Cologuard Classic Par Scores

Friday
At La Paloma
Tuscon, Ariz.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,856; Par: 71
First Round
|Bo Van Pelt
|30-32—62
|-9
|Retief Goosen
|32-32—64
|-7
|Thongchai Jaidee
|33-31—64
|-7
|Darren Clarke
|30-35—65
|-6
|Tommy Gainey
|33-32—65
|-6
|Bernhard Langer
|33-32—65
|-6
|Ernie Els
|32-34—66
|-5
|Padraig Harrington
|31-35—66
|-5
|Billy Mayfair
|32-34—66
|-5
|Y.E. Yang
|33-33—66
|-5
|Thomas Bjorn
|33-34—67
|-4
|Jason Caron
|33-34—67
|-4
|K.J. Choi
|35-32—67
|-4
|Stewart Cink
|34-33—67
|-4
|Brian Gay
|38-29—67
|-4
|Richard Green
|33-34—67
|-4
|Miguel Angel Jimenez
|32-35—67
|-4
|Steve Allan
|33-35—68
|-3
|Stephen Ames
|34-34—68
|-3
|Steve Flesch
|35-33—68
|-3
|Paul Goydos
|30-38—68
|-3
|Zach Johnson
|35-33—68
|-3
|Cameron Percy
|36-32—68
|-3
|Kirk Triplett
|33-35—68
|-3
|Ben Crane
|32-37—69
|-2
|Matt Gogel
|33-36—69
|-2
|Jerry Kelly
|35-34—69
|-2
|Timothy O’Neal
|34-35—69
|-2
|Tom Pernice
|36-33—69
|-2
|Kevin Sutherland
|37-32—69
|-2
|Ken Tanigawa
|33-36—69
|-2
|Mike Weir
|33-36—69
|-2
|Charlie Wi
|36-33—69
|-2
|Doug Barron
|36-34—70
|-1
|Angel Cabrera
|34-36—70
|-1
|John Daly
|35-35—70
|-1
|Scott McCarron
|35-35—70
|-1
|Tim Petrovic
|34-36—70
|-1
|Ted Purdy
|37-33—70
|-1
|John Senden
|35-35—70
|-1
|Paul Stankowski
|33-37—70
|-1
|Vaughn Taylor
|34-36—70
|-1
|Boo Weekley
|37-33—70
|-1
|Michael Wright
|33-37—70
|-1
|Steven Alker
|35-36—71
|E
|Ricardo Gonzalez
|36-35—71
|E
|Fredrik Jacobson
|34-37—71
|E
|Brendan Jones
|39-32—71
|E
|Soren Kjeldsen
|35-36—71
|E
|Rob Labritz
|38-33—71
|E
|Mikael Lundberg
|36-35—71
|E
|Jeff Maggert
|36-35—71
|E
|David Toms
|35-36—71
|E
|Billy Andrade
|36-36—72
|+1
|Stuart Appleby
|36-36—72
|+1
|Fred Couples
|36-36—72
|+1
|Brandt Jobe
|36-36—72
|+1
|Tag Ridings
|37-35—72
|+1
|Alex Cejka
|35-38—73
|+2
|Lee Janzen
|33-40—73
|+2
|Rocco Mediate
|34-39—73
|+2
|Dicky Pride
|37-36—73
|+2
|Mario Tiziani
|38-35—73
|+2
|Greg Chalmers
|39-35—74
|+3
|Joe Durant
|38-36—74
|+3
|David Duval
|36-38—74
|+3
|Simon Griffiths
|41-33—74
|+3
|Woody Austin
|35-40—75
|+4
|Chris DiMarco
|37-38—75
|+4
|Bob Estes
|35-40—75
|+4
|Tom Lehman
|37-38—75
|+4
|Michael Allen
|38-39—77
|+6
|David Frost
|39-38—77
|+6
|Fred Funk
|39-38—77
|+6
|Mark Hensby
|38-39—77
|+6
|George McNeill
|36-41—77
|+6
|Chad Campbell
|38-40—78
|+7
|Jose Maria Olazabal
|39-39—78
|+7
