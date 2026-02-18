Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Adair Co. 96, Caverna 12
Allen Co.-Scottsville 64, South Warren 35
Ballard Memorial 61, Fulton Co. 40
Bardstown 74, South Oldham 54
Barren Co. 71, Taylor Co. 65
Bell Co. 56, Whitley Co. 52
Bellevue (KY) 59, Newport (KY) 15
Bethlehem 53, Bowling Green 0
Boone Co. 50, Williamstown 22
Bourbon Co. 52, Harrison Co. 34
Boyle Co. 60, East Jessamine 32
Breathitt Co. 49, Prestonsburg 37
Breckinridge County 55, Elizabethtown 45
Caldwell Co. 39, Webster Co. 17
Calloway Co. 46, McCracken County (Paducah) 41
Carlisle Co. 64, Graves Co. 56
Carroll County (KY) 43, Shelby Co. 28
Christian Co. 83, Todd Co. Central 25
Crittenden Co. 61, Madisonville 50
Cumberland Co. 63, Glasgow 41
Daviess Co. 50, McLean Co. 24
Dixie Heights 77, Scott (KY) 70
Edmonson Co. 67, Clinton Co. 44
Floyd Central 76, Perry Co. Central 42
Franklin-Simpson 67, Warren East 33
George Rogers Clark 76, Lou. Sacred Heart 69
Hancock Co. 50, Ohio Co. 44
Henderson Co. 63, Owensboro Catholic 60
IHS 31, Lou. Fairdale 24
Lawrence Co. 73, West Carter 42
Lee Co. 45, Jackson City 24
Leslie Co. 82, Harlan 49
Letcher County Central 62, Harlan Co. 50
Lewis Co. 54, Fairview 42
Lou. Assumption 72, Lou. Butler 36
Lou. Ballard 52, Lou. Atherton 30
Lou. DuPont Manual 72, Lou. Seneca 18
Lou. Jeffersontown 61, Grace James 35
Lou. Pleasure Ridge Park 71, Lou. Male 38
Lyon Co. 63, Union Co. 14
Marion County (KY) 62, Thomas Nelson 22
Martin County 59, Pike Co. Central 55
Mayfield 49, Fulton 19
Meade Co. 52, Bullitt Central 52
Middlesboro 63, Lynn Camp 29
Nelson Co. 64, Hart Co. 29
Newport Central Catholic 56, Walton-Verona 52
North Bullitt 73, Lou. Valley 53
North Laurel 70, Hazard 62
North Oldham 59, Lou. Christian Academy 53
Owen County 45, Henry Co. 29
Owsley Co. 65, Williamsburg 40
Paducah-Tilghman 45, Hickman Co. 44
Paris (KY) 56, Berea 34
Phelps 43, June Buchanan 36
Pulaski Co. 60, Metcalfe Co. 36
Raceland 59, Pikeville 58
Ryle 66, Frederick Douglass 56
Spencer Co. 0, Lou. Mercy 0
St. Henry (KY) 61, Gallatin County (KY) 36
St. Mary (Paducah) 71, Murray 42
Trigg Co. 60, Heritage Hopkinsville 10
Wayne Co. 62, Somerset 42
West Jessamine 64, Western Hills 32
Whitesville Trinity 65, Greenwood 62
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
