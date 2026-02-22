Live Radio
Sports on TV for Monday, Feb. 23

The Associated Press

February 22, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Nicholls St. at Lamar

ESPN — Louisville at North Carolina

9 p.m.

ESPN — Houston at Kansas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Kansas St. at Baylor

7:30 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Boston Common Golf

9 p.m.

ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Miami vs. St. Louis, Jupiter, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: Milwaukee vs. San Diego, Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — San Antonio at Detroit

9:30 p.m.

PEACOCK — Utah at Houston

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Qadsiah

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Everton FC

3:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Puerto Rico vs. St. Kitts & Nevis, Group B, Willemstad, Curaçao

6:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: Jamaica vs. Bonaire, Group B, Willemstad, Curaçao

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Acapulco-ATP, Dubai-ATP, Austin-WTA, Santiago-ATP & Merida-WTA Early Rounds

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Lunar Owls vs. Vinyl, Miami

TRUTV — Lunar Owls vs. Vinyl, Miami

8:45 p.m.

TNT — Mist vs. Breeze, Miami

TRUTV — Mist vs. Breeze, Miami

