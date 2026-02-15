Switzerland 4, Czechia 3, OT

Switzerland 4, Czechia 3
First Period_1. Czechia, Filip Chlapik (Martin Necas, David Kampf), 15:19. Penalties_Damien Riat, Switzerland (high sticking), 6:15. Jonas Siegenthaler, Switzerland (interference), 17:59.
Second Period_2. Switzerland, Roman Josi (Janis Moser, Ken Jager), 36:53. 3. Switzerland, Timo Meier (Roman Josi, Nico Hischier), 38:37 (pp). Penalties_Michal Kempny, Czechia (hooking), 21:46. Martin Necas, Czechia (holding), 29:48. Jonas Siegenthaler, Switzerland (roughing), 33:36. Roman Cervenka, Czechia (tripping), 38:12.
Third Period_4. Czechia, Radim Simek (Filip Chlapik, Martin Necas), 46:33. 5. Switzerland, Pius Suter (Janis Moser, Timo Meier), 48:07. 6. Czechia, Martin Necas (Filip Hronek, David Pastrnak), 57:54. Penalties_Michael Fora, Switzerland (tripping), 55:26.
Overtime_7. Switzerland, Dean Kukan, 61:49.
Shots on Goal_Switzerland 9-10-9-1_29. Czechia 8-10-12-2_32.
Goalies_Switzerland, Leonardo Genoni, Akira Schmid. Czechia, Lukas Dostal, Daniel Vladar.
Referees_Michael Campbell, Canada. Chris Rooney, United States. Onni Hautamaki, Finland. Libor Suchanek, Czechia.
