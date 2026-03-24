2026 Major League Baseball Schedule

All Times EDT
(Subject to change)
Wednesday, March 25
N.Y. Yankees at San Francisco, 8:05 p.m.
Thursday, March 26
Pittsburgh at N.Y. Mets, 1:15 p.m.
Chicago White Sox at Milwaukee, 2:10 p.m.
Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Minnesota at Baltimore, 3:05 p.m.
Boston at Cincinnati, 4:10 p.m.
Detroit at San Diego, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Houston, 4:10 p.m.
Tampa Bay at St. Louis, 4:15 p.m.
Texas at Philadelphia, 4:15 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 8:30 p.m.
Cleveland at Seattle, 10:10 p.m.
Friday, March 27
N.Y. Yankees at San Francisco, 4:35 p.m.
Athletics at Toronto, 7:07 p.m.
Colorado at Miami, 7:10 p.m.
Kansas City at Atlanta, 7:15 p.m.
L.A. Angels at Houston, 8:15 p.m.
Detroit at San Diego, 9:40 p.m.
Cleveland at Seattle, 9:45 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, March 28
Tampa Bay at St. Louis, 2:15 p.m.
Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Athletics at Toronto, 3:07 p.m.
Minnesota at Baltimore, 4:05 p.m.
Texas at Philadelphia, 4:05 p.m.
Boston at Cincinnati, 4:10 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Colorado at Miami, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Houston, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Milwaukee, 7:10 p.m.
Kansas City at Atlanta, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at San Francisco, 7:15 p.m.
Detroit at San Diego, 8:40 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Cleveland at Seattle, 9:40 p.m.
Sunday, March 29
Kansas City at Atlanta, 1:35 p.m.
Minnesota at Baltimore, 1:35 p.m.
Texas at Philadelphia, 1:35 p.m.
Athletics at Toronto, 1:37 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Boston at Cincinnati, 1:40 p.m.
Colorado at Miami, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Milwaukee, 2:10 p.m.
L.A. Angels at Houston, 2:10 p.m.
Tampa Bay at St. Louis, 2:15 p.m.
Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cleveland at Seattle, 7:20 p.m.
Monday, March 30
Minnesota at Kansas City, 4:10 p.m.
Texas at Baltimore, 6:35 p.m.
Chicago White Sox at Miami, 6:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.
Colorado at Toronto, 7:07 p.m.
Athletics at Atlanta, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Angels at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Houston, 8:10 p.m.
N.Y. Yankees at Seattle, 9:40 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.
Cleveland at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Detroit at Arizona, 10:10 p.m.
Tuesday, March 31
Texas at Baltimore, 6:35 p.m.
Chicago White Sox at Miami, 6:40 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
Colorado at Toronto, 7:07 p.m.
Athletics at Atlanta, 7:15 p.m.
L.A. Angels at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Tampa Bay at Milwaukee, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Houston, 8:10 p.m.
Detroit at Arizona, 9:40 p.m.
N.Y. Yankees at Seattle, 9:40 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.
Cleveland at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, April 1
Athletics at Atlanta, 12:15 p.m.
Texas at Baltimore, 12:35 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 12:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 1:05 p.m.
Colorado at Toronto, 1:07 p.m.
Chicago White Sox at Miami, 1:10 p.m.
N.Y. Mets at St. Louis, 1:15 p.m.
Tampa Bay at Milwaukee, 1:40 p.m.
Boston at Houston, 2:10 p.m.
L.A. Angels at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Detroit at Arizona, 3:40 p.m.
N.Y. Yankees at Seattle, 4:10 p.m.
San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.
Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.
Cleveland at L.A. Dodgers, 8:20 p.m.
Thursday, April 2
Minnesota at Kansas City, 2:10 p.m.
Toronto at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
Atlanta at Arizona, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at San Francisco, 9:45 p.m.
Friday, April 3
L.A. Dodgers at Washington, 1:05 p.m.
St. Louis at Detroit, 1:10 p.m.
Miami at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
San Diego at Boston, 2:10 p.m.
Cincinnati at Texas, 4:05 p.m.
Tampa Bay at Minnesota, 4:10 p.m.
Philadelphia at Colorado, 4:10 p.m.
Chicago Cubs at Cleveland, 4:10 p.m.
Baltimore at Pittsburgh, 4:12 p.m.
Milwaukee at Kansas City, 7:45 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Houston at Athletics, 9:40 p.m.
Atlanta at Arizona, 9:45 p.m.
N.Y. Mets at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, April 4
St. Louis at Detroit, 1:10 p.m.
Toronto at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Baltimore at Pittsburgh, 4:05 p.m.
Houston at Athletics, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at Washington, 4:05 p.m.
San Diego at Boston, 4:10 p.m.
Milwaukee at Kansas City, 4:10 p.m.
Cincinnati at Texas, 7:05 p.m.
Miami at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Minnesota, 7:10 p.m.
Atlanta at Arizona, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Cleveland, 7:15 p.m.
Philadelphia at Colorado, 8:10 p.m.
N.Y. Mets at San Francisco, 9:05 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday, April 5
Baltimore at Pittsburgh, 1:35 p.m.
San Diego at Boston, 1:35 p.m.
Miami at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
L.A. Dodgers at Washington, 1:35 p.m.
Chicago Cubs at Cleveland, 1:40 p.m.
Toronto at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Tampa Bay at Minnesota, 2:10 p.m.
Milwaukee at Kansas City, 2:10 p.m.
Cincinnati at Texas, 2:35 p.m.
Philadelphia at Colorado, 3:10 p.m.
N.Y. Mets at San Francisco, 4:05 p.m.
Houston at Athletics, 4:05 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Atlanta at Arizona, 4:10 p.m.
St. Louis at Detroit, 7:20 p.m.
Monday, April 6
Chicago Cubs at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.
Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.
San Diego at Pittsburgh, 6:40 p.m.
St. Louis at Washington, 6:45 p.m.
Milwaukee at Boston, 6:45 p.m.
L.A. Dodgers at Toronto, 7:07 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Baltimore at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Seattle at Texas, 8:05 p.m.
Houston at Colorado, 8:40 p.m.
Atlanta at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Philadelphia at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday, April 7
Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.
San Diego at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Tampa Bay, 6:40 p.m.
St. Louis at Washington, 6:45 p.m.
Milwaukee at Boston, 6:45 p.m.
Athletics at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
L.A. Dodgers at Toronto, 7:07 p.m.
Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Baltimore at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Seattle at Texas, 8:05 p.m.
Houston at Colorado, 8:40 p.m.
Atlanta at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Philadelphia at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday, April 8
San Diego at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Kansas City at Cleveland, 1:10 p.m.
Milwaukee at Boston, 1:35 p.m.
Baltimore at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Seattle at Texas, 2:35 p.m.
L.A. Dodgers at Toronto, 3:07 p.m.
Houston at Colorado, 3:10 p.m.
Philadelphia at San Francisco, 3:45 p.m.
St. Louis at Washington, 4:05 p.m.
Atlanta at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Athletics at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Thursday, April 9
Cincinnati at Miami, 12:10 p.m.
Athletics at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Detroit at Minnesota, 1:40 p.m.
Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.
Colorado at San Diego, 9:40 p.m.
Friday, April 10
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Arizona at Philadelphia, 6:40 p.m.
Miami at Detroit, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Cincinnati, 6:45 p.m.
Minnesota at Toronto, 7:07 p.m.
Athletics at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at Baltimore, 7:15 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.
Washington at Milwaukee, 7:40 p.m.
Boston at St. Louis, 8:15 p.m.
Houston at Seattle, 9:40 p.m.
Colorado at San Diego, 9:40 p.m.
Texas at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, April 11
Arizona at Philadelphia, 1:05 p.m.
Miami at Detroit, 1:10 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Minnesota at Toronto, 3:07 p.m.
Athletics at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Cincinnati, 4:10 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Washington at Milwaukee, 7:10 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:15 p.m.
Boston at St. Louis, 7:15 p.m.
San Francisco at Baltimore, 7:15 p.m.
Colorado at San Diego, 8:40 p.m.
Texas at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Houston at Seattle, 9:40 p.m.
Sunday, April 12
Arizona at Philadelphia, 1:35 p.m.
San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.
Minnesota at Toronto, 1:37 p.m.
Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Miami at Detroit, 1:40 p.m.
L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.
Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.
Boston at St. Louis, 2:15 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Colorado at San Diego, 4:10 p.m.
Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Houston at Seattle, 4:10 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.
Monday, April 13
Houston at Seattle, 4:10 p.m.
Arizona at Baltimore, 6:35 p.m.
Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.
Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.
L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Boston at Minnesota, 7:40 p.m.
Cleveland at St. Louis, 7:45 p.m.
Texas at Athletics, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, April 14
Arizona at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.
San Francisco at Cincinnati, 6:40 p.m.
Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.
L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Toronto at Milwaukee, 7:40 p.m.
Boston at Minnesota, 7:40 p.m.
Cleveland at St. Louis, 7:45 p.m.
Colorado at Houston, 8:10 p.m.
Texas at Athletics, 9:40 p.m.
Seattle at San Diego, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, April 15
Arizona at Baltimore, 12:35 p.m.
Cleveland at St. Louis, 1:15 p.m.
Boston at Minnesota, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.
Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.
San Francisco at Cincinnati, 6:40 p.m.
Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.
L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Toronto at Milwaukee, 7:40 p.m.
Colorado at Houston, 8:10 p.m.
Seattle at San Diego, 9:40 p.m.
Texas at Athletics, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, April 16
Washington at Pittsburgh, 12:35 p.m.
San Francisco at Cincinnati, 12:40 p.m.
Kansas City at Detroit, 1:10 p.m.
L.A. Angels at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Toronto at Milwaukee, 1:40 p.m.
Tampa Bay at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Texas at Athletics, 3:05 p.m.
Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.
Colorado at Houston, 8:10 p.m.
Seattle at San Diego, 8:40 p.m.
Friday, April 17
N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh, 6:45 p.m.
San Francisco at Washington, 6:45 p.m.
Kansas City at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Milwaukee at Miami, 7:10 p.m.
Detroit at Boston, 7:15 p.m.
Cincinnati at Minnesota, 8:10 p.m.
St. Louis at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.
San Diego at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Chicago White Sox at Athletics, 9:40 p.m.
Texas at Seattle, 9:40 p.m.
Toronto at Arizona, 9:40 p.m.
Saturday, April 18
Kansas City at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Cincinnati at Minnesota, 2:10 p.m.
N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Athletics, 4:05 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh, 4:05 p.m.
San Francisco at Washington, 4:05 p.m.
Milwaukee at Miami, 4:10 p.m.
Detroit at Boston, 4:10 p.m.
Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.
St. Louis at Houston, 7:10 p.m.
Texas at Seattle, 7:15 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 7:15 p.m.
Toronto at Arizona, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:10 p.m.
San Diego at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday, April 19
Kansas City at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Detroit at Boston, 1:35 p.m.
San Francisco at Washington, 1:35 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Milwaukee at Miami, 1:40 p.m.
Baltimore at Cleveland, 1:40 p.m.
St. Louis at Houston, 2:10 p.m.
Cincinnati at Minnesota, 2:10 p.m.
N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 3:10 p.m.
Chicago White Sox at Athletics, 4:05 p.m.
San Diego at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Toronto at Arizona, 4:10 p.m.
Texas at Seattle, 4:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 7:20 p.m.
Monday, April 20
Detroit at Boston, 11:10 a.m.
Houston at Cleveland, 6:10 p.m.
Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.
St. Louis at Miami, 6:40 p.m.
Atlanta at Washington, 6:45 p.m.
Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.
Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
Tuesday, April 21
Houston at Cleveland, 6:10 p.m.
Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.
St. Louis at Miami, 6:40 p.m.
Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Atlanta at Washington, 6:45 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.
Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday, April 22
St. Louis at Miami, 12:10 p.m.
Cincinnati at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Houston at Cleveland, 1:10 p.m.
Baltimore at Kansas City, 2:10 p.m.
Toronto at L.A. Angels, 3:07 p.m.
Athletics at Seattle, 4:10 p.m.
Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.
Atlanta at Washington, 6:45 p.m.
Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.
Thursday, April 23
Atlanta at Washington, 1:05 p.m.
Milwaukee at Detroit, 1:10 p.m.
Philadelphia at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Diego at Colorado, 3:10 p.m.
Chicago White Sox at Arizona, 3:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 3:45 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 6:10 p.m.
Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.
Friday, April 24
Detroit at Cincinnati, 6:40 p.m.
Boston at Baltimore, 7:05 p.m.
Cleveland at Toronto, 7:07 p.m.
Colorado at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Minnesota at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.
L.A. Angels at Kansas City, 7:40 p.m.
Washington at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
Athletics at Texas, 8:05 p.m.
N.Y. Yankees at Houston, 8:10 p.m.
Seattle at St. Louis, 8:15 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.
Miami at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, April 25
Seattle at St. Louis, 2:15 p.m.
Cleveland at Toronto, 3:07 p.m.
Miami at San Francisco, 4:05 p.m.
Boston at Baltimore, 4:05 p.m.
Colorado at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Washington at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
Minnesota at Tampa Bay, 4:10 p.m.
San Diego vs. Arizona at Mexico City, 6:05 p.m.
Athletics at Texas, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Kansas City, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Houston, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:10 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Detroit at Cincinnati, 7:15 p.m.
Sunday, April 26
Philadelphia at Atlanta, 1:35 p.m.
Boston at Baltimore, 1:35 p.m.
Cleveland at Toronto, 1:37 p.m.
Minnesota at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Detroit at Cincinnati, 1:40 p.m.
Colorado at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Washington at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Houston, 2:10 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.
Seattle at St. Louis, 2:15 p.m.
Athletics at Texas, 2:35 p.m.
Miami at San Francisco, 4:05 p.m.
San Diego vs. Arizona at Mexico City, 4:05 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Kansas City, 7:20 p.m.
Monday, April 27
Tampa Bay at Cleveland, 6:10 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
Seattle at Minnesota, 7:40 p.m.
L.A. Angels at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
N.Y. Yankees at Texas, 8:05 p.m.
Chicago Cubs at San Diego, 9:40 p.m.
Miami at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, April 28
Tampa Bay at Cleveland, 6:10 p.m.
Houston at Baltimore, 6:35 p.m.
San Francisco at Philadelphia, 6:40 p.m.
Colorado at Cincinnati, 6:40 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Detroit at Atlanta, 7:15 p.m.
Seattle at Minnesota, 7:40 p.m.
Arizona at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Angels at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
N.Y. Yankees at Texas, 8:05 p.m.
Kansas City at Athletics, 9:40 p.m.
Chicago Cubs at San Diego, 9:40 p.m.
Miami at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, April 29
L.A. Angels at Chicago White Sox, 1:10 p.m.
Tampa Bay at Cleveland, 1:10 p.m.
Seattle at Minnesota, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Texas, 2:35 p.m.
Boston at Toronto, 3:07 p.m.
Miami at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.
Chicago Cubs at San Diego, 4:10 p.m.
Houston at Baltimore, 6:35 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Colorado at Cincinnati, 6:40 p.m.
San Francisco at Philadelphia, 6:40 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Detroit at Atlanta, 7:15 p.m.
Arizona at Milwaukee, 7:40 p.m.
Kansas City at Athletics, 9:40 p.m.
Thursday, April 30
Detroit at Atlanta, 12:15 p.m.
Houston at Baltimore, 12:35 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Colorado at Cincinnati, 12:40 p.m.
San Francisco at Philadelphia, 1:05 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Arizona at Milwaukee, 1:40 p.m.
Kansas City at Athletics, 3:05 p.m.
Toronto at Minnesota, 7:40 p.m.
Friday, May 1
Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Texas at Detroit, 6:40 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 6:45 p.m.
Milwaukee at Washington, 6:45 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Francisco at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Houston at Boston, 7:10 p.m.
Philadelphia at Miami, 7:10 p.m.
Toronto at Minnesota, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at St. Louis, 8:15 p.m.
Atlanta at Colorado, 8:40 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Cleveland at Athletics, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at San Diego, 9:40 p.m.
Kansas City at Seattle, 9:45 p.m.
Saturday, May 2
Baltimore at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Toronto at Minnesota, 2:10 p.m.
Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cleveland at Athletics, 4:05 p.m.
Milwaukee at Washington, 4:05 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 4:05 p.m.
Philadelphia at Miami, 4:10 p.m.
Houston at Boston, 4:10 p.m.
San Francisco at Tampa Bay, 6:10 p.m.
L.A. Dodgers at St. Louis, 7:15 p.m.
Texas at Detroit, 7:15 p.m.
Atlanta at Colorado, 8:10 p.m.
Chicago White Sox at San Diego, 8:40 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Kansas City at Seattle, 9:40 p.m.
Sunday, May 3
Toronto at Minnesota, 12:45 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Houston at Boston, 1:35 p.m.
Milwaukee at Washington, 1:35 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Philadelphia at Miami, 1:40 p.m.
San Francisco at Tampa Bay, 1:40 p.m.
L.A. Dodgers at St. Louis, 2:15 p.m.
Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Atlanta at Colorado, 3:10 p.m.
Cleveland at Athletics, 4:05 p.m.
N.Y. Mets at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Chicago White Sox at San Diego, 4:10 p.m.
Kansas City at Seattle, 4:10 p.m.
Texas at Detroit, 7:20 p.m.
Monday, May 4
Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Boston at Detroit, 6:40 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Dodgers at Houston, 8:10 p.m.
N.Y. Mets at Colorado, 8:40 p.m.
Chicago White Sox at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Atlanta at Seattle, 9:40 p.m.
San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday, May 5
Baltimore at Miami, 6:40 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.
Boston at Detroit, 6:40 p.m.
Minnesota at Washington, 6:45 p.m.
Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Dodgers at Houston, 8:10 p.m.
N.Y. Mets at Colorado, 8:40 p.m.
Chicago White Sox at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Atlanta at Seattle, 9:40 p.m.
Pittsburgh at Arizona, 9:40 p.m.
San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday, May 6
Toronto at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 1:15 p.m.
L.A. Dodgers at Houston, 2:10 p.m.
N.Y. Mets at Colorado, 3:10 p.m.
San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.
Chicago White Sox at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Atlanta at Seattle, 4:10 p.m.
Baltimore at Miami, 6:40 p.m.
Boston at Detroit, 6:40 p.m.
Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.
Minnesota at Washington, 6:45 p.m.
Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Arizona, 9:40 p.m.
Thursday, May 7
Texas at N.Y. Yankees, 12:35 p.m.
Minnesota at Washington, 1:05 p.m.
Cleveland at Kansas City, 2:10 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Arizona, 3:40 p.m.
Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.
Baltimore at Miami, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.
St. Louis at San Diego, 10:10 p.m.
Friday, May 8
Houston at Cincinnati, 6:40 p.m.
Colorado at Philadelphia, 6:40 p.m.
Athletics at Baltimore, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Toronto, 7:07 p.m.
Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.
Washington at Miami, 7:10 p.m.
Minnesota at Cleveland, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Milwaukee, 7:40 p.m.
Seattle at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Detroit at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at Texas, 8:05 p.m.
N.Y. Mets at Arizona, 9:40 p.m.
St. Louis at San Diego, 9:45 p.m.
Atlanta at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Pittsburgh at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, May 9
L.A. Angels at Toronto, 3:07 p.m.
Athletics at Baltimore, 4:05 p.m.
Houston at Cincinnati, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.
Washington at Miami, 4:10 p.m.
Colorado at Philadelphia, 6:05 p.m.
Minnesota at Cleveland, 6:10 p.m.
Chicago Cubs at Texas, 7:05 p.m.
N.Y. Yankees at Milwaukee, 7:10 p.m.
Detroit at Kansas City, 7:10 p.m.
Seattle at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Arizona, 7:15 p.m.
St. Louis at San Diego, 7:15 p.m.
Pittsburgh at San Francisco, 9:05 p.m.
Atlanta at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Sunday, May 10
Washington at Miami, 12:15 p.m.
Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.
Athletics at Baltimore, 1:35 p.m.
Colorado at Philadelphia, 1:35 p.m.
L.A. Angels at Toronto, 1:37 p.m.
Houston at Cincinnati, 1:40 p.m.
Minnesota at Cleveland, 1:40 p.m.
Seattle at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Milwaukee, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at Texas, 2:35 p.m.
Pittsburgh at San Francisco, 4:05 p.m.
St. Louis at San Diego, 4:10 p.m.
Atlanta at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Arizona, 4:10 p.m.
Detroit at Kansas City, 7:20 p.m.
Monday, May 11
L.A. Angels at Cleveland, 6:10 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
Seattle at Houston, 8:10 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, May 12
L.A. Angels at Cleveland, 6:10 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Cincinnati, 6:40 p.m.
Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Detroit at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.
Miami at Minnesota, 7:40 p.m.
San Diego at Milwaukee, 7:40 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
Seattle at Houston, 8:10 p.m.
St. Louis at Athletics, 9:40 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, May 13
L.A. Angels at Cleveland, 1:10 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Cincinnati, 6:40 p.m.
Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Detroit at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.
San Diego at Milwaukee, 7:40 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Miami at Minnesota, 7:40 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
Seattle at Houston, 8:10 p.m.
St. Louis at Athletics, 9:40 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, May 14
Colorado at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Washington at Cincinnati, 12:40 p.m.
Detroit at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Miami at Minnesota, 1:40 p.m.
San Diego at Milwaukee, 1:40 p.m.
Seattle at Houston, 2:10 p.m.
St. Louis at Athletics, 3:05 p.m.
Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, May 15
Philadelphia at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Toronto at Detroit, 6:45 p.m.
Baltimore at Washington, 6:45 p.m.
Miami at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Cincinnati at Cleveland, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Boston at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Texas at Houston, 8:10 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 8:10 p.m.
Kansas City at St. Louis, 8:15 p.m.
Arizona at Colorado, 8:40 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Francisco at Athletics, 9:40 p.m.
San Diego at Seattle, 9:40 p.m.
Saturday, May 16
Toronto at Detroit, 1:10 p.m.
Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.
Arizona at Colorado, 3:10 p.m.
Philadelphia at Pittsburgh, 4:05 p.m.
Baltimore at Washington, 4:05 p.m.
Miami at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Cincinnati at Cleveland, 6:10 p.m.
Texas at Houston, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 7:10 p.m.
San Diego at Seattle, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Boston at Atlanta, 7:15 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Francisco at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday, May 17
Miami at Tampa Bay, 12:15 p.m.
Baltimore at Washington, 1:35 p.m.
Philadelphia at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Boston at Atlanta, 1:35 p.m.
Toronto at Detroit, 1:40 p.m.
Cincinnati at Cleveland, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Texas at Houston, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.
Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.
Arizona at Colorado, 3:10 p.m.
San Francisco at Athletics, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 4:07 p.m.
San Diego at Seattle, 7:20 p.m.
Monday, May 18
Cincinnati at Philadelphia, 6:40 p.m.
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Atlanta at Miami, 6:40 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Boston at Kansas City, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Houston at Minnesota, 7:40 p.m.
Texas at Colorado, 8:40 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at Seattle, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.
Tuesday, May 19
Atlanta at Miami, 4:10 p.m.
Cincinnati at Philadelphia, 6:40 p.m.
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Houston at Minnesota, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Boston at Kansas City, 7:40 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 7:45 p.m.
Texas at Colorado, 8:40 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at Seattle, 9:40 p.m.
Wednesday, May 20
Cincinnati at Philadelphia, 1:05 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Houston at Minnesota, 1:40 p.m.
Texas at Colorado, 3:10 p.m.
San Francisco at Arizona, 3:40 p.m.
Chicago White Sox at Seattle, 4:10 p.m.
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Atlanta at Miami, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Boston at Kansas City, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Thursday, May 21
Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 1:15 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.
Atlanta at Miami, 6:40 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Colorado at Arizona, 9:40 p.m.
Friday, May 22
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.
Minnesota at Boston, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
Detroit at Baltimore, 7:15 p.m.
Seattle at Kansas City, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:40 p.m.
Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at San Diego, 9:40 p.m.
Colorado at Arizona, 9:40 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, May 23
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Toronto, 3:07 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 4:05 p.m.
Detroit at Baltimore, 4:05 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.
Minnesota at Boston, 4:10 p.m.
Washington at Atlanta, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.
Seattle at Kansas City, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:15 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 7:15 p.m.
Athletics at San Diego, 9:40 p.m.
Texas at L.A. Angels, 10:05 p.m.
Colorado at Arizona, 10:10 p.m.
Sunday, May 24
Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Minnesota at Boston, 1:35 p.m.
Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.
Detroit at Baltimore, 1:35 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 1:40 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 1:40 p.m.
Seattle at Kansas City, 2:10 p.m.
L.A. Dodgers at Milwaukee, 2:10 p.m.
Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.
Colorado at Arizona, 4:10 p.m.
Washington at Atlanta, 4:10 p.m.
Athletics at San Diego, 4:10 p.m.
Texas at L.A. Angels, 7:20 p.m.
Monday, May 25
Tampa Bay at Baltimore, 1:35 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Kansas City, 3:40 p.m.
Cincinnati at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Arizona at San Francisco, 5:05 p.m.
Washington at Cleveland, 6:10 p.m.
Philadelphia at San Diego, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Houston at Texas, 7:05 p.m.
Miami at Toronto, 7:07 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Seattle at Athletics, 9:40 p.m.
Tuesday, May 26
Washington at Cleveland, 6:10 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 6:35 p.m.
L.A. Angels at Detroit, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Atlanta at Boston, 6:45 p.m.
Miami at Toronto, 7:07 p.m.
Cincinnati at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.
N.Y. Yankees at Kansas City, 7:40 p.m.
Houston at Texas, 8:05 p.m.
Philadelphia at San Diego, 9:40 p.m.
Seattle at Athletics, 9:40 p.m.
Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, May 27
Miami at Toronto, 1:07 p.m.
Washington at Cleveland, 1:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 1:40 p.m.
Seattle at Athletics, 3:05 p.m.
Arizona at San Francisco, 3:45 p.m.
Philadelphia at San Diego, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 6:35 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Detroit, 6:40 p.m.
Atlanta at Boston, 6:45 p.m.
Cincinnati at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
N.Y. Yankees at Kansas City, 7:40 p.m.
Houston at Texas, 8:05 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, May 28
L.A. Angels at Detroit, 1:10 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Atlanta at Boston, 4:10 p.m.
Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Houston at Texas, 8:05 p.m.
Friday, May 29
Atlanta at Cincinnati, 6:40 p.m.
Minnesota at Pittsburgh, 6:45 p.m.
San Diego at Washington, 6:45 p.m.
Toronto at Baltimore, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Boston at Cleveland, 7:10 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:15 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Kansas City at Texas, 8:05 p.m.
Milwaukee at Houston, 8:10 p.m.
San Francisco at Colorado, 8:40 p.m.
N.Y. Yankees at Athletics, 9:40 p.m.
Arizona at Seattle, 10:10 p.m.
Philadelphia at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.
Saturday, May 30
Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Minnesota at Pittsburgh, 4:05 p.m.
San Diego at Washington, 4:05 p.m.
Toronto at Baltimore, 4:05 p.m.
Kansas City at Texas, 4:05 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Boston at Cleveland, 4:10 p.m.
Milwaukee at Houston, 4:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:15 p.m.
Atlanta at Cincinnati, 7:15 p.m.
San Francisco at Colorado, 9:10 p.m.
N.Y. Yankees at Athletics, 10:05 p.m.
Arizona at Seattle, 10:10 p.m.
Philadelphia at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Sunday, May 31
Toronto at Baltimore, 12:15 p.m.
Minnesota at Pittsburgh, 1:35 p.m.
San Diego at Washington, 1:35 p.m.
Atlanta at Cincinnati, 1:40 p.m.
Boston at Cleveland, 1:40 p.m.
L.A. Angels at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Milwaukee at Houston, 2:10 p.m.
Kansas City at Texas, 2:35 p.m.
San Francisco at Colorado, 3:10 p.m.
N.Y. Yankees at Athletics, 4:05 p.m.
Arizona at Seattle, 4:10 p.m.
Philadelphia at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:20 p.m.
Monday, June 1
Detroit at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Miami at Washington, 6:45 p.m.
Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 7:40 p.m.
Texas at St. Louis, 7:45 p.m.
Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at Seattle, 9:40 p.m.
Tuesday, June 2
San Diego at Philadelphia, 6:40 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Baltimore at Boston, 6:45 p.m.
Miami at Washington, 6:45 p.m.
Cleveland at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.
Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 7:40 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.
Texas at St. Louis, 7:45 p.m.
Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.
Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.
N.Y. Mets at Seattle, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.
Wednesday, June 3
Miami at Washington, 1:05 p.m.
Detroit at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 1:40 p.m.
N.Y. Mets at Seattle, 3:40 p.m.
San Diego at Philadelphia, 6:40 p.m.
Baltimore at Boston, 6:45 p.m.
Cleveland at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.
Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.
Texas at St. Louis, 7:45 p.m.
Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.
Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.
Thursday, June 4
San Diego at Philadelphia, 1:05 p.m.
Baltimore at Boston, 1:35 p.m.
Cleveland at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
San Francisco at Milwaukee, 2:10 p.m.
Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.
Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.
Friday, June 5
San Francisco at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Philadelphia, 6:40 p.m.
Seattle at Detroit, 6:40 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Baltimore at Toronto, 7:07 p.m.
Tampa Bay at Miami, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Atlanta, 7:15 p.m.
Athletics at Houston, 8:10 p.m.
Kansas City at Minnesota, 8:15 p.m.
Cleveland at Texas, 8:15 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 8:15 p.m.
Milwaukee at Colorado, 8:40 p.m.
Washington at Arizona, 9:40 p.m.
N.Y. Mets at San Diego, 9:40 p.m.
L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, June 6
Seattle at Detroit, 1:10 p.m.
Kansas City at Minnesota, 2:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.
San Francisco at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Baltimore at Toronto, 3:07 p.m.
Chicago White Sox at Philadelphia, 4:05 p.m.
Tampa Bay at Miami, 4:10 p.m.
Athletics at Houston, 4:10 p.m.
Washington at Arizona, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Atlanta, 4:10 p.m.
Cleveland at Texas, 7:35 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:35 p.m.
Milwaukee at Colorado, 9:10 p.m.
L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
N.Y. Mets at San Diego, 10:10 p.m.
Sunday, June 7
Chicago White Sox at Philadelphia, 1:35 p.m.
Pittsburgh at Atlanta, 1:35 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Baltimore at Toronto, 1:37 p.m.
Tampa Bay at Miami, 1:40 p.m.
Seattle at Detroit, 1:40 p.m.
Athletics at Houston, 2:10 p.m.
Kansas City at Minnesota, 2:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.
Cleveland at Texas, 2:35 p.m.
Milwaukee at Colorado, 3:10 p.m.
Washington at Arizona, 3:15 p.m.
L.A. Angels at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at San Diego, 4:10 p.m.
San Francisco at Chicago Cubs, 8:20 p.m.
Monday, June 8
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
N.Y. Yankees at Cleveland, 6:40 p.m.
Boston at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.
Washington at San Francisco, 9:45 p.m.
Milwaukee at Athletics, 10:05 p.m.
Tuesday, June 9
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Cleveland, 6:40 p.m.
Boston at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Arizona at Miami, 6:40 p.m.
Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.
St. Louis at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Texas at Kansas City, 7:40 p.m.
Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.
Washington at San Francisco, 9:45 p.m.
Milwaukee at Athletics, 10:05 p.m.
Wednesday, June 10
Boston at Tampa Bay, 1:10 p.m.
N.Y. Yankees at Cleveland, 1:10 p.m.
Washington at San Francisco, 3:45 p.m.
Cincinnati at San Diego, 4:10 p.m.
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Arizona at Miami, 6:40 p.m.
Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.
Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.
St. Louis at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Texas at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.
Milwaukee at Athletics, 9:05 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Thursday, June 11
Arizona at Miami, 1:10 p.m.
St. Louis at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.
Texas at Kansas City, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at Colorado, 3:10 p.m.
L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Seattle at Baltimore, 7:05 p.m.
Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Friday, June 12
Miami at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Seattle at Washington, 6:45 p.m.
San Diego at Baltimore, 7:05 p.m.
Texas at Boston, 7:10 p.m.
Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.
Arizona at Cincinnati, 7:15 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 7:37 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 7:40 p.m.
St. Louis at Minnesota, 8:10 p.m.
Houston at Kansas City, 8:10 p.m.
Tampa Bay at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Colorado at Athletics, 10:05 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, June 13
St. Louis at Minnesota, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 3:07 p.m.
Miami at Pittsburgh, 4:05 p.m.
San Diego at Baltimore, 4:05 p.m.
Seattle at Washington, 4:05 p.m.
Detroit at Cleveland, 4:10 p.m.
Arizona at Cincinnati, 4:10 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
Texas at Boston, 4:10 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 7:15 p.m.
Houston at Kansas City, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco, 10:05 p.m.
Colorado at Athletics, 10:05 p.m.
Tampa Bay at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Sunday, June 14
Miami at Pittsburgh, 12:15 p.m.
Seattle at Washington, 1:35 p.m.
San Diego at Baltimore, 1:35 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 1:37 p.m.
Detroit at Cleveland, 1:40 p.m.
Arizona at Cincinnati, 1:40 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 2:10 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
St. Louis at Minnesota, 2:10 p.m.
Houston at Kansas City, 2:10 p.m.
Colorado at Athletics, 3:05 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco, 3:10 p.m.
Tampa Bay at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Texas at Boston, 7:20 p.m.
Monday, June 15
Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.
Kansas City at Washington, 6:45 p.m.
N.Y. Mets at Cincinnati, 7:10 p.m.
San Diego at St. Louis, 7:45 p.m.
Minnesota at Texas, 8:05 p.m.
Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Detroit at Houston, 8:10 p.m.
Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.
L.A. Angels at Arizona, 9:40 p.m.
Tampa Bay at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, June 16
Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.
Kansas City at Washington, 6:45 p.m.
Toronto at Boston, 6:45 p.m.
Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
N.Y. Mets at Cincinnati, 7:10 p.m.
San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 7:40 p.m.
San Diego at St. Louis, 7:45 p.m.
Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Minnesota at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Houston, 8:10 p.m.
Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.
Baltimore at Seattle, 9:40 p.m.
L.A. Angels at Arizona, 9:40 p.m.
Tampa Bay at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, June 17
N.Y. Mets at Cincinnati, 12:40 p.m.
Kansas City at Washington, 1:05 p.m.
Miami at Philadelphia, 1:05 p.m.
Detroit at Houston, 2:10 p.m.
San Diego at St. Louis, 2:15 p.m.
Tampa Bay at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.
L.A. Angels at Arizona, 3:40 p.m.
Toronto at Boston, 6:45 p.m.
Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 7:40 p.m.
Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Baltimore at Seattle, 9:40 p.m.
Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.
Thursday, June 18
Toronto at Boston, 1:35 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 2:10 p.m.
Minnesota at Texas, 2:35 p.m.
Baltimore at Seattle, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 6:40 p.m.
Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.
St. Louis at Kansas City, 7:40 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.
Friday, June 19
Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Detroit, 6:40 p.m.
Cincinnati at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
San Francisco at Miami, 7:10 p.m.
Washington at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 7:15 p.m.
San Diego at Texas, 8:05 p.m.
Cleveland at Houston, 8:10 p.m.
St. Louis at Kansas City, 8:15 p.m.
Pittsburgh at Colorado, 8:40 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.
Minnesota at Arizona, 9:45 p.m.
Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, June 20
Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.
Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Diego at Texas, 4:05 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 4:10 p.m.
Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.
San Francisco at Miami, 4:10 p.m.
Boston at Seattle, 4:10 p.m., game 1
N.Y. Mets at Philadelphia, 7:15 p.m.
Cleveland at Houston, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Colorado, 9:10 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.
Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Boston at Seattle, 10:10 p.m., game 2
Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.
Sunday, June 21
Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 1:35 p.m.
Chicago White Sox at Detroit, 1:40 p.m.
Washington at Tampa Bay, 1:40 p.m.
San Francisco at Miami, 1:40 p.m.
St. Louis at Kansas City, 2:10 p.m.
Cleveland at Houston, 2:10 p.m.
Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Diego at Texas, 2:35 p.m.
Pittsburgh at Colorado, 3:10 p.m.
Minnesota at Arizona, 3:15 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 4:05 p.m.
Baltimore at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Boston at Seattle, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 7:20 p.m.
Monday, June 22
Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Texas at Miami, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Houston at Toronto, 7:07 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.
Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Colorado, 8:40 p.m.
Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Atlanta at San Diego, 10:10 p.m.
Tuesday, June 23
Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.
Texas at Miami, 6:40 p.m.
Seattle at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Houston at Toronto, 7:07 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Colorado, 8:40 p.m.
Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Atlanta at San Diego, 9:40 p.m.
Athletics at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday, June 24
Texas at Miami, 12:10 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Boston at Colorado, 3:10 p.m.
Baltimore at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Seattle at Pittsburgh, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Houston at Toronto, 7:07 p.m.
Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.
Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.
Atlanta at San Diego, 8:40 p.m.
Athletics at San Francisco, 9:45 p.m.
Thursday, June 25
Kansas City at Tampa Bay, 12:10 p.m.
Seattle at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Athletics at San Francisco, 3:45 p.m.
Houston at Detroit, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Texas at Toronto, 7:07 p.m.
Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.
Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.
Friday, June 26
Houston at Detroit, 6:40 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Washington at Baltimore, 7:05 p.m.
Texas at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.
Arizona at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 7:45 p.m.
Colorado at Minnesota, 8:10 p.m.
Miami at St. Louis, 8:15 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 9:45 p.m.
Atlanta at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, June 27
Houston at Detroit, 1:10 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 1:10 p.m.
Texas at Toronto, 3:07 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 4:05 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
Arizona at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Washington at Baltimore, 7:05 p.m.
Colorado at Minnesota, 7:10 p.m.
Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 7:10 p.m.
Miami at St. Louis, 7:15 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.
Atlanta at San Francisco, 9:05 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday, June 28
Washington at Baltimore, 1:35 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Texas at Toronto, 1:37 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Arizona at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Seattle at Cleveland, 1:40 p.m.
Houston at Detroit, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 2:10 p.m.
Colorado at Minnesota, 2:10 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Miami at St. Louis, 2:15 p.m.
Athletics at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 7:20 p.m.
Monday, June 29
Chicago White Sox at Baltimore, 6:35 p.m.
Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.
Detroit at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
N.Y. Mets at Toronto, 7:07 p.m.
Texas at Cleveland, 7:10 p.m.
Washington at Boston, 7:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.
San Diego at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Minnesota at Houston, 8:10 p.m.
Miami at Colorado, 8:40 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.
Tuesday, June 30
Chicago White Sox at Baltimore, 6:35 p.m.
Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.
Texas at Cleveland, 6:40 p.m.
Detroit at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
N.Y. Mets at Toronto, 7:07 p.m.
Washington at Boston, 7:10 p.m.
St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.
Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.
San Diego at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Minnesota at Houston, 8:10 p.m.
Miami at Colorado, 8:40 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
Wednesday, July 1
Chicago White Sox at Baltimore, 12:35 p.m.
Texas at Cleveland, 1:10 p.m.
Detroit at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Washington at Boston, 1:35 p.m.
San Diego at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Mets at Toronto, 3:07 p.m.
Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 8:10 p.m.
Minnesota at Houston, 8:10 p.m.
Miami at Colorado, 8:40 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.
Thursday, July 2
Pittsburgh at Philadelphia, 12:35 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.
Miami at Colorado, 3:10 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.
St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.
Detroit at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, July 3
St. Louis at Chicago Cubs, 4:05 p.m.
Pittsburgh at Washington, 6:45 p.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.
Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Houston, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.
Miami at Athletics, 9:40 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Toronto at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday, July 4
Pittsburgh at Washington, 11:05 a.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Detroit at Texas, 4:05 p.m.
Toronto at Seattle, 4:10 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.
Tampa Bay at Houston, 7:10 p.m.
Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 8:08 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 8:08 p.m.
San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.
Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Miami at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Sunday, July 5
N.Y. Mets at Atlanta, 12:30 p.m.
Pittsburgh at Washington, 1:00 p.m.
Baltimore at Cincinnati, 1:00 p.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 2:00 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 2:30 p.m.
Philadelphia at Kansas City, 3:00 p.m.
Detroit at Texas, 3:30 p.m.
Tampa Bay at Houston, 3:30 p.m.
San Francisco at Colorado, 4:00 p.m.
Milwaukee at Arizona, 4:10 p.m.
Miami at Athletics, 4:30 p.m.
Toronto at Seattle, 5:00 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
Boston at L.A. Angels, 9:30 p.m.
Monday, July 6
Philadelphia at Kansas City, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Houston at Washington, 7:05 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
Arizona at San Diego, 9:40 p.m.
Toronto at San Francisco, 9:45 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, July 7
Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Atlanta at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Seattle at Miami, 6:40 p.m.
Athletics at Detroit, 6:40 p.m.
Houston at Washington, 6:45 p.m.
Kansas City at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.
Boston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Cleveland at Minnesota, 7:40 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.
Arizona at San Diego, 9:40 p.m.
Toronto at San Francisco, 9:45 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, July 8
Toronto at San Francisco, 3:45 p.m.
Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.
Atlanta at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Athletics at Detroit, 6:40 p.m.
Seattle at Miami, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Houston at Washington, 6:45 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.
Kansas City at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Boston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Cleveland at Minnesota, 7:40 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.
Arizona at San Diego, 10:10 p.m.
Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, July 9
Atlanta at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Kansas City at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Cleveland at Minnesota, 1:40 p.m.
Boston at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.
Athletics at Detroit, 6:40 p.m.
Seattle at Miami, 6:40 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.
Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.
L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.
Arizona at San Diego, 9:40 p.m.
Colorado at San Francisco, 9:45 p.m.
Friday, July 10
Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Philadelphia at Detroit, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Washington, 6:45 p.m.
Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.
Cleveland at Miami, 7:10 p.m.
Boston at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 7:10 p.m.
Seattle at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Athletics at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Houston at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Minnesota, 8:10 p.m.
Atlanta at St. Louis, 8:15 p.m.
Toronto at San Diego, 9:40 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, July 11
L.A. Angels at Minnesota, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Washington, 4:05 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh, 4:05 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
Seattle at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Cleveland at Miami, 4:10 p.m.
Boston at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Athletics at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
Philadelphia at Detroit, 6:10 p.m.
Houston at Texas, 7:05 p.m.
Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 7:10 p.m.
Atlanta at St. Louis, 7:15 p.m.
Toronto at San Diego, 8:40 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Sunday, July 12
Milwaukee at Pittsburgh, 12:15 p.m.
Kansas City at Baltimore, 1:35 p.m.
N.Y. Yankees at Washington, 1:35 p.m.
Cleveland at Miami, 1:40 p.m.
Seattle at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Philadelphia at Detroit, 1:40 p.m.
Boston at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 1:40 p.m.
Athletics at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
L.A. Angels at Minnesota, 2:10 p.m.
Atlanta at St. Louis, 2:15 p.m.
Houston at Texas, 2:35 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
Arizona at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Toronto at San Diego, 4:10 p.m.
Tuesday, July 14
All-Star Game
Thursday, July 16
N.Y. Mets at Philadelphia, 7:10 p.m.
Friday, July 17
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago White Sox at Toronto, 7:07 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m.
Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.
Texas at Atlanta, 7:15 p.m.
Miami at Milwaukee, 7:40 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Baltimore at Houston, 8:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 8:10 p.m.
Cincinnati at Colorado, 8:40 p.m.
Detroit at L.A. Angels, 9:38 p.m.
St. Louis at Arizona, 9:40 p.m.
Washington at Athletics, 9:40 p.m.
San Francisco at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday, July 18
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Toronto, 3:07 p.m.
Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 4:05 p.m.
Miami at Milwaukee, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.
St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.
San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 4:10 p.m.
Baltimore at Houston, 4:10 p.m.
Texas at Atlanta, 4:10 p.m.
San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.
Washington at Athletics, 10:05 p.m.
Detroit at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Sunday, July 19
Chicago White Sox at Toronto, 12:15 p.m.
Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at Philadelphia, 1:35 p.m.
Texas at Atlanta, 1:35 p.m.
Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.
San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.
Baltimore at Houston, 2:10 p.m.
Miami at Milwaukee, 2:10 p.m.
Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.
Washington at Athletics, 4:05 p.m.
Detroit at L.A. Angels, 4:07 p.m.
St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.
San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m.
Monday, July 20
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Washington at Colorado, 8:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.
Tuesday, July 21
L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Washington at Colorado, 8:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.
Wednesday, July 22
Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.
San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.
Washington at Colorado, 3:10 p.m.
Athletics at Arizona, 3:40 p.m.
Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.
St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.
L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.
Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Boston, 7:10 p.m.
San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.
Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.
Miami at Houston, 8:10 p.m.
Thursday, July 23
San Diego at Atlanta, 12:15 p.m.
Minnesota at Cleveland, 1:10 p.m.
Tampa Bay at Toronto, 3:07 p.m.
Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.
Friday, July 24
Colorado at Milwaukee, 4:10 p.m.
Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Philadelphia, 6:40 p.m.
Arizona at Washington, 6:45 p.m.
Atlanta at Baltimore, 7:05 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
San Diego at Miami, 7:10 p.m.
Toronto at Boston, 7:10 p.m.
Cleveland at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Houston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Seattle at Texas, 8:05 p.m.
Athletics at Minnesota, 8:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 8:15 p.m.
L.A. Angels at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, July 25
Kansas City at Detroit, 1:10 p.m.
Arizona at Washington, 4:05 p.m.
L.A. Angels at San Francisco, 4:05 p.m.
San Diego at Miami, 4:10 p.m.
Toronto at Boston, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at Philadelphia, 6:05 p.m.
Cleveland at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Atlanta at Baltimore, 7:05 p.m.
Athletics at Minnesota, 7:10 p.m.
Colorado at Milwaukee, 7:10 p.m.
Houston at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 7:15 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Seattle at Texas, 7:15 p.m.
Sunday, July 26
Cleveland at Tampa Bay, 12:15 p.m.
Arizona at Washington, 1:35 p.m.
Atlanta at Baltimore, 1:35 p.m.
Toronto at Boston, 1:35 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.
L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
San Diego at Miami, 1:40 p.m.
Athletics at Minnesota, 2:10 p.m.
Colorado at Milwaukee, 2:10 p.m.
Houston at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.
Seattle at Texas, 2:35 p.m.
L.A. Angels at San Francisco, 4:05 p.m.
N.Y. Yankees at Philadelphia, 7:20 p.m.
Monday, July 27
Seattle at Texas, 2:35 p.m.
Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.
Baltimore at Detroit, 6:40 p.m.
Arizona at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Toronto at Washington, 6:45 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Boston at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday, July 28
Texas at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Baltimore at Detroit, 6:40 p.m.
Arizona at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.
Toronto at Washington, 6:45 p.m.
Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Colorado at San Diego, 9:40 p.m.
Boston at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at San Francisco, 9:45 p.m.
Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, July 29
Philadelphia at Miami, 12:10 p.m.
Arizona at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Toronto at Washington, 1:05 p.m.
Baltimore at Detroit, 1:10 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Milwaukee at San Francisco, 3:45 p.m.
Colorado at San Diego, 4:10 p.m.
Texas at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Boston at Athletics, 9:40 p.m.
Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, July 30
Texas at Tampa Bay, 12:10 p.m.
Kansas City at Minnesota, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 2:15 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 7:10 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.
Boston at Athletics, 9:40 p.m.
Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, July 31
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 6:10 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
Texas at Houston, 8:10 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Detroit at Athletics, 9:40 p.m.
San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.
Minnesota at Seattle, 10:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, Aug. 1
St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.
Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.
Texas at Houston, 7:10 p.m.
Washington at Atlanta, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.
Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.
Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.
San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Detroit at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday, Aug. 2
Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.
Washington at Atlanta, 1:35 p.m.
St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.
Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Texas at Houston, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Detroit at Athletics, 4:05 p.m.
San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
Monday, Aug. 3
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at Houston, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Tuesday, Aug. 4
L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.
N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.
Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at Houston, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Detroit at Seattle, 9:40 p.m.
Wednesday, Aug. 5
Toronto at Houston, 2:10 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
San Francisco at Texas, 2:35 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 3:10 p.m.
L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Detroit at Seattle, 9:40 p.m.
Thursday, Aug. 6
L.A. Angels at Baltimore, 12:35 p.m.
Athletics at Cincinnati, 12:40 p.m.
N.Y. Mets at Cleveland, 1:10 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.
Detroit at Seattle, 4:10 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:05 p.m.
Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Friday, Aug. 7
N.Y. Mets at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Toronto at Philadelphia, 6:40 p.m.
Cincinnati at Washington, 6:45 p.m.
Atlanta at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Miami, 7:10 p.m.
Athletics at Boston, 7:10 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 7:40 p.m.
Baltimore at Texas, 8:05 p.m.
Chicago Cubs at Kansas City, 8:10 p.m.
Colorado at St. Louis, 8:15 p.m.
Houston at San Diego, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.
Tampa Bay at Seattle, 10:10 p.m.
Detroit at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, Aug. 8
Atlanta at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.
Athletics at Boston, 4:10 p.m.
L.A. Angels at Miami, 4:10 p.m.
Toronto at Philadelphia, 6:05 p.m.
N.Y. Mets at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Cincinnati at Washington, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at Kansas City, 7:10 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 7:10 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Baltimore at Texas, 7:15 p.m.
Colorado at St. Louis, 7:15 p.m.
Detroit at San Francisco, 7:15 p.m.
Houston at San Diego, 7:15 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Seattle, 9:50 p.m.
Sunday, Aug. 9
Cincinnati at Washington, 12:15 p.m.
N.Y. Mets at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Toronto at Philadelphia, 1:35 p.m.
Athletics at Boston, 1:35 p.m.
Atlanta at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
L.A. Angels at Miami, 1:40 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 2:10 p.m.
Chicago Cubs at Kansas City, 2:10 p.m.
Colorado at St. Louis, 2:15 p.m.
Baltimore at Texas, 2:35 p.m.
Detroit at San Francisco, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Seattle, 4:10 p.m.
Houston at San Diego, 8:20 p.m.
Monday, Aug. 10
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
Baltimore at Minnesota, 7:40 p.m.
Philadelphia at St. Louis, 7:45 p.m.
Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Colorado at Arizona, 9:40 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at San Diego, 9:40 p.m.
Houston at San Francisco, 9:45 p.m.
Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tuesday, Aug. 11
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Pittsburgh at Miami, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Washington, 6:45 p.m.
Seattle at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
Cincinnati at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Baltimore at Minnesota, 7:40 p.m.
Philadelphia at St. Louis, 7:45 p.m.
Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 9:40 p.m.
Colorado at Arizona, 9:40 p.m.
Milwaukee at San Diego, 9:40 p.m.
Houston at San Francisco, 9:45 p.m.
Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, Aug. 12
Baltimore at Minnesota, 1:40 p.m.
Philadelphia at St. Louis, 2:15 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 3:05 p.m.
Colorado at Arizona, 3:40 p.m.
Houston at San Francisco, 3:45 p.m.
Milwaukee at San Diego, 4:10 p.m.
Pittsburgh at Miami, 6:40 p.m.
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Washington, 6:45 p.m.
Seattle at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
Cincinnati at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Texas at L.A. Angels, 10:10 p.m.
Thursday, Aug. 13
Pittsburgh at Miami, 1:10 p.m.
Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.
Seattle at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Cincinnati at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Boston at Toronto, 3:07 p.m.
Chicago Cubs at Washington, 4:05 p.m.
Philadelphia vs. Minnesota at Dyersville, Iowa, 7:30 p.m.
Texas at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Milwaukee at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, Aug. 14
St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Miami at Cincinnati, 6:10 p.m.
Chicago White Sox at Detroit, 6:40 p.m.
Boston at Pittsburgh, 6:40 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
San Diego at Cleveland, 7:10 p.m.
Arizona at Atlanta, 7:15 p.m.
Seattle at Houston, 8:10 p.m.
Kansas City at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Texas at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, Aug. 15
Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 3:07 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Miami at Cincinnati, 6:40 p.m.
Boston at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Seattle at Houston, 7:10 p.m.
Philadelphia at Minnesota, 7:10 p.m.
San Diego at Cleveland, 7:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.
Arizona at Atlanta, 7:15 p.m.
Kansas City at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Texas at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday, Aug. 16
Baltimore at Tampa Bay, 12:15 p.m.
Arizona at Atlanta, 1:35 p.m.
Boston at Pittsburgh, 1:35 p.m.
N.Y. Yankees at Toronto, 1:37 p.m.
Chicago White Sox at Detroit, 1:40 p.m.
Washington at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
San Diego at Cleveland, 1:40 p.m.
Miami at Cincinnati, 1:40 p.m.
Philadelphia at Minnesota, 2:10 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 3:10 p.m.
Texas at Athletics, 4:05 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
Kansas City at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Milwaukee at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Seattle at Houston, 7:20 p.m.
Monday, Aug. 17
Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Detroit at Pittsburgh, 7:05 p.m.
San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Arizona at Boston, 7:10 p.m.
Atlanta at Minnesota, 7:40 p.m.
Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.
Tuesday, Aug. 18
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Detroit at Pittsburgh, 6:40 p.m.
San Francisco at Cleveland, 6:40 p.m.
San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Arizona at Boston, 7:10 p.m.
Seattle at Milwaukee, 7:40 p.m.
Atlanta at Minnesota, 7:40 p.m.
Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Washington at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.
Wednesday, Aug. 19
Detroit at Pittsburgh, 12:35 p.m.
San Diego at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Atlanta at Minnesota, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Arizona at Boston, 4:10 p.m.
Miami at Philadelphia, 6:05 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.
San Francisco at Cleveland, 6:40 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Seattle at Milwaukee, 7:40 p.m.
Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.
Washington at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.
Thursday, Aug. 20
St. Louis at Cincinnati, 12:40 p.m.
San Francisco at Cleveland, 1:10 p.m.
Toronto at Tampa Bay, 1:10 p.m.
Seattle at Milwaukee, 2:10 p.m.
Athletics at Kansas City, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.
Friday, Aug. 21
Atlanta at Milwaukee, 4:10 p.m.
St. Louis at Philadelphia, 6:40 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.
San Francisco at Boston, 7:10 p.m.
Washington at Miami, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.
Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.
Athletics at Houston, 8:10 p.m.
Cleveland at Colorado, 8:40 p.m.
Minnesota at San Diego, 9:40 p.m.
Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.
Chicago Cubs at Seattle, 10:10 p.m.
Pittsburgh at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, Aug. 22
Toronto at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 2:10 p.m.
Washington at Miami, 4:10 p.m.
St. Louis at Philadelphia, 6:05 p.m.
Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.
L.A. Angels at Texas, 7:05 p.m.
Athletics at Houston, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
San Francisco at Boston, 7:15 p.m.
Detroit at Kansas City, 7:15 p.m.
Cleveland at Colorado, 8:10 p.m.
Cincinnati at Arizona, 8:10 p.m.
Minnesota at San Diego, 8:40 p.m.
Pittsburgh at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Chicago Cubs at Seattle, 9:40 p.m.
Sunday, Aug. 23
Tampa Bay at Baltimore, 1:35 p.m.
St. Louis at Philadelphia, 1:35 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Washington at Miami, 1:40 p.m.
Detroit at Kansas City, 2:10 p.m.
N.Y. Mets at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Athletics at Houston, 2:10 p.m.
L.A. Angels at Texas, 2:35 p.m.
San Francisco at Boston, 3:10 p.m.
Cleveland at Colorado, 3:10 p.m.
Minnesota at San Diego, 4:10 p.m.
Chicago Cubs at Seattle, 4:10 p.m.
Pittsburgh at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Cincinnati at Arizona, 4:15 p.m.
Atlanta vs. Milwaukee at Williamsport, Pa., 7:10 p.m.
Monday, Aug. 24
Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.
Boston at Miami, 6:40 p.m.
Colorado at Washington, 6:45 p.m.
Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.
Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.
Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.
Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.
Cincinnati at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday, Aug. 25
Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.
Boston at Miami, 6:40 p.m.
Colorado at Washington, 6:45 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.
Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.
Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.
Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.
Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.
Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.
Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.
Cincinnati at San Francisco, 9:45 p.m.
Wednesday, Aug. 26
Tampa Bay at Detroit, 1:10 p.m.
Chicago Cubs at Arizona, 3:40 p.m.
Cincinnati at San Francisco, 3:45 p.m.
Cleveland at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Pittsburgh at San Diego, 4:10 p.m.
Philadelphia at Seattle, 4:10 p.m.
Boston at Miami, 6:40 p.m.
Colorado at Washington, 6:45 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.
Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.
Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.
Minnesota at Athletics, 9:05 p.m.
Thursday, Aug. 27
Colorado at Washington, 1:05 p.m.
Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.
Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.
Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.
Friday, Aug. 28
Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
L.A. Dodgers at Detroit, 6:40 p.m.
Miami at Washington, 6:45 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Seattle at Toronto, 7:07 p.m.
San Diego at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Kansas City at Cleveland, 7:10 p.m.
Houston at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Colorado at Atlanta, 7:15 p.m.
Texas at Milwaukee, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 8:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 8:15 p.m.
Philadelphia at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Baltimore at Athletics, 9:40 p.m.
Arizona at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, Aug. 29
L.A. Dodgers at Detroit, 1:10 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 2:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Seattle at Toronto, 3:07 p.m.
Miami at Washington, 4:05 p.m.
Houston at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
San Diego at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Kansas City at Cleveland, 4:10 p.m.
Colorado at Atlanta, 4:10 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.
Texas at Milwaukee, 7:15 p.m.
Baltimore at Athletics, 10:05 p.m.
Arizona at San Francisco, 10:05 p.m.
Philadelphia at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Sunday, Aug. 30
Miami at Washington, 12:15 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Colorado at Atlanta, 1:35 p.m.
Seattle at Toronto, 1:37 p.m.
Kansas City at Cleveland, 1:40 p.m.
San Diego at Tampa Bay, 1:40 p.m.
L.A. Dodgers at Detroit, 1:40 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota, 2:10 p.m.
Texas at Milwaukee, 2:10 p.m.
Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 3:10 p.m.
Baltimore at Athletics, 4:05 p.m.
Arizona at San Francisco, 4:05 p.m.
Philadelphia at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Houston at N.Y. Mets, 7:20 p.m.
Monday, Aug. 31
San Diego at Cincinnati, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Seattle at Boston, 6:45 p.m.
Miami at Washington, 6:45 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Athletics at Texas, 8:05 p.m.
Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.
Baltimore at Colorado, 8:40 p.m.
N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Philadelphia at Arizona, 9:40 p.m.
Tuesday, Sept. 1
N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Toronto at Cleveland, 6:40 p.m.
San Francisco at Pittsburgh, 6:40 p.m.
San Diego at Cincinnati, 6:40 p.m.
Seattle at Boston, 6:45 p.m.
Atlanta at Washington, 6:45 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Miami at Kansas City, 7:40 p.m.
Athletics at Texas, 8:05 p.m.
Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.
Baltimore at Colorado, 8:40 p.m.
N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Philadelphia at Arizona, 9:40 p.m.
St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, Sept. 2
San Diego at Cincinnati, 12:40 p.m.
Atlanta at Washington, 1:05 p.m.
Athletics at Texas, 2:35 p.m.
Baltimore at Colorado, 3:10 p.m.
Philadelphia at Arizona, 3:40 p.m.
Seattle at Boston, 4:10 p.m.
N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.
San Francisco at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Toronto at Cleveland, 6:40 p.m.
Miami at Kansas City, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.
N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.
St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, Sept. 3
San Francisco at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Toronto at Cleveland, 1:10 p.m.
Chicago White Sox at Houston, 2:10 p.m.
Boston at Baltimore, 6:35 p.m.
Miami at Kansas City, 7:40 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Tampa Bay at Texas, 8:05 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, Sept. 4
Milwaukee at Cincinnati, 6:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Boston at Baltimore, 7:05 p.m.
San Francisco at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Miami, 7:10 p.m.
Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Tampa Bay at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at Kansas City, 8:10 p.m.
Arizona at Houston, 8:10 p.m.
St. Louis at Colorado, 8:40 p.m.
N.Y. Yankees at San Diego, 9:40 p.m.
Athletics at Seattle, 10:10 p.m.
Washington at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, Sept. 5
Chicago Cubs at Miami, 4:10 p.m.
San Francisco at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 6:05 p.m.
L.A. Angels at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Texas, 7:05 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Toronto at Kansas City, 7:10 p.m.
Arizona at Houston, 7:15 p.m.
Detroit at Cleveland, 7:15 p.m.
Boston at Baltimore, 7:15 p.m.
St. Louis at Colorado, 8:10 p.m.
N.Y. Yankees at San Diego, 8:40 p.m.
Washington at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
Sunday, Sept. 6
Milwaukee at Cincinnati, 12:10 p.m.
L.A. Angels at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Boston at Baltimore, 1:35 p.m.
San Francisco at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Miami, 1:40 p.m.
Detroit at Cleveland, 1:40 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Arizona at Houston, 2:10 p.m.
Tampa Bay at Texas, 2:35 p.m.
St. Louis at Colorado, 3:10 p.m.
Atlanta at Philadelphia, 3:10 p.m.
Athletics at Seattle, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at San Diego, 4:10 p.m.
Toronto at Kansas City, 7:20 p.m.
Washington at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Monday, Sept. 7
Atlanta at Philadelphia, 1:05 p.m.
Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 1:10 p.m.
Cleveland at Baltimore, 1:35 p.m.
L.A. Angels at Boston, 1:35 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 2:10 p.m.
Arizona at Kansas City, 2:10 p.m.
Washington at San Diego, 5:10 p.m.
St. Louis at San Francisco, 8:10 p.m.
Cincinnati at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Toronto at Athletics, 10:05 p.m.
Tuesday, Sept. 8
Cleveland at Baltimore, 6:35 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.
Houston at Philadelphia, 6:40 p.m.
Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Boston, 6:45 p.m.
Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 7:40 p.m.
Arizona at Kansas City, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Toronto at Athletics, 9:40 p.m.
Washington at San Diego, 9:40 p.m.
Texas at Seattle, 9:40 p.m.
St. Louis at San Francisco, 9:45 p.m.
Cincinnati at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, Sept. 9
Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.
Toronto at Athletics, 3:05 p.m.
St. Louis at San Francisco, 3:45 p.m.
Washington at San Diego, 4:10 p.m.
Cleveland at Baltimore, 6:35 p.m.
Houston at Philadelphia, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Boston, 6:45 p.m.
Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Tampa Bay at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee, 7:40 p.m.
Arizona at Kansas City, 7:40 p.m.
Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Texas at Seattle, 9:40 p.m.
Cincinnati at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, Sept. 10
Tampa Bay at Atlanta, 12:15 p.m.
Houston at Philadelphia, 1:05 p.m.
Texas at Seattle, 4:10 p.m.
Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Friday, Sept. 11
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Colorado at Detroit, 6:40 p.m.
L.A. Angels at Washington, 6:45 p.m.
N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Baltimore at Toronto, 7:07 p.m.
Kansas City at Boston, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at Miami, 7:10 p.m.
Houston at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.
Cleveland at Minnesota, 8:10 p.m.
Chicago White Sox at St. Louis, 8:15 p.m.
Seattle at Athletics, 9:40 p.m.
Texas at Arizona, 9:40 p.m.
San Diego at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, Sept. 12
Colorado at Detroit, 1:10 p.m.
N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Baltimore at Toronto, 3:07 p.m.
L.A. Angels at Washington, 4:05 p.m.
San Diego at San Francisco, 4:05 p.m.
Kansas City at Boston, 4:10 p.m.
Cleveland at Minnesota, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at Miami, 4:10 p.m.
Houston at Tampa Bay, 6:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:10 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.
Chicago White Sox at St. Louis, 7:15 p.m.
Texas at Arizona, 8:10 p.m.
Seattle at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday, Sept. 13
L.A. Angels at Washington, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Philadelphia at Atlanta, 1:35 p.m.
Kansas City at Boston, 1:35 p.m.
Baltimore at Toronto, 1:37 p.m.
L.A. Dodgers at Miami, 1:40 p.m.
Houston at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Colorado at Detroit, 1:40 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.
Cleveland at Minnesota, 2:10 p.m.
Chicago White Sox at St. Louis, 2:15 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Seattle at Athletics, 4:05 p.m.
Texas at Arizona, 4:10 p.m.
San Diego at San Francisco, 7:20 p.m.
Monday, Sept. 14
L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.
Detroit at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.
San Francisco at St. Louis, 7:45 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Miami at Arizona, 9:40 p.m.
Tuesday, Sept. 15
Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Athletics at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.
L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Detroit at Toronto, 7:07 p.m.
Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
San Francisco at St. Louis, 7:45 p.m.
Boston at Texas, 8:05 p.m.
Kansas City at Houston, 8:10 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Miami at Arizona, 9:40 p.m.
Wednesday, Sept. 16
Chicago White Sox at Cleveland, 1:10 p.m.
San Francisco at St. Louis, 1:15 p.m.
N.Y. Yankees at Minnesota, 1:40 p.m.
Detroit at Toronto, 3:07 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.
L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.
Athletics at Tampa Bay, 6:40 p.m.
Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.
Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Boston at Texas, 8:05 p.m.
Kansas City at Houston, 8:10 p.m.
San Diego at Colorado, 8:40 p.m.
Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Miami at Arizona, 9:40 p.m.
Thursday, Sept. 17
Milwaukee at Pittsburgh, 12:35 p.m.
L.A. Dodgers at Cincinnati, 12:40 p.m.
Athletics at Tampa Bay, 1:10 p.m.
San Diego at Colorado, 3:10 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Kansas City at Houston, 7:15 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Boston at Texas, 8:05 p.m.
Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Friday, Sept. 18
Chicago Cubs at Cincinnati, 6:40 p.m.
Kansas City at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Milwaukee at Baltimore, 7:05 p.m.
Athletics at Cleveland, 7:10 p.m.
Boston at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Toronto at Texas, 8:05 p.m.
Atlanta at Houston, 8:10 p.m.
Seattle at Colorado, 8:10 p.m.
Washington at St. Louis, 8:15 p.m.
Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.
N.Y. Yankees at Arizona, 9:40 p.m.
Miami at San Diego, 9:40 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Saturday, Sept. 19
Milwaukee at Baltimore, 4:05 p.m.
Boston at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Athletics at Cleveland, 6:10 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 6:40 p.m.
Kansas City at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Toronto at Texas, 7:05 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Atlanta at Houston, 7:10 p.m.
Washington at St. Louis, 7:15 p.m.
N.Y. Yankees at Arizona, 8:10 p.m.
Seattle at Colorado, 8:10 p.m.
Miami at San Diego, 8:40 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday, Sept. 20
Kansas City at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 1:40 p.m.
Athletics at Cleveland, 1:40 p.m.
Boston at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Atlanta at Houston, 2:10 p.m.
Washington at St. Louis, 2:15 p.m.
Toronto at Texas, 2:35 p.m.
Seattle at Colorado, 3:10 p.m.
Minnesota at L.A. Angels, 4:07 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at Arizona, 4:10 p.m.
Miami at San Diego, 4:10 p.m.
Milwaukee at Baltimore, 7:20 p.m.
Monday, Sept. 21
Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.
Washington at Detroit, 6:40 p.m.
Minnesota at San Francisco, 9:45 p.m.
Tuesday, Sept. 22
Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 6:40 p.m.
Washington at Detroit, 6:40 p.m.
Cleveland at Boston, 6:45 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.
Miami at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at Texas, 8:05 p.m.
Arizona at Colorado, 8:40 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.
Houston at Seattle, 9:40 p.m.
Minnesota at San Francisco, 9:45 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Wednesday, Sept. 23
Washington at Detroit, 1:10 p.m.
Minnesota at San Francisco, 3:45 p.m.
Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 6:40 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cleveland at Boston, 7:10 p.m.
Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.
Miami at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.
N.Y. Mets at Texas, 8:05 p.m.
Arizona at Colorado, 8:40 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.
Houston at Seattle, 10:10 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Thursday, Sept. 24
St. Louis at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.
Miami at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Mets at Texas, 2:35 p.m.
Arizona at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 6:05 p.m.
Cleveland at Boston, 6:45 p.m.
Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.
Houston at Athletics, 9:40 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday, Sept. 25
Pittsburgh at Detroit, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Philadelphia, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Cincinnati at Toronto, 7:07 p.m.
Atlanta at Miami, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Boston, 7:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.
Colorado at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.
Texas at Minnesota, 8:10 p.m.
Arizona at San Diego, 9:40 p.m.
Houston at Athletics, 9:40 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 10:10 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday, Sept. 26
Pittsburgh at Detroit, 1:10 p.m.
Cincinnati at Toronto, 3:07 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 4:05 p.m.
Texas at Minnesota, 4:10 p.m.
Atlanta at Miami, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Philadelphia, 6:05 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 7:10 p.m.
Colorado at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Cleveland at Kansas City, 7:10 p.m.
Chicago Cubs at Boston, 7:15 p.m.
Arizona at San Diego, 8:40 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
Houston at Athletics, 9:40 p.m.
Sunday, Sept. 27
Chicago Cubs at Boston, 3:05 p.m.
Tampa Bay at Philadelphia, 3:05 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 3:05 p.m.
Houston at Athletics, 3:05 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 3:05 p.m.
Cincinnati at Toronto, 3:07 p.m.
Texas at Minnesota, 3:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 3:10 p.m.
Colorado at Chicago White Sox, 3:10 p.m.
Atlanta at Miami, 3:10 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 3:10 p.m.
Arizona at San Diego, 3:10 p.m.
Cleveland at Kansas City, 3:10 p.m.
Pittsburgh at Detroit, 3:10 p.m.
Baltimore at N.Y. Yankees, 3:20 p.m.
