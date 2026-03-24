2026 Major League Baseball Schedule

The Associated Press

March 24, 2026, 12:52 PM

All Times EDT

(Subject to change)

Wednesday, March 25

N.Y. Yankees at San Francisco, 8:05 p.m.

Thursday, March 26

Pittsburgh at N.Y. Mets, 1:15 p.m.

Chicago White Sox at Milwaukee, 2:10 p.m.

Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Minnesota at Baltimore, 3:05 p.m.

Boston at Cincinnati, 4:10 p.m.

Detroit at San Diego, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 4:10 p.m.

Tampa Bay at St. Louis, 4:15 p.m.

Texas at Philadelphia, 4:15 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 8:30 p.m.

Cleveland at Seattle, 10:10 p.m.

Friday, March 27

N.Y. Yankees at San Francisco, 4:35 p.m.

Athletics at Toronto, 7:07 p.m.

Colorado at Miami, 7:10 p.m.

Kansas City at Atlanta, 7:15 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:15 p.m.

Detroit at San Diego, 9:40 p.m.

Cleveland at Seattle, 9:45 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, March 28

Tampa Bay at St. Louis, 2:15 p.m.

Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Athletics at Toronto, 3:07 p.m.

Minnesota at Baltimore, 4:05 p.m.

Texas at Philadelphia, 4:05 p.m.

Boston at Cincinnati, 4:10 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Colorado at Miami, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Milwaukee, 7:10 p.m.

Kansas City at Atlanta, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at San Francisco, 7:15 p.m.

Detroit at San Diego, 8:40 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Cleveland at Seattle, 9:40 p.m.

Sunday, March 29

Kansas City at Atlanta, 1:35 p.m.

Minnesota at Baltimore, 1:35 p.m.

Texas at Philadelphia, 1:35 p.m.

Athletics at Toronto, 1:37 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Boston at Cincinnati, 1:40 p.m.

Colorado at Miami, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Milwaukee, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Houston, 2:10 p.m.

Tampa Bay at St. Louis, 2:15 p.m.

Washington at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cleveland at Seattle, 7:20 p.m.

Monday, March 30

Minnesota at Kansas City, 4:10 p.m.

Texas at Baltimore, 6:35 p.m.

Chicago White Sox at Miami, 6:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

Colorado at Toronto, 7:07 p.m.

Athletics at Atlanta, 7:15 p.m.

Tampa Bay at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Houston, 8:10 p.m.

N.Y. Yankees at Seattle, 9:40 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.

Cleveland at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Detroit at Arizona, 10:10 p.m.

Tuesday, March 31

Texas at Baltimore, 6:35 p.m.

Chicago White Sox at Miami, 6:40 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

Colorado at Toronto, 7:07 p.m.

Athletics at Atlanta, 7:15 p.m.

L.A. Angels at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Milwaukee, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Houston, 8:10 p.m.

Detroit at Arizona, 9:40 p.m.

N.Y. Yankees at Seattle, 9:40 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.

Cleveland at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, April 1

Athletics at Atlanta, 12:15 p.m.

Texas at Baltimore, 12:35 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 12:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 1:05 p.m.

Colorado at Toronto, 1:07 p.m.

Chicago White Sox at Miami, 1:10 p.m.

N.Y. Mets at St. Louis, 1:15 p.m.

Tampa Bay at Milwaukee, 1:40 p.m.

Boston at Houston, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Detroit at Arizona, 3:40 p.m.

N.Y. Yankees at Seattle, 4:10 p.m.

San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.

Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.

Cleveland at L.A. Dodgers, 8:20 p.m.

Thursday, April 2

Minnesota at Kansas City, 2:10 p.m.

Toronto at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Atlanta at Arizona, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at San Francisco, 9:45 p.m.

Friday, April 3

L.A. Dodgers at Washington, 1:05 p.m.

St. Louis at Detroit, 1:10 p.m.

Miami at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

San Diego at Boston, 2:10 p.m.

Cincinnati at Texas, 4:05 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 4:10 p.m.

Philadelphia at Colorado, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at Cleveland, 4:10 p.m.

Baltimore at Pittsburgh, 4:12 p.m.

Milwaukee at Kansas City, 7:45 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Houston at Athletics, 9:40 p.m.

Atlanta at Arizona, 9:45 p.m.

N.Y. Mets at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, April 4

St. Louis at Detroit, 1:10 p.m.

Toronto at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Baltimore at Pittsburgh, 4:05 p.m.

Houston at Athletics, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at Washington, 4:05 p.m.

San Diego at Boston, 4:10 p.m.

Milwaukee at Kansas City, 4:10 p.m.

Cincinnati at Texas, 7:05 p.m.

Miami at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 7:10 p.m.

Atlanta at Arizona, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at Cleveland, 7:15 p.m.

Philadelphia at Colorado, 8:10 p.m.

N.Y. Mets at San Francisco, 9:05 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday, April 5

Baltimore at Pittsburgh, 1:35 p.m.

San Diego at Boston, 1:35 p.m.

Miami at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

L.A. Dodgers at Washington, 1:35 p.m.

Chicago Cubs at Cleveland, 1:40 p.m.

Toronto at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 2:10 p.m.

Milwaukee at Kansas City, 2:10 p.m.

Cincinnati at Texas, 2:35 p.m.

Philadelphia at Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Mets at San Francisco, 4:05 p.m.

Houston at Athletics, 4:05 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Atlanta at Arizona, 4:10 p.m.

St. Louis at Detroit, 7:20 p.m.

Monday, April 6

Chicago Cubs at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.

Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.

San Diego at Pittsburgh, 6:40 p.m.

St. Louis at Washington, 6:45 p.m.

Milwaukee at Boston, 6:45 p.m.

L.A. Dodgers at Toronto, 7:07 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Baltimore at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Seattle at Texas, 8:05 p.m.

Houston at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Philadelphia at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday, April 7

Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.

San Diego at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Tampa Bay, 6:40 p.m.

St. Louis at Washington, 6:45 p.m.

Milwaukee at Boston, 6:45 p.m.

Athletics at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

L.A. Dodgers at Toronto, 7:07 p.m.

Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Baltimore at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Seattle at Texas, 8:05 p.m.

Houston at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Philadelphia at San Francisco, 9:45 p.m.

Wednesday, April 8

San Diego at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Kansas City at Cleveland, 1:10 p.m.

Milwaukee at Boston, 1:35 p.m.

Baltimore at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Seattle at Texas, 2:35 p.m.

L.A. Dodgers at Toronto, 3:07 p.m.

Houston at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at San Francisco, 3:45 p.m.

St. Louis at Washington, 4:05 p.m.

Atlanta at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Athletics at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Thursday, April 9

Cincinnati at Miami, 12:10 p.m.

Athletics at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Detroit at Minnesota, 1:40 p.m.

Arizona at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.

Colorado at San Diego, 9:40 p.m.

Friday, April 10

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Arizona at Philadelphia, 6:40 p.m.

Miami at Detroit, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Cincinnati, 6:45 p.m.

Minnesota at Toronto, 7:07 p.m.

Athletics at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at Baltimore, 7:15 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.

Washington at Milwaukee, 7:40 p.m.

Boston at St. Louis, 8:15 p.m.

Houston at Seattle, 9:40 p.m.

Colorado at San Diego, 9:40 p.m.

Texas at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, April 11

Arizona at Philadelphia, 1:05 p.m.

Miami at Detroit, 1:10 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Minnesota at Toronto, 3:07 p.m.

Athletics at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Cincinnati, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Washington at Milwaukee, 7:10 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:15 p.m.

Boston at St. Louis, 7:15 p.m.

San Francisco at Baltimore, 7:15 p.m.

Colorado at San Diego, 8:40 p.m.

Texas at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Houston at Seattle, 9:40 p.m.

Sunday, April 12

Arizona at Philadelphia, 1:35 p.m.

San Francisco at Baltimore, 1:35 p.m.

Minnesota at Toronto, 1:37 p.m.

Athletics at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Miami at Detroit, 1:40 p.m.

L.A. Angels at Cincinnati, 1:40 p.m.

Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.

Boston at St. Louis, 2:15 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Colorado at San Diego, 4:10 p.m.

Texas at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Houston at Seattle, 4:10 p.m.

Cleveland at Atlanta, 7:20 p.m.

Monday, April 13

Houston at Seattle, 4:10 p.m.

Arizona at Baltimore, 6:35 p.m.

Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.

L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Boston at Minnesota, 7:40 p.m.

Cleveland at St. Louis, 7:45 p.m.

Texas at Athletics, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, April 14

Arizona at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.

San Francisco at Cincinnati, 6:40 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.

L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Tampa Bay at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Toronto at Milwaukee, 7:40 p.m.

Boston at Minnesota, 7:40 p.m.

Cleveland at St. Louis, 7:45 p.m.

Colorado at Houston, 8:10 p.m.

Texas at Athletics, 9:40 p.m.

Seattle at San Diego, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, April 15

Arizona at Baltimore, 12:35 p.m.

Cleveland at St. Louis, 1:15 p.m.

Boston at Minnesota, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Philadelphia, 6:40 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.

San Francisco at Cincinnati, 6:40 p.m.

Washington at Pittsburgh, 6:40 p.m.

L.A. Angels at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Tampa Bay at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Toronto at Milwaukee, 7:40 p.m.

Colorado at Houston, 8:10 p.m.

Seattle at San Diego, 9:40 p.m.

Texas at Athletics, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, April 16

Washington at Pittsburgh, 12:35 p.m.

San Francisco at Cincinnati, 12:40 p.m.

Kansas City at Detroit, 1:10 p.m.

L.A. Angels at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Toronto at Milwaukee, 1:40 p.m.

Tampa Bay at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Texas at Athletics, 3:05 p.m.

Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.

Colorado at Houston, 8:10 p.m.

Seattle at San Diego, 8:40 p.m.

Friday, April 17

N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Pittsburgh, 6:45 p.m.

San Francisco at Washington, 6:45 p.m.

Kansas City at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Milwaukee at Miami, 7:10 p.m.

Detroit at Boston, 7:15 p.m.

Cincinnati at Minnesota, 8:10 p.m.

St. Louis at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Chicago White Sox at Athletics, 9:40 p.m.

Texas at Seattle, 9:40 p.m.

Toronto at Arizona, 9:40 p.m.

Saturday, April 18

Kansas City at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Cincinnati at Minnesota, 2:10 p.m.

N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Athletics, 4:05 p.m.

Tampa Bay at Pittsburgh, 4:05 p.m.

San Francisco at Washington, 4:05 p.m.

Milwaukee at Miami, 4:10 p.m.

Detroit at Boston, 4:10 p.m.

Baltimore at Cleveland, 6:10 p.m.

St. Louis at Houston, 7:10 p.m.

Texas at Seattle, 7:15 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 7:15 p.m.

Toronto at Arizona, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:10 p.m.

San Diego at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday, April 19

Kansas City at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Detroit at Boston, 1:35 p.m.

San Francisco at Washington, 1:35 p.m.

Tampa Bay at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Milwaukee at Miami, 1:40 p.m.

Baltimore at Cleveland, 1:40 p.m.

St. Louis at Houston, 2:10 p.m.

Cincinnati at Minnesota, 2:10 p.m.

N.Y. Mets at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 3:10 p.m.

Chicago White Sox at Athletics, 4:05 p.m.

San Diego at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Toronto at Arizona, 4:10 p.m.

Texas at Seattle, 4:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 7:20 p.m.

Monday, April 20

Detroit at Boston, 11:10 a.m.

Houston at Cleveland, 6:10 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.

St. Louis at Miami, 6:40 p.m.

Atlanta at Washington, 6:45 p.m.

Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

Tuesday, April 21

Houston at Cleveland, 6:10 p.m.

Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.

St. Louis at Miami, 6:40 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Atlanta at Washington, 6:45 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.

Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Baltimore at Kansas City, 7:40 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Toronto at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.

Wednesday, April 22

St. Louis at Miami, 12:10 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Houston at Cleveland, 1:10 p.m.

Baltimore at Kansas City, 2:10 p.m.

Toronto at L.A. Angels, 3:07 p.m.

Athletics at Seattle, 4:10 p.m.

Milwaukee at Detroit, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 6:45 p.m.

Atlanta at Washington, 6:45 p.m.

Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Chicago White Sox at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.

Thursday, April 23

Atlanta at Washington, 1:05 p.m.

Milwaukee at Detroit, 1:10 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Colorado, 3:10 p.m.

Chicago White Sox at Arizona, 3:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 3:45 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 6:10 p.m.

Minnesota at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Texas, 8:05 p.m.

Friday, April 24

Detroit at Cincinnati, 6:40 p.m.

Boston at Baltimore, 7:05 p.m.

Cleveland at Toronto, 7:07 p.m.

Colorado at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Minnesota at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.

L.A. Angels at Kansas City, 7:40 p.m.

Washington at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Athletics at Texas, 8:05 p.m.

N.Y. Yankees at Houston, 8:10 p.m.

Seattle at St. Louis, 8:15 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.

Miami at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, April 25

Seattle at St. Louis, 2:15 p.m.

Cleveland at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at San Francisco, 4:05 p.m.

Boston at Baltimore, 4:05 p.m.

Colorado at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Washington at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Minnesota at Tampa Bay, 4:10 p.m.

San Diego vs. Arizona at Mexico City, 6:05 p.m.

Athletics at Texas, 7:05 p.m.

L.A. Angels at Kansas City, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Houston, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:10 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

Detroit at Cincinnati, 7:15 p.m.

Sunday, April 26

Philadelphia at Atlanta, 1:35 p.m.

Boston at Baltimore, 1:35 p.m.

Cleveland at Toronto, 1:37 p.m.

Minnesota at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Detroit at Cincinnati, 1:40 p.m.

Colorado at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Washington at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Houston, 2:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.

Seattle at St. Louis, 2:15 p.m.

Athletics at Texas, 2:35 p.m.

Miami at San Francisco, 4:05 p.m.

San Diego vs. Arizona at Mexico City, 4:05 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Kansas City, 7:20 p.m.

Monday, April 27

Tampa Bay at Cleveland, 6:10 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

Seattle at Minnesota, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

N.Y. Yankees at Texas, 8:05 p.m.

Chicago Cubs at San Diego, 9:40 p.m.

Miami at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, April 28

Tampa Bay at Cleveland, 6:10 p.m.

Houston at Baltimore, 6:35 p.m.

San Francisco at Philadelphia, 6:40 p.m.

Colorado at Cincinnati, 6:40 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Detroit at Atlanta, 7:15 p.m.

Seattle at Minnesota, 7:40 p.m.

Arizona at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

N.Y. Yankees at Texas, 8:05 p.m.

Kansas City at Athletics, 9:40 p.m.

Chicago Cubs at San Diego, 9:40 p.m.

Miami at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, April 29

L.A. Angels at Chicago White Sox, 1:10 p.m.

Tampa Bay at Cleveland, 1:10 p.m.

Seattle at Minnesota, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Texas, 2:35 p.m.

Boston at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

Chicago Cubs at San Diego, 4:10 p.m.

Houston at Baltimore, 6:35 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Colorado at Cincinnati, 6:40 p.m.

San Francisco at Philadelphia, 6:40 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Detroit at Atlanta, 7:15 p.m.

Arizona at Milwaukee, 7:40 p.m.

Kansas City at Athletics, 9:40 p.m.

Thursday, April 30

Detroit at Atlanta, 12:15 p.m.

Houston at Baltimore, 12:35 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Colorado at Cincinnati, 12:40 p.m.

San Francisco at Philadelphia, 1:05 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Arizona at Milwaukee, 1:40 p.m.

Kansas City at Athletics, 3:05 p.m.

Toronto at Minnesota, 7:40 p.m.

Friday, May 1

Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Texas at Detroit, 6:40 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 6:45 p.m.

Milwaukee at Washington, 6:45 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Francisco at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Houston at Boston, 7:10 p.m.

Philadelphia at Miami, 7:10 p.m.

Toronto at Minnesota, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at St. Louis, 8:15 p.m.

Atlanta at Colorado, 8:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Cleveland at Athletics, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at San Diego, 9:40 p.m.

Kansas City at Seattle, 9:45 p.m.

Saturday, May 2

Baltimore at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Toronto at Minnesota, 2:10 p.m.

Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cleveland at Athletics, 4:05 p.m.

Milwaukee at Washington, 4:05 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 4:05 p.m.

Philadelphia at Miami, 4:10 p.m.

Houston at Boston, 4:10 p.m.

San Francisco at Tampa Bay, 6:10 p.m.

L.A. Dodgers at St. Louis, 7:15 p.m.

Texas at Detroit, 7:15 p.m.

Atlanta at Colorado, 8:10 p.m.

Chicago White Sox at San Diego, 8:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Kansas City at Seattle, 9:40 p.m.

Sunday, May 3

Toronto at Minnesota, 12:45 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Houston at Boston, 1:35 p.m.

Milwaukee at Washington, 1:35 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Philadelphia at Miami, 1:40 p.m.

San Francisco at Tampa Bay, 1:40 p.m.

L.A. Dodgers at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Atlanta at Colorado, 3:10 p.m.

Cleveland at Athletics, 4:05 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Chicago White Sox at San Diego, 4:10 p.m.

Kansas City at Seattle, 4:10 p.m.

Texas at Detroit, 7:20 p.m.

Monday, May 4

Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Boston at Detroit, 6:40 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Dodgers at Houston, 8:10 p.m.

N.Y. Mets at Colorado, 8:40 p.m.

Chicago White Sox at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Atlanta at Seattle, 9:40 p.m.

San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday, May 5

Baltimore at Miami, 6:40 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.

Boston at Detroit, 6:40 p.m.

Minnesota at Washington, 6:45 p.m.

Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Dodgers at Houston, 8:10 p.m.

N.Y. Mets at Colorado, 8:40 p.m.

Chicago White Sox at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Atlanta at Seattle, 9:40 p.m.

Pittsburgh at Arizona, 9:40 p.m.

San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.

Wednesday, May 6

Toronto at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 1:15 p.m.

L.A. Dodgers at Houston, 2:10 p.m.

N.Y. Mets at Colorado, 3:10 p.m.

San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.

Chicago White Sox at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Atlanta at Seattle, 4:10 p.m.

Baltimore at Miami, 6:40 p.m.

Boston at Detroit, 6:40 p.m.

Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.

Minnesota at Washington, 6:45 p.m.

Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Arizona, 9:40 p.m.

Thursday, May 7

Texas at N.Y. Yankees, 12:35 p.m.

Minnesota at Washington, 1:05 p.m.

Cleveland at Kansas City, 2:10 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Pittsburgh at Arizona, 3:40 p.m.

Athletics at Philadelphia, 6:40 p.m.

Baltimore at Miami, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

St. Louis at San Diego, 10:10 p.m.

Friday, May 8

Houston at Cincinnati, 6:40 p.m.

Colorado at Philadelphia, 6:40 p.m.

Athletics at Baltimore, 7:05 p.m.

L.A. Angels at Toronto, 7:07 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

Washington at Miami, 7:10 p.m.

Minnesota at Cleveland, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Milwaukee, 7:40 p.m.

Seattle at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Detroit at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at Texas, 8:05 p.m.

N.Y. Mets at Arizona, 9:40 p.m.

St. Louis at San Diego, 9:45 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Pittsburgh at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, May 9

L.A. Angels at Toronto, 3:07 p.m.

Athletics at Baltimore, 4:05 p.m.

Houston at Cincinnati, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.

Washington at Miami, 4:10 p.m.

Colorado at Philadelphia, 6:05 p.m.

Minnesota at Cleveland, 6:10 p.m.

Chicago Cubs at Texas, 7:05 p.m.

N.Y. Yankees at Milwaukee, 7:10 p.m.

Detroit at Kansas City, 7:10 p.m.

Seattle at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Arizona, 7:15 p.m.

St. Louis at San Diego, 7:15 p.m.

Pittsburgh at San Francisco, 9:05 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Sunday, May 10

Washington at Miami, 12:15 p.m.

Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.

Athletics at Baltimore, 1:35 p.m.

Colorado at Philadelphia, 1:35 p.m.

L.A. Angels at Toronto, 1:37 p.m.

Houston at Cincinnati, 1:40 p.m.

Minnesota at Cleveland, 1:40 p.m.

Seattle at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Milwaukee, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at Texas, 2:35 p.m.

Pittsburgh at San Francisco, 4:05 p.m.

St. Louis at San Diego, 4:10 p.m.

Atlanta at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Arizona, 4:10 p.m.

Detroit at Kansas City, 7:20 p.m.

Monday, May 11

L.A. Angels at Cleveland, 6:10 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, May 12

L.A. Angels at Cleveland, 6:10 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Cincinnati, 6:40 p.m.

Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Detroit at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.

Miami at Minnesota, 7:40 p.m.

San Diego at Milwaukee, 7:40 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

St. Louis at Athletics, 9:40 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, May 13

L.A. Angels at Cleveland, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Cincinnati, 6:40 p.m.

Colorado at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Detroit at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.

San Diego at Milwaukee, 7:40 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Miami at Minnesota, 7:40 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

St. Louis at Athletics, 9:40 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, May 14

Colorado at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Washington at Cincinnati, 12:40 p.m.

Detroit at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Miami at Minnesota, 1:40 p.m.

San Diego at Milwaukee, 1:40 p.m.

Seattle at Houston, 2:10 p.m.

St. Louis at Athletics, 3:05 p.m.

Philadelphia at Boston, 6:45 p.m.

Chicago Cubs at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, May 15

Philadelphia at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Toronto at Detroit, 6:45 p.m.

Baltimore at Washington, 6:45 p.m.

Miami at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Cincinnati at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Boston at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Texas at Houston, 8:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 8:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 8:15 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Francisco at Athletics, 9:40 p.m.

San Diego at Seattle, 9:40 p.m.

Saturday, May 16

Toronto at Detroit, 1:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at Pittsburgh, 4:05 p.m.

Baltimore at Washington, 4:05 p.m.

Miami at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Cincinnati at Cleveland, 6:10 p.m.

Texas at Houston, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 7:10 p.m.

San Diego at Seattle, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Boston at Atlanta, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Francisco at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday, May 17

Miami at Tampa Bay, 12:15 p.m.

Baltimore at Washington, 1:35 p.m.

Philadelphia at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Boston at Atlanta, 1:35 p.m.

Toronto at Detroit, 1:40 p.m.

Cincinnati at Cleveland, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Texas at Houston, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

San Francisco at Athletics, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 4:07 p.m.

San Diego at Seattle, 7:20 p.m.

Monday, May 18

Cincinnati at Philadelphia, 6:40 p.m.

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Atlanta at Miami, 6:40 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Boston at Kansas City, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Houston at Minnesota, 7:40 p.m.

Texas at Colorado, 8:40 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at Seattle, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.

Tuesday, May 19

Atlanta at Miami, 4:10 p.m.

Cincinnati at Philadelphia, 6:40 p.m.

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Houston at Minnesota, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Boston at Kansas City, 7:40 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 7:45 p.m.

Texas at Colorado, 8:40 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at Seattle, 9:40 p.m.

Wednesday, May 20

Cincinnati at Philadelphia, 1:05 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Houston at Minnesota, 1:40 p.m.

Texas at Colorado, 3:10 p.m.

San Francisco at Arizona, 3:40 p.m.

Chicago White Sox at Seattle, 4:10 p.m.

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Atlanta at Miami, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Boston at Kansas City, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Thursday, May 21

Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 1:15 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.

Atlanta at Miami, 6:40 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Friday, May 22

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Pittsburgh at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.

Minnesota at Boston, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

Detroit at Baltimore, 7:15 p.m.

Seattle at Kansas City, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:40 p.m.

Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at San Diego, 9:40 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, May 23

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Pittsburgh at Toronto, 3:07 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 4:05 p.m.

Detroit at Baltimore, 4:05 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.

Minnesota at Boston, 4:10 p.m.

Washington at Atlanta, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.

Seattle at Kansas City, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at Milwaukee, 7:15 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 7:15 p.m.

Athletics at San Diego, 9:40 p.m.

Texas at L.A. Angels, 10:05 p.m.

Colorado at Arizona, 10:10 p.m.

Sunday, May 24

Pittsburgh at Toronto, 12:15 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Minnesota at Boston, 1:35 p.m.

Cleveland at Philadelphia, 1:35 p.m.

Detroit at Baltimore, 1:35 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 1:40 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 1:40 p.m.

Seattle at Kansas City, 2:10 p.m.

L.A. Dodgers at Milwaukee, 2:10 p.m.

Houston at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at San Francisco, 4:05 p.m.

Colorado at Arizona, 4:10 p.m.

Washington at Atlanta, 4:10 p.m.

Athletics at San Diego, 4:10 p.m.

Texas at L.A. Angels, 7:20 p.m.

Monday, May 25

Tampa Bay at Baltimore, 1:35 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Kansas City, 3:40 p.m.

Cincinnati at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Arizona at San Francisco, 5:05 p.m.

Washington at Cleveland, 6:10 p.m.

Philadelphia at San Diego, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Houston at Texas, 7:05 p.m.

Miami at Toronto, 7:07 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Seattle at Athletics, 9:40 p.m.

Tuesday, May 26

Washington at Cleveland, 6:10 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 6:35 p.m.

L.A. Angels at Detroit, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Atlanta at Boston, 6:45 p.m.

Miami at Toronto, 7:07 p.m.

Cincinnati at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.

N.Y. Yankees at Kansas City, 7:40 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

Philadelphia at San Diego, 9:40 p.m.

Seattle at Athletics, 9:40 p.m.

Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, May 27

Miami at Toronto, 1:07 p.m.

Washington at Cleveland, 1:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 1:40 p.m.

Seattle at Athletics, 3:05 p.m.

Arizona at San Francisco, 3:45 p.m.

Philadelphia at San Diego, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 6:35 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Detroit, 6:40 p.m.

Atlanta at Boston, 6:45 p.m.

Cincinnati at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

N.Y. Yankees at Kansas City, 7:40 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, May 28

L.A. Angels at Detroit, 1:10 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Atlanta at Boston, 4:10 p.m.

Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

Friday, May 29

Atlanta at Cincinnati, 6:40 p.m.

Minnesota at Pittsburgh, 6:45 p.m.

San Diego at Washington, 6:45 p.m.

Toronto at Baltimore, 7:05 p.m.

L.A. Angels at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Boston at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:15 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Kansas City at Texas, 8:05 p.m.

Milwaukee at Houston, 8:10 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:40 p.m.

N.Y. Yankees at Athletics, 9:40 p.m.

Arizona at Seattle, 10:10 p.m.

Philadelphia at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.

Saturday, May 30

Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Minnesota at Pittsburgh, 4:05 p.m.

San Diego at Washington, 4:05 p.m.

Toronto at Baltimore, 4:05 p.m.

Kansas City at Texas, 4:05 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Boston at Cleveland, 4:10 p.m.

Milwaukee at Houston, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:15 p.m.

Atlanta at Cincinnati, 7:15 p.m.

San Francisco at Colorado, 9:10 p.m.

N.Y. Yankees at Athletics, 10:05 p.m.

Arizona at Seattle, 10:10 p.m.

Philadelphia at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sunday, May 31

Toronto at Baltimore, 12:15 p.m.

Minnesota at Pittsburgh, 1:35 p.m.

San Diego at Washington, 1:35 p.m.

Atlanta at Cincinnati, 1:40 p.m.

Boston at Cleveland, 1:40 p.m.

L.A. Angels at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Houston, 2:10 p.m.

Kansas City at Texas, 2:35 p.m.

San Francisco at Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Yankees at Athletics, 4:05 p.m.

Arizona at Seattle, 4:10 p.m.

Philadelphia at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:20 p.m.

Monday, June 1

Detroit at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Miami at Washington, 6:45 p.m.

Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 7:40 p.m.

Texas at St. Louis, 7:45 p.m.

Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at Seattle, 9:40 p.m.

Tuesday, June 2

San Diego at Philadelphia, 6:40 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Baltimore at Boston, 6:45 p.m.

Miami at Washington, 6:45 p.m.

Cleveland at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.

Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 7:40 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.

Texas at St. Louis, 7:45 p.m.

Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.

Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.

N.Y. Mets at Seattle, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

Wednesday, June 3

Miami at Washington, 1:05 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 1:40 p.m.

N.Y. Mets at Seattle, 3:40 p.m.

San Diego at Philadelphia, 6:40 p.m.

Baltimore at Boston, 6:45 p.m.

Cleveland at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Cincinnati, 7:10 p.m.

Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 7:40 p.m.

Texas at St. Louis, 7:45 p.m.

Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.

Colorado at L.A. Angels, 9:38 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

Thursday, June 4

San Diego at Philadelphia, 1:05 p.m.

Baltimore at Boston, 1:35 p.m.

Cleveland at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 2:10 p.m.

Toronto at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.

Athletics at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Pittsburgh at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

Friday, June 5

San Francisco at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Philadelphia, 6:40 p.m.

Seattle at Detroit, 6:40 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Baltimore at Toronto, 7:07 p.m.

Tampa Bay at Miami, 7:10 p.m.

Pittsburgh at Atlanta, 7:15 p.m.

Athletics at Houston, 8:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 8:15 p.m.

Cleveland at Texas, 8:15 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 8:15 p.m.

Milwaukee at Colorado, 8:40 p.m.

Washington at Arizona, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at San Diego, 9:40 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, June 6

Seattle at Detroit, 1:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 2:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.

San Francisco at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Baltimore at Toronto, 3:07 p.m.

Chicago White Sox at Philadelphia, 4:05 p.m.

Tampa Bay at Miami, 4:10 p.m.

Athletics at Houston, 4:10 p.m.

Washington at Arizona, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Atlanta, 4:10 p.m.

Cleveland at Texas, 7:35 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:35 p.m.

Milwaukee at Colorado, 9:10 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

N.Y. Mets at San Diego, 10:10 p.m.

Sunday, June 7

Chicago White Sox at Philadelphia, 1:35 p.m.

Pittsburgh at Atlanta, 1:35 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Baltimore at Toronto, 1:37 p.m.

Tampa Bay at Miami, 1:40 p.m.

Seattle at Detroit, 1:40 p.m.

Athletics at Houston, 2:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 2:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.

Cleveland at Texas, 2:35 p.m.

Milwaukee at Colorado, 3:10 p.m.

Washington at Arizona, 3:15 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at San Diego, 4:10 p.m.

San Francisco at Chicago Cubs, 8:20 p.m.

Monday, June 8

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

N.Y. Yankees at Cleveland, 6:40 p.m.

Boston at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.

Washington at San Francisco, 9:45 p.m.

Milwaukee at Athletics, 10:05 p.m.

Tuesday, June 9

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Cleveland, 6:40 p.m.

Boston at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Arizona at Miami, 6:40 p.m.

Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.

St. Louis at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Texas at Kansas City, 7:40 p.m.

Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Cincinnati at San Diego, 9:40 p.m.

Washington at San Francisco, 9:45 p.m.

Milwaukee at Athletics, 10:05 p.m.

Wednesday, June 10

Boston at Tampa Bay, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Cleveland, 1:10 p.m.

Washington at San Francisco, 3:45 p.m.

Cincinnati at San Diego, 4:10 p.m.

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Arizona at Miami, 6:40 p.m.

Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.

Philadelphia at Toronto, 7:07 p.m.

St. Louis at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Texas at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 8:40 p.m.

Milwaukee at Athletics, 9:05 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Thursday, June 11

Arizona at Miami, 1:10 p.m.

St. Louis at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.

Texas at Kansas City, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at Colorado, 3:10 p.m.

L.A. Dodgers at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Seattle at Baltimore, 7:05 p.m.

Atlanta at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Friday, June 12

Miami at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Seattle at Washington, 6:45 p.m.

San Diego at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at Boston, 7:10 p.m.

Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.

Arizona at Cincinnati, 7:15 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 7:37 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 7:40 p.m.

St. Louis at Minnesota, 8:10 p.m.

Houston at Kansas City, 8:10 p.m.

Tampa Bay at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Colorado at Athletics, 10:05 p.m.

Chicago Cubs at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, June 13

St. Louis at Minnesota, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at Pittsburgh, 4:05 p.m.

San Diego at Baltimore, 4:05 p.m.

Seattle at Washington, 4:05 p.m.

Detroit at Cleveland, 4:10 p.m.

Arizona at Cincinnati, 4:10 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Texas at Boston, 4:10 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 7:15 p.m.

Houston at Kansas City, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at San Francisco, 10:05 p.m.

Colorado at Athletics, 10:05 p.m.

Tampa Bay at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Sunday, June 14

Miami at Pittsburgh, 12:15 p.m.

Seattle at Washington, 1:35 p.m.

San Diego at Baltimore, 1:35 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 1:37 p.m.

Detroit at Cleveland, 1:40 p.m.

Arizona at Cincinnati, 1:40 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 2:10 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

St. Louis at Minnesota, 2:10 p.m.

Houston at Kansas City, 2:10 p.m.

Colorado at Athletics, 3:05 p.m.

Chicago Cubs at San Francisco, 3:10 p.m.

Tampa Bay at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Texas at Boston, 7:20 p.m.

Monday, June 15

Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.

Kansas City at Washington, 6:45 p.m.

N.Y. Mets at Cincinnati, 7:10 p.m.

San Diego at St. Louis, 7:45 p.m.

Minnesota at Texas, 8:05 p.m.

Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Detroit at Houston, 8:10 p.m.

Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.

L.A. Angels at Arizona, 9:40 p.m.

Tampa Bay at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, June 16

Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.

Kansas City at Washington, 6:45 p.m.

Toronto at Boston, 6:45 p.m.

Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Cincinnati, 7:10 p.m.

San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 7:40 p.m.

San Diego at St. Louis, 7:45 p.m.

Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Minnesota at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Houston, 8:10 p.m.

Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.

Baltimore at Seattle, 9:40 p.m.

L.A. Angels at Arizona, 9:40 p.m.

Tampa Bay at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, June 17

N.Y. Mets at Cincinnati, 12:40 p.m.

Kansas City at Washington, 1:05 p.m.

Miami at Philadelphia, 1:05 p.m.

Detroit at Houston, 2:10 p.m.

San Diego at St. Louis, 2:15 p.m.

Tampa Bay at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

L.A. Angels at Arizona, 3:40 p.m.

Toronto at Boston, 6:45 p.m.

Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 7:40 p.m.

Colorado at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Baltimore at Seattle, 9:40 p.m.

Pittsburgh at Athletics, 9:40 p.m.

Thursday, June 18

Toronto at Boston, 1:35 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 2:10 p.m.

Minnesota at Texas, 2:35 p.m.

Baltimore at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 6:40 p.m.

Chicago White Sox at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Francisco at Atlanta, 7:15 p.m.

St. Louis at Kansas City, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.

Friday, June 19

Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Detroit, 6:40 p.m.

Cincinnati at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

San Francisco at Miami, 7:10 p.m.

Washington at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 7:15 p.m.

San Diego at Texas, 8:05 p.m.

Cleveland at Houston, 8:10 p.m.

St. Louis at Kansas City, 8:15 p.m.

Pittsburgh at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.

Minnesota at Arizona, 9:45 p.m.

Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, June 20

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Texas, 4:05 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 4:10 p.m.

Washington at Tampa Bay, 4:10 p.m.

San Francisco at Miami, 4:10 p.m.

Boston at Seattle, 4:10 p.m., game 1

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:15 p.m.

Cleveland at Houston, 7:15 p.m.

Pittsburgh at Colorado, 9:10 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.

Baltimore at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Boston at Seattle, 10:10 p.m., game 2

Minnesota at Arizona, 10:10 p.m.

Sunday, June 21

Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Milwaukee at Atlanta, 1:35 p.m.

Chicago White Sox at Detroit, 1:40 p.m.

Washington at Tampa Bay, 1:40 p.m.

San Francisco at Miami, 1:40 p.m.

St. Louis at Kansas City, 2:10 p.m.

Cleveland at Houston, 2:10 p.m.

Toronto at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Texas, 2:35 p.m.

Pittsburgh at Colorado, 3:10 p.m.

Minnesota at Arizona, 3:15 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 4:05 p.m.

Baltimore at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Boston at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:20 p.m.

Monday, June 22

Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Texas at Miami, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Houston at Toronto, 7:07 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Colorado, 8:40 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Atlanta at San Diego, 10:10 p.m.

Tuesday, June 23

Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.

Texas at Miami, 6:40 p.m.

Seattle at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Houston at Toronto, 7:07 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Colorado, 8:40 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Atlanta at San Diego, 9:40 p.m.

Athletics at San Francisco, 9:45 p.m.

Wednesday, June 24

Texas at Miami, 12:10 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Boston at Colorado, 3:10 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Kansas City at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Seattle at Pittsburgh, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Detroit, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Houston at Toronto, 7:07 p.m.

Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Minnesota, 7:40 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

Atlanta at San Diego, 8:40 p.m.

Athletics at San Francisco, 9:45 p.m.

Thursday, June 25

Kansas City at Tampa Bay, 12:10 p.m.

Seattle at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Athletics at San Francisco, 3:45 p.m.

Houston at Detroit, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Texas at Toronto, 7:07 p.m.

Chicago Cubs at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.

Arizona at St. Louis, 7:45 p.m.

Friday, June 26

Houston at Detroit, 6:40 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Washington at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.

Arizona at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 7:45 p.m.

Colorado at Minnesota, 8:10 p.m.

Miami at St. Louis, 8:15 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 9:45 p.m.

Atlanta at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, June 27

Houston at Detroit, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 1:10 p.m.

Texas at Toronto, 3:07 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 4:05 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Arizona at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Washington at Baltimore, 7:05 p.m.

Colorado at Minnesota, 7:10 p.m.

Seattle at Cleveland, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 7:10 p.m.

Miami at St. Louis, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.

Atlanta at San Francisco, 9:05 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday, June 28

Washington at Baltimore, 1:35 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Texas at Toronto, 1:37 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Arizona at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Seattle at Cleveland, 1:40 p.m.

Houston at Detroit, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 2:10 p.m.

Colorado at Minnesota, 2:10 p.m.

Kansas City at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Miami at St. Louis, 2:15 p.m.

Athletics at L.A. Angels, 3:15 p.m.

Atlanta at San Francisco, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 7:20 p.m.

Monday, June 29

Chicago White Sox at Baltimore, 6:35 p.m.

Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.

Detroit at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Toronto, 7:07 p.m.

Texas at Cleveland, 7:10 p.m.

Washington at Boston, 7:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.

San Diego at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Minnesota at Houston, 8:10 p.m.

Miami at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.

Tuesday, June 30

Chicago White Sox at Baltimore, 6:35 p.m.

Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.

Texas at Cleveland, 6:40 p.m.

Detroit at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Toronto, 7:07 p.m.

Washington at Boston, 7:10 p.m.

St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.

San Diego at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Minnesota at Houston, 8:10 p.m.

Miami at Colorado, 8:40 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

Wednesday, July 1

Chicago White Sox at Baltimore, 12:35 p.m.

Texas at Cleveland, 1:10 p.m.

Detroit at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Washington at Boston, 1:35 p.m.

San Diego at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Mets at Toronto, 3:07 p.m.

Pittsburgh at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.

Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 8:10 p.m.

Minnesota at Houston, 8:10 p.m.

Miami at Colorado, 8:40 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at Athletics, 9:40 p.m.

Thursday, July 2

Pittsburgh at Philadelphia, 12:35 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.

Miami at Colorado, 3:10 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.

St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.

Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.

Detroit at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, July 3

St. Louis at Chicago Cubs, 4:05 p.m.

Pittsburgh at Washington, 6:45 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.

Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Houston, 8:10 p.m.

Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.

Miami at Athletics, 9:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Toronto at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday, July 4

Pittsburgh at Washington, 11:05 a.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Detroit at Texas, 4:05 p.m.

Toronto at Seattle, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Houston, 7:10 p.m.

Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 8:08 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 8:08 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.

Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.

Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Miami at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sunday, July 5

N.Y. Mets at Atlanta, 12:30 p.m.

Pittsburgh at Washington, 1:00 p.m.

Baltimore at Cincinnati, 1:00 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 2:00 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 2:30 p.m.

Philadelphia at Kansas City, 3:00 p.m.

Detroit at Texas, 3:30 p.m.

Tampa Bay at Houston, 3:30 p.m.

San Francisco at Colorado, 4:00 p.m.

Milwaukee at Arizona, 4:10 p.m.

Miami at Athletics, 4:30 p.m.

Toronto at Seattle, 5:00 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Boston at L.A. Angels, 9:30 p.m.

Monday, July 6

Philadelphia at Kansas City, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Houston at Washington, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

Arizona at San Diego, 9:40 p.m.

Toronto at San Francisco, 9:45 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, July 7

Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Atlanta at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Seattle at Miami, 6:40 p.m.

Athletics at Detroit, 6:40 p.m.

Houston at Washington, 6:45 p.m.

Kansas City at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.

Boston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Cleveland at Minnesota, 7:40 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Arizona at San Diego, 9:40 p.m.

Toronto at San Francisco, 9:45 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, July 8

Toronto at San Francisco, 3:45 p.m.

Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.

Atlanta at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Athletics at Detroit, 6:40 p.m.

Seattle at Miami, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Houston at Washington, 6:45 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.

Kansas City at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Boston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Cleveland at Minnesota, 7:40 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Arizona at San Diego, 10:10 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, July 9

Atlanta at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Kansas City at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Cleveland at Minnesota, 1:40 p.m.

Boston at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at Baltimore, 6:35 p.m.

Athletics at Detroit, 6:40 p.m.

Seattle at Miami, 6:40 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 7:10 p.m.

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Arizona at San Diego, 9:40 p.m.

Colorado at San Francisco, 9:45 p.m.

Friday, July 10

Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Philadelphia at Detroit, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Washington, 6:45 p.m.

Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.

Cleveland at Miami, 7:10 p.m.

Boston at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 7:10 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Athletics at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Minnesota, 8:10 p.m.

Atlanta at St. Louis, 8:15 p.m.

Toronto at San Diego, 9:40 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, July 11

L.A. Angels at Minnesota, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Washington, 4:05 p.m.

Milwaukee at Pittsburgh, 4:05 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Cleveland at Miami, 4:10 p.m.

Boston at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Athletics at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Philadelphia at Detroit, 6:10 p.m.

Houston at Texas, 7:05 p.m.

Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 7:10 p.m.

Atlanta at St. Louis, 7:15 p.m.

Toronto at San Diego, 8:40 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Sunday, July 12

Milwaukee at Pittsburgh, 12:15 p.m.

Kansas City at Baltimore, 1:35 p.m.

N.Y. Yankees at Washington, 1:35 p.m.

Cleveland at Miami, 1:40 p.m.

Seattle at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Philadelphia at Detroit, 1:40 p.m.

Boston at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 1:40 p.m.

Athletics at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Minnesota, 2:10 p.m.

Atlanta at St. Louis, 2:15 p.m.

Houston at Texas, 2:35 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Toronto at San Diego, 4:10 p.m.

Tuesday, July 14

All-Star Game

Thursday, July 16

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:10 p.m.

Friday, July 17

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago White Sox at Toronto, 7:07 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

Texas at Atlanta, 7:15 p.m.

Miami at Milwaukee, 7:40 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Baltimore at Houston, 8:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 8:10 p.m.

Cincinnati at Colorado, 8:40 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 9:38 p.m.

St. Louis at Arizona, 9:40 p.m.

Washington at Athletics, 9:40 p.m.

San Francisco at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday, July 18

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Toronto, 3:07 p.m.

Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 4:05 p.m.

Miami at Milwaukee, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Boston, 4:10 p.m.

St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.

San Diego at Kansas City, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 4:10 p.m.

Baltimore at Houston, 4:10 p.m.

Texas at Atlanta, 4:10 p.m.

San Francisco at Seattle, 8:08 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.

Washington at Athletics, 10:05 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Sunday, July 19

Chicago White Sox at Toronto, 12:15 p.m.

Tampa Bay at Boston, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at Philadelphia, 1:35 p.m.

Texas at Atlanta, 1:35 p.m.

Pittsburgh at Cleveland, 1:40 p.m.

San Diego at Kansas City, 2:10 p.m.

Baltimore at Houston, 2:10 p.m.

Miami at Milwaukee, 2:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cincinnati at Colorado, 3:10 p.m.

Washington at Athletics, 4:05 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 4:07 p.m.

St. Louis at Arizona, 4:10 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees, 7:20 p.m.

Monday, July 20

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Philadelphia, 7:10 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 10:10 p.m.

Tuesday, July 21

L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at Kansas City, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:40 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Washington at Colorado, 8:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 9:40 p.m.

Wednesday, July 22

Pittsburgh at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.

San Francisco at Kansas City, 2:10 p.m.

Washington at Colorado, 3:10 p.m.

Athletics at Arizona, 3:40 p.m.

Cincinnati at Seattle, 3:40 p.m.

St. Louis at L.A. Angels, 4:07 p.m.

L.A. Dodgers at Philadelphia, 6:40 p.m.

Minnesota at Cleveland, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Boston, 7:10 p.m.

San Diego at Atlanta, 7:15 p.m.

Detroit at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Chicago White Sox at Texas, 8:05 p.m.

Miami at Houston, 8:10 p.m.

Thursday, July 23

San Diego at Atlanta, 12:15 p.m.

Minnesota at Cleveland, 1:10 p.m.

Tampa Bay at Toronto, 3:07 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.

Friday, July 24

Colorado at Milwaukee, 4:10 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Philadelphia, 6:40 p.m.

Arizona at Washington, 6:45 p.m.

Atlanta at Baltimore, 7:05 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

San Diego at Miami, 7:10 p.m.

Toronto at Boston, 7:10 p.m.

Cleveland at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Houston at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Seattle at Texas, 8:05 p.m.

Athletics at Minnesota, 8:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 8:15 p.m.

L.A. Angels at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, July 25

Kansas City at Detroit, 1:10 p.m.

Arizona at Washington, 4:05 p.m.

L.A. Angels at San Francisco, 4:05 p.m.

San Diego at Miami, 4:10 p.m.

Toronto at Boston, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Philadelphia, 6:05 p.m.

Cleveland at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Atlanta at Baltimore, 7:05 p.m.

Athletics at Minnesota, 7:10 p.m.

Colorado at Milwaukee, 7:10 p.m.

Houston at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Seattle at Texas, 7:15 p.m.

Sunday, July 26

Cleveland at Tampa Bay, 12:15 p.m.

Arizona at Washington, 1:35 p.m.

Atlanta at Baltimore, 1:35 p.m.

Toronto at Boston, 1:35 p.m.

Chicago Cubs at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

San Diego at Miami, 1:40 p.m.

Athletics at Minnesota, 2:10 p.m.

Colorado at Milwaukee, 2:10 p.m.

Houston at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 2:15 p.m.

Seattle at Texas, 2:35 p.m.

L.A. Angels at San Francisco, 4:05 p.m.

N.Y. Yankees at Philadelphia, 7:20 p.m.

Monday, July 27

Seattle at Texas, 2:35 p.m.

Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.

Baltimore at Detroit, 6:40 p.m.

Arizona at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Toronto at Washington, 6:45 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Boston at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday, July 28

Texas at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Baltimore at Detroit, 6:40 p.m.

Arizona at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Philadelphia at Miami, 6:40 p.m.

Toronto at Washington, 6:45 p.m.

Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Colorado at San Diego, 9:40 p.m.

Boston at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at San Francisco, 9:45 p.m.

Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, July 29

Philadelphia at Miami, 12:10 p.m.

Arizona at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Toronto at Washington, 1:05 p.m.

Baltimore at Detroit, 1:10 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Milwaukee at San Francisco, 3:45 p.m.

Colorado at San Diego, 4:10 p.m.

Texas at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Cleveland at Cincinnati, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Kansas City at Minnesota, 7:40 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Boston at Athletics, 9:40 p.m.

Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, July 30

Texas at Tampa Bay, 12:10 p.m.

Kansas City at Minnesota, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at St. Louis, 2:15 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 7:10 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.

Boston at Athletics, 9:40 p.m.

Seattle at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, July 31

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:10 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

St. Louis at Toronto, 7:07 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

Texas at Houston, 8:10 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:40 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Detroit at Athletics, 9:40 p.m.

San Francisco at San Diego, 9:40 p.m.

Minnesota at Seattle, 10:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, Aug. 1

St. Louis at Toronto, 3:07 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 6:40 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 7:05 p.m.

Texas at Houston, 7:10 p.m.

Washington at Atlanta, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 7:15 p.m.

Arizona at Cleveland, 7:15 p.m.

Kansas City at Colorado, 8:10 p.m.

San Francisco at San Diego, 8:40 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Detroit at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday, Aug. 2

Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.

Washington at Atlanta, 1:35 p.m.

St. Louis at Toronto, 1:37 p.m.

Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.

Miami at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Texas at Houston, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.

Detroit at Athletics, 4:05 p.m.

San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Monday, Aug. 3

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at Houston, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Tuesday, Aug. 4

L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.

N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.

Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at Houston, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Detroit at Seattle, 9:40 p.m.

Wednesday, Aug. 5

Toronto at Houston, 2:10 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Francisco at Texas, 2:35 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 3:10 p.m.

L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Detroit at Seattle, 9:40 p.m.

Thursday, Aug. 6

L.A. Angels at Baltimore, 12:35 p.m.

Athletics at Cincinnati, 12:40 p.m.

N.Y. Mets at Cleveland, 1:10 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 2:10 p.m.

Detroit at Seattle, 4:10 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:05 p.m.

Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Friday, Aug. 7

N.Y. Mets at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Toronto at Philadelphia, 6:40 p.m.

Cincinnati at Washington, 6:45 p.m.

Atlanta at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

L.A. Angels at Miami, 7:10 p.m.

Athletics at Boston, 7:10 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Minnesota at Milwaukee, 7:40 p.m.

Baltimore at Texas, 8:05 p.m.

Chicago Cubs at Kansas City, 8:10 p.m.

Colorado at St. Louis, 8:15 p.m.

Houston at San Diego, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 10:10 p.m.

Detroit at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, Aug. 8

Atlanta at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.

Athletics at Boston, 4:10 p.m.

L.A. Angels at Miami, 4:10 p.m.

Toronto at Philadelphia, 6:05 p.m.

N.Y. Mets at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Cincinnati at Washington, 6:45 p.m.

Chicago Cubs at Kansas City, 7:10 p.m.

Minnesota at Milwaukee, 7:10 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Baltimore at Texas, 7:15 p.m.

Colorado at St. Louis, 7:15 p.m.

Detroit at San Francisco, 7:15 p.m.

Houston at San Diego, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 9:50 p.m.

Sunday, Aug. 9

Cincinnati at Washington, 12:15 p.m.

N.Y. Mets at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Toronto at Philadelphia, 1:35 p.m.

Athletics at Boston, 1:35 p.m.

Atlanta at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

L.A. Angels at Miami, 1:40 p.m.

Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Minnesota at Milwaukee, 2:10 p.m.

Chicago Cubs at Kansas City, 2:10 p.m.

Colorado at St. Louis, 2:15 p.m.

Baltimore at Texas, 2:35 p.m.

Detroit at San Francisco, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 4:10 p.m.

Houston at San Diego, 8:20 p.m.

Monday, Aug. 10

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

Baltimore at Minnesota, 7:40 p.m.

Philadelphia at St. Louis, 7:45 p.m.

Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at San Diego, 9:40 p.m.

Houston at San Francisco, 9:45 p.m.

Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tuesday, Aug. 11

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Pittsburgh at Miami, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Washington, 6:45 p.m.

Seattle at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

Cincinnati at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Baltimore at Minnesota, 7:40 p.m.

Philadelphia at St. Louis, 7:45 p.m.

Texas at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 9:40 p.m.

Colorado at Arizona, 9:40 p.m.

Milwaukee at San Diego, 9:40 p.m.

Houston at San Francisco, 9:45 p.m.

Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, Aug. 12

Baltimore at Minnesota, 1:40 p.m.

Philadelphia at St. Louis, 2:15 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 3:05 p.m.

Colorado at Arizona, 3:40 p.m.

Houston at San Francisco, 3:45 p.m.

Milwaukee at San Diego, 4:10 p.m.

Pittsburgh at Miami, 6:40 p.m.

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Washington, 6:45 p.m.

Seattle at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

Cincinnati at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Kansas City at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Texas at L.A. Angels, 10:10 p.m.

Thursday, Aug. 13

Pittsburgh at Miami, 1:10 p.m.

Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.

Seattle at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Cincinnati at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Boston at Toronto, 3:07 p.m.

Chicago Cubs at Washington, 4:05 p.m.

Philadelphia vs. Minnesota at Dyersville, Iowa, 7:30 p.m.

Texas at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Milwaukee at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, Aug. 14

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Miami at Cincinnati, 6:10 p.m.

Chicago White Sox at Detroit, 6:40 p.m.

Boston at Pittsburgh, 6:40 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

San Diego at Cleveland, 7:10 p.m.

Arizona at Atlanta, 7:15 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

Kansas City at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Texas at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, Aug. 15

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 3:07 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Miami at Cincinnati, 6:40 p.m.

Boston at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Seattle at Houston, 7:10 p.m.

Philadelphia at Minnesota, 7:10 p.m.

San Diego at Cleveland, 7:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

Arizona at Atlanta, 7:15 p.m.

Kansas City at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Texas at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday, Aug. 16

Baltimore at Tampa Bay, 12:15 p.m.

Arizona at Atlanta, 1:35 p.m.

Boston at Pittsburgh, 1:35 p.m.

N.Y. Yankees at Toronto, 1:37 p.m.

Chicago White Sox at Detroit, 1:40 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

San Diego at Cleveland, 1:40 p.m.

Miami at Cincinnati, 1:40 p.m.

Philadelphia at Minnesota, 2:10 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 3:10 p.m.

Texas at Athletics, 4:05 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

Kansas City at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Milwaukee at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Seattle at Houston, 7:20 p.m.

Monday, Aug. 17

Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

Baltimore at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 7:05 p.m.

San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Boston, 7:10 p.m.

Atlanta at Minnesota, 7:40 p.m.

Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Tuesday, Aug. 18

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 6:40 p.m.

San Francisco at Cleveland, 6:40 p.m.

San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at Milwaukee, 7:40 p.m.

Atlanta at Minnesota, 7:40 p.m.

Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Washington at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Wednesday, Aug. 19

Detroit at Pittsburgh, 12:35 p.m.

San Diego at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Atlanta at Minnesota, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Arizona at Boston, 4:10 p.m.

Miami at Philadelphia, 6:05 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

St. Louis at Cincinnati, 6:40 p.m.

San Francisco at Cleveland, 6:40 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Seattle at Milwaukee, 7:40 p.m.

Athletics at Kansas City, 7:40 p.m.

Washington at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Thursday, Aug. 20

St. Louis at Cincinnati, 12:40 p.m.

San Francisco at Cleveland, 1:10 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Seattle at Milwaukee, 2:10 p.m.

Athletics at Kansas City, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Houston, 8:10 p.m.

Friday, Aug. 21

Atlanta at Milwaukee, 4:10 p.m.

St. Louis at Philadelphia, 6:40 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.

San Francisco at Boston, 7:10 p.m.

Washington at Miami, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

L.A. Angels at Texas, 8:05 p.m.

Detroit at Kansas City, 8:10 p.m.

Athletics at Houston, 8:10 p.m.

Cleveland at Colorado, 8:40 p.m.

Minnesota at San Diego, 9:40 p.m.

Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.

Chicago Cubs at Seattle, 10:10 p.m.

Pittsburgh at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, Aug. 22

Toronto at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Atlanta at Milwaukee, 2:10 p.m.

Washington at Miami, 4:10 p.m.

St. Louis at Philadelphia, 6:05 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.

L.A. Angels at Texas, 7:05 p.m.

Athletics at Houston, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

San Francisco at Boston, 7:15 p.m.

Detroit at Kansas City, 7:15 p.m.

Cleveland at Colorado, 8:10 p.m.

Cincinnati at Arizona, 8:10 p.m.

Minnesota at San Diego, 8:40 p.m.

Pittsburgh at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Chicago Cubs at Seattle, 9:40 p.m.

Sunday, Aug. 23

Tampa Bay at Baltimore, 1:35 p.m.

St. Louis at Philadelphia, 1:35 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Washington at Miami, 1:40 p.m.

Detroit at Kansas City, 2:10 p.m.

N.Y. Mets at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Athletics at Houston, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Texas, 2:35 p.m.

San Francisco at Boston, 3:10 p.m.

Cleveland at Colorado, 3:10 p.m.

Minnesota at San Diego, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at Seattle, 4:10 p.m.

Pittsburgh at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Cincinnati at Arizona, 4:15 p.m.

Atlanta vs. Milwaukee at Williamsport, Pa., 7:10 p.m.

Monday, Aug. 24

Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.

Boston at Miami, 6:40 p.m.

Colorado at Washington, 6:45 p.m.

Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.

Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.

Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.

Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.

Cincinnati at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday, Aug. 25

Tampa Bay at Detroit, 6:40 p.m.

Boston at Miami, 6:40 p.m.

Colorado at Washington, 6:45 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.

Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.

Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Philadelphia at Seattle, 9:40 p.m.

Minnesota at Athletics, 9:40 p.m.

Pittsburgh at San Diego, 9:40 p.m.

Chicago Cubs at Arizona, 9:40 p.m.

Cincinnati at San Francisco, 9:45 p.m.

Wednesday, Aug. 26

Tampa Bay at Detroit, 1:10 p.m.

Chicago Cubs at Arizona, 3:40 p.m.

Cincinnati at San Francisco, 3:45 p.m.

Cleveland at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Pittsburgh at San Diego, 4:10 p.m.

Philadelphia at Seattle, 4:10 p.m.

Boston at Miami, 6:40 p.m.

Colorado at Washington, 6:45 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.

Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.

Texas at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Baltimore at St. Louis, 7:45 p.m.

Minnesota at Athletics, 9:05 p.m.

Thursday, Aug. 27

Colorado at Washington, 1:05 p.m.

Baltimore at St. Louis, 2:15 p.m.

Houston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Toronto, 7:07 p.m.

Milwaukee at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Atlanta, 7:15 p.m.

Arizona at San Francisco, 9:45 p.m.

Friday, Aug. 28

Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

L.A. Dodgers at Detroit, 6:40 p.m.

Miami at Washington, 6:45 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Seattle at Toronto, 7:07 p.m.

San Diego at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Kansas City at Cleveland, 7:10 p.m.

Houston at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Colorado at Atlanta, 7:15 p.m.

Texas at Milwaukee, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 8:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 8:15 p.m.

Philadelphia at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Baltimore at Athletics, 9:40 p.m.

Arizona at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, Aug. 29

L.A. Dodgers at Detroit, 1:10 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 2:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Seattle at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at Washington, 4:05 p.m.

Houston at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

San Diego at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Kansas City at Cleveland, 4:10 p.m.

Colorado at Atlanta, 4:10 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.

Texas at Milwaukee, 7:15 p.m.

Baltimore at Athletics, 10:05 p.m.

Arizona at San Francisco, 10:05 p.m.

Philadelphia at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Sunday, Aug. 30

Miami at Washington, 12:15 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Colorado at Atlanta, 1:35 p.m.

Seattle at Toronto, 1:37 p.m.

Kansas City at Cleveland, 1:40 p.m.

San Diego at Tampa Bay, 1:40 p.m.

L.A. Dodgers at Detroit, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Minnesota, 2:10 p.m.

Texas at Milwaukee, 2:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.

Cincinnati at Chicago Cubs, 3:10 p.m.

Baltimore at Athletics, 4:05 p.m.

Arizona at San Francisco, 4:05 p.m.

Philadelphia at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Houston at N.Y. Mets, 7:20 p.m.

Monday, Aug. 31

San Diego at Cincinnati, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Seattle at Boston, 6:45 p.m.

Miami at Washington, 6:45 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Athletics at Texas, 8:05 p.m.

Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.

Baltimore at Colorado, 8:40 p.m.

N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Philadelphia at Arizona, 9:40 p.m.

Tuesday, Sept. 1

N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Toronto at Cleveland, 6:40 p.m.

San Francisco at Pittsburgh, 6:40 p.m.

San Diego at Cincinnati, 6:40 p.m.

Seattle at Boston, 6:45 p.m.

Atlanta at Washington, 6:45 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Miami at Kansas City, 7:40 p.m.

Athletics at Texas, 8:05 p.m.

Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.

Baltimore at Colorado, 8:40 p.m.

N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Philadelphia at Arizona, 9:40 p.m.

St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, Sept. 2

San Diego at Cincinnati, 12:40 p.m.

Atlanta at Washington, 1:05 p.m.

Athletics at Texas, 2:35 p.m.

Baltimore at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at Arizona, 3:40 p.m.

Seattle at Boston, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at Tampa Bay, 6:40 p.m.

San Francisco at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Toronto at Cleveland, 6:40 p.m.

Miami at Kansas City, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Detroit at Minnesota, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.

N.Y. Yankees at L.A. Angels, 9:38 p.m.

St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, Sept. 3

San Francisco at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Toronto at Cleveland, 1:10 p.m.

Chicago White Sox at Houston, 2:10 p.m.

Boston at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Kansas City, 7:40 p.m.

Milwaukee at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Texas, 8:05 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

St. Louis at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, Sept. 4

Milwaukee at Cincinnati, 6:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Boston at Baltimore, 7:05 p.m.

San Francisco at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Miami, 7:10 p.m.

Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Tampa Bay at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at Kansas City, 8:10 p.m.

Arizona at Houston, 8:10 p.m.

St. Louis at Colorado, 8:40 p.m.

N.Y. Yankees at San Diego, 9:40 p.m.

Athletics at Seattle, 10:10 p.m.

Washington at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, Sept. 5

Chicago Cubs at Miami, 4:10 p.m.

San Francisco at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 6:05 p.m.

L.A. Angels at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Texas, 7:05 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Toronto at Kansas City, 7:10 p.m.

Arizona at Houston, 7:15 p.m.

Detroit at Cleveland, 7:15 p.m.

Boston at Baltimore, 7:15 p.m.

St. Louis at Colorado, 8:10 p.m.

N.Y. Yankees at San Diego, 8:40 p.m.

Washington at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

Sunday, Sept. 6

Milwaukee at Cincinnati, 12:10 p.m.

L.A. Angels at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Boston at Baltimore, 1:35 p.m.

San Francisco at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Miami, 1:40 p.m.

Detroit at Cleveland, 1:40 p.m.

Minnesota at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Arizona at Houston, 2:10 p.m.

Tampa Bay at Texas, 2:35 p.m.

St. Louis at Colorado, 3:10 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 3:10 p.m.

Athletics at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at San Diego, 4:10 p.m.

Toronto at Kansas City, 7:20 p.m.

Washington at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Monday, Sept. 7

Atlanta at Philadelphia, 1:05 p.m.

Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 1:10 p.m.

Cleveland at Baltimore, 1:35 p.m.

L.A. Angels at Boston, 1:35 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 2:10 p.m.

Arizona at Kansas City, 2:10 p.m.

Washington at San Diego, 5:10 p.m.

St. Louis at San Francisco, 8:10 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Toronto at Athletics, 10:05 p.m.

Tuesday, Sept. 8

Cleveland at Baltimore, 6:35 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.

Houston at Philadelphia, 6:40 p.m.

Minnesota at Detroit, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Boston, 6:45 p.m.

Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 7:40 p.m.

Arizona at Kansas City, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Toronto at Athletics, 9:40 p.m.

Washington at San Diego, 9:40 p.m.

Texas at Seattle, 9:40 p.m.

St. Louis at San Francisco, 9:45 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, Sept. 9

Minnesota at Detroit, 1:10 p.m.

Toronto at Athletics, 3:05 p.m.

St. Louis at San Francisco, 3:45 p.m.

Washington at San Diego, 4:10 p.m.

Cleveland at Baltimore, 6:35 p.m.

Houston at Philadelphia, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Boston, 6:45 p.m.

Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago Cubs at Milwaukee, 7:40 p.m.

Arizona at Kansas City, 7:40 p.m.

Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Texas at Seattle, 9:40 p.m.

Cincinnati at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, Sept. 10

Tampa Bay at Atlanta, 12:15 p.m.

Houston at Philadelphia, 1:05 p.m.

Texas at Seattle, 4:10 p.m.

Colorado at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Pittsburgh at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Friday, Sept. 11

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Colorado at Detroit, 6:40 p.m.

L.A. Angels at Washington, 6:45 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Baltimore at Toronto, 7:07 p.m.

Kansas City at Boston, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at Miami, 7:10 p.m.

Houston at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:40 p.m.

Cleveland at Minnesota, 8:10 p.m.

Chicago White Sox at St. Louis, 8:15 p.m.

Seattle at Athletics, 9:40 p.m.

Texas at Arizona, 9:40 p.m.

San Diego at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, Sept. 12

Colorado at Detroit, 1:10 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Baltimore at Toronto, 3:07 p.m.

L.A. Angels at Washington, 4:05 p.m.

San Diego at San Francisco, 4:05 p.m.

Kansas City at Boston, 4:10 p.m.

Cleveland at Minnesota, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at Miami, 4:10 p.m.

Houston at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:10 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:15 p.m.

Chicago White Sox at St. Louis, 7:15 p.m.

Texas at Arizona, 8:10 p.m.

Seattle at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday, Sept. 13

L.A. Angels at Washington, 1:35 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 1:35 p.m.

Kansas City at Boston, 1:35 p.m.

Baltimore at Toronto, 1:37 p.m.

L.A. Dodgers at Miami, 1:40 p.m.

Houston at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Colorado at Detroit, 1:40 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.

Cleveland at Minnesota, 2:10 p.m.

Chicago White Sox at St. Louis, 2:15 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Seattle at Athletics, 4:05 p.m.

Texas at Arizona, 4:10 p.m.

San Diego at San Francisco, 7:20 p.m.

Monday, Sept. 14

L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.

Detroit at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.

San Francisco at St. Louis, 7:45 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Miami at Arizona, 9:40 p.m.

Tuesday, Sept. 15

Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Athletics at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.

L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Detroit at Toronto, 7:07 p.m.

Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.

Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

San Francisco at St. Louis, 7:45 p.m.

Boston at Texas, 8:05 p.m.

Kansas City at Houston, 8:10 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Miami at Arizona, 9:40 p.m.

Wednesday, Sept. 16

Chicago White Sox at Cleveland, 1:10 p.m.

San Francisco at St. Louis, 1:15 p.m.

N.Y. Yankees at Minnesota, 1:40 p.m.

Detroit at Toronto, 3:07 p.m.

Milwaukee at Pittsburgh, 6:40 p.m.

L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40 p.m.

Athletics at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Philadelphia at Washington, 6:45 p.m.

Baltimore at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Atlanta at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Boston at Texas, 8:05 p.m.

Kansas City at Houston, 8:10 p.m.

San Diego at Colorado, 8:40 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Miami at Arizona, 9:40 p.m.

Thursday, Sept. 17

Milwaukee at Pittsburgh, 12:35 p.m.

L.A. Dodgers at Cincinnati, 12:40 p.m.

Athletics at Tampa Bay, 1:10 p.m.

San Diego at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Kansas City at Houston, 7:15 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Boston at Texas, 8:05 p.m.

Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Friday, Sept. 18

Chicago Cubs at Cincinnati, 6:40 p.m.

Kansas City at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Milwaukee at Baltimore, 7:05 p.m.

Athletics at Cleveland, 7:10 p.m.

Boston at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Toronto at Texas, 8:05 p.m.

Atlanta at Houston, 8:10 p.m.

Seattle at Colorado, 8:10 p.m.

Washington at St. Louis, 8:15 p.m.

Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.

N.Y. Yankees at Arizona, 9:40 p.m.

Miami at San Diego, 9:40 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday, Sept. 19

Milwaukee at Baltimore, 4:05 p.m.

Boston at Tampa Bay, 4:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Athletics at Cleveland, 6:10 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 6:40 p.m.

Kansas City at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Toronto at Texas, 7:05 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Atlanta at Houston, 7:10 p.m.

Washington at St. Louis, 7:15 p.m.

N.Y. Yankees at Arizona, 8:10 p.m.

Seattle at Colorado, 8:10 p.m.

Miami at San Diego, 8:40 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Minnesota at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday, Sept. 20

Kansas City at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 1:40 p.m.

Athletics at Cleveland, 1:40 p.m.

Boston at Tampa Bay, 1:40 p.m.

Detroit at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Atlanta at Houston, 2:10 p.m.

Washington at St. Louis, 2:15 p.m.

Toronto at Texas, 2:35 p.m.

Seattle at Colorado, 3:10 p.m.

Minnesota at L.A. Angels, 4:07 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Arizona, 4:10 p.m.

Miami at San Diego, 4:10 p.m.

Milwaukee at Baltimore, 7:20 p.m.

Monday, Sept. 21

Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.

Washington at Detroit, 6:40 p.m.

Minnesota at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday, Sept. 22

Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 6:40 p.m.

Washington at Detroit, 6:40 p.m.

Cleveland at Boston, 6:45 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.

Miami at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at Texas, 8:05 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.

Houston at Seattle, 9:40 p.m.

Minnesota at San Francisco, 9:45 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Wednesday, Sept. 23

Washington at Detroit, 1:10 p.m.

Minnesota at San Francisco, 3:45 p.m.

Toronto at Baltimore, 6:35 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 6:40 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cleveland at Boston, 7:10 p.m.

Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.

Miami at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 7:40 p.m.

N.Y. Mets at Texas, 8:05 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 9:40 p.m.

Houston at Seattle, 10:10 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Thursday, Sept. 24

St. Louis at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.

Miami at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Mets at Texas, 2:35 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 6:05 p.m.

Cleveland at Boston, 6:45 p.m.

Tampa Bay at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cincinnati at Atlanta, 7:15 p.m.

Houston at Athletics, 9:40 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday, Sept. 25

Pittsburgh at Detroit, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Philadelphia, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 6:45 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Cincinnati at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at Miami, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Boston, 7:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.

Colorado at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Cleveland at Kansas City, 7:40 p.m.

Texas at Minnesota, 8:10 p.m.

Arizona at San Diego, 9:40 p.m.

Houston at Athletics, 9:40 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 10:10 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday, Sept. 26

Pittsburgh at Detroit, 1:10 p.m.

Cincinnati at Toronto, 3:07 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 4:05 p.m.

Texas at Minnesota, 4:10 p.m.

Atlanta at Miami, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Philadelphia, 6:05 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7:10 p.m.

Colorado at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Cleveland at Kansas City, 7:10 p.m.

Chicago Cubs at Boston, 7:15 p.m.

Arizona at San Diego, 8:40 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

Houston at Athletics, 9:40 p.m.

Sunday, Sept. 27

Chicago Cubs at Boston, 3:05 p.m.

Tampa Bay at Philadelphia, 3:05 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 3:05 p.m.

Houston at Athletics, 3:05 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 3:05 p.m.

Cincinnati at Toronto, 3:07 p.m.

Texas at Minnesota, 3:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 3:10 p.m.

Colorado at Chicago White Sox, 3:10 p.m.

Atlanta at Miami, 3:10 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 3:10 p.m.

Arizona at San Diego, 3:10 p.m.

Cleveland at Kansas City, 3:10 p.m.

Pittsburgh at Detroit, 3:10 p.m.

Baltimore at N.Y. Yankees, 3:20 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

