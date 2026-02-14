Live Radio
Home » Sports » Switzerland 1, Finland 0

Switzerland 1, Finland 0

The Associated Press

February 14, 2026, 5:40 PM

Switzerland 1, Finland 0

First Period_No scoring. Penalties_Susanna Tapani, Finland (hooking), 7:46.

Second Period_1. Switzerland, Alina Muller (Lara Stadler), 34:17. Penalties_Julia Schalin, Finland (boarding), 21:34. Stefanie Wetli, Switzerland (interference), 30:40

Third Period_No scoring. Penalties_Laura Zimmerman, Switzerland (high sticking), 55:23. Ivana Wey, Switzerland (cross-checking), 58:06. Noora Tulus, Finland (tripping), 58:49.

Shots on Goal_Finland 14-10-16-40. Switzerland 7-5-2-14.

Goalies_Finland, Sanni Ahola, Anni Keisala. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.

Referees_Samantha Hiller, United States, Elizabeth Mantha, Canada, Alexandra Clarke, Canada, Laura Gutauskas, Canada.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up