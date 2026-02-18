Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 18, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Adair Co. 96, Caverna 12

Allen Co.-Scottsville 64, South Warren 35

Ballard Memorial 61, Fulton Co. 40

Bardstown 74, South Oldham 54

Barren Co. 71, Taylor Co. 65

Bell Co. 56, Whitley Co. 52

Bellevue (KY) 59, Newport (KY) 15

Bethlehem 53, Bowling Green 0

Boone Co. 50, Williamstown 22

Bourbon Co. 52, Harrison Co. 34

Boyle Co. 60, East Jessamine 32

Breathitt Co. 49, Prestonsburg 37

Breckinridge County 55, Elizabethtown 45

Caldwell Co. 39, Webster Co. 17

Calloway Co. 46, McCracken County (Paducah) 41

Carlisle Co. 64, Graves Co. 56

Carroll County (KY) 43, Shelby Co. 28

Christian Co. 83, Todd Co. Central 25

Crittenden Co. 61, Madisonville 50

Cumberland Co. 63, Glasgow 41

Daviess Co. 50, McLean Co. 24

Dixie Heights 77, Scott (KY) 70

Edmonson Co. 67, Clinton Co. 44

Floyd Central 76, Perry Co. Central 42

Franklin-Simpson 67, Warren East 33

George Rogers Clark 76, Lou. Sacred Heart 69

Hancock Co. 50, Ohio Co. 44

Henderson Co. 63, Owensboro Catholic 60

IHS 31, Lou. Fairdale 24

Lawrence Co. 73, West Carter 42

Lee Co. 45, Jackson City 24

Leslie Co. 82, Harlan 49

Letcher County Central 62, Harlan Co. 50

Lewis Co. 54, Fairview 42

Lou. Assumption 72, Lou. Butler 36

Lou. Ballard 52, Lou. Atherton 30

Lou. DuPont Manual 72, Lou. Seneca 18

Lou. Jeffersontown 61, Grace James 35

Lou. Pleasure Ridge Park 71, Lou. Male 38

Lyon Co. 63, Union Co. 14

Marion County (KY) 62, Thomas Nelson 22

Martin County 59, Pike Co. Central 55

Mayfield 49, Fulton 19

Meade Co. 52, Bullitt Central 52

Middlesboro 63, Lynn Camp 29

Nelson Co. 64, Hart Co. 29

Newport Central Catholic 56, Walton-Verona 52

North Bullitt 73, Lou. Valley 53

North Laurel 70, Hazard 62

North Oldham 59, Lou. Christian Academy 53

Owen County 45, Henry Co. 29

Owsley Co. 65, Williamsburg 40

Paducah-Tilghman 45, Hickman Co. 44

Paris (KY) 56, Berea 34

Phelps 43, June Buchanan 36

Pulaski Co. 60, Metcalfe Co. 36

Raceland 59, Pikeville 58

Ryle 66, Frederick Douglass 56

Spencer Co. 0, Lou. Mercy 0

St. Henry (KY) 61, Gallatin County (KY) 36

St. Mary (Paducah) 71, Murray 42

Trigg Co. 60, Heritage Hopkinsville 10

Wayne Co. 62, Somerset 42

West Jessamine 64, Western Hills 32

Whitesville Trinity 65, Greenwood 62

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

