Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 11:30 PM

Saturday, Feb. 21

EAST

Albany 69, UMBC 63, 2OT

Binghamton 69, UMass Lowell 44

Butler 66, Georgetown 58

Canisius 68, Mount St Marys 63, OT

Central Connecticut 86, Chicago State 75

Columbia 81, Dartmouth 42

Duquesne 72, VCU 61

Fairfield 81, Siena 51

Fairleigh Dickinson 69, New Haven 55

Harvard 74, Cornell 37

Holy Cross 63, Bucknell 41

Iona 66, Saint Peter’s 55

Lafayette 56, American 41

Le Moyne 53, Stonehill 49

Lehigh 76, Boston University 61

Loyola Chicago 58, St. Bonaventure 55

Maine 67, New Hampshire 61

Manhattan 82, Merrimack 67

Mercyhurst 58, LIU 55

Navy 54, Army 51

Niagara 56, Rider 52

Penn 68, Yale 52

Penn State 87, Rutgers 78

Princeton 69, Brown 37

Quinnipiac 55, Sacred Heart 39

Rhode Island 69, Fordham 39

Vermont 67, NJIT 37

Wagner 58, St. Francis (PA) 51

West Virginia 72, Oklahoma State 40

SOUTH

Alabama A&M 55, Bethune-Cookman 43

Alabama State 62, Florida A&M 59

Arkansas State 92, Louisiana 66

Austin Peay 82, Bellarmine 41

Central Arkansas 73, West Georgia 59

Chattanooga 56, UNC Greensboro 54

Davidson 79, Dayton 67

Delaware State 74, Morgan State 59

East Tennessee State 61, Western Carolina 51

Florida International 66, Liberty 45

George Mason 67, George Washington 52

Georgia Southern 67, Louisiana-Monroe 54

High Point 83, Gardner-Webb 53

Howard 66, North Carolina Central 58

Jackson State 52, Alcorn State 49, OT

Jacksonville 70, Florida Gulf Coast 61

Jacksonville State 69, Sam Houston 68

James Madison 74, Appalachian State 48

Lindenwood 70, Tennessee Tech 57

Louisiana Tech 63, Kennesaw State 59

Marshall 82, Georgia State 75

Maryland-Eastern Shore 66, Coppin State 64

McNeese 72, Texas A&M-CC 55

Mercer 80, Furman 63

Mississippi Valley State 78, Texas Southern 64

Norfolk State 93, South Carolina State 52

North Alabama 68, Lipscomb 63

North Florida 62, Queens 51

North Texas 82, Charlotte 73

Northern Kentucky 68, Wright State 62

Northwestern State 70, Houston Christian 64

Old Dominion 73, Coastal Carolina 60

Radford 92, Charleston Southern 78

Rice 60, East Carolina 58

SIU Edwardsville 67, Tennessee State 52

South Florida 75, Florida Atlantic 55

Southern University 59, Grambling State 45

Stetson 69, Eastern Kentucky 54

Troy 97, Southern Miss 80

UNC Asheville 76, Presbyterian 58

USC Upstate 65, Longwood 63, 2OT

UT Rio Grande Valley 77, Southeastern Louisiana 54

Western Kentucky 70, Middle Tennessee 65

Wofford 52, Samford 44

MIDWEST

Bowling Green 61, Toledo 52

Cincinnati 73, UCF 60

Eastern Michigan 73, Buffalo 63

Evansville 64, Northern Iowa 63, OT

Green Bay 91, Milwaukee 57

Indiana State 81, Southern Illinois 73

Kansas 75, Kansas State 68

Kent State 80, Akron 61

Miami (OH) 68, Ball State 64

Missouri State 83, Delaware 57

North Dakota State 81, South Dakota 68

Oakland 71, Robert Morris 61

Oral Roberts 70, Kansas City 68

Saint Joseph’s 65, Saint Louis 54

Southern Indiana 72, Eastern Illinois 63

St. Thomas 70, North Dakota 58

UMass 69, Central Michigan 50

Western Illinois 74, Morehead State 53

Western Michigan 65, Northern Illinois 60

Wichita State 62, UTSA 61

Youngstown State 76, Purdue Fort Wayne 71

SOUTHWEST

Arkansas-Pine Bluff 81, Prairie View A&M 56

Baylor 74, Arizona 60

Incarnate Word 71, East Texas A&M 61

Lamar 84, New Orleans 54

South Alabama 64, Texas State 59

Southeast Missouri State 71, Little Rock 62

Stephen F. Austin 77, Nicholls State 57

FAR WEST

Arizona State 81, Houston 56

BYU 86, Utah 74

Boise State 71, San Jose State 48

Cal State Fullerton 60, Cal State Bakersfield 57

Cal State Northridge 85, Long Beach State 75

Colorado 75, Texas Tech 68

Colorado State 62, Wyoming 48

Eastern Washington 87, Portland State 78

Gonzaga 85, Pacific 70

Grand Canyon 63, Utah State 43

Hawai’i 58, UC Santa Barbara 52

Idaho 75, Sacramento State 60

Loyola Marymount 74, San Diego 61

Montana State 67, Idaho State 61

New Mexico 73, Air Force 53

Northern Colorado 81, Northern Arizona 53

Oregon State 79, Washington State 51

Pepperdine 80, Santa Clara 63

Portland 65, Seattle 61

San Diego State 68, Fresno State 59

San Francisco 61, Saint Mary’s 60, OT

South Dakota State 71, Denver 55

UC Davis 65, UC Riverside 56

UC Irvine 70, UC San Diego 68

UNLV 81, Nevada 64

UTEP 69, New Mexico State 58

Utah Tech 76, Tarleton State 55

Utah Valley 77, UT Arlington 60

Weber State 86, Montana 79, OT

