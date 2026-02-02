Sports on TV for Tuesday, Feb. 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Feb. 3
BASEBALL
3 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Panama vs. Mexico (Green), Round Robin, Zapopan, Mexico
8 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Red) vs. Puerto Rico, Round Robin, Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Boston College at Duke
CBSSN — St. Bonaventure at Dayton
ESPN2 — Mississippi at Tennessee
PEACOCK — Xavier at UConn
SECN — South Carolina at Texas
8 p.m.
PEACOCK — St. John’s at DePaul
9 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Virginia
CBSSN — Saint Louis at Davidson
ESPN2 — NC State at SMU
9:30 p.m.
BTN — Rutgers at UCLA
10 p.m.
PEACOCK — Indiana at Southern Cal
11 p.m.
CBSSN — Wyoming at San Diego St.
FS1 — UNLV at Fresno St.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at Dallas
PEACOCK — Boston at Dallas
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland
PEACOCK — Phoenix at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — 2026 Pro Bowl Games: AFC vs. NFC, San Francisco
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Pittsburgh at N.Y. Islanders
TRUTV — Pittsburgh at N.Y. Islanders
10 p.m.
TNT — Seattle at Anaheim
TRUTV — Seattle at Anaheim
SOCCER (MEN’S)
8:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions Cup: CF América at CD Olimpia, First Round – Leg 1
10:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions Cup: Pumas de la UNAM at San Diego FC, First Round – Leg 1
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
4 a.m. (Wednesday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
