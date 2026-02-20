Women’s College Basketball Scores

Thursday, Feb. 19
EAST
Bryant 63, Binghamton 60
Fairfield 62, Saint Peter’s 30
Fairleigh Dickinson 66, Chicago State 52
Georgia Tech 84, Pittsburgh 68
Iona 61, Siena 52
LIU 74, St. Francis (PA) 59
Le Moyne 65, Central Connecticut 46
Manhattan 66, Marist 61, OT
Mercyhurst 73, Wagner 67
Merrimack 62, Sacred Heart 57
Mount St Marys 76, Niagara 57
NJIT 70, Albany 64
Rider 55, Canisius 53, OT
Stonehill 62, New Haven 58
UMBC 46, Vermont 44
UMass Lowell 57, New Hampshire 54
SOUTH
Alabama A&M 57, Florida A&M 37
Alabama State 61, Bethune-Cookman 60
California 75, Florida State 62
Chattanooga 52, Western Carolina 36
Duke 83, North Carolina State 65
East Tennessee State 52, UNC Greensboro 39
Florida 71, Mississippi State 56
Florida Gulf Coast 69, Eastern Kentucky 63
Florida International 62, Delaware 36
Georgia Southern 76, Marshall 55
Incarnate Word 71, Northwestern State 65
Jacksonville 84, Queens 49
LSU 78, Ole Miss 70
Lindenwood 75, Tennessee State 70
Louisiana Tech 58, Jacksonville State 57
McNeese 60, UT Rio Grande Valley 53
Miami (FL) 66, Stanford 51
Mississippi Valley State 67, Prairie View A&M 45
North Carolina 66, Virginia Tech 63, OT
Notre Dame 78, Wake Forest 54
Oklahoma 71, Georgia 67
Old Dominion 88, Georgia State 75
SIU Edwardsville 76, Tennessee Tech 60
Sam Houston 72, Kennesaw State 66
Samford 68, Furman 59
South Carolina 76, Alabama 57
Stetson 73, North Florida 68
Texas A&M 82, Tennessee 74
Texas A&M-CC 76, Southeastern Louisiana 69
Tulane 69, Memphis 54
Wofford 72, Mercer 58
Youngstown State 75, Northern Kentucky 55
MIDWEST
Auburn 71, Missouri 58
Cleveland State 74, IUPUI 45
Drake 79, Valparaiso 68
Iowa 83, Purdue 74
Liberty 55, Missouri State 43
Morehead State 74, Eastern Illinois 70
North Dakota State 73, St. Thomas 67
Northern Iowa 77, Southern Illinois 48
Robert Morris 66, Detroit Mercy 55
South Dakota 69, Omaha 66
UIC 95, Indiana State 80
Western Illinois 64, Southern Indiana 39
SOUTHWEST
Arkansas-Pine Bluff 68, Texas Southern 62
Boston College 77, SMU 59
Houston Christian 71, East Texas A&M 53
Lamar 62, Nicholls State 52
Little Rock 65, Tennessee-Martin 57
South Dakota State 95, Oral Roberts 93
Stephen F. Austin 101, New Orleans 64
Texas 93, Arkansas 62
FAR WEST
Gonzaga 75, Washington State 50
Hawai’i 71, Cal Poly 54
Idaho 86, Portland State 66
Idaho State 71, Montana 54
Loyola Marymount 78, Seattle 54
Montana State 81, Weber State 36
Oregon 80, Nebraska 76
Oregon State 64, Portland 54
Pacific 73, San Francisco 51
Pepperdine 76, San Diego 55
Sacramento State 69, Eastern Washington 60
Santa Clara 63, Saint Mary’s 55
UC Davis 70, Cal State Fullerton 64
UC Irvine 77, Long Beach State 62
UC Riverside 62, Cal State Bakersfield 58
UC Santa Barbara 74, Cal State Northridge 58
UCLA 82, Washington 67
USC 66, Wisconsin 59
