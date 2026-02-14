Switzerland 1, Finland 0
First Period_No scoring. Penalties_Susanna Tapani, Finland (hooking), 7:46.
Second Period_1. Switzerland, Alina Muller (Lara Stadler), 34:17. Penalties_Julia Schalin, Finland (boarding), 21:34. Stefanie Wetli, Switzerland (interference), 30:40
Third Period_No scoring. Penalties_Laura Zimmerman, Switzerland (high sticking), 55:23. Ivana Wey, Switzerland (cross-checking), 58:06. Noora Tulus, Finland (tripping), 58:49.
Shots on Goal_Finland 14-10-16-40. Switzerland 7-5-2-14.
Goalies_Finland, Sanni Ahola, Anni Keisala. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.
Referees_Samantha Hiller, United States, Elizabeth Mantha, Canada, Alexandra Clarke, Canada, Laura Gutauskas, Canada.
_____
