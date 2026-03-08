BNP Paribas Open Results

Saturday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Saturday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Casper Ruud (13), Norway, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-1, 7-6 (4).
Aleksandar Kovacevic, United States, def. Corentin Moutet (31), France, 6-1, 6-4.
Jack Draper (14), Britain, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 3-6, 6-3, 6-2.
Francisco Cerundolo (19), Argentina, def. Benjamin Bonzi, France, 6-4, 5-7, 7-6 (5).
Arthur Rinderknech (26), France, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, walkover.
Joao Fonseca, Brazil, def. Karen Khachanov (16), Russia, 4-6, 7-6 (7), 6-4.
Valentin Vacherot (24), Monaco, def. Nuno Borges, Portugal, 7-5, 7-5.
Novak Djokovic (3), Serbia, def. Kamil Majchrzak, Poland, 4-6, 6-1, 6-2.
Gabriel Diallo, Canada, def. Andrey Rublev (17), Russia, 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3.
Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-2, 6-3.
Cameron Norrie (27), Britain, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-2, 6-3.
Rinky Hijikata, Australia, def. Luciano Darderi (20), Italy, 4-6, 6-2, 6-4.
Alex de Minaur (6), Australia, def. Sebastian Korda, United States, 4-6, 6-4, 6-4.
Taylor Fritz (7), United States, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-3, 6-7 (8), 6-1.
Sebastian Baez, Argentina, def. Jiri Lehecka (22), Czechia, 6-4, 6-1.
Daniil Medvedev (11), Russia, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-4, 6-2.
Alexander Bublik (10), Kazakhstan, def. Vit Kopriva, Czechia, 3-6, 7-6 (3), 6-2.
Alex Michelsen, United States, def. Ugo Humbert (32), France, 7-5, 6-7 (5), 7-6 (6).
Women’s Singles
Round of 64
Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Storm Hunter, Australia, 6-3, 6-2.
Maria Sakkari (32), Greece, def. Lilli Tagger, Austria, 7-5, 6-0.
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Anna Bondar, Hungary, 7-5, 6-2.
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Hailey Baptiste, United States, 7-6 (5), 2-6, 6-2.
Jelena Ostapenko (26), Latvia, def. Katie Volynets, United States, 6-4, 7-6 (5).
Iga Swiatek (2), Poland, def. Kayla Day, United States, 6-0, 7-6 (2).
Sonay Kartal, Britain, def. Emma Navarro (20), United States, 6-1, 3-6, 7-6 (2).
Ashlyn Krueger, United States, def. Liudmila Samsonova (19), Russia, 3-6, 7-5, 6-2.
Mirra Andreeva (8), Russia, def. Solana Sierra, Argentina, 6-0, 6-0.
Elise Mertens (22), Belgium, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-2, 6-1.
Antonia Ruzic, Croatia, def. Zheng Qinwen (24), China, 6-4, 7-5.
Katerina Siniakova, Czechia, def. Leylah Fernandez (27), Canada, 5-7, 6-4, 7-6 (1).
Jessica Pegula (5), United States, def. Donna Vekic, Croatia, 4-6, 6-2, 6-3.
Madison Keys (15), United States, def. Diane Parry, France, 6-4, 6-3.
Marta Kostyuk (28), Ukraine, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 6-2.
Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Laura Siegemund, Germany, 7-6 (5), 4-6, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 32
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, def. Magda Linette, Poland, and Varvara Gracheva, Russia, 6-4, 7-5.
Ingrid Neel, Estonia, and Peyton Stearns, United States, def. Miyu (1994) Kato, Japan, and Fanny Stollar, Hungary, 6-1, 3-0, ret.
Jelena Ostapenko, Latvia, and Hailey Baptiste, United States, def. Alexandra Eala, Philippines, and Iva Jovic, United States, 6-2, 6-2.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Xinyu Jiang, China, 5-7, 6-3, 10-5.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.