 72 197 175
Allen 53 29 19 5 0 63 181 160
Tahoe 54 28 21 2 3 61 196 188
Wichita 52 22 22 4 4 52 155 163
Rapid City 53 22 26 4 1 49 168 186
Utah 54 20 27 7 0 47 175 201
Tulsa 52 17 30 5 0 39 132 188

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Indy 3, Wichita 2

Orlando 5, Atlanta 1

Norfolk 3, Idaho 2

Florida 3, Greenville 0

Kansas City 6, Tulsa 1

Wheeling 4, Rapid City 3

Thursday’s Games

Savannah 6, Greensboro 3

Friday’s Games

Jacksonville at Kalamazoo, 7 p.m.

Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Savannah at Orlando, ppd

Wichita at Indy, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Idaho at Norfolk, 7:05 p.m.

Cincinnati at Toledo, 7:15 p.m.

Greenville at Florida, 7:30 p.m.

Utah at Bloomington, 8 p.m.

Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Wheeling at Rapid City, 9:05 p.m.

Saturday’s Games

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Jacksonville at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Bloomington at Indy, 7 p.m.

Greenville at Florida, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Idaho at Norfolk, 7:05 p.m.

Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.

Utah at Cincinnati, 7:35 p.m.

Wichita at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Wheeling at Rapid City, 9:05 p.m.

Sunday’s Games

Adirondack at Maine, 3 p.m.

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Jacksonville at Kalamazoo, 3 p.m.

Reading at Greensboro, 3 p.m.

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.

Utah at Cincinnati, 3:05 p.m.

Tulsa at Allen, 3:10 p.m.

Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Indy at Toledo, 5:15 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up