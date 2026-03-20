Cologuard Classic Par Scores

The Associated Press

March 20, 2026, 7:30 PM

Friday

At La Paloma

Tuscon, Ariz.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,856; Par: 71

First Round

Bo Van Pelt 30-32—62 -9
Retief Goosen 32-32—64 -7
Thongchai Jaidee 33-31—64 -7
Darren Clarke 30-35—65 -6
Tommy Gainey 33-32—65 -6
Bernhard Langer 33-32—65 -6
Ernie Els 32-34—66 -5
Padraig Harrington 31-35—66 -5
Billy Mayfair 32-34—66 -5
Y.E. Yang 33-33—66 -5
Thomas Bjorn 33-34—67 -4
Jason Caron 33-34—67 -4
K.J. Choi 35-32—67 -4
Stewart Cink 34-33—67 -4
Brian Gay 38-29—67 -4
Richard Green 33-34—67 -4
Miguel Angel Jimenez 32-35—67 -4
Steve Allan 33-35—68 -3
Stephen Ames 34-34—68 -3
Steve Flesch 35-33—68 -3
Paul Goydos 30-38—68 -3
Zach Johnson 35-33—68 -3
Cameron Percy 36-32—68 -3
Kirk Triplett 33-35—68 -3
Ben Crane 32-37—69 -2
Matt Gogel 33-36—69 -2
Jerry Kelly 35-34—69 -2
Timothy O’Neal 34-35—69 -2
Tom Pernice 36-33—69 -2
Kevin Sutherland 37-32—69 -2
Ken Tanigawa 33-36—69 -2
Mike Weir 33-36—69 -2
Charlie Wi 36-33—69 -2
Doug Barron 36-34—70 -1
Angel Cabrera 34-36—70 -1
John Daly 35-35—70 -1
Scott McCarron 35-35—70 -1
Tim Petrovic 34-36—70 -1
Ted Purdy 37-33—70 -1
John Senden 35-35—70 -1
Paul Stankowski 33-37—70 -1
Vaughn Taylor 34-36—70 -1
Boo Weekley 37-33—70 -1
Michael Wright 33-37—70 -1
Steven Alker 35-36—71 E
Ricardo Gonzalez 36-35—71 E
Fredrik Jacobson 34-37—71 E
Brendan Jones 39-32—71 E
Soren Kjeldsen 35-36—71 E
Rob Labritz 38-33—71 E
Mikael Lundberg 36-35—71 E
Jeff Maggert 36-35—71 E
David Toms 35-36—71 E
Billy Andrade 36-36—72 +1
Stuart Appleby 36-36—72 +1
Fred Couples 36-36—72 +1
Brandt Jobe 36-36—72 +1
Tag Ridings 37-35—72 +1
Alex Cejka 35-38—73 +2
Lee Janzen 33-40—73 +2
Rocco Mediate 34-39—73 +2
Dicky Pride 37-36—73 +2
Mario Tiziani 38-35—73 +2
Greg Chalmers 39-35—74 +3
Joe Durant 38-36—74 +3
David Duval 36-38—74 +3
Simon Griffiths 41-33—74 +3
Woody Austin 35-40—75 +4
Chris DiMarco 37-38—75 +4
Bob Estes 35-40—75 +4
Tom Lehman 37-38—75 +4
Michael Allen 38-39—77 +6
David Frost 39-38—77 +6
Fred Funk 39-38—77 +6
Mark Hensby 38-39—77 +6
George McNeill 36-41—77 +6
Chad Campbell 38-40—78 +7
Jose Maria Olazabal 39-39—78 +7

