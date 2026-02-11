Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 11, 2026, 12:40 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Bonners Ferry 66, Kellogg 61

Burley 89, Wood River 44

Centennial Baptist 41, Idaho City 40

Cole Valley 86, Payette 18

Firth 45, N. Fremont 28

Hansen 63, Sun Valley Community 61

Ririe 62, Salmon 32

St. Maries 54, Timberlake 37

Vallivue 60, Emmett 43

Wendell 79, Buhl 45

West Side 54, Malad 52

