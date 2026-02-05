WM Phoenix Open Scores

Thursday
At Stadium Course
Scottsdale, Ariz.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,261; Par: 71
First Round
|Chris Gotterup
|33-30—63
|Matt Fitzpatrick
|36-29—65
|Pierceson Coody
|31-35—66
|Nicolai Hojgaard
|32-34—66
|Sam Stevens
|33-33—66
|Michael Thorbjornsen
|33-33—66
|Daniel Berger
|33-34—67
|Jake Knapp
|34-33—67
|Max McGreevy
|32-35—67
|Maverick McNealy
|35-32—67
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-34—67
|Kevin Roy
|34-33—67
|Christo Lamprecht
|27-33—60
|John Parry
|28-32—60
|Adrien Saddier
|25-35—60
|Neal Shipley
|35-25—60
|Zachary Bauchou
|34-34—68
|Akshay Bhatia
|32-36—68
|Brian Campbell
|32-36—68
|Kensei Hirata
|33-35—68
|Ryo Hisatsune
|34-34—68
|Rasmus Hojgaard
|33-35—68
|Mackenzie Hughes
|33-35—68
|Hideki Matsuyama
|34-34—68
|Keith Mitchell
|33-35—68
|John VanDerLaan
|37-31—68
|A.J. Ewart
|33-36—69
|Ryan Fox
|34-35—69
|Max Homa
|33-36—69
|Viktor Hovland
|33-36—69
|Mark Hubbard
|35-34—69
|John Keefer
|36-33—69
|Chris Kirk
|35-34—69
|Kurt Kitayama
|34-35—69
|Chandler Phillips
|35-34—69
|Davis Thompson
|33-36—69
|Gary Woodland
|35-34—69
|Adrien Dumont De Chassart
|33-29—62
|Jeffrey Kang
|26-36—62
|Hao-Tong Li
|33-29—62
|Michael Brennan
|34-36—70
|Rafael Campos
|36-34—70
|Bud Cauley
|33-37—70
|Harris English
|33-37—70
|Emiliano Grillo
|36-34—70
|Joe Highsmith
|35-35—70
|Stephan Jaeger
|36-34—70
|Seonghyeon Kim
|33-37—70
|Hank Lebioda
|34-36—70
|Kristoffer Reitan
|33-37—70
|Jordan L. Smith
|34-36—70
|Jordan Spieth
|35-35—70
|Sahith Theegala
|34-36—70
|Sami Valimaki
|34-36—70
|Cameron Young
|36-34—70
|Austin Smotherman
|34-33—67
|Christiaan Bezuidenhout
|33-38—71
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|Joel Dahmen
|36-35—71
|Rickie Fowler
|35-36—71
|Max Greyserman
|37-34—71
|Ben Griffin
|36-35—71
|Rico Hoey
|35-36—71
|Tom Hoge
|34-37—71
|Takumi Kanaya
|36-35—71
|Michael Kim
|35-36—71
|Min Woo Lee
|36-35—71
|Seung-taek Lee
|33-38—71
|Mac Meissner
|34-37—71
|Marco Penge
|34-37—71
|Chad Ramey
|36-35—71
|Xander Schauffele
|37-34—71
|Sepp Straka
|37-34—71
|Nick Taylor
|33-38—71
|Erik Van Rooyen
|34-37—71
|Sam Burns
|38-34—72
|Eric Cole
|34-38—72
|Corey Conners
|35-37—72
|Cameron Davis
|37-35—72
|Zecheng Dou
|36-36—72
|Harry Hall
|34-38—72
|Patton Kizzire
|34-38—72
|Collin Morikawa
|34-38—72
|Keita Nakajima
|36-36—72
|Thorbjorn Olesen
|35-37—72
|Patrick Rodgers
|38-34—72
|Webb Simpson
|36-36—72
|Vince Whaley
|35-37—72
|Daniel Brown
|37-36—73
|Wyndham Clark
|37-36—73
|Nicolas Echavarria
|35-38—73
|Tony Finau
|36-37—73
|Charley Hoffman
|37-36—73
|Si Woo Kim
|38-35—73
|Tom Kim
|36-37—73
|Peter Malnati
|37-36—73
|Matthieu Pavon
|32-41—73
|Aldrich Potgieter
|37-36—73
|Davis Riley
|36-37—73
|Marcelo Rozo
|38-35—73
|Scottie Scheffler
|38-35—73
|Adam Schenk
|34-39—73
|Karl Vilips
|36-37—73
|Danny Walker
|37-36—73
|Alejandro Tosti
|29-37—66
|Chandler Blanchet
|37-37—74
|Davis Chatfield
|38-36—74
|Austin Eckroat
|36-38—74
|Brice Garnett
|35-39—74
|Brian Harman
|37-37—74
|Matthew McCarty
|36-38—74
|Pontus Nyholm
|38-36—74
|J.T. Poston
|37-37—74
|Alex Smalley
|39-35—74
|Sudarshan Yellamaraju
|38-36—74
|Billy Horschel
|38-37—75
|Brooks Koepka
|38-37—75
|Garrick Higgo
|38-38—76
|William Mouw
|36-40—76
|Andrew Novak
|37-39—76
|Emilio Gonzalez
|36-40—76
|Matti Schmid
|38-39—77
|Thomas Avant
|43-39—82
