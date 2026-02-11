Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Bonners Ferry 66, Kellogg 61
Burley 89, Wood River 44
Centennial Baptist 41, Idaho City 40
Cole Valley 86, Payette 18
Firth 45, N. Fremont 28
Hansen 63, Sun Valley Community 61
Ririe 62, Salmon 32
St. Maries 54, Timberlake 37
Vallivue 60, Emmett 43
Wendell 79, Buhl 45
West Side 54, Malad 52

