BNP Paribas Open Results

Friday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Friday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Alexander Zverev (4), Germany, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 6-4.
Learner Tien (25), United States, def. Adam Walton, Australia, 7-6 (3), 7-6 (8).
Flavio Cobolli (15), Italy, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 3-6, 6-3, 6-4.
Marton Fucsovics, Hungary, def. Lorenzo Musetti (5), Italy, 7-5, 6-1.
Arthur Fils (30), France, def. Dino Prizmic, Croatia, 6-2, 3-2, ret.
Ben Shelton (8), United States, def. Reilly Opelka, United States, 6-7 (3), 7-6 (4), 6-3.
Brandon Nakashima (28), United States, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-3, 6-4.
Frances Tiafoe (21), United States, def. Jenson Brooksby, United States, 6-4, 6-2.
Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Gael Monfils, France, 6-7 (5), 6-3, 6-4.
Jannik Sinner (2), Italy, def. Dalibor Svrcina, Czechia, 6-1, 6-1.
Alejandro Davidovich Fokina (18), Spain, def. Zachary Svajda, United States, 7-6 (0), 6-2.
Denis Shapovalov, Canada, def. Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, 6-3, 2-6, 7-6 (5).
Tommy Paul (23), United States, def. Zizou Bergs, Belgium, 6-1, 6-2.
Jakub Mensik (12), Czechia, def. Marcos Giron, United States, 7-5, 7-6 (4).
Women’s Singles
Round of 64
Linda Noskova (14), Czechia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-3, 6-3.
Emma Raducanu (25), Britain, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-1, 6-3.
Talia Gibson, Australia, def. Ekaterina Alexandrova (11), Russia, 6-3, 7-5.
Victoria Mboko (10), Canada, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 7-6 (5).
Clara Tauson (17), Denmark, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-6 (9), 6-2.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Himeno Sakatsume, Japan, 6-4, 6-2.
Sorana Cirstea, Romania, def. Diana Shnaider (21), Russia, 6-2, 7-6 (0).
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Wang Xinyu (30), China, 6-3, 6-1.
Anna Kalinskaya (23), Russia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-4, 7-6 (4).
Coco Gauff (4), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-3, 7-6 (5).
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-7 (5), 6-2, 6-3.
Jaqueline Cristian, Romania, def. Maya Joint (29), Australia, 0-6, 6-2, 7-5.
Naomi Osaka (16), Japan, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 7-5, 6-2.
Camila Osorio, Colombia, def. Iva Jovic (18), United States, 4-6, 7-6 (4), 6-3.
Amanda Anisimova (6), United States, def. Anna Blinkova, Russia, 5-7, 6-1, 6-0.
Alexandra Eala (31), Philippines, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 7-5, 4-6, 7-5.
Women’s Doubles
Round of 32
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (7), Spain, def. Darija Jurak Schreiber, Croatia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-2, 6-3.
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, def. Sloane Stephens, United States, and Donna Vekic, Croatia, 6-3, 6-3.
Ekaterina Alexandrova, Russia, and Sofia Kenin, United States, def. Liudmila Samsonova, Russia, and Caty McNally, United States, 6-3, 6-2.
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (3), Czechia, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Emma Raducanu, Britain, 6-2, 7-5.
Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, def. Sorana Cirstea, Romania, and Belinda Bencic, Switzerland, 6-3, 6-0.
Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, 6-4, 4-6, 10-8.
Alexandra Panova, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, 6-2, 6-3.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.