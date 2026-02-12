Live Radio
Winter Olympic Multi-Medalists

The Associated Press

February 12, 2026, 11:20 PM

At Milan-Cortina

MEN

Three

Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold

Two

Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold

Eric Perrot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver

Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver

Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver

Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 1 silver, 1 bronze

Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze

Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 2 bronze

___

WOMEN

Two

Julia Simon, France, Biathlon, 2 gold,

Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold

Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold

Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold

Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver,

Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver

Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver

Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze

___

