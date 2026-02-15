Sports on TV for Monday, Feb. 16

(All times Eastern)
Monday, Feb. 16
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Colgate at Boston U.
7 p.m.
ESPN — Syracuse at Duke
ESPNU — Bethune-Cookman at Jackson St.
8 p.m.
CBSSN — Drexel at Stony Brook
9 p.m.
ESPN — Houston at Iowa St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FOX — Iowa at Nebraska
2 p.m.
FOX — Utah at Oklahoma St.
7:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Arkansas
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — English League Championship: Middlesbrough at Coventry City
ESPN2 — La Liga: Barcelona at Girona FC
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
2 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
