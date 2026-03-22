Live Radio
Cologuard Classic Tour Scores

The Associated Press

March 22, 2026, 8:23 PM

Sunday

At La Paloma

Tuscon, Ariz.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,856; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Steven Alker, $330,000 71-62-65—198
Padraig Harrington, $193,600 66-65-67—198
Tommy Gainey, $145,200 65-67-68—200
Zach Johnson, $145,200 68-65-67—200
Thongchai Jaidee, $105,600 64-67-70—201
Thomas Bjorn, $74,800 67-68-67—202
K.J. Choi, $74,800 67-68-67—202
Stewart Cink, $74,800 67-68-67—202
Bernhard Langer, $74,800 65-67-70—202
Steve Allan, $48,840 68-66-69—203
Richard Green, $48,840 67-67-69—203
Soren Kjeldsen, $48,840 71-66-66—203
Billy Mayfair, $48,840 66-68-69—203
Bo Van Pelt, $48,840 62-72-69—203
Miguel Angel Jimenez, $34,210 67-68-69—204
Scott McCarron, $34,210 70-66-68—204
Ken Tanigawa, $34,210 69-66-69—204
David Toms, $34,210 71-66-67—204
Kirk Triplett, $34,210 68-67-69—204
Y.E. Yang, $34,210 66-69-69—204
Jason Caron, $25,025 67-66-72—205
Darren Clarke, $25,025 65-72-68—205
Ernie Els, $25,025 66-70-69—205
Cameron Percy, $25,025 68-67-70—205
Doug Barron, $20,515 70-67-69—206
Retief Goosen, $20,515 64-73-69—206
Tag Ridings, $20,515 72-68-66—206
Michael Wright, $20,515 70-66-70—206
John Daly, $17,380 70-69-68—207
Brian Gay, $17,380 67-68-72—207
Timothy O’Neal, $17,380 69-67-71—207
Fred Couples, $14,190 72-69-67—208
Brendan Jones, $14,190 71-67-70—208
Jeff Maggert, $14,190 71-65-72—208
Tim Petrovic, $14,190 70-67-71—208
Kevin Sutherland, $14,190 69-68-71—208
Vaughn Taylor, $14,190 70-71-67—208
Alex Cejka, $11,660 73-67-69—209
Paul Stankowski, $11,660 70-69-70—209
Charlie Wi, $11,660 69-69-71—209
Steve Flesch, $10,560 68-74-68—210
Mario Tiziani, $10,560 73-69-68—210
Paul Goydos, $9,240 68-71-72—211
Fredrik Jacobson, $9,240 71-70-70—211
Tom Pernice, $9,240 69-70-72—211
Ted Purdy, $9,240 70-68-73—211
Rocco Mediate, $7,700 73-72-67—212
Dicky Pride, $7,700 73-72-67—212
Boo Weekley, $7,700 70-72-70—212
Stephen Ames, $5,984 68-73-72—213
Stuart Appleby, $5,984 72-71-70—213
David Duval, $5,984 74-67-72—213
Matt Gogel, $5,984 69-71-73—213
Mike Weir, $5,984 69-74-70—213
Ben Crane, $4,950 69-69-76—214
Rob Labritz, $0 71-69-74—214
Billy Andrade, $4,290 72-68-75—215
Angel Cabrera, $4,290 70-70-75—215
Brandt Jobe, $4,290 72-70-73—215
Tom Lehman, $4,290 75-71-69—215
Ricardo Gonzalez, $3,630 71-75-70—216
George McNeill, $3,630 77-70-69—216
Chris DiMarco, $3,080 75-68-74—217
Mikael Lundberg, $0 71-73-73—217
John Senden, $3,080 70-74-73—217
Michael Allen, $2,640 77-71-70—218
Bob Estes, $2,310 75-72-73—220
Mark Hensby, $2,310 77-71-72—220
Simon Griffiths, $0 74-74-73—221
Jose Maria Olazabal, $2,002 78-76-67—221
Woody Austin, $1,738 75-70-78—223
Lee Janzen, $1,738 73-76-74—223
Joe Durant, $1,540 74-77-73—224
Fred Funk, $1,452 77-77-76—230
Chad Campbell, $1,364 78-75-81—234
Greg Chalmers 74-77-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up