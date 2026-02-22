Live Radio
The Genesis Invitational Par Scores

The Associated Press

February 22, 2026, 7:24 PM

Sunday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Final Round

Jacob Bridgeman (700), $4,000,000 66-64-64-72—266 -18
Kurt Kitayama (375), $1,800,000 71-64-68-64—267 -17
Rory McIlroy (375), $1,800,000 66-65-69-67—267 -17
Adam Scott (325), $1,000,000 70-63-72-63—268 -16
Aldrich Potgieter (300), $840,000 68-68-65-68—269 -15
Jake Knapp (275), $760,000 73-65-67-66—271 -13
Tommy Fleetwood (176), $603,200 69-66-70-67—272 -12
Ryan Fox (176), $603,200 67-69-69-67—272 -12
Collin Morikawa (176), $603,200 68-69-70-65—272 -12
Xander Schauffele (176), $603,200 68-65-70-69—272 -12
Cameron Young (176), $603,200 72-68-66-66—272 -12
Min Woo Lee (105), $41,500 69-65-74-65—273 -11
Alex Noren (105), $415,000 74-66-67-66—273 -11
Scottie Scheffler (105), $415,000 74-68-66-65—273 -11
Jordan Spieth (105), $41,500 70-67-70-66—273 -11
Akshay Bhatia (69), $319,000 68-71-67-68—274 -10
Pierceson Coody (69), $319,000 68-71-68-67—274 -10
Marco Penge (69), $319,000 66-64-74-70—274 -10
Sam Stevens (69), $319,000 74-68-67-65—274 -10
Ludvig Aberg (53), $259,500 72-68-69-66—275 -9
Robert MacIntyre (53), $259,500 73-69-66-67—275 -9
Harris English (47), $224,500 73-68-70-65—276 -8
Sahith Theegala (47), $224,500 71-70-68-67—276 -8
Matt Fitzpatrick (41), $178,250 69-66-72-70—277 -7
Max Greyserman (41), $178,250 68-66-70-73—277 -7
Shane Lowry (41), $178,250 73-68-69-67—277 -7
Matthew McCarty (41), $178,250 70-69-69-69—277 -7
Tony Finau (32), $136,500 72-69-68-69—278 -6
Rickie Fowler (32), $136,500 72-68-72-66—278 -6
Ryan Gerard (32), $136,500 72-70-69-67—278 -6
Hideki Matsuyama (32), $136,500 69-72-69-68—278 -6
Aaron Rai (32), $136,500 66-70-66-76—278 -6
Nick Taylor (32), $136,500 72-68-70-68—278 -6
Si Woo Kim (25), $109,000 68-72-70-69—279 -5
Tom Kim (25), $109,000 71-70-67-71—279 -5
Patrick Rodgers (25), $109,000 71-69-70-69—279 -5
Patrick Cantlay (22), $92,250 72-70-65-73—280 -4
Corey Conners (22), $92,250 71-69-70-70—280 -4
Max Homa (22), $92,250 70-66-73-71—280 -4
Sami Valimaki (22), $92,250 71-70-71-68—280 -4
Wyndham Clark (19), $78,000 67-68-72-74—281 -3
Ben Griffin (19), $78,000 73-68-71-69—281 -3
Viktor Hovland (19), $78,000 69-73-70-69—281 -3
Jhonattan Vegas (17), $70,000 69-68-74-71—282 -2
Ryo Hisatsune (16), $64,000 70-72-72-69—283 -1
Taylor Pendrith (16), $64,000 69-70-73-71—283 -1
Denny McCarthy (15), $57,000 72-70-71-71—284 E
Andrew Novak (15), $57,000 70-71-74-69—284 E
Matti Schmid (14), $54,000 71-71-74-70—286 +2
Brian Harman (13), $51,500 72-70-76-71—289 +5
Sepp Straka (13), $51,500 70-68-80-71—289 +5

