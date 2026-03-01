Cognizant Classic in The Palm Beaches Par Scores

Sunday
At PGA National Golf Club Champion Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,223; Par: 71
Final Round
|Nicolas Echavarria (500), $1,728,000
|63-72-66-66—267
|-17
|Shane Lowry (208), $726,400
|70-67-63-69—269
|-15
|Taylor Moore (208), $726,400
|67-67-67-68—269
|-15
|Austin Smotherman (208), $726,400
|62-69-69-69—269
|-15
|Ricky Castillo (110), $393,600
|69-70-64-68—271
|-13
|Nicolai Hojgaard (92), $324,000
|70-72-66-65—273
|-11
|Keith Mitchell (92), $324,000
|68-73-64-68—273
|-11
|William Mouw (92), $324,000
|68-70-68-67—273
|-11
|Joel Dahmen (73), $252,000
|68-68-68-70—274
|-10
|Rasmus Hojgaard (73), $252,000
|69-72-66-67—274
|-10
|Brooks Koepka (73), $252,000
|74-66-69-65—274
|-10
|Matti Schmid (73), $252,000
|69-70-67-68—274
|-10
|A.J. Ewart (56), $182,400
|71-64-68-72—275
|-9
|Max Homa (56), $182,400
|73-66-69-67—275
|-9
|Patton Kizzire (56), $182,400
|70-72-63-70—275
|-9
|Pontus Nyholm (56), $182,400
|67-70-72-66—275
|-9
|Zecheng Dou (46), $132,000
|72-68-66-70—276
|-8
|Takumi Kanaya (46), $132,000
|73-66-67-70—276
|-8
|Matthieu Pavon (46), $132,000
|71-69-68-68—276
|-8
|Chad Ramey (46), $132,000
|68-70-69-69—276
|-8
|Kristoffer Reitan (46), $132,000
|67-70-69-70—276
|-8
|Sudarshan Yellamaraju (46), $132,000
|68-72-68-68—276
|-8
|Zachary Bauchou (33), $77,600
|70-71-67-69—277
|-7
|Adrien Dumont De Chassart (33), $77,600
|71-71-65-70—277
|-7
|Ryan Gerard (33), $77,600
|73-67-69-68—277
|-7
|Beau Hossler (33), $77,600
|68-73-64-72—277
|-7
|Mark Hubbard (33), $77,600
|69-68-69-71—277
|-7
|Mackenzie Hughes (33), $77,600
|75-65-69-68—277
|-7
|Aaron Rai (33), $77,600
|68-69-69-71—277
|-7
|Kevin Roy (33), $77,600
|67-72-69-69—277
|-7
|Jordan L. Smith (33), $77,600
|71-71-67-68—277
|-7
|Daniel Berger (22), $54,816
|67-71-71-69—278
|-6
|David Ford (22), $54,816
|72-70-69-67—278
|-6
|Hao-Tong Li (22), $54,816
|71-71-69-67—278
|-6
|Jimmy Stanger (22), $54,816
|69-68-65-76—278
|-6
|Kevin Streelman (22), $54,816
|69-70-69-70—278
|-6
|Christiaan Bezuidenhout (18), $45,600
|71-70-69-69—279
|-5
|Eric Cole (18), $45,600
|71-69-69-70—279
|-5
|Steven Fisk (18), $45,600
|69-70-69-71—279
|-5
|Daniel Brown (11), $31,776
|69-72-69-70—280
|-4
|Austin Eckroat (11), $31,776
|71-70-69-70—280
|-4
|Patrick Fishburn (11), $31,776
|73-68-69-70—280
|-4
|Garrick Higgo (11), $31,776
|71-71-67-71—280
|-4
|Lee Hodges (11), $31,776
|69-72-67-72—280
|-4
|Hank Lebioda (11), $31,776
|68-69-73-70—280
|-4
|Max McGreevy (11), $31,776
|68-72-72-68—280
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen (11), $31,776
|70-70-69-71—280
|-4
|Thorbjorn Olesen (11), $31,776
|70-69-68-73—280
|-4
|Ben Silverman (11), $31,776
|73-67-69-71—280
|-4
|Danny Walker (11), $31,776
|72-69-72-67—280
|-4
|Matt Wallace (11), $31,776
|73-68-69-70—280
|-4
|Michael Brennan (7), $22,992
|68-70-72-71—281
|-3
|Seamus Power (7), $22,992
|71-67-73-70—281
|-3
|Alex Smalley (7), $22,992
|72-69-71-69—281
|-3
|Carson Young (7), $22,992
|70-69-74-68—281
|-3
|Emiliano Grillo (6), $22,176
|71-71-71-69—282
|-2
|Chan Kim (6), $22,176
|69-71-71-71—282
|-2
|Adrien Saddier (6), $22,176
|69-72-69-72—282
|-2
|Tom Kim (5), $21,792
|75-67-72-69—283
|-1
|Adam Schenk (5), $21,504
|69-73-72-70—284
|E
|Davis Thompson (5), $21,504
|70-71-72-71—284
|E
|Billy Horschel (5), $21,216
|69-73-69-74—285
|+1
|John Parry (4), $20,832
|71-70-70-75—286
|+2
|Chandler Phillips (4), $20,832
|74-68-68-76—286
|+2
|Jackson Suber (4), $20,832
|67-74-70-75—286
|+2
|Dylan Wu (4), $20,448
|73-69-75-71—288
|+4
|Joe Highsmith (4), $20,448
|70-72-76-72—290
|+6
