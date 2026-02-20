Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 12:00 AM

Thursday, Feb. 19

EAST

Bryant 63, Binghamton 60

Fairfield 62, Saint Peter’s 30

Fairleigh Dickinson 66, Chicago State 52

Georgia Tech 84, Pittsburgh 68

Iona 61, Siena 52

LIU 74, St. Francis (PA) 59

Le Moyne 65, Central Connecticut 46

Manhattan 66, Marist 61, OT

Mercyhurst 73, Wagner 67

Merrimack 62, Sacred Heart 57

Mount St Marys 76, Niagara 57

NJIT 70, Albany 64

Rider 55, Canisius 53, OT

Stonehill 62, New Haven 58

UMBC 46, Vermont 44

UMass Lowell 57, New Hampshire 54

SOUTH

Alabama A&M 57, Florida A&M 37

Alabama State 61, Bethune-Cookman 60

California 75, Florida State 62

Chattanooga 52, Western Carolina 36

Duke 83, North Carolina State 65

East Tennessee State 52, UNC Greensboro 39

Florida 71, Mississippi State 56

Florida Gulf Coast 69, Eastern Kentucky 63

Florida International 62, Delaware 36

Georgia Southern 76, Marshall 55

Incarnate Word 71, Northwestern State 65

Jacksonville 84, Queens 49

LSU 78, Ole Miss 70

Lindenwood 75, Tennessee State 70

Louisiana Tech 58, Jacksonville State 57

McNeese 60, UT Rio Grande Valley 53

Miami (FL) 66, Stanford 51

Mississippi Valley State 67, Prairie View A&M 45

North Carolina 66, Virginia Tech 63, OT

Notre Dame 78, Wake Forest 54

Oklahoma 71, Georgia 67

Old Dominion 88, Georgia State 75

SIU Edwardsville 76, Tennessee Tech 60

Sam Houston 72, Kennesaw State 66

Samford 68, Furman 59

South Carolina 76, Alabama 57

Stetson 73, North Florida 68

Texas A&M 82, Tennessee 74

Texas A&M-CC 76, Southeastern Louisiana 69

Tulane 69, Memphis 54

Wofford 72, Mercer 58

Youngstown State 75, Northern Kentucky 55

MIDWEST

Auburn 71, Missouri 58

Cleveland State 74, IUPUI 45

Drake 79, Valparaiso 68

Iowa 83, Purdue 74

Liberty 55, Missouri State 43

Morehead State 74, Eastern Illinois 70

North Dakota State 73, St. Thomas 67

Northern Iowa 77, Southern Illinois 48

Robert Morris 66, Detroit Mercy 55

South Dakota 69, Omaha 66

UIC 95, Indiana State 80

Western Illinois 64, Southern Indiana 39

SOUTHWEST

Arkansas-Pine Bluff 68, Texas Southern 62

Boston College 77, SMU 59

Houston Christian 71, East Texas A&M 53

Lamar 62, Nicholls State 52

Little Rock 65, Tennessee-Martin 57

South Dakota State 95, Oral Roberts 93

Stephen F. Austin 101, New Orleans 64

Texas 93, Arkansas 62

FAR WEST

Gonzaga 75, Washington State 50

Hawai’i 71, Cal Poly 54

Idaho 86, Portland State 66

Idaho State 71, Montana 54

Loyola Marymount 78, Seattle 54

Montana State 81, Weber State 36

Oregon 80, Nebraska 76

Oregon State 64, Portland 54

Pacific 73, San Francisco 51

Pepperdine 76, San Diego 55

Sacramento State 69, Eastern Washington 60

Santa Clara 63, Saint Mary’s 55

UC Davis 70, Cal State Fullerton 64

UC Irvine 77, Long Beach State 62

UC Riverside 62, Cal State Bakersfield 58

UC Santa Barbara 74, Cal State Northridge 58

UCLA 82, Washington 67

USC 66, Wisconsin 59

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

