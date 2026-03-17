2026 Kansas City Royals Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 27 at Atlanta, 7:15 p.m.

March 28 at Atlanta, 7:15 p.m.

March 29 at Atlanta, 1:35 p.m.

March 30 Minnesota, 4:10 p.m.

April 1 Minnesota, 7:40 p.m.

April 2 Minnesota, 2:10 p.m.

April 3 Milwaukee, 7:45 p.m.

April 4 Milwaukee, 4:10 p.m.

April 5 Milwaukee, 2:10 p.m.

April 6 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 7 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 8 at Cleveland, 1:10 p.m.

April 9 Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 10 Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 11 Chicago White Sox, 4:10 p.m.

April 12 Chicago White Sox, 2:10 p.m.

April 14 at Detroit, 6:40 p.m.

April 15 at Detroit, 6:40 p.m.

April 16 at Detroit, 1:10 p.m.

April 17 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

April 18 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

April 19 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

April 20 Baltimore, 7:40 p.m.

April 21 Baltimore, 7:40 p.m.

April 22 Baltimore, 2:10 p.m.

April 24 L.A. Angels, 7:40 p.m.

April 25 L.A. Angels, 7:10 p.m.

April 26 L.A. Angels, 7:20 p.m.

April 28 at Athletics, 9:40 p.m.

April 29 at Athletics, 9:40 p.m.

April 30 at Athletics, 3:05 p.m.

May 1 at Seattle, 9:45 p.m.

May 2 at Seattle, 9:40 p.m.

May 3 at Seattle, 4:10 p.m.

May 4 Cleveland, 7:40 p.m.

May 5 Cleveland, 7:40 p.m.

May 6 Cleveland, 7:40 p.m.

May 7 Cleveland, 2:10 p.m.

May 8 Detroit, 7:40 p.m.

May 9 Detroit, 7:10 p.m.

May 10 Detroit, 7:20 p.m.

May 12 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

May 13 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

May 14 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

May 15 at St. Louis, 8:15 p.m.

May 16 at St. Louis, 2:15 p.m.

May 17 at St. Louis, 2:15 p.m.

May 18 Boston, 7:40 p.m.

May 19 Boston, 7:40 p.m.

May 20 Boston, 7:40 p.m.

May 22 Seattle, 7:40 p.m.

May 23 Seattle, 4:10 p.m.

May 24 Seattle, 2:10 p.m.

May 25 N.Y. Yankees, 3:40 p.m.

May 26 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.

May 27 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.

May 29 at Texas, 8:05 p.m.

May 30 at Texas, 4:05 p.m.

May 31 at Texas, 2:35 p.m.

June 1 at Cincinnati, 7:10 p.m.

June 2 at Cincinnati, 7:10 p.m.

June 3 at Cincinnati, 7:10 p.m.

June 4 at Minnesota, 7:40 p.m.

June 5 at Minnesota, 8:15 p.m.

June 6 at Minnesota, 2:10 p.m.

June 7 at Minnesota, 2:10 p.m.

June 9 Texas, 7:40 p.m.

June 10 Texas, 7:40 p.m.

June 11 Texas, 2:10 p.m.

June 12 Houston, 8:10 p.m.

June 13 Houston, 7:15 p.m.

June 14 Houston, 2:10 p.m.

June 15 at Washington, 6:45 p.m.

June 16 at Washington, 6:45 p.m.

June 17 at Washington, 1:05 p.m.

June 18 St. Louis, 7:40 p.m.

June 19 St. Louis, 8:15 p.m.

June 21 St. Louis, 2:10 p.m.

June 22 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

June 23 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

June 24 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

June 25 at Tampa Bay, 12:10 p.m.

June 26 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 27 at Chicago White Sox, 4:10 p.m.

June 28 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

June 30 Tampa Bay, 7:40 p.m.

July 1 Tampa Bay, 7:40 p.m.

July 2 Tampa Bay, 7:40 p.m.

July 4 Philadelphia, 8:10 p.m.

July 5 Philadelphia, 3:00 p.m.

July 6 Philadelphia, 2:10 p.m.

July 7 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 8 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 9 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

July 10 at Baltimore, 7:05 p.m.

July 11 at Baltimore, 7:05 p.m.

July 12 at Baltimore, 1:35 p.m.

July 17 San Diego, 8:10 p.m.

July 18 San Diego, 4:10 p.m.

July 19 San Diego, 2:10 p.m.

July 20 San Francisco, 7:40 p.m.

July 21 San Francisco, 7:40 p.m.

July 22 San Francisco, 2:10 p.m.

July 23 at Detroit, 6:40 p.m.

July 24 at Detroit, 6:40 p.m.

July 25 at Detroit, 1:10 p.m.

July 26 at Detroit, 1:40 p.m.

July 28 at Minnesota, 7:40 p.m.

July 29 at Minnesota, 7:40 p.m.

July 30 at Minnesota, 1:40 p.m.

July 31 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 1 at Colorado, 8:10 p.m.

Aug. 2 at Colorado, 3:10 p.m.

Aug. 4 Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 5 Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 6 Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 7 Chicago Cubs, 8:10 p.m.

Aug. 8 Chicago Cubs, 7:10 p.m.

Aug. 9 Chicago Cubs, 2:10 p.m.

Aug. 10 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Aug. 11 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Aug. 12 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Aug. 14 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Aug. 15 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Aug. 16 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Aug. 17 Athletics, 7:40 p.m.

Aug. 18 Athletics, 7:40 p.m.

Aug. 19 Athletics, 7:40 p.m.

Aug. 20 Athletics, 2:10 p.m.

Aug. 21 Detroit, 8:10 p.m.

Aug. 22 Detroit, 7:15 p.m.

Aug. 23 Detroit, 2:10 p.m.

Aug. 25 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 26 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 27 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 28 at Cleveland, 7:10 p.m.

Aug. 29 at Cleveland, 4:10 p.m.

Aug. 30 at Cleveland, 1:40 p.m.

Sept. 1 Miami, 7:40 p.m.

Sept. 2 Miami, 7:40 p.m.

Sept. 3 Miami, 7:40 p.m.

Sept. 4 Toronto, 8:10 p.m.

Sept. 5 Toronto, 7:10 p.m.

Sept. 6 Toronto, 7:20 p.m.

Sept. 7 Arizona, 2:10 p.m.

Sept. 8 Arizona, 7:40 p.m.

Sept. 9 Arizona, 7:40 p.m.

Sept. 11 at Boston, 7:10 p.m.

Sept. 12 at Boston, 4:10 p.m.

Sept. 13 at Boston, 1:35 p.m.

Sept. 15 at Houston, 8:10 p.m.

Sept. 16 at Houston, 8:10 p.m.

Sept. 17 at Houston, 7:15 p.m.

Sept. 18 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 19 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 20 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Sept. 22 Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Sept. 23 Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Sept. 24 Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Sept. 25 Cleveland, 7:40 p.m.

Sept. 26 Cleveland, 7:10 p.m.

Sept. 27 Cleveland, 3:10 p.m.

