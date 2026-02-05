Live Radio
Home » Sports » WM Phoenix Open Scores

WM Phoenix Open Scores

The Associated Press

February 5, 2026, 10:09 PM

Thursday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,261; Par: 71

First Round

Chris Gotterup 33-30—63
Matt Fitzpatrick 36-29—65
Pierceson Coody 31-35—66
Nicolai Hojgaard 32-34—66
Sam Stevens 33-33—66
Michael Thorbjornsen 33-33—66
Daniel Berger 33-34—67
Jake Knapp 34-33—67
Max McGreevy 32-35—67
Maverick McNealy 35-32—67
Rasmus Neergaard-Petersen 33-34—67
Kevin Roy 34-33—67
Christo Lamprecht 27-33—60
John Parry 28-32—60
Adrien Saddier 25-35—60
Neal Shipley 35-25—60
Zachary Bauchou 34-34—68
Akshay Bhatia 32-36—68
Brian Campbell 32-36—68
Kensei Hirata 33-35—68
Ryo Hisatsune 34-34—68
Rasmus Hojgaard 33-35—68
Mackenzie Hughes 33-35—68
Hideki Matsuyama 34-34—68
Keith Mitchell 33-35—68
John VanDerLaan 37-31—68
A.J. Ewart 33-36—69
Ryan Fox 34-35—69
Max Homa 33-36—69
Viktor Hovland 33-36—69
Mark Hubbard 35-34—69
John Keefer 36-33—69
Chris Kirk 35-34—69
Kurt Kitayama 34-35—69
Chandler Phillips 35-34—69
Davis Thompson 33-36—69
Gary Woodland 35-34—69
Adrien Dumont De Chassart 33-29—62
Jeffrey Kang 26-36—62
Hao-Tong Li 33-29—62
Michael Brennan 34-36—70
Rafael Campos 36-34—70
Bud Cauley 33-37—70
Harris English 33-37—70
Emiliano Grillo 36-34—70
Joe Highsmith 35-35—70
Stephan Jaeger 36-34—70
Seonghyeon Kim 33-37—70
Hank Lebioda 34-36—70
Kristoffer Reitan 33-37—70
Jordan L. Smith 34-36—70
Jordan Spieth 35-35—70
Sahith Theegala 34-36—70
Sami Valimaki 34-36—70
Cameron Young 36-34—70
Austin Smotherman 34-33—67
Christiaan Bezuidenhout 33-38—71
Jacob Bridgeman 36-35—71
Joel Dahmen 36-35—71
Rickie Fowler 35-36—71
Max Greyserman 37-34—71
Ben Griffin 36-35—71
Rico Hoey 35-36—71
Tom Hoge 34-37—71
Takumi Kanaya 36-35—71
Michael Kim 35-36—71
Min Woo Lee 36-35—71
Seung-taek Lee 33-38—71
Mac Meissner 34-37—71
Marco Penge 34-37—71
Chad Ramey 36-35—71
Xander Schauffele 37-34—71
Sepp Straka 37-34—71
Nick Taylor 33-38—71
Erik Van Rooyen 34-37—71
Sam Burns 38-34—72
Eric Cole 34-38—72
Corey Conners 35-37—72
Cameron Davis 37-35—72
Zecheng Dou 36-36—72
Harry Hall 34-38—72
Patton Kizzire 34-38—72
Collin Morikawa 34-38—72
Keita Nakajima 36-36—72
Thorbjorn Olesen 35-37—72
Patrick Rodgers 38-34—72
Webb Simpson 36-36—72
Vince Whaley 35-37—72
Daniel Brown 37-36—73
Wyndham Clark 37-36—73
Nicolas Echavarria 35-38—73
Tony Finau 36-37—73
Charley Hoffman 37-36—73
Si Woo Kim 38-35—73
Tom Kim 36-37—73
Peter Malnati 37-36—73
Matthieu Pavon 32-41—73
Aldrich Potgieter 37-36—73
Davis Riley 36-37—73
Marcelo Rozo 38-35—73
Scottie Scheffler 38-35—73
Adam Schenk 34-39—73
Karl Vilips 36-37—73
Danny Walker 37-36—73
Alejandro Tosti 29-37—66
Chandler Blanchet 37-37—74
Davis Chatfield 38-36—74
Austin Eckroat 36-38—74
Brice Garnett 35-39—74
Brian Harman 37-37—74
Matthew McCarty 36-38—74
Pontus Nyholm 38-36—74
J.T. Poston 37-37—74
Alex Smalley 39-35—74
Sudarshan Yellamaraju 38-36—74
Billy Horschel 38-37—75
Brooks Koepka 38-37—75
Garrick Higgo 38-38—76
William Mouw 36-40—76
Andrew Novak 37-39—76
Emilio Gonzalez 36-40—76
Matti Schmid 38-39—77
Thomas Avant 43-39—82

