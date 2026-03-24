Champions League Glance

The Associated Press

March 24, 2026, 11:19 AM

All Times EST

Knockout stage – 1st Leg

Home teams listed first

Tuesday, Feb. 17

Galatsaray 5, Juventus 2

Paris Saint-Germain 3, Monaco 2

Real Madrid 1, Benfica 0

Borussia Dortmund 2, Atalanta 0

Wednesday, Feb. 18

Newcastle 6, Qarabağ 1

Bayer Leverkusen 2, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 3, Inter Milan 1

Club Brugge 3, Atlético Madrid 3

Knockout stage – 2nd Leg

Tuesday, Feb. 24

Atlético Madrid 4, Club Brugge 1

Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 2, Inter Milan 1

Newcastle 3, Qarabağ 2

Wednesday, Feb. 25

Atalanta 4, Borussia Dortmund 1

Paris Saint-Germain 2, Monaco 2

Juventus 3, Galatsaray 2

Real Madrid 2, Benfica 1

Round of 16 – 1st Leg

Tuesday, March 10

Galatsaray 1, Liverpool 0

Newcastle 1, Barcelona 1

Atlético Madrid 5, Tottenham 2

Bayern Munich 6, Atalanta 1

Wednesday, March 11

Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1

Paris Saint-Germain 5, Chelsea 2

Bodø/Glimt 3, Sporting Lisbon 0

Real Madrid 3, Manchester City 0

Round of 16 – 2nd Leg

Tuesday, March 17

Sporting Lisbon 5, Bodø/Glimt 0

Paris Saint-Germain 3, Chelsea 0

Real Madrid 2, Manchester City 1

Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0

Wednesday, March 18

Barcelona 7, Newcastle 2

Tottenham 3, Atlético Madrid 2

Liverpool 4, Galatsaray 0

Bayern Munich 4, Atalanta 1

Quarterfinals – 1st Leg

Tuesday, April 7

Real Madrid vs. Bayern Munich, 3 p.m.

Sporting Lisbon vs. Arsenal, 3 p.m.

Wednesday, April 8

Barcelona vs. Atlético Madrid, 3 p.m.

Paris Saint-Germain vs. Liverpool, 3 p.m.

Quarterfinals – 2nd Leg

Tuesday, April 14

Atlético Madrid vs. Barcelona, 3 p.m.

Liverpool vs. Paris Saint-Germain, 3 p.m.

Wednesday, April 15

Bayern Munich vs. Real Madrid, 3 p.m.

Arsenal vs. Sporting Lisbon, 3 p.m.

Semifinals – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 28

Quarterfinal winners

Semifinals – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, May 5

Quarterfinal winners

Final

Saturday, May 30

At Budapest, Hungary

Semifinal winners, noon

