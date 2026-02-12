Winter Olympic Multi-Medalists

At Milan-Cortina
MEN
Three
Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold
Two
Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold
Eric Perrot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver
Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver
Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver
Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 1 silver, 1 bronze
Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze
Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 2 bronze
___
WOMEN
Two
Julia Simon, France, Biathlon, 2 gold,
Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold
Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold
Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold
Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver,
Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver
Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver
Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
___
