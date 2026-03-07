Live Radio
Home » Sports » BNP Paribas Open Results

BNP Paribas Open Results

The Associated Press

March 7, 2026, 2:59 AM

Friday

At Indian Wells Tennis Garden

Indian Wells, Calif.

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Friday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Alexander Zverev (4), Germany, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 6-4.

Learner Tien (25), United States, def. Adam Walton, Australia, 7-6 (3), 7-6 (8).

Flavio Cobolli (15), Italy, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 3-6, 6-3, 6-4.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Lorenzo Musetti (5), Italy, 7-5, 6-1.

Arthur Fils (30), France, def. Dino Prizmic, Croatia, 6-2, 3-2, ret.

Ben Shelton (8), United States, def. Reilly Opelka, United States, 6-7 (3), 7-6 (4), 6-3.

Brandon Nakashima (28), United States, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-3, 6-4.

Frances Tiafoe (21), United States, def. Jenson Brooksby, United States, 6-4, 6-2.

Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Gael Monfils, France, 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Dalibor Svrcina, Czechia, 6-1, 6-1.

Alejandro Davidovich Fokina (18), Spain, def. Zachary Svajda, United States, 7-6 (0), 6-2.

Denis Shapovalov, Canada, def. Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, 6-3, 2-6, 7-6 (5).

Tommy Paul (23), United States, def. Zizou Bergs, Belgium, 6-1, 6-2.

Jakub Mensik (12), Czechia, def. Marcos Giron, United States, 7-5, 7-6 (4).

Women’s Singles

Round of 64

Linda Noskova (14), Czechia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-3, 6-3.

Emma Raducanu (25), Britain, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-1, 6-3.

Talia Gibson, Australia, def. Ekaterina Alexandrova (11), Russia, 6-3, 7-5.

Victoria Mboko (10), Canada, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 7-6 (5).

Clara Tauson (17), Denmark, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-6 (9), 6-2.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Himeno Sakatsume, Japan, 6-4, 6-2.

Sorana Cirstea, Romania, def. Diana Shnaider (21), Russia, 6-2, 7-6 (0).

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Wang Xinyu (30), China, 6-3, 6-1.

Anna Kalinskaya (23), Russia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, 6-4, 7-6 (4).

Coco Gauff (4), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-3, 7-6 (5).

Jasmine Paolini (7), Italy, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-7 (5), 6-2, 6-3.

Jaqueline Cristian, Romania, def. Maya Joint (29), Australia, 0-6, 6-2, 7-5.

Naomi Osaka (16), Japan, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 7-5, 6-2.

Camila Osorio, Colombia, def. Iva Jovic (18), United States, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Amanda Anisimova (6), United States, def. Anna Blinkova, Russia, 5-7, 6-1, 6-0.

Alexandra Eala (31), Philippines, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 7-5, 4-6, 7-5.

Women’s Doubles

Round of 32

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (7), Spain, def. Darija Jurak Schreiber, Croatia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-2, 6-3.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, def. Sloane Stephens, United States, and Donna Vekic, Croatia, 6-3, 6-3.

Ekaterina Alexandrova, Russia, and Sofia Kenin, United States, def. Liudmila Samsonova, Russia, and Caty McNally, United States, 6-3, 6-2.

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (3), Czechia, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Emma Raducanu, Britain, 6-2, 7-5.

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, def. Sorana Cirstea, Romania, and Belinda Bencic, Switzerland, 6-3, 6-0.

Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, 6-4, 4-6, 10-8.

Alexandra Panova, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, 6-2, 6-3.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up