2026 Cleveland Guardians Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 26 at Seattle, 10:10 p.m.

March 27 at Seattle, 9:45 p.m.

March 28 at Seattle, 9:40 p.m.

March 29 at Seattle, 7:20 p.m.

March 30 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

March 31 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

April 1 at L.A. Dodgers, 8:20 p.m.

April 3 Chicago Cubs, 4:10 p.m.

April 4 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

April 5 Chicago Cubs, 1:40 p.m.

April 6 Kansas City, 6:10 p.m.

April 7 Kansas City, 6:10 p.m.

April 8 Kansas City, 1:10 p.m.

April 10 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 11 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 12 at Atlanta, 7:20 p.m.

April 13 at St. Louis, 7:45 p.m.

April 14 at St. Louis, 7:45 p.m.

April 15 at St. Louis, 1:15 p.m.

April 16 Baltimore, 6:10 p.m.

April 17 Baltimore, 6:10 p.m.

April 18 Baltimore, 6:10 p.m.

April 19 Baltimore, 1:40 p.m.

April 20 Houston, 6:10 p.m.

April 21 Houston, 6:10 p.m.

April 22 Houston, 1:10 p.m.

April 24 at Toronto, 7:07 p.m.

April 25 at Toronto, 3:07 p.m.

April 26 at Toronto, 1:37 p.m.

April 27 Tampa Bay, 6:10 p.m.

April 28 Tampa Bay, 6:10 p.m.

April 29 Tampa Bay, 1:10 p.m.

May 1 at Athletics, 9:40 p.m.

May 2 at Athletics, 4:05 p.m.

May 3 at Athletics, 4:05 p.m.

May 4 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 5 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 6 at Kansas City, 7:40 p.m.

May 7 at Kansas City, 2:10 p.m.

May 8 Minnesota, 7:15 p.m.

May 9 Minnesota, 6:10 p.m.

May 10 Minnesota, 1:40 p.m.

May 11 L.A. Angels, 6:10 p.m.

May 12 L.A. Angels, 6:10 p.m.

May 13 L.A. Angels, 1:10 p.m.

May 15 Cincinnati, 7:10 p.m.

May 16 Cincinnati, 6:10 p.m.

May 17 Cincinnati, 1:40 p.m.

May 18 at Detroit, 6:40 p.m.

May 19 at Detroit, 6:40 p.m.

May 20 at Detroit, 6:40 p.m.

May 21 at Detroit, 1:10 p.m.

May 22 at Philadelphia, 6:40 p.m.

May 23 at Philadelphia, 4:05 p.m.

May 24 at Philadelphia, 1:35 p.m.

May 25 Washington, 6:10 p.m.

May 26 Washington, 6:10 p.m.

May 27 Washington, 1:10 p.m.

May 29 Boston, 7:10 p.m.

May 30 Boston, 4:10 p.m.

May 31 Boston, 1:40 p.m.

June 2 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

June 3 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

June 4 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

June 5 at Texas, 8:15 p.m.

June 6 at Texas, 7:35 p.m.

June 7 at Texas, 2:35 p.m.

June 8 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

June 9 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

June 10 N.Y. Yankees, 1:10 p.m.

June 12 Detroit, 7:10 p.m.

June 13 Detroit, 4:10 p.m.

June 14 Detroit, 1:40 p.m.

June 16 at Milwaukee, 7:40 p.m.

June 17 at Milwaukee, 7:40 p.m.

June 18 at Milwaukee, 2:10 p.m.

June 19 at Houston, 8:10 p.m.

June 20 at Houston, 7:15 p.m.

June 21 at Houston, 2:10 p.m.

June 22 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 23 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

June 24 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

June 26 Seattle, 7:10 p.m.

June 27 Seattle, 7:10 p.m.

June 28 Seattle, 1:40 p.m.

June 29 Texas, 7:10 p.m.

June 30 Texas, 6:40 p.m.

July 1 Texas, 1:10 p.m.

July 2 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

July 3 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

July 4 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

July 5 Chicago White Sox, 2:00 p.m.

July 7 at Minnesota, 7:40 p.m.

July 8 at Minnesota, 7:40 p.m.

July 9 at Minnesota, 1:40 p.m.

July 10 at Miami, 7:10 p.m.

July 11 at Miami, 4:10 p.m.

July 12 at Miami, 1:40 p.m.

July 17 Pittsburgh, 7:10 p.m.

July 18 Pittsburgh, 4:10 p.m.

July 19 Pittsburgh, 1:40 p.m.

July 20 Minnesota, 6:40 p.m.

July 21 Minnesota, 6:40 p.m.

July 22 Minnesota, 6:40 p.m.

July 23 Minnesota, 1:10 p.m.

July 24 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

July 25 at Tampa Bay, 6:10 p.m.

July 26 at Tampa Bay, 12:15 p.m.

July 27 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 28 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 29 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 31 Arizona, 7:10 p.m.

Aug. 1 Arizona, 7:15 p.m.

Aug. 2 Arizona, 1:40 p.m.

Aug. 4 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Aug. 5 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Aug. 6 N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Aug. 7 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Aug. 8 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Aug. 9 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Aug. 11 at Detroit, 6:40 p.m.

Aug. 12 at Detroit, 6:40 p.m.

Aug. 13 at Detroit, 1:10 p.m.

Aug. 14 San Diego, 7:10 p.m.

Aug. 15 San Diego, 7:10 p.m.

Aug. 16 San Diego, 1:40 p.m.

Aug. 18 San Francisco, 6:40 p.m.

Aug. 19 San Francisco, 6:40 p.m.

Aug. 20 San Francisco, 1:10 p.m.

Aug. 21 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 22 at Colorado, 8:10 p.m.

Aug. 23 at Colorado, 3:10 p.m.

Aug. 24 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Aug. 25 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Aug. 26 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Aug. 28 Kansas City, 7:10 p.m.

Aug. 29 Kansas City, 4:10 p.m.

Aug. 30 Kansas City, 1:40 p.m.

Sept. 1 Toronto, 6:40 p.m.

Sept. 2 Toronto, 6:40 p.m.

Sept. 3 Toronto, 1:10 p.m.

Sept. 4 Detroit, 7:10 p.m.

Sept. 5 Detroit, 7:15 p.m.

Sept. 6 Detroit, 1:40 p.m.

Sept. 7 at Baltimore, 1:35 p.m.

Sept. 8 at Baltimore, 6:35 p.m.

Sept. 9 at Baltimore, 6:35 p.m.

Sept. 11 at Minnesota, 8:10 p.m.

Sept. 12 at Minnesota, 4:10 p.m.

Sept. 13 at Minnesota, 2:10 p.m.

Sept. 14 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

Sept. 15 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

Sept. 16 Chicago White Sox, 1:10 p.m.

Sept. 18 Athletics, 7:10 p.m.

Sept. 19 Athletics, 6:10 p.m.

Sept. 20 Athletics, 1:40 p.m.

Sept. 22 at Boston, 6:45 p.m.

Sept. 23 at Boston, 7:10 p.m.

Sept. 24 at Boston, 6:45 p.m.

Sept. 25 at Kansas City, 7:40 p.m.

Sept. 26 at Kansas City, 7:10 p.m.

Sept. 27 at Kansas City, 3:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

