Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 16, 2026, 5:07 PM

Monday, Feb. 16

SHORT TRACK SPEED SKATING

WOMEN’S 1000M – FINAL A

Xandra Velzeboer, Netherlands – gold

Courtney Sarault, Canada – silver

Gilli Kim, South Korea – bronze

___

ALPINE SKIING

MEN’S SLALOM RUN 2

Loic Meillard, Switzerland – gold

Fabio Gstrein, Austria – silver

Henrik Kristoffersen, Norway – bronze

___

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S BIG AIR

Megan Oldham, Canada – gold

Ailing Eileen Gu, China – silver

Flora Tabanelli, Italy – bronze

___

FIGURE SKATING

PAIR SKATING – FREE SKATING

Riku Miura and Ryuichi Kiharra, Japan – gold

Anastasiia Metelkina and Luka Berulava, Georgia – silver

Minerva Fabienne Hase and Nikita Volodin, Germany – bronze

___

SKI JUMPING

MEN’S SUPER TEAM

Jan Hoerl and Stephan Embacher, Austria – gold

Pawel Wasek and Kacper Tomasiak, Poland – silver

Johann Andre Johann Forfang and Kristoffer Eriksen Sundal, Norway – bronze

___

BOBSLEIGH

WOMEN’S MONOBOB

Elana Taylor Meyers, United States – gold

Laura Nolte, United States – silver

Kaillie Humphries Armbruster, United States – bronze

___

