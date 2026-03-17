2026 L.A. Dodgers Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:13 PM

March 26 Arizona, 8:30 p.m.

March 27 Arizona, 10:10 p.m.

March 28 Arizona, 9:10 p.m.

March 30 Cleveland, 10:10 p.m.

March 31 Cleveland, 10:10 p.m.

April 1 Cleveland, 8:20 p.m.

April 3 at Washington, 1:05 p.m.

April 4 at Washington, 4:05 p.m.

April 5 at Washington, 1:35 p.m.

April 6 at Toronto, 7:07 p.m.

April 7 at Toronto, 7:07 p.m.

April 8 at Toronto, 3:07 p.m.

April 10 Texas, 10:10 p.m.

April 11 Texas, 9:10 p.m.

April 12 Texas, 4:10 p.m.

April 13 N.Y. Mets, 10:10 p.m.

April 14 N.Y. Mets, 10:10 p.m.

April 15 N.Y. Mets, 10:10 p.m.

April 17 at Colorado, 8:40 p.m.

April 18 at Colorado, 8:10 p.m.

April 19 at Colorado, 3:10 p.m.

April 20 at Colorado, 8:40 p.m.

April 21 at San Francisco, 9:45 p.m.

April 22 at San Francisco, 9:45 p.m.

April 23 at San Francisco, 3:45 p.m.

April 24 Chicago Cubs, 10:15 p.m.

April 25 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

April 26 Chicago Cubs, 4:10 p.m.

April 27 Miami, 10:10 p.m.

April 28 Miami, 10:10 p.m.

April 29 Miami, 3:10 p.m.

May 1 at St. Louis, 8:15 p.m.

May 2 at St. Louis, 7:15 p.m.

May 3 at St. Louis, 2:15 p.m.

May 4 at Houston, 8:10 p.m.

May 5 at Houston, 8:10 p.m.

May 6 at Houston, 2:10 p.m.

May 8 Atlanta, 10:10 p.m.

May 9 Atlanta, 9:10 p.m.

May 10 Atlanta, 4:10 p.m.

May 11 San Francisco, 10:10 p.m.

May 12 San Francisco, 10:10 p.m.

May 13 San Francisco, 10:10 p.m.

May 14 San Francisco, 10:10 p.m.

May 15 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

May 16 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

May 17 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

May 18 at San Diego, 9:40 p.m.

May 19 at San Diego, 9:40 p.m.

May 20 at San Diego, 8:40 p.m.

May 22 at Milwaukee, 7:40 p.m.

May 23 at Milwaukee, 7:15 p.m.

May 24 at Milwaukee, 2:10 p.m.

May 25 Colorado, 9:10 p.m.

May 26 Colorado, 10:10 p.m.

May 27 Colorado, 10:10 p.m.

May 29 Philadelphia, 10:15 p.m.

May 30 Philadelphia, 10:10 p.m.

May 31 Philadelphia, 4:10 p.m.

June 1 at Arizona, 9:40 p.m.

June 2 at Arizona, 9:40 p.m.

June 3 at Arizona, 9:40 p.m.

June 4 at Arizona, 9:40 p.m.

June 5 L.A. Angels, 10:10 p.m.

June 6 L.A. Angels, 10:10 p.m.

June 7 L.A. Angels, 4:10 p.m.

June 9 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 10 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 11 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 12 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 13 at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

June 14 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

June 15 Tampa Bay, 10:10 p.m.

June 16 Tampa Bay, 10:10 p.m.

June 17 Tampa Bay, 3:10 p.m.

June 19 Baltimore, 10:10 p.m.

June 20 Baltimore, 10:10 p.m.

June 21 Baltimore, 4:10 p.m.

June 22 at Minnesota, 7:40 p.m.

June 23 at Minnesota, 7:40 p.m.

June 24 at Minnesota, 7:40 p.m.

June 26 at San Diego, 9:45 p.m.

June 27 at San Diego, 8:40 p.m.

June 28 at San Diego, 4:10 p.m.

June 29 at Athletics, 9:40 p.m.

June 30 at Athletics, 9:40 p.m.

July 1 at Athletics, 9:40 p.m.

July 2 San Diego, 10:10 p.m.

July 3 San Diego, 10:10 p.m.

July 4 San Diego, 10:10 p.m.

July 5 San Diego, 7:20 p.m.

July 6 Colorado, 10:10 p.m.

July 7 Colorado, 10:10 p.m.

July 8 Colorado, 10:10 p.m.

July 10 Arizona, 10:10 p.m.

July 11 Arizona, 9:10 p.m.

July 12 Arizona, 4:10 p.m.

July 17 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

July 18 at N.Y. Yankees, 8:08 p.m.

July 19 at N.Y. Yankees, 7:20 p.m.

July 20 at Philadelphia, 7:10 p.m.

July 21 at Philadelphia, 6:40 p.m.

July 22 at Philadelphia, 6:40 p.m.

July 24 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 25 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

July 26 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

July 28 Seattle, 10:10 p.m.

July 29 Seattle, 10:10 p.m.

July 30 Seattle, 10:10 p.m.

July 31 Boston, 10:10 p.m.

Aug. 1 Boston, 9:10 p.m.

Aug. 2 Boston, 7:20 p.m.

Aug. 3 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Aug. 4 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Aug. 5 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 7 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 8 at Arizona, 8:10 p.m.

Aug. 9 at Arizona, 4:10 p.m.

Aug. 10 Kansas City, 10:10 p.m.

Aug. 11 Kansas City, 10:10 p.m.

Aug. 12 Kansas City, 10:10 p.m.

Aug. 13 Milwaukee, 10:10 p.m.

Aug. 14 Milwaukee, 10:10 p.m.

Aug. 15 Milwaukee, 7:15 p.m.

Aug. 16 Milwaukee, 4:10 p.m.

Aug. 17 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 18 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 19 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 21 Pittsburgh, 10:10 p.m.

Aug. 22 Pittsburgh, 9:10 p.m.

Aug. 23 Pittsburgh, 4:10 p.m.

Aug. 25 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 26 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 27 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 28 at Detroit, 6:40 p.m.

Aug. 29 at Detroit, 1:10 p.m.

Aug. 30 at Detroit, 1:40 p.m.

Sept. 1 St. Louis, 10:10 p.m.

Sept. 2 St. Louis, 10:10 p.m.

Sept. 3 St. Louis, 10:10 p.m.

Sept. 4 Washington, 10:10 p.m.

Sept. 5 Washington, 9:10 p.m.

Sept. 6 Washington, 10:10 p.m.

Sept. 7 Cincinnati, 9:10 p.m.

Sept. 8 Cincinnati, 10:10 p.m.

Sept. 9 Cincinnati, 10:10 p.m.

Sept. 11 at Miami, 7:10 p.m.

Sept. 12 at Miami, 4:10 p.m.

Sept. 13 at Miami, 1:40 p.m.

Sept. 14 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Sept. 15 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Sept. 16 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Sept. 17 at Cincinnati, 12:40 p.m.

Sept. 18 San Francisco, 10:10 p.m.

Sept. 19 San Francisco, 9:10 p.m.

Sept. 20 San Francisco, 4:10 p.m.

Sept. 22 San Diego, 10:10 p.m.

Sept. 23 San Diego, 10:10 p.m.

Sept. 24 San Diego, 10:10 p.m.

Sept. 25 at San Francisco, 10:15 p.m.

Sept. 26 at San Francisco, 4:05 p.m.

Sept. 27 at San Francisco, 3:05 p.m.

