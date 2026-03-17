2026 San Diego Padres Schedule

March 26 Detroit, 4:10 p.m.
March 27 Detroit, 9:40 p.m.
March 28 Detroit, 8:40 p.m.
March 30 San Francisco, 9:40 p.m.
March 31 San Francisco, 9:40 p.m.
April 1 San Francisco, 4:10 p.m.
April 3 at Boston, 2:10 p.m.
April 4 at Boston, 4:10 p.m.
April 5 at Boston, 1:35 p.m.
April 6 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
April 7 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
April 8 at Pittsburgh, 12:35 p.m.
April 9 Colorado, 9:40 p.m.
April 10 Colorado, 9:40 p.m.
April 11 Colorado, 8:40 p.m.
April 12 Colorado, 4:10 p.m.
April 14 Seattle, 9:40 p.m.
April 15 Seattle, 9:40 p.m.
April 16 Seattle, 8:40 p.m.
April 17 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
April 18 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
April 19 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
April 21 at Colorado, 8:40 p.m.
April 22 at Colorado, 8:40 p.m.
April 23 at Colorado, 3:10 p.m.
April 25 at Arizona, 6:05 p.m.
April 26 at Arizona, 4:05 p.m.
April 27 Chicago Cubs, 9:40 p.m.
April 28 Chicago Cubs, 9:40 p.m.
April 29 Chicago Cubs, 4:10 p.m.
May 1 Chicago White Sox, 9:40 p.m.
May 2 Chicago White Sox, 8:40 p.m.
May 3 Chicago White Sox, 4:10 p.m.
May 4 at San Francisco, 9:45 p.m.
May 5 at San Francisco, 9:45 p.m.
May 6 at San Francisco, 3:45 p.m.
May 7 St. Louis, 10:10 p.m.
May 8 St. Louis, 9:45 p.m.
May 9 St. Louis, 7:15 p.m.
May 10 St. Louis, 4:10 p.m.
May 12 at Milwaukee, 7:40 p.m.
May 13 at Milwaukee, 7:40 p.m.
May 14 at Milwaukee, 1:40 p.m.
May 15 at Seattle, 9:40 p.m.
May 16 at Seattle, 7:15 p.m.
May 17 at Seattle, 7:20 p.m.
May 18 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
May 19 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
May 20 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.
May 22 Athletics, 9:40 p.m.
May 23 Athletics, 9:40 p.m.
May 24 Athletics, 4:10 p.m.
May 25 Philadelphia, 6:40 p.m.
May 26 Philadelphia, 9:40 p.m.
May 27 Philadelphia, 4:10 p.m.
May 29 at Washington, 6:45 p.m.
May 30 at Washington, 4:05 p.m.
May 31 at Washington, 1:35 p.m.
June 2 at Philadelphia, 6:40 p.m.
June 3 at Philadelphia, 6:40 p.m.
June 4 at Philadelphia, 1:05 p.m.
June 5 N.Y. Mets, 9:40 p.m.
June 6 N.Y. Mets, 10:10 p.m.
June 7 N.Y. Mets, 4:10 p.m.
June 8 Cincinnati, 9:40 p.m.
June 9 Cincinnati, 9:40 p.m.
June 10 Cincinnati, 4:10 p.m.
June 12 at Baltimore, 7:05 p.m.
June 13 at Baltimore, 4:05 p.m.
June 14 at Baltimore, 1:35 p.m.
June 15 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 16 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 17 at St. Louis, 2:15 p.m.
June 19 at Texas, 8:05 p.m.
June 20 at Texas, 4:05 p.m.
June 21 at Texas, 2:35 p.m.
June 22 Atlanta, 10:10 p.m.
June 23 Atlanta, 9:40 p.m.
June 24 Atlanta, 8:40 p.m.
June 26 L.A. Dodgers, 9:45 p.m.
June 27 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.
June 28 L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
June 29 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
June 30 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
July 1 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
July 2 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
July 3 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
July 4 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
July 5 at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
July 6 Arizona, 9:40 p.m.
July 7 Arizona, 9:40 p.m.
July 8 Arizona, 10:10 p.m.
July 9 Arizona, 9:40 p.m.
July 10 Toronto, 9:40 p.m.
July 11 Toronto, 8:40 p.m.
July 12 Toronto, 4:10 p.m.
July 17 at Kansas City, 8:10 p.m.
July 18 at Kansas City, 4:10 p.m.
July 19 at Kansas City, 2:10 p.m.
July 20 at Atlanta, 7:15 p.m.
July 21 at Atlanta, 7:15 p.m.
July 22 at Atlanta, 7:15 p.m.
July 23 at Atlanta, 12:15 p.m.
July 24 at Miami, 7:10 p.m.
July 25 at Miami, 4:10 p.m.
July 26 at Miami, 1:40 p.m.
July 28 Colorado, 9:40 p.m.
July 29 Colorado, 4:10 p.m.
July 30 San Francisco, 9:40 p.m.
July 31 San Francisco, 9:40 p.m.
Aug. 1 San Francisco, 8:40 p.m.
Aug. 2 San Francisco, 4:10 p.m.
Aug. 3 at Arizona, 9:40 p.m.
Aug. 4 at Arizona, 9:40 p.m.
Aug. 5 at Arizona, 9:40 p.m.
Aug. 6 at Arizona, 9:40 p.m.
Aug. 7 Houston, 9:40 p.m.
Aug. 8 Houston, 7:15 p.m.
Aug. 9 Houston, 8:20 p.m.
Aug. 10 Milwaukee, 9:40 p.m.
Aug. 11 Milwaukee, 9:40 p.m.
Aug. 12 Milwaukee, 4:10 p.m.
Aug. 14 at Cleveland, 7:10 p.m.
Aug. 15 at Cleveland, 7:10 p.m.
Aug. 16 at Cleveland, 1:40 p.m.
Aug. 17 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 18 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 19 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Aug. 21 Minnesota, 9:40 p.m.
Aug. 22 Minnesota, 8:40 p.m.
Aug. 23 Minnesota, 4:10 p.m.
Aug. 24 Pittsburgh, 9:40 p.m.
Aug. 25 Pittsburgh, 9:40 p.m.
Aug. 26 Pittsburgh, 4:10 p.m.
Aug. 28 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Aug. 29 at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Aug. 30 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Aug. 31 at Cincinnati, 6:40 p.m.
Sept. 1 at Cincinnati, 6:40 p.m.
Sept. 2 at Cincinnati, 12:40 p.m.
Sept. 4 N.Y. Yankees, 9:40 p.m.
Sept. 5 N.Y. Yankees, 8:40 p.m.
Sept. 6 N.Y. Yankees, 4:10 p.m.
Sept. 7 Washington, 5:10 p.m.
Sept. 8 Washington, 9:40 p.m.
Sept. 9 Washington, 4:10 p.m.
Sept. 11 at San Francisco, 10:15 p.m.
Sept. 12 at San Francisco, 4:05 p.m.
Sept. 13 at San Francisco, 7:20 p.m.
Sept. 14 at Colorado, 8:40 p.m.
Sept. 15 at Colorado, 8:40 p.m.
Sept. 16 at Colorado, 8:40 p.m.
Sept. 17 at Colorado, 3:10 p.m.
Sept. 18 Miami, 9:40 p.m.
Sept. 19 Miami, 8:40 p.m.
Sept. 20 Miami, 4:10 p.m.
Sept. 22 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Sept. 23 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Sept. 24 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Sept. 25 Arizona, 9:40 p.m.
Sept. 26 Arizona, 8:40 p.m.
Sept. 27 Arizona, 3:10 p.m.
