Sports on TV for Monday, Feb. 16

The Associated Press

February 15, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 16

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Colgate at Boston U.

7 p.m.

ESPN — Syracuse at Duke

ESPNU — Bethune-Cookman at Jackson St.

8 p.m.

CBSSN — Drexel at Stony Brook

9 p.m.

ESPN — Houston at Iowa St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FOX — Iowa at Nebraska

2 p.m.

FOX — Utah at Oklahoma St.

7:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Arkansas

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — English League Championship: Middlesbrough at Coventry City

ESPN2 — La Liga: Barcelona at Girona FC

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

