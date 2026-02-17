Winter Olympics Daily Medals List

Tuesday, Feb. 17
BIATHLON
MEN’S 4 X 7.5KM RELAY
France – gold
Norway – silver
Sweden – bronze
___
BOBSLEIGH
MEN’S 2-MAN
Joannes Lochner and Georg Fleischhauer, Germany – gold
Francesco Friedrich and Alexander Schuller, Germany – silver
Adam Ammour and Alexander Schaller, Germany – bronze
___
FREESTYLE SKIING
MEN’S BIG AIR
Tormod Frostad, Norway – gold
Mac Forehand, United States – silver
Matej Svancer, Austria – bronze
___
NORDIC COMBINED
INDIVIDUAL GUNDERSEN LARGE HILL/10KM
Jens Luraas Oftebro, Norway – gold
Johannes Lamparter, Austria – silver
Ilkka Herola, Finland – bronze
___
SPEED SKATING
MEN’S TEAM PURSUIT
Davide Ghiotoo, Andrea Giovannini, Ricardo Lorello, Michele Malfatti, and Daniele Di Stefano, Italy – gold
Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Conor McDermott-Mostowy, and Jordan Stolz, United States – silver
Hanbin Liu, Zhongyan Ning, Yu Wu, and Wenhao Li, China – bronze
WOMEN’S TEAM PURSUIT
Ivanie Blondin, Valerie Maltais, Isabelle Weidemann, Beatrice Lamarche, and Laura Hall, Canada – gold
Joy Beune, Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong, and Merel Conijm, Netherlands – silver
Momoka Horikawa, Ayano Sato, Miho Takagi, Hana Noake, and Rio Yamada, Japan – bronze
___
