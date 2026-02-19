United States 2, Canada 1, F/OT
1st Period_No scoring. Penalties_United States (too many players served by Abbey Murphy), 5:33. Joy Dunne, United States (tripping), 15:05. Ella Shelton, Canada (hooking), 19:45.
2nd Period_1. Canada, Kristin O’Neill (Laura Stacey and Renata Fast), 20:54. No penalties.
3rd Period_2. United States, Hillary Knight (Laila Edwards and Megan Keller), 57:56. Penalties_Britta Curl, United States (boarding), 53:37.
Overtime_3. United States, Megan Keller (Taylor Heise), 64:07.
Shots on Goal_United States 6-14-8-5_33. Canada 8-13-8-2_31.
Goalies_United States, Aerin Frankel, Gwyneth Philips. Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer.
Referees_Kelly Cooke, United States, Cianna Murray, Canada, Kristyna Hajkova, Czech Republic, Tiina Saarimaki, Finland.
_____
