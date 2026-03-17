2026 Cleveland Guardians Schedule

March 26 at Seattle, 10:10 p.m.
March 27 at Seattle, 9:45 p.m.
March 28 at Seattle, 9:40 p.m.
March 29 at Seattle, 7:20 p.m.
March 30 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
March 31 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
April 1 at L.A. Dodgers, 8:20 p.m.
April 3 Chicago Cubs, 4:10 p.m.
April 4 Chicago Cubs, 7:15 p.m.
April 5 Chicago Cubs, 1:40 p.m.
April 6 Kansas City, 6:10 p.m.
April 7 Kansas City, 6:10 p.m.
April 8 Kansas City, 1:10 p.m.
April 10 at Atlanta, 7:15 p.m.
April 11 at Atlanta, 7:15 p.m.
April 12 at Atlanta, 7:20 p.m.
April 13 at St. Louis, 7:45 p.m.
April 14 at St. Louis, 7:45 p.m.
April 15 at St. Louis, 1:15 p.m.
April 16 Baltimore, 6:10 p.m.
April 17 Baltimore, 6:10 p.m.
April 18 Baltimore, 6:10 p.m.
April 19 Baltimore, 1:40 p.m.
April 20 Houston, 6:10 p.m.
April 21 Houston, 6:10 p.m.
April 22 Houston, 1:10 p.m.
April 24 at Toronto, 7:07 p.m.
April 25 at Toronto, 3:07 p.m.
April 26 at Toronto, 1:37 p.m.
April 27 Tampa Bay, 6:10 p.m.
April 28 Tampa Bay, 6:10 p.m.
April 29 Tampa Bay, 1:10 p.m.
May 1 at Athletics, 9:40 p.m.
May 2 at Athletics, 4:05 p.m.
May 3 at Athletics, 4:05 p.m.
May 4 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 5 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 6 at Kansas City, 7:40 p.m.
May 7 at Kansas City, 2:10 p.m.
May 8 Minnesota, 7:15 p.m.
May 9 Minnesota, 6:10 p.m.
May 10 Minnesota, 1:40 p.m.
May 11 L.A. Angels, 6:10 p.m.
May 12 L.A. Angels, 6:10 p.m.
May 13 L.A. Angels, 1:10 p.m.
May 15 Cincinnati, 7:10 p.m.
May 16 Cincinnati, 6:10 p.m.
May 17 Cincinnati, 1:40 p.m.
May 18 at Detroit, 6:40 p.m.
May 19 at Detroit, 6:40 p.m.
May 20 at Detroit, 6:40 p.m.
May 21 at Detroit, 1:10 p.m.
May 22 at Philadelphia, 6:40 p.m.
May 23 at Philadelphia, 4:05 p.m.
May 24 at Philadelphia, 1:35 p.m.
May 25 Washington, 6:10 p.m.
May 26 Washington, 6:10 p.m.
May 27 Washington, 1:10 p.m.
May 29 Boston, 7:10 p.m.
May 30 Boston, 4:10 p.m.
May 31 Boston, 1:40 p.m.
June 2 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 3 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 4 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
June 5 at Texas, 8:15 p.m.
June 6 at Texas, 7:35 p.m.
June 7 at Texas, 2:35 p.m.
June 8 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.
June 9 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.
June 10 N.Y. Yankees, 1:10 p.m.
June 12 Detroit, 7:10 p.m.
June 13 Detroit, 4:10 p.m.
June 14 Detroit, 1:40 p.m.
June 16 at Milwaukee, 7:40 p.m.
June 17 at Milwaukee, 7:40 p.m.
June 18 at Milwaukee, 2:10 p.m.
June 19 at Houston, 8:10 p.m.
June 20 at Houston, 7:15 p.m.
June 21 at Houston, 2:10 p.m.
June 22 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 23 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 24 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
June 26 Seattle, 7:10 p.m.
June 27 Seattle, 7:10 p.m.
June 28 Seattle, 1:40 p.m.
June 29 Texas, 7:10 p.m.
June 30 Texas, 6:40 p.m.
July 1 Texas, 1:10 p.m.
July 2 Chicago White Sox, 6:40 p.m.
July 3 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
July 4 Chicago White Sox, 7:10 p.m.
July 5 Chicago White Sox, 2:00 p.m.
July 7 at Minnesota, 7:40 p.m.
July 8 at Minnesota, 7:40 p.m.
July 9 at Minnesota, 1:40 p.m.
July 10 at Miami, 7:10 p.m.
July 11 at Miami, 4:10 p.m.
July 12 at Miami, 1:40 p.m.
July 17 Pittsburgh, 7:10 p.m.
July 18 Pittsburgh, 4:10 p.m.
July 19 Pittsburgh, 1:40 p.m.
July 20 Minnesota, 6:40 p.m.
July 21 Minnesota, 6:40 p.m.
July 22 Minnesota, 6:40 p.m.
July 23 Minnesota, 1:10 p.m.
July 24 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
July 25 at Tampa Bay, 6:10 p.m.
July 26 at Tampa Bay, 12:15 p.m.
July 27 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 28 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 29 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 31 Arizona, 7:10 p.m.
Aug. 1 Arizona, 7:15 p.m.
Aug. 2 Arizona, 1:40 p.m.
Aug. 4 N.Y. Mets, 6:40 p.m.
Aug. 5 N.Y. Mets, 6:40 p.m.
Aug. 6 N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Aug. 7 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Aug. 8 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Aug. 9 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Aug. 11 at Detroit, 6:40 p.m.
Aug. 12 at Detroit, 6:40 p.m.
Aug. 13 at Detroit, 1:10 p.m.
Aug. 14 San Diego, 7:10 p.m.
Aug. 15 San Diego, 7:10 p.m.
Aug. 16 San Diego, 1:40 p.m.
Aug. 18 San Francisco, 6:40 p.m.
Aug. 19 San Francisco, 6:40 p.m.
Aug. 20 San Francisco, 1:10 p.m.
Aug. 21 at Colorado, 8:40 p.m.
Aug. 22 at Colorado, 8:10 p.m.
Aug. 23 at Colorado, 3:10 p.m.
Aug. 24 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 25 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 26 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Aug. 28 Kansas City, 7:10 p.m.
Aug. 29 Kansas City, 4:10 p.m.
Aug. 30 Kansas City, 1:40 p.m.
Sept. 1 Toronto, 6:40 p.m.
Sept. 2 Toronto, 6:40 p.m.
Sept. 3 Toronto, 1:10 p.m.
Sept. 4 Detroit, 7:10 p.m.
Sept. 5 Detroit, 7:15 p.m.
Sept. 6 Detroit, 1:40 p.m.
Sept. 7 at Baltimore, 1:35 p.m.
Sept. 8 at Baltimore, 6:35 p.m.
Sept. 9 at Baltimore, 6:35 p.m.
Sept. 11 at Minnesota, 8:10 p.m.
Sept. 12 at Minnesota, 4:10 p.m.
Sept. 13 at Minnesota, 2:10 p.m.
Sept. 14 Chicago White Sox, 6:40 p.m.
Sept. 15 Chicago White Sox, 6:40 p.m.
Sept. 16 Chicago White Sox, 1:10 p.m.
Sept. 18 Athletics, 7:10 p.m.
Sept. 19 Athletics, 6:10 p.m.
Sept. 20 Athletics, 1:40 p.m.
Sept. 22 at Boston, 6:45 p.m.
Sept. 23 at Boston, 7:10 p.m.
Sept. 24 at Boston, 6:45 p.m.
Sept. 25 at Kansas City, 7:40 p.m.
Sept. 26 at Kansas City, 7:10 p.m.
Sept. 27 at Kansas City, 3:10 p.m.
