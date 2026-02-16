Live Radio
Winter Olympic Multi-Medalists

The Associated Press

February 16, 2026, 6:08 PM

At Milan-Cortina

MEN

Four

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 4 gold

Three

Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold

Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver

Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 2 silver, 1 bronze

Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze

Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze

Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 1 silver, 2 bronze

Two

Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 2 gold

Matt Weston, Great Britain, Skeleton, 2 gold

Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold

Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold

Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold

Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold

Mikael Kingsbury, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver

Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Eric Perrot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Ryuichi Kihara, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Einar Hedegart, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Martin Loewstroem Nyenget, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver

Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver

Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver

Axel Jungk, Germany, Skeleton, 2 silver

Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver

Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver

Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze

Kristoffer Eriksen Sunday, Norway, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze

Christopher Grotheer, Germany, Skeleton, 2 bronze

Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze

WOMEN

Three

Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver

Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver

Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver

Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 2 silver, 1 bronze

Two

Julia Simon, France, Biathlon, 2 gold

Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold

Federica Brignone, Italy, Alpine Skiing, 2 gold

Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold

Xandra Velzeboer, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold

Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Lisa Vittozzi, Italy, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Riku Miura, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Femke Kok, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Jutta Leerdam, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver

Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Megan Oldham, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze

Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze

Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 2 silver

Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver

Susanne Kreher, Germany, Skeleton, 2 silver

Maria Eirin Kvandal, Norway, Ski Jumping, 2 silver

Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver

Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver

Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze

Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze

Michela Moioli, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze

Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Jacqueline Pfeifer, Germany, Skeleton, 2 bronze

Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze

Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 2 bronze

