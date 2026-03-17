2026 Kansas City Royals Schedule

March 27 at Atlanta, 7:15 p.m.
March 28 at Atlanta, 7:15 p.m.
March 29 at Atlanta, 1:35 p.m.
March 30 Minnesota, 4:10 p.m.
April 1 Minnesota, 7:40 p.m.
April 2 Minnesota, 2:10 p.m.
April 3 Milwaukee, 7:45 p.m.
April 4 Milwaukee, 4:10 p.m.
April 5 Milwaukee, 2:10 p.m.
April 6 at Cleveland, 6:10 p.m.
April 7 at Cleveland, 6:10 p.m.
April 8 at Cleveland, 1:10 p.m.
April 9 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
April 10 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
April 11 Chicago White Sox, 4:10 p.m.
April 12 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
April 14 at Detroit, 6:40 p.m.
April 15 at Detroit, 6:40 p.m.
April 16 at Detroit, 1:10 p.m.
April 17 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
April 18 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
April 19 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
April 20 Baltimore, 7:40 p.m.
April 21 Baltimore, 7:40 p.m.
April 22 Baltimore, 2:10 p.m.
April 24 L.A. Angels, 7:40 p.m.
April 25 L.A. Angels, 7:10 p.m.
April 26 L.A. Angels, 7:20 p.m.
April 28 at Athletics, 9:40 p.m.
April 29 at Athletics, 9:40 p.m.
April 30 at Athletics, 3:05 p.m.
May 1 at Seattle, 9:45 p.m.
May 2 at Seattle, 9:40 p.m.
May 3 at Seattle, 4:10 p.m.
May 4 Cleveland, 7:40 p.m.
May 5 Cleveland, 7:40 p.m.
May 6 Cleveland, 7:40 p.m.
May 7 Cleveland, 2:10 p.m.
May 8 Detroit, 7:40 p.m.
May 9 Detroit, 7:10 p.m.
May 10 Detroit, 7:20 p.m.
May 12 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
May 13 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
May 14 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
May 15 at St. Louis, 8:15 p.m.
May 16 at St. Louis, 2:15 p.m.
May 17 at St. Louis, 2:15 p.m.
May 18 Boston, 7:40 p.m.
May 19 Boston, 7:40 p.m.
May 20 Boston, 7:40 p.m.
May 22 Seattle, 7:40 p.m.
May 23 Seattle, 4:10 p.m.
May 24 Seattle, 2:10 p.m.
May 25 N.Y. Yankees, 3:40 p.m.
May 26 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
May 27 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
May 29 at Texas, 8:05 p.m.
May 30 at Texas, 4:05 p.m.
May 31 at Texas, 2:35 p.m.
June 1 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 2 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 3 at Cincinnati, 7:10 p.m.
June 4 at Minnesota, 7:40 p.m.
June 5 at Minnesota, 8:15 p.m.
June 6 at Minnesota, 2:10 p.m.
June 7 at Minnesota, 2:10 p.m.
June 9 Texas, 7:40 p.m.
June 10 Texas, 7:40 p.m.
June 11 Texas, 2:10 p.m.
June 12 Houston, 8:10 p.m.
June 13 Houston, 7:15 p.m.
June 14 Houston, 2:10 p.m.
June 15 at Washington, 6:45 p.m.
June 16 at Washington, 6:45 p.m.
June 17 at Washington, 1:05 p.m.
June 18 St. Louis, 7:40 p.m.
June 19 St. Louis, 8:15 p.m.
June 21 St. Louis, 2:10 p.m.
June 22 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
June 23 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
June 24 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
June 25 at Tampa Bay, 12:10 p.m.
June 26 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 27 at Chicago White Sox, 4:10 p.m.
June 28 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
June 30 Tampa Bay, 7:40 p.m.
July 1 Tampa Bay, 7:40 p.m.
July 2 Tampa Bay, 7:40 p.m.
July 4 Philadelphia, 8:10 p.m.
July 5 Philadelphia, 3:00 p.m.
July 6 Philadelphia, 2:10 p.m.
July 7 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 8 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 9 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
July 10 at Baltimore, 7:05 p.m.
July 11 at Baltimore, 7:05 p.m.
July 12 at Baltimore, 1:35 p.m.
July 17 San Diego, 8:10 p.m.
July 18 San Diego, 4:10 p.m.
July 19 San Diego, 2:10 p.m.
July 20 San Francisco, 7:40 p.m.
July 21 San Francisco, 7:40 p.m.
July 22 San Francisco, 2:10 p.m.
July 23 at Detroit, 6:40 p.m.
July 24 at Detroit, 6:40 p.m.
July 25 at Detroit, 1:10 p.m.
July 26 at Detroit, 1:40 p.m.
July 28 at Minnesota, 7:40 p.m.
July 29 at Minnesota, 7:40 p.m.
July 30 at Minnesota, 1:40 p.m.
July 31 at Colorado, 8:40 p.m.
Aug. 1 at Colorado, 8:10 p.m.
Aug. 2 at Colorado, 3:10 p.m.
Aug. 4 Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 5 Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 6 Minnesota, 7:40 p.m.
Aug. 7 Chicago Cubs, 8:10 p.m.
Aug. 8 Chicago Cubs, 7:10 p.m.
Aug. 9 Chicago Cubs, 2:10 p.m.
Aug. 10 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 11 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 12 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 14 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 15 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 16 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Aug. 17 Athletics, 7:40 p.m.
Aug. 18 Athletics, 7:40 p.m.
Aug. 19 Athletics, 7:40 p.m.
Aug. 20 Athletics, 2:10 p.m.
Aug. 21 Detroit, 8:10 p.m.
Aug. 22 Detroit, 7:15 p.m.
Aug. 23 Detroit, 2:10 p.m.
Aug. 25 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 26 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 27 at Toronto, 7:07 p.m.
Aug. 28 at Cleveland, 7:10 p.m.
Aug. 29 at Cleveland, 4:10 p.m.
Aug. 30 at Cleveland, 1:40 p.m.
Sept. 1 Miami, 7:40 p.m.
Sept. 2 Miami, 7:40 p.m.
Sept. 3 Miami, 7:40 p.m.
Sept. 4 Toronto, 8:10 p.m.
Sept. 5 Toronto, 7:10 p.m.
Sept. 6 Toronto, 7:20 p.m.
Sept. 7 Arizona, 2:10 p.m.
Sept. 8 Arizona, 7:40 p.m.
Sept. 9 Arizona, 7:40 p.m.
Sept. 11 at Boston, 7:10 p.m.
Sept. 12 at Boston, 4:10 p.m.
Sept. 13 at Boston, 1:35 p.m.
Sept. 15 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 16 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 17 at Houston, 7:15 p.m.
Sept. 18 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 19 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 20 at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Sept. 22 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 23 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 24 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Sept. 25 Cleveland, 7:40 p.m.
Sept. 26 Cleveland, 7:10 p.m.
Sept. 27 Cleveland, 3:10 p.m.
