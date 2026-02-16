Winter Olympics Daily Medals List

Monday, Feb. 16
SHORT TRACK SPEED SKATING
WOMEN’S 1000M – FINAL A
Xandra Velzeboer, Netherlands – gold
Courtney Sarault, Canada – silver
Gilli Kim, South Korea – bronze
___
ALPINE SKIING
MEN’S SLALOM RUN 2
Loic Meillard, Switzerland – gold
Fabio Gstrein, Austria – silver
Henrik Kristoffersen, Norway – bronze
___
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S BIG AIR
Megan Oldham, Canada – gold
Ailing Eileen Gu, China – silver
Flora Tabanelli, Italy – bronze
___
FIGURE SKATING
PAIR SKATING – FREE SKATING
Riku Miura and Ryuichi Kiharra, Japan – gold
Anastasiia Metelkina and Luka Berulava, Georgia – silver
Minerva Fabienne Hase and Nikita Volodin, Germany – bronze
___
SKI JUMPING
MEN’S SUPER TEAM
Jan Hoerl and Stephan Embacher, Austria – gold
Pawel Wasek and Kacper Tomasiak, Poland – silver
Johann Andre Johann Forfang and Kristoffer Eriksen Sundal, Norway – bronze
___
BOBSLEIGH
WOMEN’S MONOBOB
Elana Taylor Meyers, United States – gold
Laura Nolte, United States – silver
Kaillie Humphries Armbruster, United States – bronze
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.