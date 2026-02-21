Women’s College Basketball Scores

Saturday, Feb. 21
EAST
Albany 69, UMBC 63, 2OT
Binghamton 69, UMass Lowell 44
Butler 66, Georgetown 58
Canisius 68, Mount St Marys 63, OT
Central Connecticut 86, Chicago State 75
Columbia 81, Dartmouth 42
Duquesne 72, VCU 61
Fairfield 81, Siena 51
Fairleigh Dickinson 69, New Haven 55
Harvard 74, Cornell 37
Holy Cross 63, Bucknell 41
Iona 66, Saint Peter’s 55
Lafayette 56, American 41
Le Moyne 53, Stonehill 49
Lehigh 76, Boston University 61
Loyola Chicago 58, St. Bonaventure 55
Maine 67, New Hampshire 61
Manhattan 82, Merrimack 67
Mercyhurst 58, LIU 55
Navy 54, Army 51
Niagara 56, Rider 52
Penn 68, Yale 52
Penn State 87, Rutgers 78
Princeton 69, Brown 37
Quinnipiac 55, Sacred Heart 39
Rhode Island 69, Fordham 39
Vermont 67, NJIT 37
Wagner 58, St. Francis (PA) 51
West Virginia 72, Oklahoma State 40
SOUTH
Alabama A&M 55, Bethune-Cookman 43
Alabama State 62, Florida A&M 59
Arkansas State 92, Louisiana 66
Austin Peay 82, Bellarmine 41
Central Arkansas 73, West Georgia 59
Chattanooga 56, UNC Greensboro 54
Davidson 79, Dayton 67
Delaware State 74, Morgan State 59
East Tennessee State 61, Western Carolina 51
Florida International 66, Liberty 45
George Mason 67, George Washington 52
Georgia Southern 67, Louisiana-Monroe 54
High Point 83, Gardner-Webb 53
Howard 66, North Carolina Central 58
Jackson State 52, Alcorn State 49, OT
Jacksonville 70, Florida Gulf Coast 61
Jacksonville State 69, Sam Houston 68
James Madison 74, Appalachian State 48
Lindenwood 70, Tennessee Tech 57
Louisiana Tech 63, Kennesaw State 59
Marshall 82, Georgia State 75
Maryland-Eastern Shore 66, Coppin State 64
McNeese 72, Texas A&M-CC 55
Mercer 80, Furman 63
Mississippi Valley State 78, Texas Southern 64
Norfolk State 93, South Carolina State 52
North Alabama 68, Lipscomb 63
North Florida 62, Queens 51
North Texas 82, Charlotte 73
Northern Kentucky 68, Wright State 62
Northwestern State 70, Houston Christian 64
Old Dominion 73, Coastal Carolina 60
Radford 92, Charleston Southern 78
Rice 60, East Carolina 58
SIU Edwardsville 67, Tennessee State 52
South Florida 75, Florida Atlantic 55
Southern University 59, Grambling State 45
Stetson 69, Eastern Kentucky 54
Troy 97, Southern Miss 80
UNC Asheville 76, Presbyterian 58
USC Upstate 65, Longwood 63, 2OT
UT Rio Grande Valley 77, Southeastern Louisiana 54
Western Kentucky 70, Middle Tennessee 65
Wofford 52, Samford 44
MIDWEST
Bowling Green 61, Toledo 52
Cincinnati 73, UCF 60
Eastern Michigan 73, Buffalo 63
Evansville 64, Northern Iowa 63, OT
Green Bay 91, Milwaukee 57
Indiana State 81, Southern Illinois 73
Kansas 75, Kansas State 68
Kent State 80, Akron 61
Miami (OH) 68, Ball State 64
Missouri State 83, Delaware 57
North Dakota State 81, South Dakota 68
Oakland 71, Robert Morris 61
Oral Roberts 70, Kansas City 68
Saint Joseph’s 65, Saint Louis 54
Southern Indiana 72, Eastern Illinois 63
St. Thomas 70, North Dakota 58
UMass 69, Central Michigan 50
Western Illinois 74, Morehead State 53
Western Michigan 65, Northern Illinois 60
Wichita State 62, UTSA 61
Youngstown State 76, Purdue Fort Wayne 71
SOUTHWEST
Arkansas-Pine Bluff 81, Prairie View A&M 56
Baylor 74, Arizona 60
Incarnate Word 71, East Texas A&M 61
Lamar 84, New Orleans 54
South Alabama 64, Texas State 59
Southeast Missouri State 71, Little Rock 62
Stephen F. Austin 77, Nicholls State 57
FAR WEST
Arizona State 81, Houston 56
BYU 86, Utah 74
Boise State 71, San Jose State 48
Cal State Fullerton 60, Cal State Bakersfield 57
Cal State Northridge 85, Long Beach State 75
Colorado 75, Texas Tech 68
Colorado State 62, Wyoming 48
Eastern Washington 87, Portland State 78
Gonzaga 85, Pacific 70
Grand Canyon 63, Utah State 43
Hawai’i 58, UC Santa Barbara 52
Idaho 75, Sacramento State 60
Loyola Marymount 74, San Diego 61
Montana State 67, Idaho State 61
New Mexico 73, Air Force 53
Northern Colorado 81, Northern Arizona 53
Oregon State 79, Washington State 51
Pepperdine 80, Santa Clara 63
Portland 65, Seattle 61
San Diego State 68, Fresno State 59
San Francisco 61, Saint Mary’s 60, OT
South Dakota State 71, Denver 55
UC Davis 65, UC Riverside 56
UC Irvine 70, UC San Diego 68
UNLV 81, Nevada 64
UTEP 69, New Mexico State 58
Utah Tech 76, Tarleton State 55
Utah Valley 77, UT Arlington 60
Weber State 86, Montana 79, OT
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.