Winter Olympic Multi-Medalists

MEN
Four
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 4 gold
Three
Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold
Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver
Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 2 silver, 1 bronze
Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze
Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze
Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 1 silver, 2 bronze
Two
Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 2 gold
Matt Weston, Great Britain, Skeleton, 2 gold
Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold
Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold
Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold
Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold
Mikael Kingsbury, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Eric Perrot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Ryuichi Kihara, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Einar Hedegart, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Martin Loewstroem Nyenget, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver
Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver
Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver
Axel Jungk, Germany, Skeleton, 2 silver
Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver
Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver
Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze
Kristoffer Eriksen Sunday, Norway, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze
Christopher Grotheer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze
___
WOMEN
Three
Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver
Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver
Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver
Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 2 silver, 1 bronze
Two
Julia Simon, France, Biathlon, 2 gold
Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold
Federica Brignone, Italy, Alpine Skiing, 2 gold
Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold
Xandra Velzeboer, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold
Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Lisa Vittozzi, Italy, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Riku Miura, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Femke Kok, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Jutta Leerdam, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Megan Oldham, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 2 silver
Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver
Susanne Kreher, Germany, Skeleton, 2 silver
Maria Eirin Kvandal, Norway, Ski Jumping, 2 silver
Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver
Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver
Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Michela Moioli, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze
Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Jacqueline Pfeifer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze
Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 2 bronze
_____
