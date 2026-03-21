Cologuard Classic Par Scores

The Associated Press

March 21, 2026, 7:12 PM

Saturday

At La Paloma

Tuscon, Ariz.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,856; Par: 71

Second Round

Padraig Harrington 66-65—131 -11
Thongchai Jaidee 64-67—131 -11
Tommy Gainey 65-67—132 -10
Bernhard Langer 65-67—132 -10
Steven Alker 71-62—133 -9
Jason Caron 67-66—133 -9
Zach Johnson 68-65—133 -9
Steve Allan 68-66—134 -8
Richard Green 67-67—134 -8
Billy Mayfair 66-68—134 -8
Bo Van Pelt 62-72—134 -8
Thomas Bjorn 67-68—135 -7
K.J. Choi 67-68—135 -7
Stewart Cink 67-68—135 -7
Brian Gay 67-68—135 -7
Miguel Angel Jimenez 67-68—135 -7
Cameron Percy 68-67—135 -7
Ken Tanigawa 69-66—135 -7
Kirk Triplett 68-67—135 -7
Y.E. Yang 66-69—135 -7
Ernie Els 66-70—136 -6
Jeff Maggert 71-65—136 -6
Scott McCarron 70-66—136 -6
Timothy O’Neal 69-67—136 -6
Michael Wright 70-66—136 -6
Doug Barron 70-67—137 -5
Darren Clarke 65-72—137 -5
Retief Goosen 64-73—137 -5
Soren Kjeldsen 71-66—137 -5
Tim Petrovic 70-67—137 -5
Kevin Sutherland 69-68—137 -5
David Toms 71-66—137 -5
Ben Crane 69-69—138 -4
Brendan Jones 71-67—138 -4
Ted Purdy 70-68—138 -4
Charlie Wi 69-69—138 -4
John Daly 70-69—139 -3
Paul Goydos 68-71—139 -3
Tom Pernice 69-70—139 -3
Paul Stankowski 70-69—139 -3
Billy Andrade 72-68—140 -2
Angel Cabrera 70-70—140 -2
Alex Cejka 73-67—140 -2
Matt Gogel 69-71—140 -2
Rob Labritz 71-69—140 -2
Tag Ridings 72-68—140 -2
Stephen Ames 68-73—141 -1
Fred Couples 72-69—141 -1
David Duval 74-67—141 -1
Fredrik Jacobson 71-70—141 -1
Vaughn Taylor 70-71—141 -1
Steve Flesch 68-74—142 E
Brandt Jobe 72-70—142 E
Mario Tiziani 73-69—142 E
Boo Weekley 70-72—142 E
Stuart Appleby 72-71—143 +1
Chris DiMarco 75-68—143 +1
Mike Weir 69-74—143 +1
Mikael Lundberg 71-73—144 +2
John Senden 70-74—144 +2
Woody Austin 75-70—145 +3
Rocco Mediate 73-72—145 +3
Dicky Pride 73-72—145 +3
Ricardo Gonzalez 71-75—146 +4
Tom Lehman 75-71—146 +4
Bob Estes 75-72—147 +5
George McNeill 77-70—147 +5
Michael Allen 77-71—148 +6
Simon Griffiths 74-74—148 +6
Mark Hensby 77-71—148 +6
Lee Janzen 73-76—149 +7
Greg Chalmers 74-77—151 +9
Joe Durant 74-77—151 +9
Chad Campbell 78-75—153 +11
Fred Funk 77-77—154 +12
Jose Maria Olazabal 78-76—154 +12
Jerry Kelly 69-WD
David Frost 77-WD

