Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 17, 2026, 4:00 PM

Tuesday, Feb. 17

BIATHLON

MEN’S 4 X 7.5KM RELAY

France – gold

Norway – silver

Sweden – bronze

___

BOBSLEIGH

MEN’S 2-MAN

Joannes Lochner and Georg Fleischhauer, Germany – gold

Francesco Friedrich and Alexander Schuller, Germany – silver

Adam Ammour and Alexander Schaller, Germany – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S BIG AIR

Tormod Frostad, Norway – gold

Mac Forehand, United States – silver

Matej Svancer, Austria – bronze

___

NORDIC COMBINED

INDIVIDUAL GUNDERSEN LARGE HILL/10KM

Jens Luraas Oftebro, Norway – gold

Johannes Lamparter, Austria – silver

Ilkka Herola, Finland – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S TEAM PURSUIT

Davide Ghiotoo, Andrea Giovannini, Ricardo Lorello, Michele Malfatti, and Daniele Di Stefano, Italy – gold

Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Conor McDermott-Mostowy, and Jordan Stolz, United States – silver

Hanbin Liu, Zhongyan Ning, Yu Wu, and Wenhao Li, China – bronze

WOMEN’S TEAM PURSUIT

Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann, Beatrice Lamarche, and Laura Hall, Canada – gold

Joy Beune, Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong, and Merel Conijm, Netherlands – silver

Momoka Horikawa, Ayano Sato, Miho Takagi, Hana Noake, and Rio Yamada, Japan – bronze

___

