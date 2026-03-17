2026 San Diego Padres Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:11 PM

March 26 Detroit, 4:10 p.m.

March 27 Detroit, 9:40 p.m.

March 28 Detroit, 8:40 p.m.

March 30 San Francisco, 9:40 p.m.

March 31 San Francisco, 9:40 p.m.

April 1 San Francisco, 4:10 p.m.

April 3 at Boston, 2:10 p.m.

April 4 at Boston, 4:10 p.m.

April 5 at Boston, 1:35 p.m.

April 6 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 7 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 8 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

April 9 Colorado, 9:40 p.m.

April 10 Colorado, 9:40 p.m.

April 11 Colorado, 8:40 p.m.

April 12 Colorado, 4:10 p.m.

April 14 Seattle, 9:40 p.m.

April 15 Seattle, 9:40 p.m.

April 16 Seattle, 8:40 p.m.

April 17 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

April 18 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

April 19 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

April 21 at Colorado, 8:40 p.m.

April 22 at Colorado, 8:40 p.m.

April 23 at Colorado, 3:10 p.m.

April 25 at Arizona, 6:05 p.m.

April 26 at Arizona, 4:05 p.m.

April 27 Chicago Cubs, 9:40 p.m.

April 28 Chicago Cubs, 9:40 p.m.

April 29 Chicago Cubs, 4:10 p.m.

May 1 Chicago White Sox, 9:40 p.m.

May 2 Chicago White Sox, 8:40 p.m.

May 3 Chicago White Sox, 4:10 p.m.

May 4 at San Francisco, 9:45 p.m.

May 5 at San Francisco, 9:45 p.m.

May 6 at San Francisco, 3:45 p.m.

May 7 St. Louis, 10:10 p.m.

May 8 St. Louis, 9:45 p.m.

May 9 St. Louis, 7:15 p.m.

May 10 St. Louis, 4:10 p.m.

May 12 at Milwaukee, 7:40 p.m.

May 13 at Milwaukee, 7:40 p.m.

May 14 at Milwaukee, 1:40 p.m.

May 15 at Seattle, 9:40 p.m.

May 16 at Seattle, 7:15 p.m.

May 17 at Seattle, 7:20 p.m.

May 18 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.

May 19 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.

May 20 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

May 22 Athletics, 9:40 p.m.

May 23 Athletics, 9:40 p.m.

May 24 Athletics, 4:10 p.m.

May 25 Philadelphia, 6:40 p.m.

May 26 Philadelphia, 9:40 p.m.

May 27 Philadelphia, 4:10 p.m.

May 29 at Washington, 6:45 p.m.

May 30 at Washington, 4:05 p.m.

May 31 at Washington, 1:35 p.m.

June 2 at Philadelphia, 6:40 p.m.

June 3 at Philadelphia, 6:40 p.m.

June 4 at Philadelphia, 1:05 p.m.

June 5 N.Y. Mets, 9:40 p.m.

June 6 N.Y. Mets, 10:10 p.m.

June 7 N.Y. Mets, 4:10 p.m.

June 8 Cincinnati, 9:40 p.m.

June 9 Cincinnati, 9:40 p.m.

June 10 Cincinnati, 4:10 p.m.

June 12 at Baltimore, 7:05 p.m.

June 13 at Baltimore, 4:05 p.m.

June 14 at Baltimore, 1:35 p.m.

June 15 at St. Louis, 7:45 p.m.

June 16 at St. Louis, 7:45 p.m.

June 17 at St. Louis, 2:15 p.m.

June 19 at Texas, 8:05 p.m.

June 20 at Texas, 4:05 p.m.

June 21 at Texas, 2:35 p.m.

June 22 Atlanta, 10:10 p.m.

June 23 Atlanta, 9:40 p.m.

June 24 Atlanta, 8:40 p.m.

June 26 L.A. Dodgers, 9:45 p.m.

June 27 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

June 28 L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

June 29 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

June 30 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

July 1 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

July 2 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 3 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 4 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 5 at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

July 6 Arizona, 9:40 p.m.

July 7 Arizona, 9:40 p.m.

July 8 Arizona, 10:10 p.m.

July 9 Arizona, 9:40 p.m.

July 10 Toronto, 9:40 p.m.

July 11 Toronto, 8:40 p.m.

July 12 Toronto, 4:10 p.m.

July 17 at Kansas City, 8:10 p.m.

July 18 at Kansas City, 4:10 p.m.

July 19 at Kansas City, 2:10 p.m.

July 20 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 21 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 22 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 23 at Atlanta, 12:15 p.m.

July 24 at Miami, 7:10 p.m.

July 25 at Miami, 4:10 p.m.

July 26 at Miami, 1:40 p.m.

July 28 Colorado, 9:40 p.m.

July 29 Colorado, 4:10 p.m.

July 30 San Francisco, 9:40 p.m.

July 31 San Francisco, 9:40 p.m.

Aug. 1 San Francisco, 8:40 p.m.

Aug. 2 San Francisco, 4:10 p.m.

Aug. 3 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 4 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 5 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 6 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 7 Houston, 9:40 p.m.

Aug. 8 Houston, 7:15 p.m.

Aug. 9 Houston, 8:20 p.m.

Aug. 10 Milwaukee, 9:40 p.m.

Aug. 11 Milwaukee, 9:40 p.m.

Aug. 12 Milwaukee, 4:10 p.m.

Aug. 14 at Cleveland, 7:10 p.m.

Aug. 15 at Cleveland, 7:10 p.m.

Aug. 16 at Cleveland, 1:40 p.m.

Aug. 17 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Aug. 18 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Aug. 19 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Aug. 21 Minnesota, 9:40 p.m.

Aug. 22 Minnesota, 8:40 p.m.

Aug. 23 Minnesota, 4:10 p.m.

Aug. 24 Pittsburgh, 9:40 p.m.

Aug. 25 Pittsburgh, 9:40 p.m.

Aug. 26 Pittsburgh, 4:10 p.m.

Aug. 28 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Aug. 29 at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Aug. 30 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Aug. 31 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Sept. 1 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Sept. 2 at Cincinnati, 12:40 p.m.

Sept. 4 N.Y. Yankees, 9:40 p.m.

Sept. 5 N.Y. Yankees, 8:40 p.m.

Sept. 6 N.Y. Yankees, 4:10 p.m.

Sept. 7 Washington, 5:10 p.m.

Sept. 8 Washington, 9:40 p.m.

Sept. 9 Washington, 4:10 p.m.

Sept. 11 at San Francisco, 10:15 p.m.

Sept. 12 at San Francisco, 4:05 p.m.

Sept. 13 at San Francisco, 7:20 p.m.

Sept. 14 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 15 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 16 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 17 at Colorado, 3:10 p.m.

Sept. 18 Miami, 9:40 p.m.

Sept. 19 Miami, 8:40 p.m.

Sept. 20 Miami, 4:10 p.m.

Sept. 22 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 23 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 24 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 25 Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 26 Arizona, 8:40 p.m.

Sept. 27 Arizona, 3:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

