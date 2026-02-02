Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Feb. 3

The Associated Press

February 2, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 3

BASEBALL

3 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Panama vs. Mexico (Green), Round Robin, Zapopan, Mexico

8 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Red) vs. Puerto Rico, Round Robin, Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Boston College at Duke

CBSSN — St. Bonaventure at Dayton

ESPN2 — Mississippi at Tennessee

PEACOCK — Xavier at UConn

SECN — South Carolina at Texas

8 p.m.

PEACOCK — St. John’s at DePaul

9 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Virginia

CBSSN — Saint Louis at Davidson

ESPN2 — NC State at SMU

9:30 p.m.

BTN — Rutgers at UCLA

10 p.m.

PEACOCK — Indiana at Southern Cal

11 p.m.

CBSSN — Wyoming at San Diego St.

FS1 — UNLV at Fresno St.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at Dallas

PEACOCK — Boston at Dallas

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland

PEACOCK — Phoenix at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — 2026 Pro Bowl Games: AFC vs. NFC, San Francisco

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Pittsburgh at N.Y. Islanders

TRUTV — Pittsburgh at N.Y. Islanders

10 p.m.

TNT — Seattle at Anaheim

TRUTV — Seattle at Anaheim

SOCCER (MEN’S)

8:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: CF América at CD Olimpia, First Round – Leg 1

10:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: Pumas de la UNAM at San Diego FC, First Round – Leg 1

TENNIS

4 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

4 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up